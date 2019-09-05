Jefferson vs Pittsburg
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Jefferson’s Dee Black fights through a tackle during Thursday’s season-opening game against Pittsburg.

 Les Hassell/News-Journal Photo

Rushing (Min. 100 yards)

Player, team No. Yards TD
B.J. Stidham, Sabine 25 311 2
D. Black, Jefferson 11 259 1
V. High, Alto 24 218 1
T. Fulton, Hallsville 32 214 2
R. Wilkerson, E. Fields 20 181 2
I. Edwards, Harmony 17 171 1
D. Hill, P. Pewitt 25 163 2
T. Hamilton, Waskom 14 159 3
K. Griffin, C. Hill 17 158 2
J. Miller, REL 21 150 1
T. Kennedy, H. Springs 13 149 2
C. Hamilton, Atlanta 16 139 2
J. Smith, P. Tree 13 138 1
K. Thomas, Jefferson 10 136 2
K. Williams, U. Grove 5 136 2
T. Shewmake, Bullard 19 135 2
T. Sheffield, P. Tree 11 129 2
K. Crawford, J. Tyler 8 125 1
M. Courtney, Carthage 11 116 2
D. Nelson, Atlanta 12 116 0
D.J. Freeman, P. Tree 8 115 2
A. Skinner, Alto 14 115 1
Z. Freeman, N. Diana 11 114 2
D. Bush, Gilmer 17 101 0
B. Garrett, P. Grove 21 129 2
B. Harmon, P. Grove 16 112 1

Passing (Min. 150 yards)

Player, team C-A Yards TD Int
H. King, Longview 20-36 283 0 2
J. Moffatt, Van 18-24 273 5 0
D.J. Freeman, P. Tree 12-19 230 2 0
K. Horton, Carthage 14-27 226 3 1
M. Hurt, Gilmer 13-22 201 3 0
G. White, S. Hill 10-27 197 2 0
Z. Jeter, Daingerfield 13-21 187 1 0
T. Freeman, O. City 8-16 175 1 0
J. Shelton, W. Rusk 12-15 164 2 0

Receiving (Min 5 catches)

Player, team No. Yards TD
T. Grant, Daingerfield 9 137 1
S. Williams, Marshall 8 99 2
K. Kearbey, Longview 7 81 0
K. Moore, Longview 7 103 0
M. Estell, Hooks 6 112 2
C. Boyette, Lindale 6 93 1
C. Carptnter, Jacksonville6 6 22 0
D. Manes, N. Diana 6 59 0
G. Adams, P. Tree 5 127 2
J. Freeney, Jacksonville 5 21 0
N. Hooley, Bullard 5 48 1
M. Gibson, W. Oak 5 93 1
D. Tyson, L-Kildare 5 116 2
V. Camacho, Carlisle 5 62 0
D. Pendergrass, Mineola 5 56 2
T. Winings, W. Rusk 5 27 0
T.J. Jones, S. Hill 5 124 2

Tackles (Min. 8)

Player, team No.
C. Willeford, N. Diana 17
N. Holloway, L-Kildare 16
V. Peters, L-Kildare 16
Z. Villareal, Gladewater 16
B. Odom, Henderson 14
C. Cobb, W. Oak 14
T. Kirkland, E. Fields 14
T. Taylor, Longview 14
Z. Tyeskie, Gladewater 14
Martin, P. Grove 13
Bell, Jefferson 12
C. Klingler, Beckville 12
Hopkins, P. Grove 12
I. Johnson, J. Tyler 12
J. Turner, Carlisle 12
M. Marrs, S. Hill 12
M. Stephens, W. Oak 12
C. Garcis, S. Hill 11
C. Irvin, Alto 11
H. West, Alto 11
Haggerty, Jefferson 11
M. Estell, Hooks 11
A. Garza, Carlisle 10
B. Warren, Sabine 10
C. Holland, N. Diana 10
Cherry, Jefferson 10
D. Adkins, Kilgore 10
D. Creager, W. Oak 10
K. Williams, Arp 10
L. Garza, Carlisle 10
M. Cannon, Longview 10
A. Moran, Gladewater 9
A. Procell, U. Grove 9
Burris, P. Grove 9
D. Byrd, Waskom 9
Lewis, P. Grove 9
M. Hale, Troup 9
R. Greenlee, Arp 9
T. Williams, J. Tyler 9
W. Leslie, N. Diana 9
Weekly, P. Grove 9
Z. Freeman, N. Diana 9
A. Jones, Beckville 8
A. Lacy, C. Hill 8
A. Pollard, Henderson 8
A. Salgado, Troup 8
B. Hays, W. Oak 8
B. Pullen, U. Grove 8
B. Willige, Sabine 8
Brasher, Jefferson 8
C. Holland, E. Fields 8
C. Trainor, Hallsville 8
G. Couture, Gilmer 8
J. Arroliga, Pittsburg 8
J. Edwards, W. Rusk 8
J. Illingworth, E. Fields 8
K. Hawkins, P. Pewitt 8
K. Horton, Arp 8
K. Turner, Beckville 8
K. Willett, Waskom 8
R. Shastid, O. City 8
T. Francisco, Sabine 8
T. Hale, Longview 8
Warren, Jefferson 8
Z. Thomas, Waskom 8

Sacks (Min. 2)

Player, team No.
A. Lacy, C. Hill 5
D. Fields, Henderson 3
Jackson, P. Grove 3
E. Kates, Gladewater 2
T. Taylor, Longview 2
J. Nelson, Hallsville 2
C. Kincaid, E. Fields 2
T. Kirkland, E. Fields 2

Interceptions (Min. 2)

Player, team No.
E. Davison, REL 2
M. Estell, Hooks 2
A. Williams, Lindale 2
B. Ford, Sabine 2
K. Henry, Harmony 2

Fumble Recoveries (Min. 2)

Player, team No.
A. Wilson, Waskom 3
J. Olivares, REL 2

Coaches are asked to submit updated season statistics by 10 p.m. each Tuesday for publication in The Zone. Email: jstallard@news-journal.com