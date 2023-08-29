6A/5A/4A
Team Points Record Last week
1. Carthage (9) 217 1-0 2
2. Chapel Hill (3) 209 1-0 3
3. Longview (3) 198 0-1 1
4. Pleasant Grove 168 1-0 5
5. Texas High 163 1-0 6
6. Gilmer 133 0-1 4
7. Lufkin 126 1-0 10
8. Lindale 124 1-0 9
9. Kilgore 111 0-1 7
10. Center 84 1-0 11
11. Tyler 67 1-0 NR
T12. Caddo Mills 45 1-0 15
T12. Whitehouse 45 0-1 8
14. Van 39 1-0 NR
15. Marshall 21 0-1 12
Others receiving votes: Tyler Legacy 9; Bullard 7; Rusk 7; Henderson 6; Sulphur Springs 6; Hallsville 1.
Dropped out: No. 13 Tyler Legacy; No. 14 Hallsville.
3A/2A/TAPPS
Team Points Record Last week
1. Timpson (14) 224 1-0 1
2. Malakoff (1) 210 1-0 2
3. Daingerfield 190 1-0 3
4. Winnsboro 179 1-0 4
5. Mount Vernon 152 1-0 7
6. Carlisle 128 1-0 9
7. Jefferson 99 1-0 11
8. Beckville 96 0-1 5
9. Lovelady 84 1-0 10
10. West Rusk 70 0-1 6
11. Hooks 64 1-0 NR
12. Grace 58 1-0 15
13. Troup 57 1-0 NR
14. Harmony 54 0-1 8
15. Cooper 36 1-0 NR
Others receiving votes: Tatum 31; Garrison 25; Arp 15; Sabine 13; Simms Bowie 5; New Diana 4;Tenaha 4; Atlanta 1; Joaquin 1; Overton 1.
Dropped out: No. 12 Corrigan-Camden; No. 13 Joaquin; No. 14 Tatum.