Beckville won the District 21-2A boys track championship this week, and Union Grove took home the district’s girls team track title.
Overton, unfortunately, finished last in both divisions.
Here are the final points and top four finishers in each event from this week’s district meet at Union Grove.
VARSITY BOYS
Team standings: Beckville 219, Hawkins 128, Union Grove 103, Carlisle 92, Big Sandy 35, Overton 20
Individual results
3200 meters: T. Gwin, Hawkins 11:29; S. Crane, Hawkins 11:37.50; D. Hinkle, Hawkins 11:37.90; C. Bullock, Beckville 11:38
400 relay: Carlisle (L. Reyes, B. Eaves, C. Hart, A. Gallegos) 44.49; Beckville (M. Barr, W. Bogs, R. Harris, K. Lewis) 44.96; Hawkins (J.C. Murray, J. Frazier, P. Holland, J. Davis) 45.74; Union Grove (C. Cowan, I. O'Neal, J. Griffin, J. George) 46.92
800 meters: J. Slaughter, Beckville 2:09.42; S. Fernandez, Union Grove 2:10.32; D. Fonteno, Big Sandy 2:11.02; C. Bullock, Beckville 2:15.21
110 hurdles: J. Williams, Beckville 15.22; T. Bryan, Beckville 15.88; T. Maberry, Hawkins 16.10; A. Harris, Beckville 17.75
100 meters: K. Jones, Beckville 10.59; D.J. Rockwell, Beckville 11.08; K. Lewis, Beckville 11.16; A. Oliveros, Carlisle 11.37
800 relay: Beckville (M. Barr, W. Bogs, R. Harris, K. Hodge) 1:33.57; Carlisle (B. Eaves, C. Hart, A. Oliveros, A. Gallegos) 1:34.30; Hawkins (J.C. Murray, J. Frazier, L. Moungle, J. Davis) 1:37.40; Union Grove (C. Cowan, J. Chavers, I. O'Neal, J. Griffin) 1:39.19
400 meters: A. Woodard, Union Grove 52.64; A. Brantley, Beckville 52.90; D. Perez, Carlisle 55.16; S. Fernandez, Union Grove 55.34
300 hurdles: J. Williams, Beckville 39.24; A. Harris, Beckville 42.42; T. Bryan, Beckville 44.45; B. Hickman, Overton 44.56
200 meters: B. Eaves, Carlisle 23.01; K. Jones, Beckville 23.48; A. Woodard, Union Grove 23.52; W. Bogs, Beckville 22.93
1600 meters: T. Gwin, Hawkins 5:06.17; S. Crane, Hawkins 5:12.5; C. Bullock, Beckville 5:14.05; B. Still, Overton 5:16.11
1600 relay: Beckville (A. Brantley, R. Harris, K. Jones, J. Williams) 3:32.26; Union Grove (S. Fernandez, A. Woodard, I. O'Neal, J. George) 3:39.68; Hawkins (R. Searer, J.C. Murray, P. Holland, J. Davis) 3:46.08; Carlisle (C. Hart, A. Oliveros, A. Gallegos, D. Perez) 3:54.20
Shot put: J. Hester, Hawkins 44-6.50; G. Kierce, Carlisle 40-9; J. Fenwick, Big Sandy 39-8.50; T. Oden, Beckville 39-1.24
Discus: J. Fenwick, Big Sandy 132-9.75; J. Hester, Hawkins 129-5; R. Searer, Hawkins 124-3.25; B. Moore, Union Grove 119-6.75
Triple jump: C. Hart, Carlisle 44-8; A. Woodard, Union Grove 44-0.50; J. Williams, Beckville 43-6.75; C. Cowan, Union Grove 41-11
High jump: J. Dezelle, Big Sandy 6-6; R. Harris, Beckville 6-2; M. Barr, Beckville 5-8; J. Edwards, Overton 5-4
Pole vault: D. Dacus, Hawkins12-0; T. Moore, Union Grove 11-0; L. Turner, Union Grove 10-0
Long jump: J. Williams, Beckville 21-7; A. Woodard, Union Grove 21-5.50; C. Hart, Carlisle 20-0.75; D.J. Rockwell, Beckville 19-10.25
VARSITY GIRLS
Team standings: Union Grove 184, Big Sandy 127, Hawkins 126, Beckville 105, Carlisle 55, Overton 15
Individual results
3200 meters: G. Stanford, Union Grove 12:52; S. Pyle, Union Grove 13:50; J. Scott, Union Grove 14:23; K. Barber, Hawkins 15:29
400 relay: Beckville (E. Jackson, M. Lockett, A. Burroughs, A. Harris) 52.18; Big Sandy (Z. Messick, M. Bachert, M. Francis, C. Minter) 52.94; Union Grove (S. Coleman, K. Pullen, A. Wightman, R. Aiken) 54.10; Hawkins (C. Carey, T. Holland, K. Tamez, L. Wilson) 55.24
800 meters: G. Winn, Union grove 2:34.02; K. Adams, Hawkins 2:41.75; S. Mattu, Union Grove 2:47.27; A. Jones, Union Grove 2:47.50
100 hurdles: Z. Messick, Big Sandy 16.89; C. Turner, Hawkins 17.09; A. Scoggins, Hawkins 18.92; J. Davis, Beckville 19.87
100 meters: M. Francis, Big Sandy 12.29; T. Holland, Hawkins 12.79; K. Tamez, Hawkins 12.92; A. Estes, Big Sandy 12.99
800 relay: Beckville (E. Jackson, M. Lockett, A. Burroughs, A. Harris) 1:51; Union Grove (K. Pullen, A. Wightman, S. Prince, K. Taylor) 1:54; Big Sandy (R. Allen, K. McCartney, C. Ketchum, C. Minter) 1:57; Hawkins (T. Holland, K. Tamez, H. Warrick, L. Wilson) 2:05
400 meters: M. Diaz, Carlisle 1:04.56; M. Bachert, Big Sandy 1:05.71; T. Smith, Hawkins 1:07.83; L. Allison, Overton 1:06.62
300 hurdles: Z. Messick, Big Sandy 46.83; C. Turner, Hawkins 47.33; T. Campbell, Union Grove 53.35; J. Davis, Beckville 53.77
200 meters: A. Jackson, Carlisle 28.25; K. Pullen, Union Grove 28.50; M. Francis, Big Sandy 28.59; A. Wightman, Union Grove 28.74
1600 meters: G. Stanford, Union Grove 5:49.83; K. Adams, Hawkins 6:03.50; S. Pyle, Union Grove 6:08.75; J. Scott, Union Grove 6:18.30
1600 relay: Beckville (E. Jackson, M. Lockett, A. Burroughs, A. Harris) 4:24.44; Carlisle (A. Effner, M. Diaz, A. Jackson, J. Jackson) 4:25.01; Union Grove (G. Winn, T. Campbell, S. Prince, K. Taylor) 4:26.86; Hawkins (A. Scoggins, T. Smith, C. Turner, L. Wilson) 4:34.09
Shot put: R. Higginbotham, Big Sandy 32-1; M. Tarkington, Overton 31-6; K. Hart, Carlisle 31-1.50; B. Colby, Union Grove 30-5.25
Discus: H. Warrick, Hawkins 93-9.50; S. Mattu, Union Grove 90-6.50; K. Coleman, Beckville 89-5.75; A. Smith, Union Grove 87-2.25
Triple jump: A. Harris, Beckville 34-5; M. Francis, Big Sandy 34-1.50; C. Turner, Hawkins 33-6; T. Campbell, Union Grove 31-11
High jump: T. Campbell, Union Grove 5-2; A. Harris, Beckville 5-2; A. Jackson, Carlisle 4-10; R. Allen, Big Sandy 4-6
Pole vault: C. Minter, Big Sandy 10-9; Z. Messick, Big Sandy 8-6; B. Clowers, Union Grove 8-6; G. Lawrence, Union Grove 7-6
Long jump: C. Turner, Hawkins 15-9; K. Pullen, Union Grove 15-4; M. Francis, Big Sandy 14-10.25; M. Lockett, Beckville 14-10
JV BOYS
Team standings: Carlisle 140, Hawkins 129, Union Grove 119, Big Sandy 94, Beckville 88, Overton 23
Jack Stallard is the sports editor of the Longview News-Journal, a member of M. Roberts Media, along with the Kilgore News Herald.