GIRLS

Wednesday, Dec. 28

P. Tree at Quitman Tourn., TBA

S. Hill at Hawkins Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

W. Oak at Hawkins Tourn., TBA

Gladewater at Hawkins Tourn., TBA

Pittsburg at Aggieland Tourn., TBA

Sabine at Tenaha Tourn., TBA

N. Diana at Tenaha Tourn., TBA

Tatum at Tenaha Tourn., TBA

Thursday, Dec. 29

Mt. Vernon at Longview, 11:30 a.m.

P. Tree at Quitman Tourn., TBA

Hallsville at Hallsville Tourn., TBA

Kilgore at Hallsville Tourn., TBA

Gilmer at Hallsville Tourn., TBA

U. Grove at Hallsville Tourn., TBA

S. Hill at Hawkins Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

W. Oak at Hawkins Tourn., TBA

Gladewater at Hawkins Tourn., TBA

Pittsburg at Aggieland Tourn., TBA

Sabine at Tenaha Tourn., TBA

N. Diana at Tenaha Tourn., TBA

Tatum at Tenaha Tourn., TBA

Friday, Dec. 30

N. Diana at P. Tree, 2:30 p.m.

Hallsville at Hallsville Tourn., TBA

Kilgore at Hallsville Tourn., TBA

Gilmer at Hallsville Tourn., TBA

U. Grove at Hallsville Tourn., TBA

S. Hill at Hawkins Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

W. Oak at Hawkins Tourn., TBA

Gladewater at Hawkins Tourn., TBA

L-Kildare at Jefferson, 2 p.m.

BOYS

Wednesday, Dec. 28

Longview at Camden Tourn., TBA

P. Tree at Paris Tourn., TBA

Kilgore at Paris Tourn., TBA

Hallsville at San Marcos Tourn., TBA

Gilmer at Leonard Tourn., TBA

Sabine at Tenaha Tourn., TBA

W. Oak at Tenaha Tourn., TBA

Jefferson at Tenaha Tourn., TBA

Tatum at Tenaha Tourn., TBA

Beckville at Tenaha Tourn., TBA

W. Rusk at Hawkins Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

Harmony at Hawkins Tourn., TBA

Harts Bluff at Avinger, 5 p.m.

Thursday, Dec. 29

Longview at Camden Tourn., TBA

P. Tree at Paris Tourn., TBA

Kilgore at Paris Tourn., TBA

Hallsville at San Marcos Tourn., TBA

Gilmer at Leonard Tourn., TBA

Sabine at Tenaha Tourn., TBA

W. Oak at Tenaha Tourn., TBA

Jefferson at Tenaha Tourn., TBA

Tatum at Tenaha Tourn., TBA

Beckville at Tenaha Tourn., TBA

W. Rusk at Hawkins Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

Harmony at Hawkins Tourn., TBA

O. City at Harts Bluff, 3:30 p.m.

Friday, Dec. 30

Longview at Camden Tourn., TBA

Hallsville at San Marcos Tourn., TBA

Gladewater at S. Hill, 2:15 p.m.

Gilmer at Leonard Tourn., TBA

W. Rusk at Hawkins Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

Harmony at Hawkins Tourn., TBA

Saturday, Dec. 31

St. Mary’s at Grace JV, 10:30 a.m.

COLLEGE

MEN

Saturday, Dec. 31

Tribulation Prep at Kilgore, 2 p.m.

Panola at McLennan, 2 p.m.

HALLSVILLE CHRISTMAS CLASSIC

(GIRLS)

Thursday’s schedule is Kilgore vs. Union Grove, 9 a.m.; Atlanta vs. Marshall, 9 a.m.; Tyler Legacy vs. Whitehouse, 10:30 a.m.; Mount Pleasant JV vs. Center JV, 10:30 a.m.; Hallsville vs. Center, noon; Mount Pleasant vs. Gilmer, noon; Union Grove vs. Atlanta, 1:30 p.m.; Marshall vs. Sulphur Springs, 1:30 p.m.; Gilmer vs. Tyler Legacy, 3 p.m.; Whitehouse vs. Kilgore, 3 p.m.; Sulphur Springs vs. Hallsville, 4:30 p.m.; and Center vs. Mount Pleasant, 4:30 p.m.

Friday’s schedule is Marshall vs. Gilmer, 9 a.m.; Center JV vs. Hallsville JV, 9 a.m.; Hallsville vs. Tyler Legacy, 10:30 a.m.; Center vs. Union Grove, 10:30 a.m.; Gilmer vs. Whitehouse, noon; Sulphur Springs vs. Kilgore, noon; Mount Pleasant vs. Atlanta, 1:30 p.m.; Tyler Legacy vs. Marshall, 1:30 p.m.; Whitehouse vs. Center, 3 p.m.; Union Grove vs. Sulphur Springs, 3 p.m.; Atlanta vs. Hallsville, 4:30 p.m.; and Kilgore vs. Mount Pleasant, 4:30 p.m.

CAMDEN (ARKANSAS) HOLIDAY CLASSIC

(BOYS)

The Longview Lobos will go to Arkansas to compete in the Camden Fairview Holiday Classic. Longview will take on Camden Fairview JV at 4 p.m. Wednesday. Other competing teams are Nevada, Dermott, Camden Fairview, Lakeside, El Dorado and McGehee.

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Sports editor

I've covered sports in East Texas since 1987, starting as a 21-year-old sports editor at the Kilgore News Herald before spending seven years at the Lufkin Daily News and the past 23 years at the Longview News-Journal.