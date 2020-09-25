Drilling
County; Operator; Lease/Well; Field; Survey; Type; Depth; Location
Dallas; TEP Barnett USA, LLC; Childs Kelley A 1H; Newark, East (Barnett Shale); Reed, W/1193; Oil/Gas; 10,000; 4.67 Miles SE Arlington
Dallas; TEP Barnett USA, LLC; Childs Kelley A 2H; Newark, East (Barnett Shale); Reed, W/1193; Oil/Gas; 10,000; 4.67 Miles SE Arlington
Harrison; Rockcliff Energy Operating LLC; J.K. Abney HV Unit A 1H; Carthage (Haynesville Shale); Bryant, JB/111; Gas; 13,000; 3.5 Miles SW Waskom
Harrison; Rockcliff Energy Operating LLC; J.K. Abney HV Unit B 2H; Carthage (Haynesville Shale); Bryant, JB/111; Gas; 13,000; 3.5 Miles SW Waskom
Harrison; Rockcliff Energy Operating LLC; J.K. Abney HV Unit C 3H; Carthage (Haynesville Shale); Bryant, JB/111; Gas; 13,000; 3.5 Miles SW Waskom
Panola; Sponte Operating, Inc.; Blue-Tatum 5HH; Carthage (Haynesville Shale); Walden, TW/698; Gas; 11,700; 2.1 Miles NE Tatum
Panola; Sponte Operating, Inc.; Blue-Tatum 6HH; Carthage (Haynesville Shale); Walden, TW/698; Gas; 11,700; 2.1 Miles NE Tatum
Wood; Strand Energy, L.C.; Matthews-Ford 1; Crow (Sub-Clarksville); Houston, S/271; Oil; 9,900; 7.9 Miles W Hawkins
Completions
County; Operator; Lease/Well; Field; Survey; Type; Depth; Location
Angelina; Deep Sea, LLC; Deep Sea SWD 1; Rocky Springs (U.G.R.); 9,750; NA; NA; 6.5 Miles E Lufkin
Nacogdoches; Aethon Energy Operating LLC; Revolution 9 GU 5HB; Carthage (Haynesville Shale); 12,605; 2.25; 8328 Mcf; 5.7 Miles N Chireno
San Augustine; Aethon Energy Operating LLC; Drake 3HB; Carthage (Haynesville Shale); 12,887; 2.5; 12840 Mcf; 2.1 Miles NW San Augustine
San Augustine; Aethon Energy Operating LLC; KVG-King ALLOC 1H; Carthage (Haynesville Shale); 13,526; 2.5; 10584 Mcf; 6.2 Miles NW San Augustine