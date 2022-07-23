#bEASTTexas Fabulous 15
6A/5A/4A
Team Points Record 2021 Finish
1. Longview (12) 216 9-4 6
2. Carthage (2) 209 11-1 1
3. Gilmer (1) 194 14-2 3
4. Chapel Hill 155 11-4 12
5. Texas High 153 12-1 2
6. Kilgore 129 11-2 5
7. Tyler 125 6-5 11
8. Tyler Legacy 119 6-6 10
9. Lindale 109 7-5 7
10. Pleasant Grove 87 8-6 NR
11. Marshall 75 8-4 8
12. Van 61 12-1 4
13. Lufkin 36 4-6 NR
14. Paris 22 7-5 NR
15. Rusk 21 9-3 9
Others receiving votes: Jasper 16; Henderson 12; Brownsboro 11; Jacksonville 10; Palestine 9; Bullard 8; Hallsville 8; Canton 3; Spring Hill 3; Whitehouse 3; Pine Tree 2; Pittsburg 2; Mount Pleasant 1; Quinlan Ford 1.
3A/2A/TAPPS
Team Points Record 2021 Finish
1. Daingerfield (4) 189 11-3 7
T2. West Rusk (2) 172 12-1 1
T2. Mount Vernon (3) 172 14-1 2
4. Timpson (1) 164 12-1 3
5. Beckville 140 12-1 5
6. Tatum (1) 126 8-3 12
7. Waskom (1) 115 13-2 4
8. Diboll 113 10-4 15
9. Gladewater 102 9-3 6
10. Malakoff (2) 100 9-4 8
11. Mineola (1) 88 7-5 NR
12. Tenaha 52 9-3 9
13. Elysian Fields 50 9-3 10
14. Brook Hill 34 6-4 NR
15. DeKalb 21 8-4 NR
Others receiving votes: Joaquin 18; Carlisle 16; Corrigan-Camden 15; Maud 14; Paul Pewitt 11; Sabine 11; Lovelady 10; Garrison 9; Troup 8; Winnsboro 7; Alto 6; Hooks 6; Jefferson 5; Harmony 4; Arp 3; Grace Community 3; Harleton 3; White Oak 3; Cayuga 2; Grapeland 2; Hughes Springs 2; Hawkins 1.