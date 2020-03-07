ET BASEBALL
Tuesday
Hallsville at Longview, 6 p.m.
Spring Hill at Gilmer, 6:30 p.m.
Kilgore at Cumberland, 6:30 p.m.
Bullard at Henderson, 6:30 p.m.
Carthage at Atlanta, 7 p.m.
Pittsburg at Pleasant Grove, 6 p.m.
White Oak at Winona, 7 p.m.
West Rusk at Gladewater, 6:30 p.m.
Harmony at Sabine, 7 p.m.
Daingerfield at H. Springs, 7 p.m.
Ore City at Waskom, 7 p.m.
E. Fields at Jefferson, 7 p.m.
New Diana at Tatum, 7 p.m.
P. Pewitt at Redwater, 7:30 p.m.
Beckville at Harleton, 7 p.m.
Big Sandy at Overton, 4 p.m.
Union Hill at Carlisle, 6 p.m.
Hawkins at Union Grove, 7 p.m.
Thursday
Longview at Jasper Tourn., TBA
Kilgore at Jasper Tourn., TBA
Spring Hill at A&M Consol. Tourn., TBA
Pine Tree at W. Point Tourn., TBA
Gilmer at W. Point Tourn., TBA
Hallsville at Hallsville Tourn., TBA
Marshall at Hallsville Tourn., TBA
W. Oak at W. Oak Tourn., TBA
E. Fields at W. Oak Tourn., TBA
Jefferson at W. Oak Tourn., TBA
Carthage at Tri-State Tourn., TBA
Henderson at Rusk Tourn., TBA
Tatum at Rusk Tourn., TBA
Pittsburg at Van Tourn., TBA
Sabine at Van Tourn., TBA
West Rusk at Hawkins Tourn., TBA
Gladewater at Hawkins Tourn., TBA
Union Grove at Hawkins Tourn., TBA
L-Kildare at Hawkins Tourn, TBA
Haamony at Anna Tourn., TBA
H. Springs at H. Springs Tourn., TBA
P. Pewitt at H. Springs Tourn., TBA
Harleton at Waskom Tourn., TBA
Waskom at Waskom Tourn., TBA
Beckvile at Waskom Tourn., TBA
Friday
Longview at Jasper Tourn., TBA
Kilgore at Jasper Tourn., TBA
Spring Hill at A&M Consol. Tourn., TBA
Pine Tree at W. Point Tourn., TBA
Gilmer at W. Point Tourn., TBA
Hallsville at Hallsville Tourn., TBA
Marshall at Hallsville Tourn., TBA
W. Oak at W. Oak Tourn., TBA
E. Fields at W. Oak Tourn., TBA
Jefferson at W. Oak Tourn., TBA
Carthage at Tri-State Tourn., TBA
Henderson at Rusk Tourn., TBA
Tatum at Rusk Tourn., TBA
Pittsburg at Van Tourn., TBA
Sabine at Van Tourn., TBA
West Rusk at Hawkins Tourn., TBA
Gladewater at Hawkins Tourn., TBA
Union Grove at Hawkins Tourn., TBA
L-Kildare at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Anna Tourn., TBA
H. Springs at H. Springs Tourn., TBA
P. Pewitt at H. Springs Tourn., TBA
Harleton at Waskom Tourn., TBA
Waskom at Waskom Tourn., TBA
Beckville at Waskom Tourn., TBA
Saturday
Longview at Jasper Tourn., TBA
Kilgore at Jasper Tourn., TBA
Spring Hill at A&M Consol. Tourn., TBA
Pine Tree at W. Point Tourn., TBA
Gilmer at W. Point Tourn., TBA
Hallsville at Hallsville Tourn., TBA
Marshall at Hallsville Tourn., TBA
W. Oak at W. Oak Tourn., TBA
E. Fields at W. Oak Tourn., TBA
Jefferson at W. Oak Tourn., TBA
Carthage at Tri-State Tourn., TBA
Henderson at Rusk Tourn., TBA
Tatum at Rusk Tourn., TBA
Pittsburg at Van Tourn., TBA
Sabine at Van Tourn., TBA
West Rusk at Hawkins Tourn., TBA
Gladewater at Hawkins Tourn., TBA
Union Grove at Hawkins Tourn., TBA
L-Kildae at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Anna Tourn., TBA
H. Springs at H. Springs Tourn., TBA
P. Pewitt at H. Springs Tourn., TBA
Harleton at Waskom Tourn., TBA
Waskom at Waskom Tourn., TBA
Beckville at Waskom Tourn., TBA
COLLEGE
Tuesday
Tougaloo at Wiley, 6 p.m.
Wednesday
Tougaloo at Wiley noon (2)
Thursday
Panola at NTCC, 3 p.m.
Friday
McMurry at LETU, 7 p.m.
ETBU at MH-Baylor, 7 p.m.
Wiley at A&M-Texarkana, 6 p.m.
Saturday
McMurry at LETU, 1 p.m. (2)
NTCC at Panola, 1 p.m. (2)
ETBU at MH-Baylor, 1 p.m. (2)
Wiley at A&M-Texarkana, 1 p.m. (2)