FINAL REGULAR SEASON STATISTICS
RUSHING
(Minimum 600 Yards)
Player, team No. Yards TD
K. Miller, Mt. Enterprise 153 2524 30
D. Black, Jefferson 154 1749 11
H. Wallace, Harleton 229 1667 24
T. Kennedy, H. Springs 186 1576 22
J. Craver, Daingerfield 158 1509 18
L. Allen, P. Pewitt 143 1448 21
T. Cooper, T. High 216 1418 13
C. Smith, E. Fields 137 1379 22
Q. Johnson, Winona 179 1368 15
J. Jenkins, Lindale 207 1321 25
K. Meredith, Longview 145 1320 18
K. Thomas, Jefferson 109 1216 16
R. Wilkerson, E. Fields 107 1205 12
G. Smith, W. Rusk 123 1184 12
D.J. Freeman, P. Tree 119 1160 16
D. Allison, Tatum 170 1126 8
A. Skinner, Alto 143 1097 16
Z. Freeman, N. Diana 190 1090 13
T. Sheffield, P. Tree 154 1088 10
V. High, Alto 111 1071 10
L. McKinney, Sabine 180 1057 19
R. Harris, Beckville 173 1043 9
B. Bolton, Pittsburg 154 1031 12
J. Miller, REL 132 1029 10
I. Edwards, Harmony 133 1026 12
J. Elliott, Troup 136 1010 19
B. Garrett, P. Grove 125 992 11
C. DeLeon, Carlisle 122 989 13
M. Courtney, Carthage 130 948 10
L. Johnson, L-Kildare 153 940 8
J. Shelton, W. Rusk 127 937 16
M. Bower, U. Grove 153 932 9
S. Williams, Marshall 85 921 18
K. Williams, Arp 147 911 9
M. Morrison, Beckville 155 900 7
K. Fields, Henderson 113 891 13
D. Bush, Gilmer 154 866 13
J. Lopez, O. City 140 861 6
J. Turner, Carlisle 94 860 13
K. Lacy, Kilgore 134 857 11
T. Epps, Kilgore 95 821 7
Z. Dunn, Van 122 817 2
M. Everett, Harmony 82 803 7
K. Casey, Whitehouse 110 772 10
D. Hill, P. Pewitt 109 753 7
C. Rogas, Hallsville 140 746 5
J. Jordan, Marshall 70 711 7
C. Holder, P. Pewitt 96 700 10
E. Carter, Gladewater 112 687 11
D. Williams, Marshall 73 684 4
C. Medford, Henderson 90 677 11
Z. Jeter, Daingerfield 96 660 14
I. Bolden, H. Springs 76 658 10
J. Williams, Mt. Pleasant 131 654 8
B. Stidham, Sabine 74 652 6
P. Kennedy, Whitehouse 110 646 6
K. Hawkins, P. Pewitt 68 622 6
K. Johnson, P. Pewitt 61 618 10
C. Jones, Mt. Pleasant 82 611 6
B. Donnell, REL 77 610 11
L. Johnson, P. Grove 64 605 6
PASSING
(Minimum 1,000 Yards)
Player, team C-A Yards TD Int.
G. White, S. Hill 138-239 2543 25 11
T. Freeman, O. City 162-282 2384 28 15
K. Horton, Carthage 164-267 2339 30 4
D.J. Freeman, P. Tree 121-230 2069 19 4
P. Clater, Jacksonville 150-291 2061 25 15
K. Coker, C. Hill 136-259 1878 19 18
R. Wilkerson, E. Fields 105-154 1818 16 7
M. Hurt, Gilmer 127-242 1771 16 8
J. Elliott, Troup 98-175 1677 21 9
H. King, Longview 107-181 1588 16 7
J. Moffatt, Van 118-190 1540 20 9
L. McKinney, Sabine 82-159 1455 13 5
H. West, Alto 79-137 1422 17 6
K. Thompson, Mt. Pleasant 82-54 1327 10 4
K. Casey, Whitehouse 105-183 1320 14 5
Z. Jeter, Daingerfield 85-145 1310 13 5
G. Goddard, Harmony 58-106 1300 19 7
B. Barlow, W. Oak 83-225 1280 19 12
G. Shields, N. Diana 62-138 1270 10 7
J. Smith, Nacogdoches 97-169 1186 10 3
C. DeLeon, Carlisle 82-138 1157 10 11
B. Harmon, P. Grove 51-101 1127 17 1
J. Shelton, W. Rusk 74-128 1072 9 6
J. Zuniga, Winona 72-178 1064 14 12
D. McElyea, Kilgore 102-185 1063 10 7
K. Malone, Tatum 69-147 1033 10 12
RECEIVING
(Minimum 25 Catches)
Player, team No. Yards TD
C. Boyette, Lindale 61 699 8
C. Carpenter, Jacksonville 60 980 10
J. Thomas, Van 59 770 8
J. Rockwell, S. Hill 50 899 13
C. Smith, E. Fields 50 903 5
K. Thomas, C. Hill 49 843 9
G. Adams, P. Tree 47 1004 9
Aa. Nigreville, O. City 47 881 12
K. Dixon, Carthage 44 757 13
H. Hutchins, Van 44 642 9
D. Deason, Troup 42 637 6
K. Webster, T. High 40 712 11
T. Berry, C. Hill 40 504 4
J. Bown, Mt. Pleasant 39 504 2
T. Winings, W. Rusk 37 612 6
J. Fuller, Henderson 36 632 5
E. Fluellen, Gilmer 36 612 5
P. Morrison, Pittsburg 36 392 2
T. Grant, Daingerfield 35 687 9
D. Worrell, Lindale 34 434 5
K. Moore, Longview 34 630 3
J.J. Sparkman, Pine Tree 33 595 7
K. Williams, Carthage 33 570 5
T.J. Jones, S. Hill 32 658 4
S. Atkins, Alto 32 545 5
N. Floyd, Nacogdoches 31 491 2
J. Lewis, Troup 31 557 9
J. Deckard, Nacogdoches 29 285 1
J. Freeney, Jacksonville 29 466 8
M. Courtney, Carthage 29 335 3
A. Gresham, Sabine 28 557 7
E. Ray, Gilmer 28 474 8
H. Brewer, Van 27 225 1
C. Shephard, Jefferson 27 468 6
R. Tyson, L-Kildare 27 474 5
J. Boyd, Tatum 26 444 6
V. Camacho, Carlisle 26 380 1
J. Turner, REL 25 421 2
B. Brown, Kilgore 25 266 4
TACKLES
(Minimum 75 Tackles)
Player, team No.
J. Illingworth, E. Fields 135
Haggerty, Jefferson 134
C. Mills, W. Rusk 132
Z. Villareal, Gladewater 131
Z. Johnson, Mt. Enterprise 131
C. Bates, Pittsburg 130
B. Warren, Sabine 124
T. Kirkland, E. Fields 124
E. Peel, Daingerfield 122
P. Johnson, Mt. Enterprise 121
M. Hale, Troup 120
B. Brown, Kilgore 120
J. Lopez, O. City 120
N. Holloway, L-Kildare 118
C. Willeford, N. Diana 117
Cherry, Jefferson 115
C. Cobb, W. Oak 114
C. Irvin, Alto 114
R. Woodson, W. Rusk 112
E. Davison, REL 111
E. Herrera, Van 108
H. Wallace, Harleton 105.5
J. Harper, W. Rusk 105
B. Odom, Henderson 103
Brasher, Jefferson 101
A. Lacy, C. Hill 100
T. Price, Pittsburg 99
T. Mines, P. Pewitt 94
Orozco, Van 93
H. West, Alto 93
W. Leslie, N. Diana 93
R. Ingram, Carthage 91
K. Mahoney, Troup 91
T. Taylor, Longview 91
M. Herrera, Van 89
J. Janis, REL 89
A. Moran, Gladewater 89
B. Ford, Sabine 89
C. Reeves, Daingerfield 88
D. Lewis, Daingerfield 87
T. Green, Sabine 86
A. Garza, Carlisle 84
R. Hodges, Gladewater 83
Z. Tyeskie, Gladewater 83
D. Hill, P. Pewitt 80
L. Allen, P. Pewitt 79
S. Witt, Kilgore 79
Jacobs, Van 78
K. Hawkins, P. Pewitt 78
T. Childs, Harleton 78
B. King, Harleton 78
Z. Freeman, N. Diana 77
A. Sainz, Carlisle 76
Martin, P. Grove 75
K. Perot, Gladewater 75
Bell, Jefferson 75
J. McFarland, Kilgore 75
L. Garza, Carlisle 75
R. Shastid, O. City 75
V. Peters, L-Kildare 75
SACKS
(Minimum 4 Sacks)
Player, team No.
Jackson, P. Grove 14
T. Kirkland, E. Fields 12
Jacobs, Van 11
I. Toler, Pittsburg 11
K. Hawkins, P. Pewitt 10.5
B. King, Harleton 10
T. Duplichain, Alto 10
J. Ligon, REL 9
D. Beltran, Longview 9
F. Hall, Alto 9
C. Kincaid, E. Fields 9
W. Leslie, N. Diana 9
T. Black, Daingerfield 8
V. Rockwell, S. Hill 8
Burris, P. Grove 7
Cortez, Van 7
C. Reeves, Daingerfield 7
T. Taylor, Longview 7
B. Warren, Sabine 7
A. Lacy, C. Hill 7
S. Goram-Welch, Longview 6
L. Garza, Carlisle 6
Martin, P. Grove 5.5
P. Calltharp, Troup 5
J.J. Gossett, Troup 5
C. Mudoh, S. Hill 5
M. Cannon, Longview 5
E. Kates, Gladewater 5
T. Chery, Jefferson 5
T. McKinney, W. Oak 5
R. Redden, W. Oak 5
T. Childs, Harleton 5
C. Irvin, Alto 5
H. West, Alto 5
J. Illingworth, E. Fields 5
J. Maxey, Mt. Enterprise 4.5
R. Woodson, W. Rusk 4
A. Cortez, W. Rusk 4
C. Harris, REL 4
T. Hollins, Tatum 4
K. Mahoney, Troup 4
K. Jackson-Jamerson, Longview 4
T. Mines, P. Pewitt 4
A. Foster, Sabine 4
D. Blanton, Kilgore 4
K. Dement, Alto 4
J. Howell, Alto 4
U. Bates, Pitsburg 4
K. Storey, E. Fields 4
C. Hargett, E. Fields 4
INTERCEPTIONS
(Minimum 4 Interceptions)
Player, team No.
N. Lincoln, Gladewater 7
E. Davison, REL 6
C. Fortson, Sabine 6
J. Hill, Pittsburg 6
A. Williams, Lindale 5
C. Arnold, T. High 5
T. Grant, Daingerfield 5
D. Crowe, S. Hill 5
D. Adkins, Kilgore 5
R. Tyson, L-Kildare 5
B. Weaver, Harleton 5
W. Oglesby, Lindale 4
T. Winings, W. Rusk 4
L. Ellis, Gladewater 4
Jackson, Jefferson 4
L. Allen, P. Pewitt 4
B. Ford, Sabine 4
J. McFarland, Kilgore 4
FUMBLE RECOVERIES
(Minimum 4 Fumble Recoveries)
Player, team No.
Jacobs, Van 4
E. Peel, Daingerfield 4
C. Smith, Longview 4
T. Cherry, Jefferson 4
B. Weaver, Harleton 4