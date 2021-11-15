Texas High junior Bella Cherry earned Most Valuable Player honors, and Marshall placed a couple of players on the superlatives list with the release of the District 15-5A All-District Volleyball Team for the 2021 season.
Marshall's Mahogani Wilson shared Most Valuable Hitter honors with Texas High's Jaycee Kennedy, and Marshall's Isabella Emery earned Defensive Player of the Year honors.
Other superlatives went to Peyton Hammack of Sulphur Springs (Top Setter), Texas High's Valeria Perez (Top Libero), Sulphur Springs' Brooklynn Burnside (Top Blocker), Mount Pleasant's Jordan Andrade (Top Server), Texas High's Mally Lumpkin (Newcomer) and Texas High's Melissa Trotter-Hardy (Coach of the Year).
Voting was conducted by the district's coaches.
FIRST TEAM
Longview: Jakayla Morrow, Brayleigh Mitchell; Hallsville: Lauren Pyle, Ayden McDermott; Marshall: Mia Dunaway, Caitlyn Ellenburg; Texas High: Ashanti Northcross, Kailyn Williams; Mount Pleasant: Aziyah Farrier, Paris Beard; Sulphur Springs: Parris Pickett, Laney Hurds.
SECOND TEAM
Longview: Brianna Converse, Mariah Thompson; Pine Tree: Jamaya Davis, Carmen Chatman; Hallsville: Brook Grissom, Mallory Pyle, Macie Nelson; Marshall: Emily Hill, Claire Abney; Sulphur Springs: Mali Maeker, Addisyn Wall; Texas High: Lauren Allred, Cy Hopkins; Mount Pleasant: Genesis Roberson.
HONORABLE MENTION
Longview: Anna Skinner, Fatima Traore, Amirah Alexander, GeCamri Duffie; Pine Tree: Tatum Cates, Madelyn Barkley, Mallory Armstrong, Jalen Scroggins; Hallsville: Olivia Simmons, Abbi Fischer, Emma Rogers, Cate Thomas, Taegan Hill, Olivia Anguiano, Riley Rodriguez; Marshall: Are'Anna Gill, Kamryn Turner; Sulphur Springs: Kinslei Smallwood, A.J. Dodd, Myssiah Dugan; Mount Pleasant: Trinitee Brannon, Jordyn Hargrave.
ACADEMIC ALL-DISTRICT
Longview: Fatima Traore, Amirah Alexander, Anna Skinner, GeCamri Duffie, Brianna Converse, Lyric Shaw, Kyra Taylor, Kennedy Jefferey, Mariah Thompson, Janiyah Green, Jadyn Jones; Pine Tree: Mallory Armstrong, Alaina Boyd, Madelyn Barkley, Natalie Buckner, Carmen Chatman, Jamaya Davis, Ezmeriah Gonzalez, Brooklynn James, Jalen Scoggins, Mckenzie Vo; Hallsville: Olivia Anguiano, Abbi Fischer, Brooke Grissom, Teagan Hill, Ayden McDermott, Macie Nelson, Lauren Pyle, Mallory Pyle, Emma Rogers, Olivia Simmons, Annabelle Sutton, Cate Thomas; Marshall: Claire Abney, Alaila Allen, Mia Dunaway, Caitlyn Ellenburg, Isabella Emery, Are'Anna Gill, Emily Hill, Sarah Jane Palmer, Alyson Roberson, Kamryn Turner, Mahogani Wilson; Texas High: Lauren Alred, Kailyn Williams, Jalyn Golette, Valeria Perez, Jaycee Kennedy, Mally Lumpkin, Cy Hopkins; Sulphur Springs: Parris Pickett, Kaslyn Hurley, Peyton Hammack, ElliKate Daniel, Brooklyn Burnside, Laney Hurst, Mali Maker, Addisyn Wall, Kinslei Smallwood, Mary Taylor, Crimson Bryant; Mount Pleasant: Paris Beard, Trinitee Brannon, Mariana Gonzalez, Ladi'Roliairty Guerecca, Jordyn Hargrave, Tania Johnson, Hadleigh Mays, Samantha McClenan, Genesis Roberson.