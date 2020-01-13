ET SOCCER
BOYS
Tuesday, Jan. 14
Center at Hallsville, 7 p.m.
Kilgore at New Diana, 6 p.m.
Thursday, Jan. 16
Longview at Lufkin Tourn., TBA
Pine Tree at Pine Tree Tourn., TBA
Spring Hill at Pine Tree Tourn., TBA
Sabine at Pine Tree Tourn., TBA
Hallsville at Terrell Tourn., TBA
Kilgore at Terrell Tourn., TBA
Friday, Jan. 17
Longview at Lufkin Tourn., TBA
Pine Tree at Pine Tree Toun., TBA
Spring Hill at Pine Tree Tourn., TBA
Sabine at Pine Tree Tourn., TBA
Hallsville at Terrell Tourn., TBA
Kilgore at Terrell Tourn., TBA
Saturday, Jan. 18
Longview at Lufkin Tourn., TBA
Pine Tree at Pine Tree Tourn., TBA
Spring Hill at Pine Tree Tourn., TBA
Sabine at Pine Tree Tourn., TBA
Hallsville at Terrell Tourn., TBA
Kilgore at Terrell Tourn., TBA
GIRLS
Tuesday, Jan. 14
Longview at Texas High, 7 p.m.
P. Grove at Spring Hill, 5 p.m.
Thursday, Jan. 16
Longview at Longview Tourn., TBA
Kilgore at Longview Tourn., TBA
Sabine at Longview Tourn., TBA
Hallsville at Terrell Tourn., TBA
Gladewater at Marshall Tourn., TBA
Carthage at Marshall Tourn., TBA
Friday, Jan. 17
Longview at Longview Tourn., TBA
Kilgore at Longview Tourn., TBA
Sabine at Longview Tourn., TBA
Hallsville at Terrell Tourn., TBA
Gladewater at Marshall Tourn., TBA
Carthage at Marshall Tourn., TBA
G. Saline at S. Hill, 6 p.m.
Saturday, Jan. 18
Longview at Longview Tourn., TBA
Kilgore at Longview Tourn., TBA
Sabine at Longview Tourn., TBA
Gladewater at Marshall Tourn., TBA
Carthage at Marshall Tourn., TBA
Hallsville at Terrell Tourn., TBA