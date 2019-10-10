Hallsville vs Pine Tree
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Pine Tree’s Gabe Adams slips a tackle against Hallsville.

 Michael Cavazos/The Zone Photo

Rushing (Min. 350 yards)

Player, team No. Yards TD
D. Black, Jefferson 84 1060 5
T. Kennedy, H. Springs 113 922 14
T. Cooper, T. High 139 919 9
H. Wallace, Harleton 119 884 10
R. Wilkerson, E. Fields 73 879 9
G. Smith, W. Rusk 66 785 7
J. Shelton, W. Rusk 87 782 13
K. Thomas, Jefferson 68 768 7
D. Allison, Tatum 104 741 6
I. Edwards, Harmony 90 668 9
J. Miller, REL 79 650 6
B. Garrett, P. Grove 87 647 7
L. Allen, P. Pewitt 64 639 9
L. Johnson, L-Kildare 73 603 7
C. Hamilton, Atlanta 57 599 9
V. High, Alto 80 576 4
D. Nelson, Atlanta 79 551 6
T. Fulton, Hallsville 88 541 5
B. J. Stidham, Sabine 56 531 5
K. Lacy, Kilgore 68 513 7
B. Bolton, Pittsburg 85 513 5
D.J. Freeman, P. Tree 56 512 8
J. Elliott, Troup 78 507 4
L. McKinney, Sabine 72 502 11
T. Sheffield, P. Tree 78 501 6
R. Harris, Beckville 87 482 3
J. Lopez, O. City 64 473 3
I. Bolden, H. Springs 46 471 3
M. Bower, U. Grove 67 470 5
Z. Freeman, N. Diana 83 469 7
Z. Dunn, Van 76 448 1
K. Meredith, Longview 65 442 6
M. Morrison, Beckville 77 436 6
M. Courtney, Carthage 69 435 4
K. Johnson, P. Pewitt 27 434 6
J. Jenkins, Lindale 92 430 6
D. Pendergrass, Mineola 33 428 4
C. Smith, E. Fields 50 424 8
K. Brown, B. Sandy 63 419 3
T. Epps, Kilgore 49 417 5
K. Fields, Henderson 48 410 6
C. Holder, P. Pewitt 47 409 7
C. DeLeon, Carlisle 57 400 2
D. Hill, P. Pewitt 61 390 4
D. Bush, Gilmer 70 388 5
C. Ring, Harleton 50 387 5
K. Williams, Arp 62 380 6
P. Kennedy, Whitehouse 54 374 4
T. Hamilton, Waskom 58 370 4
K. Griffin, C. Hill 52 366 5
D. Walker, Henderson 37 364 6
T. Jones, Arp 34 361 6
M. Marrs, S. Hill 78 358 3
A. Skinner, Alto 56 357 4
J. Williams, Mt. Pleasant 71 353 4

Passing (Min. 450 yards)

Player, team C-A Yards TD Int
G. White, S. Hill 78-134 1505 13 3
K. Coker, C. Hill 76-142 1235 14 9
D.J. Freeman, P. Tree 75-135 1228 9 1
K. Horton, Carthage 87-141 1133 16 2
M. Hurt, Gilmer 80-151 1104 10 4
T. Freeman, O. City 75-139 1011 11 7
K. Malone, Tatum 81-118 941 9 7
P. Clater, Jacksonville 71-159 904 8 7
L. McKinney, Sabine 42-76 875 7 2
H. West, Alto 46-85 840 10 3
C. Ford, J. Tyler 57-126 833 5 5
J. Elliott, Troup 53-104 831 9 8
B. Barlow, W. Oak 48-137 818 7 7
K. Thompson, Mt. Pleasant 45-83 804 6 1
R. Wilkerson, E. Fields 47-70 767 8 3
J. Moffatt, Van 56-92 747 11 3
H. King, Longview 52-98 745 3 5
K. Thomas, Jefferson 43-69 703 6 2
G. Shields, N. Diana 37-80 697 6 5
G. Goddard, Harmony 32-59 672 11 6
D. McElyea, Kilgore 55-97 654 8 3
J. Shelton, W. Rusk 43-73 653 7 1
K. Casey, Whitehouse 54-91 635 6 2
K. Wood, Atlanta 30-73 607 10 3
B. Harmon, P. Grove 29-63 596 12 1
R. Harris, Beckville 31-68 567 8 0
T. Adams, REL 39-72 523 5 3
C. Minter, B. Sandy 38-71 480 9 0
B. Campbell, Lindale 44-85 475 5 3
C. Medford, Henderson 37-57 471 1 2
R. Cellers, T. High 42-71 470 6 2

Receiving (Min. 12 catches)

Player, team No. Yards TD
G. Adams, P. Tree 31 668 5
C. Carpenter, Jacksonville 30 466 3
J. Thomas, Van 28 530 7
J. Rockwell, S. Hill 26 559 5
K. Webster, T. High 25 447 6
J. Brown, Mt. Pleasant 24 357 1
D. Deason, Troup 24 350 3
C. Boyette, Lindale 24 337 3
Aa. Nigreville, O. City 23 352 5
K. Dixon, Carthage 23 340 8
D. Menefee, B. Sandy 23 227 5
J. Boyd, Tatum 22 407 6
T. Jones, S. Hill 21 408 3
P. Morrison, Pittsburg 21 253 1
C. Smith, E. Fields 20 358 4
D. Fluellen, Gilmer 20 343 3
D. Manes, N. Diana 20 304 2
K. Thomas, C. Hill 19 455 5
C. Shepard, Jefferson 19 337 3
R. Tyson, L-Kildare 19 336 3
M. Courtney, Carthage 19 173 0
J. Lewis, Troup 18 354 5
Skinner, Alto 18 304 4
T. Winings, W. Rusk 18 277 3
H. Hutchins, Van 18 221 3
M. Gibson, W. Oak 17 366 4
K. Bradley-Starling, Tatum 17 298 0
T. Berry, C. Hill 17 211 3
J. Freeney, Jacksonville 17 204 3
A.J. Gresham, Sabine 16 329 4
E. Ray, Gilmer 16 297 5
K. Moore, Longview 16 291 0
D. McGregor, C. Hill 16 235 3
A. Campbell, J. Tyler 16 181 1
H. Brewer, Van 16 110 0
Warren, Alto 15 314 3
J.J. Fields, Atlanta 15 308 4
J. Fuller, Henderson 15 212 2
K. Crawford, J. Tyler 15 189 1
D. Worrell, Lindale 15 175 3
K. Kearbey, Longview 14 182 1
G. Smith, W. Rusk 14 163 1
V. Camacho, Carlisle 14 146 0
J.J. Sparkman, P. Tree 13 215 2
B. Brown, Kilgore 13 166 2
C. Adams, Whitehouse 13 79 0
C. Jones, Mt. Pleasant 12 268 2
K. Williams, Carthage 12 154 3
E. Allen, Beckville 12 134 2
J. Turner, Carlisle 12 120 2
D. Crowe, Kilgore 12 119 1

Tackles (Min. 35)

Player, team No.
Z. Villareal, Gladewater 80
Cherry, Jefferson 80
N. Holloway, L-Kildare 75
C. Bates, Pittsburg 74
T. Ates, J. Tyler 73
C. Mills, W. Rusk 72
T. Kirkland, E. Fields 68
R. Woodson, W. Rusk 68
B. Brown, Kilgore 67
Brasher, Jefferson 66
J. Lopez, O. City 61
B. Warren, Sabine 61
J. Illingworth, E. Fields 60
B. Odom, Henderson 60
M. Hale, Troup 60
G. Couture, Gilmer 59
J. Harper, W. Rusk 59
E. Herrera, Van 57
A. Gaul, H. Springs 57
Bell, Jefferson 56
T. Price, Pittsburg 56
C. Irvin, Alto 55
A. Moran, Gladewater 55
E. Davison, REL 55
T. Taylor, Longview 54
C. Willeford, N. Diana 53
Orozco, Van 52
J. Janis, REL 52
Hopkins, P. Grove 52
V. Peters, L-Kildare 52
D. Byrd, Waskom 51
Martin, P. Grove 51
C. Cobb, W. Oak 51
M. Stephens, W. Oak 51
H. Wright, Mineola 51
Z. Tyeskie, Gladewater 49
T. Williams, J. Tyler 49
K. Hawkins, P. Pewitt 47
M. Herrera, Van 47
R. Hodges, Gladewater 47
Jackson, P. Grove 47
D. Pendergrass, Mineola 47
J. McFarland, Kilgore 46
H. West, Alto 46
G. Minor, L-Kildare 46
R. Tyson, L-Kildare 45
T. Mines, P. Pewitt 44
J. Jones, Gilmer 44
T. Phillips, P. Grove 44
R. Ingram, Carthage 44
L. Garza, Carlisle 43
A. Pollard, Henderson 43
F. Hall, Alto 42
K. Mahoney, Troup 42
D. Cummings, J. Tyler 42
A. Garza, Carlisle 41
A. Sainz, Carlisle 41
W. Leslie, N. Diana 41
Florey, Van 41
B. Willige, Sabine 41
T. Francisco, Sabine 41
M. Cannon, Longview 40
S. Witt, Kilgore 40
C. Holland, E. Fields 40
C. Cook, H. Springs 40
B. Ware, Hallsville 40
D. Smith, Gilmer 39
K. Perot, Gladewater 39
T. Hollins, Tatum 39
Weekly, P. Grove 39
N. Lee, H. Springs 39
J. Ratley, H. Springs 39
T. McKinney, W. Oak 39
C. Patterson, Sabine 39
I. Toler, Pittsburg 39
A. Wilson, Waskom 38
M. Burton, Gilmer 38
C. Irons, Gilmer 38
L. Perry, Tatum 38
B. Reddic, W. Oak 38
B. Ford, Sabine 38
C. Minter, B. Sandy 38
C. Klingler, Beckville 38
L. Ellis, Gladewater 37
D. Creager, W. Oak 37
K. Kendrick, Mineola 37
C. Busch, Pittsburg 37
D. Adkins, Kilgore 36
C. Garcia, S. Hill 36
J. Landauer, Hallsville 36
T. Hart, Harmony 36
M. Foster, W. Rusk 36
L. Allen, P. Pewitt 35
M. Gonzales, Waskom 35
Burris, P. Grove 35
G. Soto, H. Springs 35
A. Harper, L-Kildare 35
Warren, Jefferson 35
R. Redden, W. Oak 35
S. Dusek, W. Oak 35
T. Green, Sabine 35
D. Henderson, J. Tyler 35
A. Cortez, W. Rusk 35

Sacks (Min. 3)

Player, team No.
Jackson, P. Grove 12
T. Duplichain, Alto 8
C. Irons, Gilmer 8
F. Hall, Alto 7
J. Ligon, REL 7
I. Toler, Pittsburg 7
T. Taylor, Longview 5
D. Beltran, Longview 5
T. McKinney, W. Oak 5
P. Kelley, B. Sandy 5
K. Hawkins, P. Pewitt 4.5
C. Irvin, Alto 4
C. Kincaid, E. Fields 4
J. Illingworth, E. Fields 4
W. Leslie, N. Diana 4
V. Rockwell, S. Hill 4
E. Kates, Gladewater 4
R. Redden, W. Oak 4
T. Mines, P. Pewitt 3
M. Cannon, Longview 3
S. Goram-Welch, Longview 3
K. Dement, Alto 3
J. Howell, Alto 3
H. West, Alto 3
L. Garza, Carlisle 3
T. Kirkland, E. Fields 3
C. Hargett, E. Fields 3
C. Holland, E. Fields 3
Jacobs, Van 3
D. Fields, Henderson 3
K. Fields, Henderson 3
P. Calltharp, Troup 3
J. Janis, REL 3
Burris, P. Grove 3
Cherry, Jefferson 3
B. Hays, W. Oak 3
A. Foster, Sabine 3
B. Warren, Sabine 3
K. Kendrick, Mineola 3
K. Horton, Arp 3
H. Waggoner, Lindale 3

Interceptions (Min. 3)

Player, team No.
N. Lincoln, Gladewater 5
A. Williams, Lindale 4
R. Tyson, L-Kildare 4
G. Barnett, U. Grove 3
K. Crawford, J. Tyler 3
E. Davison, REL 3
K. Henry, Harmony 3
C. Fortson, Sabine 3
G. Smith, W. Rusk 3
T. Winings, W. Rusk 3

Fumble Recoveries (Min. 3)

Player, team No.
A. Wilson, Waskom 4
K. Hawkins, P. Pewitt 3
C. Smith, Longview 3
C. Irvin, Alto 3
L. Garza, Carlisle 3
J. Olivares, REL 3
Cherry, Jefferson 3