Union Grove vs Harleton
Buy Now

Harleton’s Hunter Wallace charges downfield against Union Grove at Bobcat Stadium in Hallsville.

 Les Hassell/The Zone Photo

Rushing (Min. 400 yards)

Player, team No. Yards TD
D. Black, Jefferson 101 1254 9
H. Wallace, Harleton 146 1202 15
T. Kennedy, H. Springs 139 1069 17
T. Cooper, T. High 162 1041 8
R. Wilkerson, E. Fields 78 940 9
K. Thomas, Jefferson 82 931 9
D. Clark, Hooks 106 903 12
L. Allen, P. Pewitt 93 874 12
G. Smith, W. Rusk 75 863 9
J. Shelton, W. Rusk 99 857 14
K. Meredith, Longview 87 775 9
B. Garrett, P. Grove 92 744 9
D. Allison, Tatum 104 741 6
I. Edwards, Harmony 103 710 11
V. High, Alto 89 699 6
T. Sheffield, P. Tree 102 686 8
C. Hamilton, Atlanta 66 675 10
L. Johnson, L-Kildare 95 667 8
D. Nelson, Atlanta 95 665 7
J. Miller, REL 79 650 6
D.J. Freeman, P. Tree 72 648 10
B. Bolton, Pittsburg 107 648 6
L. McKinney, Sabine 88 626 12
Z. Freeman, N. Diana 103 587 9
K. Lacy, Kilgore 77 572 8
T. Fulton, Hallsville 98 565 5
M. Courtney, Carthage 82 565 7
D. Bush, Gilmer 93 559 8
J. Elliott, Troup 82 555 5
C. DeLeon, Carlisle 67 553 5
B. Stidham, Sabine 56 531 5
J. Lopez, O. City 83 527 3
I. Bolden, H. Springs 54 523 3
C. Smith, E. Fields 60 518 13
K. Johnson, P. Pewitt 41 505 7
D. Pendergrass, Mineola 44 502 4
T. Epps, Kilgore 60 497 6
K. Brown, B. Sandy 78 487 3
Z. Dunn, Van 90 486 1
M. Vasquez, Hooks 66 479 10
C. Holder, P. Pewitt 58 479 8
K. Crawford, J. Tyler 55 475 4
M. Bower, U. Grove 67 470 5
C. Ring, Harleton 59 463 6
J. Jenkins, Lindale 92 430 6
T. Jones, Arp 42 429 6
K. Williams, Arp 76 425 6
E. Carter, Gladewater 69 417 8
T. Hamilton, Waskom 69 411 4
A. Skinner, Alto 67 401 6
J. Reeves, Waskom 81 401 6

Passing (Min. 500 yards)

Player, team C-A Yards TD Int.
G. White, S. Hill 101-170 1859 16 6
K. Coker, C. Hill 92-172 1361 15 15
K. Horton, Carthage 99-163 1322 17 4
D.J. Freeman, P. Tree 79-142 1316 11 1
T. Freeman, O. City 90-174 1224 14 11
H. West, Alto 53-97 1031 12 5
B. Barlow, W. Oak 62-161 1025 8 8
P. Clater, Jacksonville 79-169 1021 11 8
R. Wilkerson, E. Fields 56-83 1002 11 4
J. Elliott, Troup 61-116 971 12 4
K. Malone, Tatum 61-118 941 9 7
L. McKinney, Sabine 48-90 935 9 2
H. King, Longview 65-119 930 5 5
C. Ford, J. Tyler 61-138 878 5 5
G. Shields, N. Diana 45-94 865 7 5
K. Thompson, Mt. Pleasant 45-83 804 6 1
J. Shelton, W. Rusk 53-91 802 8 2
B. Harmon, P. Grove 38-74 795 14 1
K. Wood, Atlanta 43-97 788 12 4
G. Goddard, Harmony 38-72 760 11 7
K. Thomas, Jefferson 46-77 753 7 3
J. Moffatt, Van 56-92 747 11 3
D. McElyea, Kilgore 61-105 713 8 3
M. Vasquez, Hooks 46-88 708 7 3
K. Casey, Whitehouse 54-91 635 6 2
C. DeLeon, Carlisle 54-89 564 6 5
S. Williams, Marshall 23-38 560 5 0
T. Adams, REL 39-72 523 5 3
C. Minter, B. Sandy 42-79 505 9 0
M. Hurt, Gilmer 85-162 1134 10 4

Receiving (Min. 15 catches)

Player, team No. Yards TD
J. Thomas, Van 36 593 7
J. Rockwell, S. Hill 35 700 7
G. Adams, P. Tree 33 727 6
C. Carpenter, Jacksonville 32 497 4
K. Webster, T. High 28 500 7
K. Dixon, Carthage 28 430 8
D. Deason, Troup 28 422 5
Aa. Nigreville, O. City 27 440 6
P. Morrison, Pittsburg 27 297 2
C. Smith, E. Fields 25 433 4
D. Menefee, B. Sandy 25 237 5
T.J. Jones, S. Hill 24 468 3
J. Brown, Mt. Pleasant 24 357 1
C. Boyette, Lindale 24 337 3
K. Thomas, C. Hill 23 481 5
J. Boyd, Tatum 22 407 6
D. Fluellen, Gilmer 22 351 3
T. Winings, W. Rusk 22 347 4
K. Moore, Longview 21 420 1
M. Courtney, Carthage 21 272 0
H. Hutchins, Van 21 245 3
R. Tyson, L-Kildare 20 368 3
Atkins, Alto 20 335 4
D. Manes, N. Diana 20 304 2
T. Berry, C. Hill 20 219 3
M. Estell, Hooks 19 464 5
J. Lewis, Troup 19 363 6
C. Shepard, Jefferson 19 337 3
J. Freeney, Jacksonville 19 251 4
Warren, Alto 18 393 6
J.J. Fields, Atlanta 18 356 6
E. Ray, Gilmer 18 313 5
A. Campbell, J. Tyler 18 191 1
M. Gibson, W. Oak 17 366 4
A.J. Gresham, Sabine 17 335 4
K. Bradley-Starling, Tatum 17 298 0
D. McGregor, C. Hill 17 249 3
G. Smith, W. Rusk 17 198 1
H. Brewer, Van 17 119 0
V. Camacho, Carlisle 16 170 0
S. Rodriguez, P. Grove 15 407 7
Z. Henry, S. Hill 15 333 4
J.J. Sparkman, P. Tree 15 244 3
K. Kearbey, Longview 15 185 1
B. Brown, Kilgore 15 185 2
D. Worrell, Lindale 15 175 3
J. Turner, Carlisle 15 146 2
E. Morrow, S. Hill 15 134 1
B. Wade, Carthage 15 101 0

Tackles (Min. 45)

Player, team No.
Z. Villareal, Gladewater 101
Haggerty, Jefferson 95
Cherry, Jefferson 90
C. Bates, Pittsburg 84
T. Ates, J. Tyler 84
B. Brown, Kilgore 82
Brasher, Jefferson 81
N. Holloway, L-Kildare 78
M. Estell, Hooks 75
B. Warren, Sabine 74
J. Lopez, O. City 71
M. Herrera, Van 69
T. Kirkland, E. Fields 68
R. Woodson, W. Rusk 68
M. Hale, Troup 66
C. Cobb, W. Oak 66
E. Herrera, Van 64
Z. Tyeskie, Gladewater 64
G. Couture, Gilmer 64
T. Price, Pittsburg 63
T. Taylor, Longview 62
A. Moran, Gladewater 62
Bell, Jefferson 61
Hopkins, P. Grove 60
M. Stephens, W. Oak 60
J. Illingworth, E. Fields 60
H. Wright, Mineola 60
J. Harper, W. Rusk 59
V. Peters, L-Kildare 57
A. Gaul, H. Springs 57
R. Hodges, Gladewater 56
K. Perot, Gladewater 56
E. Davison, REL 55
K. Bagby, Hooks 54
D. Byrd, Waskom 54
Jackson, P. Grove 53
K. Hawkins, P. Pewitt 53
D. Pendergrass, Mineola 53
C. Willeford, N. Diana 53
M. Vasquez, Hooks 52
B. Willige, Sabine 52
T. Williams, J. Tyler 52
R. Ingram, Carthage 51
Martin, P. Grove 51
K. Mahoney, Troup 51
J. Janis, REL 51
G. Minor, L-Kildare 51
Florey, Van 50
Phillips, P. Grove 50
T. McKinney, W. Oak 50
J. McFarland, Kilgore 50
T. Mines, P. Pewitt 50
Orozco, Van 49
R. Tyson, L-Kildare 49
C. Patterson, Sabine 49
G. Soto, H. Springs 49
D. Cummings, J. Tyler 49
A. Lacy, C. Hill 49
B. Johnson, Hooks 48
B. Ware, Hallsville 48
J. Jones, Gilmer 48
T. Francisco, Sabine 48
A. Wilson, Waskom 48
C. Cook, H. Springs 48
J. Ratley, H. Springs 48
X. Huey, Hooks 47
A. Garza, Carlisle 47
A. Sainz, Carlisle 47
S. Witt, Kilgore 47
L. Allen, P. Pewitt 47
M. Cannon, Longview 46
Weekly, P. Grove 46
B. Ford, Sabine 46
S. Dusek, W. Oak 46
C. Busch, Pittsburg 46
L. Ellis, Gladewater 45
L. Garza, Carlisle 45
Al. Nigreville, O. City 45
I. Toler, Pittsburg 45

Sacks (Min. 3)

Player, team No.
Jackson, P. Grove 12
C. Irons, Gilmer 8
K. Hawkins, P. Pewitt 7.5
J. Ligon, REL 7
I. Toler, Pittsburg 7
A. Lacy, C. Hill 6
T. Taylor, Longview 5
D. Beltran, Longview 5
S. Goram-Welch, Longview 5
V. Rockwell, S. Hill 5
T. McKinney, W. Oak 5
R. Redden, W. Oak 5
P. Kelley, B. Sandy 5
E. Kates, Gladewater 4
K. Mahoney, Troup 4
P. Calltharp, Troup 4
L. Garza, Carlisle 4
T. Mines, P. Pewitt 4
C. Kincaid, E. Fields 4
J. Illingworth, E. Fields 4
T. Kirkland, E. Fields 4
W. Leslie, N. Diana 4
M. Muller, N. Diana 3.5
K. Jackson-Jamerson, Longview 3
M. Cannon, Longview 3
L. Hutchins, S. Hill 3
Jacobs, Van 3
Burris, P. Grove 3
T. Cherry, Jefferson 3
H. McNeel, Harmony 3
K. Hays, Harmony 3
A. Foster, Sabine 3
B. Warren, Sabine 3
K. Kenney, Kilgore 3
J. Maxey, Arp 3
K. Horton, Arp 3
C. Hargett, E. Fields 3
C. Holland, E. Fields 3
K. Kendrick, Mineola 3
Washington, B. Sandy 3

Interceptions (Min. 3)

Player, team No.
N. Lincoln, Gladewater 5
R. Tyson, L-Kildare 5
D. Adkins, Kilgore 5
A. Williams, Lindale 4
M. Estell, Hooks 4
C. Fortson, Sabine 4
J. Hill, Pittsburg 4
R. Pierce, Longview 3
E. Davison, REL 3
K. Crawford, J. Tyler 3
M. Spraglin, Gilmer 3
Jackson, Jefferson 3
K. Henry, Harmony 3
D. Flournoy, H. Springs 3
G. Barnett, U. Grove 3
G. Smith, W. Rusk 3
T. Winings, W. Rusk 3
Oswalt, B. Sandy 3

Fumble Recoveries (Min. 3)

Player, team No.
A. Wilson, Waskom 4
C. Smith, Longview 3
J. Olivares, REL 3
T. Cherry, Jefferson 3
L. Garza, Carlisle 3
K. Hawkins, P. Pewitt 3

Coaches are asked to submit updated season statistics by 10 p.m. each Tuesday for Friday publication in The Zone. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com