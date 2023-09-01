Trae Davis
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Troup's Trae Davis (6) scores against Carlisle on Friday at Tiger Stadium in Troup. The Tigers defeated the Indians 52-15.

 Alan Luce/Tyler Morning Telegraph Freelance

Thursday

Alba-Golden 52, Linden-Kildare 0

Corsicana Mildred 35, Cayuga 12

Daingerfield 34, Tatum 17

Simms James Bowie 46, Hawkins 13

Frankston 49, Huntington 20

Beckville 60, Joaquin 28

Union Grove 45, Cumby 14

Harleton 43, Bogata Rivercrest 38

Apple Springs 61, Fruitvale 12

Gilmer Union Hill 62, Burkeville 13

Longview East Texas Christian 46, Chester 0

Friday

Tyler 28, Tyler Legacy 14

Grace Community 62, Wills Point 7

Overton 48, All Saints 3

Brook Hill 61, Dallas Life Oak Cliff 12

Longview 48, Marshall 7

Lufkin 47, Nacogdoches 28

Pine Tree 42, Lindale 22

Hallsville 35, Henderson 28

Whitehouse 51, Jacksonville 19

Mount Pleasant 35, Sulphur Springs 22

Texas High 41, Colleyville Heritage 38

Chapel Hill 50, Van 28

Athens 49, Waxahache Life 28

Jasper 46, Palestine 24

Kilgore 24, Gilmer 23

Brownsboro 34, Fairfield 27

Bullard 38, Caddo Mills 28

Winnsboro 52, Canton 14

Rusk 52, Crockett 9

Center 67, Spring Hill 20

North Lamar 30, Nevada Community 28

Carthage 42, Pittsburg 7

Paris 30, Liberty-Eylau 0

Texarkana Pleasant Grove 27, Shreveport (La.) Byrd 10

Scurry-Rosser 45, Bonham 6

Mineola 28, Hughes Springs 6

Pottsboro 34, Callisburg 28

Commerce 63, Leonard 35

Mount Vernon 42, Gladewater 26

Maypearl 62, Eustace 7

Blooming Grove 25, Kemp 14

Groesbeck 35, McGregor 7

Malakoff 51, Grandview 21

Teague 27, New Waverly 0

Diboll 28, Kirbyville 14

Coldspring-Oakhurst 22, Splendora 14

Palestine Westwood 65, Buffalo 14

Cleveland Tarkington 30, Shepherd 14

Newton 44, Woodville 39

Garrison 48, Arp 20

Edgewood 48, Emory Rains 8

Palmer 43, Grand Saline 19

Quitman 21, Big Sandy 14

Troup 52, Carlisle 15

West Rusk 51, Sabine 31

Lone Oak 48, Winona 27

De Kalb 54, Elysian Fields 0

Hooks 26, Cooper 19

New Boston 42, Queen City 20

Waskom 46, Omaha Paul Pewitt 26

Wolfe City 19, Paris Chisum 18

Prairiland 34, Ore City 19

Atlanta 68, Redwater 38

Harmony 73, White Oak 32

New Diana 56, Maud 0

Timpson 48, Jefferson 29

Kerens 27, Bremond 26

Cross Roads 42, Meridian 12

Chilton 20, Italy 14

Tenaha 35, San Augustine 14

Lovelady 38, Grapeland 28

Hemphill 50, Shelbyville 45

Pineland West Sabine 36, Alto 8

Deweyville 44, Cushing 38

Mount Enterprise 64, West Hardin 14

Gholson 46, Trinidad 0

Weatherford Christian 20, Longview Heritage 7

TWITTER: @PhilHicksETFS