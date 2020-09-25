Drilling

County; Operator; Lease/Well; Field; Survey; Type; Depth; Location

Dallas; TEP Barnett USA, LLC; Childs Kelley A 1H; Newark, East (Barnett Shale); Reed, W/1193; Oil/Gas; 10,000; 4.67 Miles SE Arlington

Dallas; TEP Barnett USA, LLC; Childs Kelley A 2H; Newark, East (Barnett Shale); Reed, W/1193; Oil/Gas; 10,000; 4.67 Miles SE Arlington

Harrison; Rockcliff Energy Operating LLC; J.K. Abney HV Unit A 1H; Carthage (Haynesville Shale); Bryant, JB/111; Gas; 13,000; 3.5 Miles SW Waskom

Harrison; Rockcliff Energy Operating LLC; J.K. Abney HV Unit B 2H; Carthage (Haynesville Shale); Bryant, JB/111; Gas; 13,000; 3.5 Miles SW Waskom

Harrison; Rockcliff Energy Operating LLC; J.K. Abney HV Unit C 3H; Carthage (Haynesville Shale); Bryant, JB/111; Gas; 13,000; 3.5 Miles SW Waskom

Panola; Sponte Operating, Inc.; Blue-Tatum 5HH; Carthage (Haynesville Shale); Walden, TW/698; Gas; 11,700; 2.1 Miles NE Tatum

Panola; Sponte Operating, Inc.; Blue-Tatum 6HH; Carthage (Haynesville Shale); Walden, TW/698; Gas; 11,700; 2.1 Miles NE Tatum

Wood; Strand Energy, L.C.; Matthews-Ford 1; Crow (Sub-Clarksville); Houston, S/271; Oil; 9,900; 7.9 Miles W Hawkins

Completions

County; Operator; Lease/Well; Field; Survey; Type; Depth; Location

Angelina; Deep Sea, LLC; Deep Sea SWD 1; Rocky Springs (U.G.R.); 9,750; NA; NA; 6.5 Miles E Lufkin

Nacogdoches; Aethon Energy Operating LLC; Revolution 9 GU 5HB; Carthage (Haynesville Shale); 12,605; 2.25; 8328 Mcf; 5.7 Miles N Chireno

San Augustine; Aethon Energy Operating LLC; Drake 3HB; Carthage (Haynesville Shale); 12,887; 2.5; 12840 Mcf; 2.1 Miles NW San Augustine

San Augustine; Aethon Energy Operating LLC; KVG-King ALLOC 1H; Carthage (Haynesville Shale); 13,526; 2.5; 10584 Mcf; 6.2 Miles NW San Augustine

— The drilling report was produced with data from the Texas Railroad Commission, from Sept. 13-19 . The following counties were searched: Anderson, Angelina, Camp, Cass, Cherokee, Dallas, Ellis, Franklin, Freestone, Gregg, Harrison, Henderson, Houston, Kaufman, Leon, Limestone, Marion, Nacogdoches, Navarro, Panola, Rains, Robertson, Rusk, San Augustine, Shelby, Smith, Upshur, Van Zandt and Wood.