Atlanta sophomore Kym Sheppard earned Most Valuable Player honors, and Atlanta earned four of the league's seven superlative honors with the release of the District 14-3A All-District Volleyball Team for the 2021 season.
Joining Sheppard on the superlatives list were Dekalb's Emily Barrett (Offensive MVP), Atlanta's Rylie Pattillo (MVP Setter), Redwater's Jaycie Anderson (MVP Blocker), Atlanta's Kaylon Partain (MVP Defense), Paul Pewitt's Taliyah Brown and New Boston's Solai Dorsey (Newcomer of the Year) and Atlanta's La'Quendra Banks (Coach of the Year).
Voting was conducted by the district's coaches.
FIRST TEAM
Paul Pewitt: Ashtyn Boyd, Makenzie Bottoms; Atlanta: Destinee Wells, Alley Jefferson; Redwater: Cooper Frachiseur, Cassidy Warner, Cami Wilson; DeKalb: Emily Murphy; Hooks: Kinsley Birdwell, Morgan Creer; Queen City: Jamecia Cook, China Stiger
SECOND TEAM
Paul Pewitt: Aubrey Newman, Amiya Hill, Makayla Jackson; Atlanta: AnnMarie Hanner, KeyMya Smith; Redwater: Abi Morrow; Isabel Turner; DeKalb: Hannah Mullins, Gracie Crane, Anijah Gray; New Boston: Makayla Bell, Victoria Burns; Queen City: Lauren Carrell
HONORABLE MENTION
Paul Pewitt: Natalie Cobb, Ja'Mesea Gilmore, Noemy Martinez, Jennalee McCollum; Atlanta: Amaya Williams, Madison McCoy, Cara Taylor, Sabriiyah Young, Kinlee Hamilton, JaNeisha Fields, Ziza Garcia, Jaliyah Brown; Hooks: Kaclyn Nelson, Maddie Campbell, Addy Hale, Tiara Sanders; Redwater: Kyndal Missildine, Brooke Usrey, Delaney Edwards, Casey Graves; DeKalb: Anna Claire Raulston, Haley Forte, Samantha Prince, Coriana Fulbright; New Boston: Aunisty Dorsey, Keondria Ganaway, Belle Johnson, Romyane McChester,Brianna Pate, Abrianna Scott, Karli Strain, Marli Thomas; Queen City: Brenna Turbeville, Mallori Stringer, Nyla Harrison
ACADEMIC ALL-DISTRICT
Paul Pewitt: Jaci Caplinger, Ashtyn Boyd, Makenzie Bottoms, Jennalee McCollum, Natalie Cobb, Noemy Martinez, Ja'Mesea Gilmore, McKayla Jackson, Taliyah Brown, Aubrey Neuman, Lindsey MacKay, Bally Taylor; DeKalb: Hanna Mullins, Anna Claire Raulston, Emily Murphy, Sammantha Prince, Gracie Crain; New Boston: Makayla Bell, Victoria Burns, Aunisty Dorsey, Keondria Ganaway, Belle Johnson, Romyane McChester, Brianna Page, Abrianna Scott, Karli Strain, Marli Thomas; Queen City: Madison Bailey, Chyna Stiger,Lauren Carrell, Keeli Mainer, Nyla Harrison, Trinity Oden, Serenity Oden, Mallori Stringer, Brenna Turbeville, Jamecia Cook; Atlanta: Destinee Wells, Kaylon Partain, Amaya Williams, Alley Jefferson, AnneMarie Hanner, Madison McCoy, Rylie Pattillo, Cara Taylor, Kym Sheppard, JaNeisha Fields, Keymya Fields, Ziza Garcia, Jaliyah Brown; Hooks: Kaclyn Nelson, Marleish Smith, Maddie Campbell, Tiara Rigsby, Kinsley Birdwell; Redwater: Cooper Frachiseur, Casey Graves, Kassidy Warner, Isabel Turner, Kyndal Missildine, Brooke Usrey, Jaycie Anderson, Abi Morrow, Delaney Edwards, Cami Wilson