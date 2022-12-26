GIRLS
Tuesday, Dec. 27
W. Oak vs. U. Grove, 1 p.m.
(at American Airlines Center)
Pittsburg at Aggieland Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
N. Diana at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Wednesday, Dec. 28
P. Tree at Quitman Tourn., TBA
S. Hill at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
W. Oak at Hawkins Tourn., TBA
Gladewater at Hawkins Tourn., TBA
Pittsburg at Aggieland Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
N. Diana at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Thursday, Dec. 29
Mt. Vernon at Longview, 11:30 a.m.
P. Tree at Quitman Tourn., TBA
Hallsville at Hallsville Tourn., TBA
Kilgore at Hallsville Tourn., TBA
Gilmer at Hallsville Tourn., TBA
U. Grove at Hallsville Tourn., TBA
S. Hill at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
W. Oak at Hawkins Tourn., TBA
Gladewater at Hawkins Tourn., TBA
Pittsburg at Aggieland Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
N. Diana at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Friday, Dec. 30
N. Diana at P. Tree, 2:30 p.m.
Hallsville at Hallsville Tourn., TBA
Kilgore at Hallsville Tourn., TBA
Gilmer at Hallsville Tourn., TBA
U. Grove at Hallsville Tourn., TBA
S. Hill at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
W. Oak at Hawkins Tourn., TBA
Gladewater at Hawkins Tourn., TBA
L-Kildare at Jefferson, 2 p.m.
BOYS
Tuesday, Dec. 27
P. Tree at Paris Tourn., TBA
Kilgore at Paris Tourn., TBA
Edgewood at S. Hill, 5:30 p.m.
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
W. Oak at Tenaha Tourn., TBA
Jefferson at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Beckville at Tenaha Tourn., TBA
Wednesday, Dec. 28
Longview at Camden Tourn., TBA
P. Tree at Paris Tourn., TBA
Kilgore at Paris Tourn., TBA
Hallsville at San Marcos Tourn., TBA
Gilmer at Leonard Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
W. Oak at Tenaha Tourn., TBA
Jefferson at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Beckville at Tenaha Tourn., TBA
W. Rusk at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Hawkins Tourn., TBA
Harts Bluff at Avinger, 5 p.m.
Thursday, Dec. 29
Longview at Camden Tourn., TBA
P. Tree at Paris Tourn., TBA
Kilgore at Paris Tourn., TBA
Hallsville at San Marcos Tourn., TBA
Gilmer at Leonard Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
W. Oak at Tenaha Tourn., TBA
Jefferson at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Beckville at Tenaha Tourn., TBA
W. Rusk at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Hawkins Tourn., TBA
O. City at Harts Bluff, 3:30 p.m.
Friday, Dec. 30
Longview at Camden Tourn., TBA
Hallsville at San Marcos Tourn., TBA
Gladewater at S. Hill, 2:15 p.m.
Gilmer at Leonard Tourn., TBA
W. Rusk at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Hawkins Tourn., TBA
Saturday, Dec. 31
St. Mary’s at Grace JV, 10:30 a.m.
COLLEGE
MEN
Saturday, Dec. 31
Tribulation Prep at Kilgore, 2 p.m.
Panola at McLennan, 2 p.m.