Results from LeTourneau University’s YellowJacket Twilight Relay cross country meet:
WOMEN
Sadie Waldrep and Haley Efurd, Pittsburg, 38:51.2; Zoe Craven and Christina Rojas, Kilgore, 39:21.6; Ashlyn Hecht and Elayna Metzger, Grace, 40:35.5; Anne Claire Culpepper and Tori Burnett, T.K. Gorman, 41:33.8; Juliana Stanley and Kapri Riley, Mineola, 41:37.2 Emma Smith and Macy Parsley, Cumberland Academy 42:32.9; Alyssa Lankford and Hannah Zoch, Mineola, 42:40.8; Macall Strickland and Carley Woodyard, Hughes Springs 43:05.9; Keilee Riley and Shylah Kratzmeyer, Mineola, 43:24.4; Lesly Herrera and Emma Tayler, Kilgore, 43:30.1; Sindi Salazar and Kip Travis, Carthage 43:38.9; Zarreah Tilley and Alanya Pina, Nacogdoches, 43:44.8; Lydia Colvin and Emma Henard, Pleasant Grove 43:46.6; Peyton Borens and Riley Johnson, Spring Hill 44:10.5; Macey Alston and Gracie Stanford, Union Grove 44:19.6; Samantha Fields and Yasmin Hernandez, Nacogdoches 44:35; Eva Meads and Ashlyn Frans, T.K. Gorman 44:38; Alla Keeling and Abby Metzger, Grace 44:47.2; Jazmin Hever and Delia Tuttlebee, Pleasant Grove 45:09.5; Maria Danly and Maria Kariampuzha, T.K. Gorman 45:24.2; Tasha Gray and Itzel Gonzalez, Pine Tree 45:35.4; Estrella Galvan and Samantha Rodriguez, Kilgore 45:49.7; Lesly Vega and Ashley Vega, Nacogdoches 45:47.2; Jeanay Miles and Jayda Miles, Pittsburg 46:06.2
MEN
Jose Ramirez and Ernesto Garcia, Nacogdoches 33:09.5; Haden Bray and Nick Bodenheimer, Spring Hill 33:16.7; Eric Canada and Marck Hanks, Carthage 33:31.6; Austin bain and AB Herrera, Kilgore 33:45.5; Reid Hewitt and Troy Segura, Pittsburg 33:48.5; Carlos Galaz and David Amador, Mineola 34:39.2; Kole Burns and Elijah Baker, Union Grove 34:55.2; Preston Woodall and Sabatay Fernandez, Union Gove 35:07.2; David Abernathy and Caleb Abbott, Cumberland Academy 35:14.2; Kalen Barlow and Jace Jones, Spring Hill 35:20.2; Josue Rosas and Josh Young, Kilgore 35:37.3; Joseph Benedict and Isaac Natera, T.K. Gorman 36:01.9; Elmo Mejia and Brooks Beck, Pleasant Grove 36:10.1; Jaden Giddings and Caleb Hutcheson, Spring Hill 36:15.5; Blake Couch and Zach Russell, Pine Tree 36:17.6; Sammy Acosta and David Robinson, Sabine 36:20.5; Cody Miller and Hose Hernandez,Carthage 36:28.7; Adolfo Castillo and Max Torres, Kilgore 36:37.7; Victor Wakefield and Jerek Wilson, Hughes Springs 36:54.8; Austin Martin and Mason Hancock, Spring Hill 36:58; Draven Clark and Mason Parsley, Cumberland Academy 37:03.6; Lucas Edwards and Cade Haak, Pleasant Grove 37:03.9; Dalton Crowson and Royer Marquez, Mineola 37:37.9; Omar Galaz and Cris Alejo, Mineola 37:41; Alex Barrios and Caleb Cox, Sabine 37:50
From Staff Reports