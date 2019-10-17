Rushing (Min. 400 yards)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|D. Black, Jefferson
|101
|1254
|9
|H. Wallace, Harleton
|146
|1202
|15
|T. Kennedy, H. Springs
|139
|1069
|17
|T. Cooper, T. High
|162
|1041
|8
|R. Wilkerson, E. Fields
|78
|940
|9
|K. Thomas, Jefferson
|82
|931
|9
|D. Clark, Hooks
|106
|903
|12
|L. Allen, P. Pewitt
|93
|874
|12
|G. Smith, W. Rusk
|75
|863
|9
|J. Shelton, W. Rusk
|99
|857
|14
|K. Meredith, Longview
|87
|775
|9
|B. Garrett, P. Grove
|92
|744
|9
|D. Allison, Tatum
|104
|741
|6
|I. Edwards, Harmony
|103
|710
|11
|V. High, Alto
|89
|699
|6
|T. Sheffield, P. Tree
|102
|686
|8
|C. Hamilton, Atlanta
|66
|675
|10
|L. Johnson, L-Kildare
|95
|667
|8
|D. Nelson, Atlanta
|95
|665
|7
|J. Miller, REL
|79
|650
|6
|D.J. Freeman, P. Tree
|72
|648
|10
|B. Bolton, Pittsburg
|107
|648
|6
|L. McKinney, Sabine
|88
|626
|12
|Z. Freeman, N. Diana
|103
|587
|9
|K. Lacy, Kilgore
|77
|572
|8
|T. Fulton, Hallsville
|98
|565
|5
|M. Courtney, Carthage
|82
|565
|7
|D. Bush, Gilmer
|93
|559
|8
|J. Elliott, Troup
|82
|555
|5
|C. DeLeon, Carlisle
|67
|553
|5
|B. Stidham, Sabine
|56
|531
|5
|J. Lopez, O. City
|83
|527
|3
|I. Bolden, H. Springs
|54
|523
|3
|C. Smith, E. Fields
|60
|518
|13
|K. Johnson, P. Pewitt
|41
|505
|7
|D. Pendergrass, Mineola
|44
|502
|4
|T. Epps, Kilgore
|60
|497
|6
|K. Brown, B. Sandy
|78
|487
|3
|Z. Dunn, Van
|90
|486
|1
|M. Vasquez, Hooks
|66
|479
|10
|C. Holder, P. Pewitt
|58
|479
|8
|K. Crawford, J. Tyler
|55
|475
|4
|M. Bower, U. Grove
|67
|470
|5
|C. Ring, Harleton
|59
|463
|6
|J. Jenkins, Lindale
|92
|430
|6
|T. Jones, Arp
|42
|429
|6
|K. Williams, Arp
|76
|425
|6
|E. Carter, Gladewater
|69
|417
|8
|T. Hamilton, Waskom
|69
|411
|4
|A. Skinner, Alto
|67
|401
|6
|J. Reeves, Waskom
|81
|401
|6
Passing (Min. 500 yards)
|Player, team
|C-A
|Yards
|TD
|Int.
|G. White, S. Hill
|101-170
|1859
|16
|6
|K. Coker, C. Hill
|92-172
|1361
|15
|15
|K. Horton, Carthage
|99-163
|1322
|17
|4
|D.J. Freeman, P. Tree
|79-142
|1316
|11
|1
|T. Freeman, O. City
|90-174
|1224
|14
|11
|H. West, Alto
|53-97
|1031
|12
|5
|B. Barlow, W. Oak
|62-161
|1025
|8
|8
|P. Clater, Jacksonville
|79-169
|1021
|11
|8
|R. Wilkerson, E. Fields
|56-83
|1002
|11
|4
|J. Elliott, Troup
|61-116
|971
|12
|4
|K. Malone, Tatum
|61-118
|941
|9
|7
|L. McKinney, Sabine
|48-90
|935
|9
|2
|H. King, Longview
|65-119
|930
|5
|5
|C. Ford, J. Tyler
|61-138
|878
|5
|5
|G. Shields, N. Diana
|45-94
|865
|7
|5
|K. Thompson, Mt. Pleasant
|45-83
|804
|6
|1
|J. Shelton, W. Rusk
|53-91
|802
|8
|2
|B. Harmon, P. Grove
|38-74
|795
|14
|1
|K. Wood, Atlanta
|43-97
|788
|12
|4
|G. Goddard, Harmony
|38-72
|760
|11
|7
|K. Thomas, Jefferson
|46-77
|753
|7
|3
|J. Moffatt, Van
|56-92
|747
|11
|3
|D. McElyea, Kilgore
|61-105
|713
|8
|3
|M. Vasquez, Hooks
|46-88
|708
|7
|3
|K. Casey, Whitehouse
|54-91
|635
|6
|2
|C. DeLeon, Carlisle
|54-89
|564
|6
|5
|S. Williams, Marshall
|23-38
|560
|5
|0
|T. Adams, REL
|39-72
|523
|5
|3
|C. Minter, B. Sandy
|42-79
|505
|9
|0
|M. Hurt, Gilmer
|85-162
|1134
|10
|4
Receiving (Min. 15 catches)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|J. Thomas, Van
|36
|593
|7
|J. Rockwell, S. Hill
|35
|700
|7
|G. Adams, P. Tree
|33
|727
|6
|C. Carpenter, Jacksonville
|32
|497
|4
|K. Webster, T. High
|28
|500
|7
|K. Dixon, Carthage
|28
|430
|8
|D. Deason, Troup
|28
|422
|5
|Aa. Nigreville, O. City
|27
|440
|6
|P. Morrison, Pittsburg
|27
|297
|2
|C. Smith, E. Fields
|25
|433
|4
|D. Menefee, B. Sandy
|25
|237
|5
|T.J. Jones, S. Hill
|24
|468
|3
|J. Brown, Mt. Pleasant
|24
|357
|1
|C. Boyette, Lindale
|24
|337
|3
|K. Thomas, C. Hill
|23
|481
|5
|J. Boyd, Tatum
|22
|407
|6
|D. Fluellen, Gilmer
|22
|351
|3
|T. Winings, W. Rusk
|22
|347
|4
|K. Moore, Longview
|21
|420
|1
|M. Courtney, Carthage
|21
|272
|0
|H. Hutchins, Van
|21
|245
|3
|R. Tyson, L-Kildare
|20
|368
|3
|Atkins, Alto
|20
|335
|4
|D. Manes, N. Diana
|20
|304
|2
|T. Berry, C. Hill
|20
|219
|3
|M. Estell, Hooks
|19
|464
|5
|J. Lewis, Troup
|19
|363
|6
|C. Shepard, Jefferson
|19
|337
|3
|J. Freeney, Jacksonville
|19
|251
|4
|Warren, Alto
|18
|393
|6
|J.J. Fields, Atlanta
|18
|356
|6
|E. Ray, Gilmer
|18
|313
|5
|A. Campbell, J. Tyler
|18
|191
|1
|M. Gibson, W. Oak
|17
|366
|4
|A.J. Gresham, Sabine
|17
|335
|4
|K. Bradley-Starling, Tatum
|17
|298
|0
|D. McGregor, C. Hill
|17
|249
|3
|G. Smith, W. Rusk
|17
|198
|1
|H. Brewer, Van
|17
|119
|0
|V. Camacho, Carlisle
|16
|170
|0
|S. Rodriguez, P. Grove
|15
|407
|7
|Z. Henry, S. Hill
|15
|333
|4
|J.J. Sparkman, P. Tree
|15
|244
|3
|K. Kearbey, Longview
|15
|185
|1
|B. Brown, Kilgore
|15
|185
|2
|D. Worrell, Lindale
|15
|175
|3
|J. Turner, Carlisle
|15
|146
|2
|E. Morrow, S. Hill
|15
|134
|1
|B. Wade, Carthage
|15
|101
|0
Tackles (Min. 45)
|Player, team
|No.
|Z. Villareal, Gladewater
|101
|Haggerty, Jefferson
|95
|Cherry, Jefferson
|90
|C. Bates, Pittsburg
|84
|T. Ates, J. Tyler
|84
|B. Brown, Kilgore
|82
|Brasher, Jefferson
|81
|N. Holloway, L-Kildare
|78
|M. Estell, Hooks
|75
|B. Warren, Sabine
|74
|J. Lopez, O. City
|71
|M. Herrera, Van
|69
|T. Kirkland, E. Fields
|68
|R. Woodson, W. Rusk
|68
|M. Hale, Troup
|66
|C. Cobb, W. Oak
|66
|E. Herrera, Van
|64
|Z. Tyeskie, Gladewater
|64
|G. Couture, Gilmer
|64
|T. Price, Pittsburg
|63
|T. Taylor, Longview
|62
|A. Moran, Gladewater
|62
|Bell, Jefferson
|61
|Hopkins, P. Grove
|60
|M. Stephens, W. Oak
|60
|J. Illingworth, E. Fields
|60
|H. Wright, Mineola
|60
|J. Harper, W. Rusk
|59
|V. Peters, L-Kildare
|57
|A. Gaul, H. Springs
|57
|R. Hodges, Gladewater
|56
|K. Perot, Gladewater
|56
|E. Davison, REL
|55
|K. Bagby, Hooks
|54
|D. Byrd, Waskom
|54
|Jackson, P. Grove
|53
|K. Hawkins, P. Pewitt
|53
|D. Pendergrass, Mineola
|53
|C. Willeford, N. Diana
|53
|M. Vasquez, Hooks
|52
|B. Willige, Sabine
|52
|T. Williams, J. Tyler
|52
|R. Ingram, Carthage
|51
|Martin, P. Grove
|51
|K. Mahoney, Troup
|51
|J. Janis, REL
|51
|G. Minor, L-Kildare
|51
|Florey, Van
|50
|Phillips, P. Grove
|50
|T. McKinney, W. Oak
|50
|J. McFarland, Kilgore
|50
|T. Mines, P. Pewitt
|50
|Orozco, Van
|49
|R. Tyson, L-Kildare
|49
|C. Patterson, Sabine
|49
|G. Soto, H. Springs
|49
|D. Cummings, J. Tyler
|49
|A. Lacy, C. Hill
|49
|B. Johnson, Hooks
|48
|B. Ware, Hallsville
|48
|J. Jones, Gilmer
|48
|T. Francisco, Sabine
|48
|A. Wilson, Waskom
|48
|C. Cook, H. Springs
|48
|J. Ratley, H. Springs
|48
|X. Huey, Hooks
|47
|A. Garza, Carlisle
|47
|A. Sainz, Carlisle
|47
|S. Witt, Kilgore
|47
|L. Allen, P. Pewitt
|47
|M. Cannon, Longview
|46
|Weekly, P. Grove
|46
|B. Ford, Sabine
|46
|S. Dusek, W. Oak
|46
|C. Busch, Pittsburg
|46
|L. Ellis, Gladewater
|45
|L. Garza, Carlisle
|45
|Al. Nigreville, O. City
|45
|I. Toler, Pittsburg
|45
Sacks (Min. 3)
|Player, team
|No.
|Jackson, P. Grove
|12
|C. Irons, Gilmer
|8
|K. Hawkins, P. Pewitt
|7.5
|J. Ligon, REL
|7
|I. Toler, Pittsburg
|7
|A. Lacy, C. Hill
|6
|T. Taylor, Longview
|5
|D. Beltran, Longview
|5
|S. Goram-Welch, Longview
|5
|V. Rockwell, S. Hill
|5
|T. McKinney, W. Oak
|5
|R. Redden, W. Oak
|5
|P. Kelley, B. Sandy
|5
|E. Kates, Gladewater
|4
|K. Mahoney, Troup
|4
|P. Calltharp, Troup
|4
|L. Garza, Carlisle
|4
|T. Mines, P. Pewitt
|4
|C. Kincaid, E. Fields
|4
|J. Illingworth, E. Fields
|4
|T. Kirkland, E. Fields
|4
|W. Leslie, N. Diana
|4
|M. Muller, N. Diana
|3.5
|K. Jackson-Jamerson, Longview
|3
|M. Cannon, Longview
|3
|L. Hutchins, S. Hill
|3
|Jacobs, Van
|3
|Burris, P. Grove
|3
|T. Cherry, Jefferson
|3
|H. McNeel, Harmony
|3
|K. Hays, Harmony
|3
|A. Foster, Sabine
|3
|B. Warren, Sabine
|3
|K. Kenney, Kilgore
|3
|J. Maxey, Arp
|3
|K. Horton, Arp
|3
|C. Hargett, E. Fields
|3
|C. Holland, E. Fields
|3
|K. Kendrick, Mineola
|3
|Washington, B. Sandy
|3
Interceptions (Min. 3)
|Player, team
|No.
|N. Lincoln, Gladewater
|5
|R. Tyson, L-Kildare
|5
|D. Adkins, Kilgore
|5
|A. Williams, Lindale
|4
|M. Estell, Hooks
|4
|C. Fortson, Sabine
|4
|J. Hill, Pittsburg
|4
|R. Pierce, Longview
|3
|E. Davison, REL
|3
|K. Crawford, J. Tyler
|3
|M. Spraglin, Gilmer
|3
|Jackson, Jefferson
|3
|K. Henry, Harmony
|3
|D. Flournoy, H. Springs
|3
|G. Barnett, U. Grove
|3
|G. Smith, W. Rusk
|3
|T. Winings, W. Rusk
|3
|Oswalt, B. Sandy
|3
Fumble Recoveries (Min. 3)
|Player, team
|No.
|A. Wilson, Waskom
|4
|C. Smith, Longview
|3
|J. Olivares, REL
|3
|T. Cherry, Jefferson
|3
|L. Garza, Carlisle
|3
|K. Hawkins, P. Pewitt
|3