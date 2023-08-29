6A/5A/4A

Team Points Record Last week

1. Carthage (9) 217 1-0 2

2. Chapel Hill (3) 209 1-0 3

3. Longview (3) 198 0-1 1

4. Pleasant Grove 168 1-0 5

5. Texas High 163 1-0 6

6. Gilmer 133 0-1 4

7. Lufkin 126 1-0 10

8. Lindale 124 1-0 9

9. Kilgore 111 0-1 7

10. Center 84 1-0 11

11. Tyler 67 1-0 NR

T12. Caddo Mills 45 1-0 15

T12. Whitehouse 45 0-1 8

14. Van 39 1-0 NR

15. Marshall 21 0-1 12

Others receiving votes: Tyler Legacy 9; Bullard 7; Rusk 7; Henderson 6; Sulphur Springs 6; Hallsville 1.

Dropped out: No. 13 Tyler Legacy; No. 14 Hallsville.

3A/2A/TAPPS

Team Points Record Last week

1. Timpson (14) 224 1-0 1

2. Malakoff (1) 210 1-0 2

3. Daingerfield 190 1-0 3

4. Winnsboro 179 1-0 4

5. Mount Vernon 152 1-0 7

6. Carlisle 128 1-0 9

7. Jefferson 99 1-0 11

8. Beckville 96 0-1 5

9. Lovelady 84 1-0 10

10. West Rusk 70 0-1 6

11. Hooks 64 1-0 NR

12. Grace 58 1-0 15

13. Troup 57 1-0 NR

14. Harmony 54 0-1 8

15. Cooper 36 1-0 NR

Others receiving votes: Tatum 31; Garrison 25; Arp 15; Sabine 13; Simms Bowie 5; New Diana 4;Tenaha 4; Atlanta 1; Joaquin 1; Overton 1.

Dropped out: No. 12 Corrigan-Camden; No. 13 Joaquin; No. 14 Tatum.

 