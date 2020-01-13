ET SOCCER

BOYS

Tuesday, Jan. 14

Center at Hallsville, 7 p.m.

Kilgore at New Diana, 6 p.m.

Thursday, Jan. 16

Longview at Lufkin Tourn., TBA

Pine Tree at Pine Tree Tourn., TBA

Spring Hill at Pine Tree Tourn., TBA

Sabine at Pine Tree Tourn., TBA

Hallsville at Terrell Tourn., TBA

Kilgore at Terrell Tourn., TBA

Friday, Jan. 17

Longview at Lufkin Tourn., TBA

Pine Tree at Pine Tree Toun., TBA

Spring Hill at Pine Tree Tourn., TBA

Sabine at Pine Tree Tourn., TBA

Hallsville at Terrell Tourn., TBA

Kilgore at Terrell Tourn., TBA

Saturday, Jan. 18

Longview at Lufkin Tourn., TBA

Pine Tree at Pine Tree Tourn., TBA

Spring Hill at Pine Tree Tourn., TBA

Sabine at Pine Tree Tourn., TBA

Hallsville at Terrell Tourn., TBA

Kilgore at Terrell Tourn., TBA

GIRLS

Tuesday, Jan. 14

Longview at Texas High, 7 p.m.

P. Grove at Spring Hill, 5 p.m.

Thursday, Jan. 16

Longview at Longview Tourn., TBA

Kilgore at Longview Tourn., TBA

Sabine at Longview Tourn., TBA

Hallsville at Terrell Tourn., TBA

Gladewater at Marshall Tourn., TBA

Carthage at Marshall Tourn., TBA

Friday, Jan. 17

Longview at Longview Tourn., TBA

Kilgore at Longview Tourn., TBA

Sabine at Longview Tourn., TBA

Hallsville at Terrell Tourn., TBA

Gladewater at Marshall Tourn., TBA

Carthage at Marshall Tourn., TBA

G. Saline at S. Hill, 6 p.m.

Saturday, Jan. 18

Longview at Longview Tourn., TBA

Kilgore at Longview Tourn., TBA

Sabine at Longview Tourn., TBA

Gladewater at Marshall Tourn., TBA

Carthage at Marshall Tourn., TBA

Hallsville at Terrell Tourn., TBA

 