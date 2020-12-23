OUTSIDE HITTERS
Peja Mathis, Longview; Mara Hodges, Carthage; Karlye Johnston, Gilmer; Ja’Kyra Roberts, Carthage; Lexi Baker, White Oak; Jamie Casey, West Rusk; Alaina Dyson, Waskom; Hai’leigh Oliver, Gladewater; Christen Smith, Elysian Fields; Macy Weeks, White Oak; Lindsey Baker, Beckville; Avery Brooks, Union Grove; Amber Harris, Beckville; Gracie Jenison, Big Sandy; Gracie Johnson, Gary; Chyler Ponder, Big Sandy; Michelle Jamaica, Leverett’s Chapel; Torri Ward, New Diana
MIDDLE BLOCKERS
Miah Colbert, Longview; Haley Beasley, Christian Heritage Classical School; Makhai Lewis, Carthage; Miah Thomas, Kilgore; Kayliah Timmons, Carthage; Jakiyah Bell, Gladewater Alexis Boyd, Gladewater; Cale Brown, Sabine; Tucker Ellis, Elysian Fields; Alysa Hall, White Oak; Piper Morton, West Rusk; Isabelle Phillips, Waskom; Emma Adams, Gary; Carleigh Judd, Union Grove; Makena Warren, Hawkins; Ashilia Smith, Leverett’s Chapel; Kassidy McCullough, St. Mary’s
SETTERS
Carmen Chatman, Pine Tree; Elaija Hatley, Longview; Jaycee Harris, Gilmer; Emma Hill, White Oak; Brooklyn Loyd, Waskom; Julia Loeza, New Diana; Lynli Dacus, Hawkins; Makena Littlejohn, Union Grove; Jordyn Warren, Hawkins; Natalie Pitts, Christian Heritage Classical School; Rebecca Dunn, St. Mary’s
LIBEROS
Jamaya Davis, Pine Tree; Aaleya Morton, Gilmer; Grecia Bravo, Waskom; Skyie Middlebrook, Waskom