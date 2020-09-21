ET FOOTBALL

Thursday

Texas High at Tyler, 7 p.m.

Friday

Lufkin at Tyler Legacy

Longview vs. Temple, 8 p.m. (at AT&T Stadium)

Princeton at Pine Tree, 7 p.m.

New Caney at Marshall, 7 p.m.

Cleburne at Hallsville, 7 p.m.

Whitehouse at Forney

Crandall at Jacksonville

Kilgore at Palestine

Chapel Hill at Athens

Mabank at Lindale

Bullard at Spring Hill

Henderson at Greenville

Brownsboro at Rusk

Pittsburg at TC Addison

Carthage at Gilmer

Atlanta at White Oak

Tatum at Gladewater

New Boston at Sabine

West Rusk at Troup

Mineola at Winnsboro

Daingerfield at DeKalb

Arp at Quitman

Van at Center

Waskom at Ore City

Hughes Springs at New Diana

Queen City at Elysian Fields

Mineola at Winnsboro

Eustace at Malakoff

Winona at Grand Saline

Carlisle at Beckville

Colmesneil at Overton

Hawkins at Linden-Kildare

Frankston at Big Sandy

San Augustine at Alto, 7 p.m.

Westwood at Elkhart

Lovelady at Tenaha

Tyler HEAT at CHCS

L. Chapel at Trinidad

Frisco Legacy at Grace

Tomball Christian at T.K. Gorman, 7 p.m.

All Saints at Mt. Enterprise, 7 p.m.

FW Christian at Brook Hill

Saturday

U. Hill vs. Medina, 2 p.m. (at Evant)

 