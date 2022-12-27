GIRLS
Wednesday, Dec. 28
P. Tree at Quitman Tourn., TBA
S. Hill at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
W. Oak at Hawkins Tourn., TBA
Gladewater at Hawkins Tourn., TBA
Pittsburg at Aggieland Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
N. Diana at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Thursday, Dec. 29
Mt. Vernon at Longview, 11:30 a.m.
P. Tree at Quitman Tourn., TBA
Hallsville at Hallsville Tourn., TBA
Kilgore at Hallsville Tourn., TBA
Gilmer at Hallsville Tourn., TBA
U. Grove at Hallsville Tourn., TBA
S. Hill at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
W. Oak at Hawkins Tourn., TBA
Gladewater at Hawkins Tourn., TBA
Pittsburg at Aggieland Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
N. Diana at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Friday, Dec. 30
N. Diana at P. Tree, 2:30 p.m.
Hallsville at Hallsville Tourn., TBA
Kilgore at Hallsville Tourn., TBA
Gilmer at Hallsville Tourn., TBA
U. Grove at Hallsville Tourn., TBA
S. Hill at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
W. Oak at Hawkins Tourn., TBA
Gladewater at Hawkins Tourn., TBA
L-Kildare at Jefferson, 2 p.m.
BOYS
Wednesday, Dec. 28
Longview at Camden Tourn., TBA
P. Tree at Paris Tourn., TBA
Kilgore at Paris Tourn., TBA
Hallsville at San Marcos Tourn., TBA
Gilmer at Leonard Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
W. Oak at Tenaha Tourn., TBA
Jefferson at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Beckville at Tenaha Tourn., TBA
W. Rusk at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Hawkins Tourn., TBA
Harts Bluff at Avinger, 5 p.m.
Thursday, Dec. 29
Longview at Camden Tourn., TBA
P. Tree at Paris Tourn., TBA
Kilgore at Paris Tourn., TBA
Hallsville at San Marcos Tourn., TBA
Gilmer at Leonard Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
W. Oak at Tenaha Tourn., TBA
Jefferson at Tenaha Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
Beckville at Tenaha Tourn., TBA
W. Rusk at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Hawkins Tourn., TBA
O. City at Harts Bluff, 3:30 p.m.
Friday, Dec. 30
Longview at Camden Tourn., TBA
Hallsville at San Marcos Tourn., TBA
Gladewater at S. Hill, 2:15 p.m.
Gilmer at Leonard Tourn., TBA
W. Rusk at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Hawkins Tourn., TBA
Saturday, Dec. 31
St. Mary’s at Grace JV, 10:30 a.m.
COLLEGE
MEN
Saturday, Dec. 31
Tribulation Prep at Kilgore, 2 p.m.
Panola at McLennan, 2 p.m.
HALLSVILLE CHRISTMAS CLASSIC
(GIRLS)
Thursday’s schedule is Kilgore vs. Union Grove, 9 a.m.; Atlanta vs. Marshall, 9 a.m.; Tyler Legacy vs. Whitehouse, 10:30 a.m.; Mount Pleasant JV vs. Center JV, 10:30 a.m.; Hallsville vs. Center, noon; Mount Pleasant vs. Gilmer, noon; Union Grove vs. Atlanta, 1:30 p.m.; Marshall vs. Sulphur Springs, 1:30 p.m.; Gilmer vs. Tyler Legacy, 3 p.m.; Whitehouse vs. Kilgore, 3 p.m.; Sulphur Springs vs. Hallsville, 4:30 p.m.; and Center vs. Mount Pleasant, 4:30 p.m.
Friday’s schedule is Marshall vs. Gilmer, 9 a.m.; Center JV vs. Hallsville JV, 9 a.m.; Hallsville vs. Tyler Legacy, 10:30 a.m.; Center vs. Union Grove, 10:30 a.m.; Gilmer vs. Whitehouse, noon; Sulphur Springs vs. Kilgore, noon; Mount Pleasant vs. Atlanta, 1:30 p.m.; Tyler Legacy vs. Marshall, 1:30 p.m.; Whitehouse vs. Center, 3 p.m.; Union Grove vs. Sulphur Springs, 3 p.m.; Atlanta vs. Hallsville, 4:30 p.m.; and Kilgore vs. Mount Pleasant, 4:30 p.m.
CAMDEN (ARKANSAS) HOLIDAY CLASSIC
(BOYS)
The Longview Lobos will go to Arkansas to compete in the Camden Fairview Holiday Classic. Longview will take on Camden Fairview JV at 4 p.m. Wednesday. Other competing teams are Nevada, Dermott, Camden Fairview, Lakeside, El Dorado and McGehee.