Rushing (Min. 350 yards)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|D. Black, Jefferson
|84
|1060
|5
|T. Kennedy, H. Springs
|113
|922
|14
|T. Cooper, T. High
|139
|919
|9
|H. Wallace, Harleton
|119
|884
|10
|R. Wilkerson, E. Fields
|73
|879
|9
|G. Smith, W. Rusk
|66
|785
|7
|J. Shelton, W. Rusk
|87
|782
|13
|K. Thomas, Jefferson
|68
|768
|7
|D. Allison, Tatum
|104
|741
|6
|I. Edwards, Harmony
|90
|668
|9
|J. Miller, REL
|79
|650
|6
|B. Garrett, P. Grove
|87
|647
|7
|L. Allen, P. Pewitt
|64
|639
|9
|L. Johnson, L-Kildare
|73
|603
|7
|C. Hamilton, Atlanta
|57
|599
|9
|V. High, Alto
|80
|576
|4
|D. Nelson, Atlanta
|79
|551
|6
|T. Fulton, Hallsville
|88
|541
|5
|B. J. Stidham, Sabine
|56
|531
|5
|K. Lacy, Kilgore
|68
|513
|7
|B. Bolton, Pittsburg
|85
|513
|5
|D.J. Freeman, P. Tree
|56
|512
|8
|J. Elliott, Troup
|78
|507
|4
|L. McKinney, Sabine
|72
|502
|11
|T. Sheffield, P. Tree
|78
|501
|6
|R. Harris, Beckville
|87
|482
|3
|J. Lopez, O. City
|64
|473
|3
|I. Bolden, H. Springs
|46
|471
|3
|M. Bower, U. Grove
|67
|470
|5
|Z. Freeman, N. Diana
|83
|469
|7
|Z. Dunn, Van
|76
|448
|1
|K. Meredith, Longview
|65
|442
|6
|M. Morrison, Beckville
|77
|436
|6
|M. Courtney, Carthage
|69
|435
|4
|K. Johnson, P. Pewitt
|27
|434
|6
|J. Jenkins, Lindale
|92
|430
|6
|D. Pendergrass, Mineola
|33
|428
|4
|C. Smith, E. Fields
|50
|424
|8
|K. Brown, B. Sandy
|63
|419
|3
|T. Epps, Kilgore
|49
|417
|5
|K. Fields, Henderson
|48
|410
|6
|C. Holder, P. Pewitt
|47
|409
|7
|C. DeLeon, Carlisle
|57
|400
|2
|D. Hill, P. Pewitt
|61
|390
|4
|D. Bush, Gilmer
|70
|388
|5
|C. Ring, Harleton
|50
|387
|5
|K. Williams, Arp
|62
|380
|6
|P. Kennedy, Whitehouse
|54
|374
|4
|T. Hamilton, Waskom
|58
|370
|4
|K. Griffin, C. Hill
|52
|366
|5
|D. Walker, Henderson
|37
|364
|6
|T. Jones, Arp
|34
|361
|6
|M. Marrs, S. Hill
|78
|358
|3
|A. Skinner, Alto
|56
|357
|4
|J. Williams, Mt. Pleasant
|71
|353
|4
Passing (Min. 450 yards)
|Player, team
|C-A
|Yards
|TD
|Int
|G. White, S. Hill
|78-134
|1505
|13
|3
|K. Coker, C. Hill
|76-142
|1235
|14
|9
|D.J. Freeman, P. Tree
|75-135
|1228
|9
|1
|K. Horton, Carthage
|87-141
|1133
|16
|2
|M. Hurt, Gilmer
|80-151
|1104
|10
|4
|T. Freeman, O. City
|75-139
|1011
|11
|7
|K. Malone, Tatum
|81-118
|941
|9
|7
|P. Clater, Jacksonville
|71-159
|904
|8
|7
|L. McKinney, Sabine
|42-76
|875
|7
|2
|H. West, Alto
|46-85
|840
|10
|3
|C. Ford, J. Tyler
|57-126
|833
|5
|5
|J. Elliott, Troup
|53-104
|831
|9
|8
|B. Barlow, W. Oak
|48-137
|818
|7
|7
|K. Thompson, Mt. Pleasant
|45-83
|804
|6
|1
|R. Wilkerson, E. Fields
|47-70
|767
|8
|3
|J. Moffatt, Van
|56-92
|747
|11
|3
|H. King, Longview
|52-98
|745
|3
|5
|K. Thomas, Jefferson
|43-69
|703
|6
|2
|G. Shields, N. Diana
|37-80
|697
|6
|5
|G. Goddard, Harmony
|32-59
|672
|11
|6
|D. McElyea, Kilgore
|55-97
|654
|8
|3
|J. Shelton, W. Rusk
|43-73
|653
|7
|1
|K. Casey, Whitehouse
|54-91
|635
|6
|2
|K. Wood, Atlanta
|30-73
|607
|10
|3
|B. Harmon, P. Grove
|29-63
|596
|12
|1
|R. Harris, Beckville
|31-68
|567
|8
|0
|T. Adams, REL
|39-72
|523
|5
|3
|C. Minter, B. Sandy
|38-71
|480
|9
|0
|B. Campbell, Lindale
|44-85
|475
|5
|3
|C. Medford, Henderson
|37-57
|471
|1
|2
|R. Cellers, T. High
|42-71
|470
|6
|2
Receiving (Min. 12 catches)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|G. Adams, P. Tree
|31
|668
|5
|C. Carpenter, Jacksonville
|30
|466
|3
|J. Thomas, Van
|28
|530
|7
|J. Rockwell, S. Hill
|26
|559
|5
|K. Webster, T. High
|25
|447
|6
|J. Brown, Mt. Pleasant
|24
|357
|1
|D. Deason, Troup
|24
|350
|3
|C. Boyette, Lindale
|24
|337
|3
|Aa. Nigreville, O. City
|23
|352
|5
|K. Dixon, Carthage
|23
|340
|8
|D. Menefee, B. Sandy
|23
|227
|5
|J. Boyd, Tatum
|22
|407
|6
|T. Jones, S. Hill
|21
|408
|3
|P. Morrison, Pittsburg
|21
|253
|1
|C. Smith, E. Fields
|20
|358
|4
|D. Fluellen, Gilmer
|20
|343
|3
|D. Manes, N. Diana
|20
|304
|2
|K. Thomas, C. Hill
|19
|455
|5
|C. Shepard, Jefferson
|19
|337
|3
|R. Tyson, L-Kildare
|19
|336
|3
|M. Courtney, Carthage
|19
|173
|0
|J. Lewis, Troup
|18
|354
|5
|Skinner, Alto
|18
|304
|4
|T. Winings, W. Rusk
|18
|277
|3
|H. Hutchins, Van
|18
|221
|3
|M. Gibson, W. Oak
|17
|366
|4
|K. Bradley-Starling, Tatum
|17
|298
|0
|T. Berry, C. Hill
|17
|211
|3
|J. Freeney, Jacksonville
|17
|204
|3
|A.J. Gresham, Sabine
|16
|329
|4
|E. Ray, Gilmer
|16
|297
|5
|K. Moore, Longview
|16
|291
|0
|D. McGregor, C. Hill
|16
|235
|3
|A. Campbell, J. Tyler
|16
|181
|1
|H. Brewer, Van
|16
|110
|0
|Warren, Alto
|15
|314
|3
|J.J. Fields, Atlanta
|15
|308
|4
|J. Fuller, Henderson
|15
|212
|2
|K. Crawford, J. Tyler
|15
|189
|1
|D. Worrell, Lindale
|15
|175
|3
|K. Kearbey, Longview
|14
|182
|1
|G. Smith, W. Rusk
|14
|163
|1
|V. Camacho, Carlisle
|14
|146
|0
|J.J. Sparkman, P. Tree
|13
|215
|2
|B. Brown, Kilgore
|13
|166
|2
|C. Adams, Whitehouse
|13
|79
|0
|C. Jones, Mt. Pleasant
|12
|268
|2
|K. Williams, Carthage
|12
|154
|3
|E. Allen, Beckville
|12
|134
|2
|J. Turner, Carlisle
|12
|120
|2
|D. Crowe, Kilgore
|12
|119
|1
Tackles (Min. 35)
|Player, team
|No.
|Z. Villareal, Gladewater
|80
|Cherry, Jefferson
|80
|N. Holloway, L-Kildare
|75
|C. Bates, Pittsburg
|74
|T. Ates, J. Tyler
|73
|C. Mills, W. Rusk
|72
|T. Kirkland, E. Fields
|68
|R. Woodson, W. Rusk
|68
|B. Brown, Kilgore
|67
|Brasher, Jefferson
|66
|J. Lopez, O. City
|61
|B. Warren, Sabine
|61
|J. Illingworth, E. Fields
|60
|B. Odom, Henderson
|60
|M. Hale, Troup
|60
|G. Couture, Gilmer
|59
|J. Harper, W. Rusk
|59
|E. Herrera, Van
|57
|A. Gaul, H. Springs
|57
|Bell, Jefferson
|56
|T. Price, Pittsburg
|56
|C. Irvin, Alto
|55
|A. Moran, Gladewater
|55
|E. Davison, REL
|55
|T. Taylor, Longview
|54
|C. Willeford, N. Diana
|53
|Orozco, Van
|52
|J. Janis, REL
|52
|Hopkins, P. Grove
|52
|V. Peters, L-Kildare
|52
|D. Byrd, Waskom
|51
|Martin, P. Grove
|51
|C. Cobb, W. Oak
|51
|M. Stephens, W. Oak
|51
|H. Wright, Mineola
|51
|Z. Tyeskie, Gladewater
|49
|T. Williams, J. Tyler
|49
|K. Hawkins, P. Pewitt
|47
|M. Herrera, Van
|47
|R. Hodges, Gladewater
|47
|Jackson, P. Grove
|47
|D. Pendergrass, Mineola
|47
|J. McFarland, Kilgore
|46
|H. West, Alto
|46
|G. Minor, L-Kildare
|46
|R. Tyson, L-Kildare
|45
|T. Mines, P. Pewitt
|44
|J. Jones, Gilmer
|44
|T. Phillips, P. Grove
|44
|R. Ingram, Carthage
|44
|L. Garza, Carlisle
|43
|A. Pollard, Henderson
|43
|F. Hall, Alto
|42
|K. Mahoney, Troup
|42
|D. Cummings, J. Tyler
|42
|A. Garza, Carlisle
|41
|A. Sainz, Carlisle
|41
|W. Leslie, N. Diana
|41
|Florey, Van
|41
|B. Willige, Sabine
|41
|T. Francisco, Sabine
|41
|M. Cannon, Longview
|40
|S. Witt, Kilgore
|40
|C. Holland, E. Fields
|40
|C. Cook, H. Springs
|40
|B. Ware, Hallsville
|40
|D. Smith, Gilmer
|39
|K. Perot, Gladewater
|39
|T. Hollins, Tatum
|39
|Weekly, P. Grove
|39
|N. Lee, H. Springs
|39
|J. Ratley, H. Springs
|39
|T. McKinney, W. Oak
|39
|C. Patterson, Sabine
|39
|I. Toler, Pittsburg
|39
|A. Wilson, Waskom
|38
|M. Burton, Gilmer
|38
|C. Irons, Gilmer
|38
|L. Perry, Tatum
|38
|B. Reddic, W. Oak
|38
|B. Ford, Sabine
|38
|C. Minter, B. Sandy
|38
|C. Klingler, Beckville
|38
|L. Ellis, Gladewater
|37
|D. Creager, W. Oak
|37
|K. Kendrick, Mineola
|37
|C. Busch, Pittsburg
|37
|D. Adkins, Kilgore
|36
|C. Garcia, S. Hill
|36
|J. Landauer, Hallsville
|36
|T. Hart, Harmony
|36
|M. Foster, W. Rusk
|36
|L. Allen, P. Pewitt
|35
|M. Gonzales, Waskom
|35
|Burris, P. Grove
|35
|G. Soto, H. Springs
|35
|A. Harper, L-Kildare
|35
|Warren, Jefferson
|35
|R. Redden, W. Oak
|35
|S. Dusek, W. Oak
|35
|T. Green, Sabine
|35
|D. Henderson, J. Tyler
|35
|A. Cortez, W. Rusk
|35
Sacks (Min. 3)
|Player, team
|No.
|Jackson, P. Grove
|12
|T. Duplichain, Alto
|8
|C. Irons, Gilmer
|8
|F. Hall, Alto
|7
|J. Ligon, REL
|7
|I. Toler, Pittsburg
|7
|T. Taylor, Longview
|5
|D. Beltran, Longview
|5
|T. McKinney, W. Oak
|5
|P. Kelley, B. Sandy
|5
|K. Hawkins, P. Pewitt
|4.5
|C. Irvin, Alto
|4
|C. Kincaid, E. Fields
|4
|J. Illingworth, E. Fields
|4
|W. Leslie, N. Diana
|4
|V. Rockwell, S. Hill
|4
|E. Kates, Gladewater
|4
|R. Redden, W. Oak
|4
|T. Mines, P. Pewitt
|3
|M. Cannon, Longview
|3
|S. Goram-Welch, Longview
|3
|K. Dement, Alto
|3
|J. Howell, Alto
|3
|H. West, Alto
|3
|L. Garza, Carlisle
|3
|T. Kirkland, E. Fields
|3
|C. Hargett, E. Fields
|3
|C. Holland, E. Fields
|3
|Jacobs, Van
|3
|D. Fields, Henderson
|3
|K. Fields, Henderson
|3
|P. Calltharp, Troup
|3
|J. Janis, REL
|3
|Burris, P. Grove
|3
|Cherry, Jefferson
|3
|B. Hays, W. Oak
|3
|A. Foster, Sabine
|3
|B. Warren, Sabine
|3
|K. Kendrick, Mineola
|3
|K. Horton, Arp
|3
|H. Waggoner, Lindale
|3
Interceptions (Min. 3)
|Player, team
|No.
|N. Lincoln, Gladewater
|5
|A. Williams, Lindale
|4
|R. Tyson, L-Kildare
|4
|G. Barnett, U. Grove
|3
|K. Crawford, J. Tyler
|3
|E. Davison, REL
|3
|K. Henry, Harmony
|3
|C. Fortson, Sabine
|3
|G. Smith, W. Rusk
|3
|T. Winings, W. Rusk
|3
Fumble Recoveries (Min. 3)
|Player, team
|No.
|A. Wilson, Waskom
|4
|K. Hawkins, P. Pewitt
|3
|C. Smith, Longview
|3
|C. Irvin, Alto
|3
|L. Garza, Carlisle
|3
|J. Olivares, REL
|3
|Cherry, Jefferson
|3