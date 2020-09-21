ET FOOTBALL
Thursday
Texas High at Tyler, 7 p.m.
Friday
Lufkin at Tyler Legacy
Longview vs. Temple, 8 p.m. (at AT&T Stadium)
Princeton at Pine Tree, 7 p.m.
New Caney at Marshall, 7 p.m.
Cleburne at Hallsville, 7 p.m.
Whitehouse at Forney
Crandall at Jacksonville
Kilgore at Palestine
Chapel Hill at Athens
Mabank at Lindale
Bullard at Spring Hill
Henderson at Greenville
Brownsboro at Rusk
Pittsburg at TC Addison
Carthage at Gilmer
Atlanta at White Oak
Tatum at Gladewater
New Boston at Sabine
West Rusk at Troup
Mineola at Winnsboro
Daingerfield at DeKalb
Arp at Quitman
Van at Center
Waskom at Ore City
Hughes Springs at New Diana
Queen City at Elysian Fields
Mineola at Winnsboro
Eustace at Malakoff
Winona at Grand Saline
Carlisle at Beckville
Colmesneil at Overton
Hawkins at Linden-Kildare
Frankston at Big Sandy
San Augustine at Alto, 7 p.m.
Westwood at Elkhart
Lovelady at Tenaha
Tyler HEAT at CHCS
L. Chapel at Trinidad
Frisco Legacy at Grace
Tomball Christian at T.K. Gorman, 7 p.m.
All Saints at Mt. Enterprise, 7 p.m.
FW Christian at Brook Hill
Saturday
U. Hill vs. Medina, 2 p.m. (at Evant)