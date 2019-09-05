Rushing (Min. 100 yards)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|B.J. Stidham, Sabine
|25
|311
|2
|D. Black, Jefferson
|11
|259
|1
|V. High, Alto
|24
|218
|1
|T. Fulton, Hallsville
|32
|214
|2
|R. Wilkerson, E. Fields
|20
|181
|2
|I. Edwards, Harmony
|17
|171
|1
|D. Hill, P. Pewitt
|25
|163
|2
|T. Hamilton, Waskom
|14
|159
|3
|K. Griffin, C. Hill
|17
|158
|2
|J. Miller, REL
|21
|150
|1
|T. Kennedy, H. Springs
|13
|149
|2
|C. Hamilton, Atlanta
|16
|139
|2
|J. Smith, P. Tree
|13
|138
|1
|K. Thomas, Jefferson
|10
|136
|2
|K. Williams, U. Grove
|5
|136
|2
|T. Shewmake, Bullard
|19
|135
|2
|T. Sheffield, P. Tree
|11
|129
|2
|K. Crawford, J. Tyler
|8
|125
|1
|M. Courtney, Carthage
|11
|116
|2
|D. Nelson, Atlanta
|12
|116
|0
|D.J. Freeman, P. Tree
|8
|115
|2
|A. Skinner, Alto
|14
|115
|1
|Z. Freeman, N. Diana
|11
|114
|2
|D. Bush, Gilmer
|17
|101
|0
|B. Garrett, P. Grove
|21
|129
|2
|B. Harmon, P. Grove
|16
|112
|1
Passing (Min. 150 yards)
|Player, team
|C-A
|Yards
|TD
|Int
|H. King, Longview
|20-36
|283
|0
|2
|J. Moffatt, Van
|18-24
|273
|5
|0
|D.J. Freeman, P. Tree
|12-19
|230
|2
|0
|K. Horton, Carthage
|14-27
|226
|3
|1
|M. Hurt, Gilmer
|13-22
|201
|3
|0
|G. White, S. Hill
|10-27
|197
|2
|0
|Z. Jeter, Daingerfield
|13-21
|187
|1
|0
|T. Freeman, O. City
|8-16
|175
|1
|0
|J. Shelton, W. Rusk
|12-15
|164
|2
|0
Receiving (Min 5 catches)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|T. Grant, Daingerfield
|9
|137
|1
|S. Williams, Marshall
|8
|99
|2
|K. Kearbey, Longview
|7
|81
|0
|K. Moore, Longview
|7
|103
|0
|M. Estell, Hooks
|6
|112
|2
|C. Boyette, Lindale
|6
|93
|1
|C. Carptnter, Jacksonville6
|6
|22
|0
|D. Manes, N. Diana
|6
|59
|0
|G. Adams, P. Tree
|5
|127
|2
|J. Freeney, Jacksonville
|5
|21
|0
|N. Hooley, Bullard
|5
|48
|1
|M. Gibson, W. Oak
|5
|93
|1
|D. Tyson, L-Kildare
|5
|116
|2
|V. Camacho, Carlisle
|5
|62
|0
|D. Pendergrass, Mineola
|5
|56
|2
|T. Winings, W. Rusk
|5
|27
|0
|T.J. Jones, S. Hill
|5
|124
|2
Tackles (Min. 8)
|Player, team
|No.
|C. Willeford, N. Diana
|17
|N. Holloway, L-Kildare
|16
|V. Peters, L-Kildare
|16
|Z. Villareal, Gladewater
|16
|B. Odom, Henderson
|14
|C. Cobb, W. Oak
|14
|T. Kirkland, E. Fields
|14
|T. Taylor, Longview
|14
|Z. Tyeskie, Gladewater
|14
|Martin, P. Grove
|13
|Bell, Jefferson
|12
|C. Klingler, Beckville
|12
|Hopkins, P. Grove
|12
|I. Johnson, J. Tyler
|12
|J. Turner, Carlisle
|12
|M. Marrs, S. Hill
|12
|M. Stephens, W. Oak
|12
|C. Garcis, S. Hill
|11
|C. Irvin, Alto
|11
|H. West, Alto
|11
|Haggerty, Jefferson
|11
|M. Estell, Hooks
|11
|A. Garza, Carlisle
|10
|B. Warren, Sabine
|10
|C. Holland, N. Diana
|10
|Cherry, Jefferson
|10
|D. Adkins, Kilgore
|10
|D. Creager, W. Oak
|10
|K. Williams, Arp
|10
|L. Garza, Carlisle
|10
|M. Cannon, Longview
|10
|A. Moran, Gladewater
|9
|A. Procell, U. Grove
|9
|Burris, P. Grove
|9
|D. Byrd, Waskom
|9
|Lewis, P. Grove
|9
|M. Hale, Troup
|9
|R. Greenlee, Arp
|9
|T. Williams, J. Tyler
|9
|W. Leslie, N. Diana
|9
|Weekly, P. Grove
|9
|Z. Freeman, N. Diana
|9
|A. Jones, Beckville
|8
|A. Lacy, C. Hill
|8
|A. Pollard, Henderson
|8
|A. Salgado, Troup
|8
|B. Hays, W. Oak
|8
|B. Pullen, U. Grove
|8
|B. Willige, Sabine
|8
|Brasher, Jefferson
|8
|C. Holland, E. Fields
|8
|C. Trainor, Hallsville
|8
|G. Couture, Gilmer
|8
|J. Arroliga, Pittsburg
|8
|J. Edwards, W. Rusk
|8
|J. Illingworth, E. Fields
|8
|K. Hawkins, P. Pewitt
|8
|K. Horton, Arp
|8
|K. Turner, Beckville
|8
|K. Willett, Waskom
|8
|R. Shastid, O. City
|8
|T. Francisco, Sabine
|8
|T. Hale, Longview
|8
|Warren, Jefferson
|8
|Z. Thomas, Waskom
|8
Sacks (Min. 2)
|Player, team
|No.
|A. Lacy, C. Hill
|5
|D. Fields, Henderson
|3
|Jackson, P. Grove
|3
|E. Kates, Gladewater
|2
|T. Taylor, Longview
|2
|J. Nelson, Hallsville
|2
|C. Kincaid, E. Fields
|2
|T. Kirkland, E. Fields
|2
Interceptions (Min. 2)
|Player, team
|No.
|E. Davison, REL
|2
|M. Estell, Hooks
|2
|A. Williams, Lindale
|2
|B. Ford, Sabine
|2
|K. Henry, Harmony
|2
Fumble Recoveries (Min. 2)
|Player, team
|No.
|A. Wilson, Waskom
|3
|J. Olivares, REL
|2