Rushing (Min. 200 yards)
Player, team No. Yards TD
I. Edwards, Harmony 73 618 8
R. Wilkerson, E. Fields 49 616 6
D. Black, Jefferson 40 569 3
B. J. Stidham, Sabine 47 471 4
J. Miller, REL 46 462 3
T. Cooper, T. High 59 461 5
T. Kennedy, H. Springs 39 438 6
H. Wallace, Harleton 56 419 4
K. Thomas, Jefferson 35 418 6
V. High, Alto 50 387 3
T. Fulton, Hallsville 66 378 4
D. Allison, Tatum 54 363 2
J. Elliott, Troup 51 362 3
J. Shelton, W. Rusk 39 360 7
M. Bower, U. Grove 42 360 5
T. Epps, Kilgore 43 350 4
L. Allen, P. Pewitt 39 349 4
D. Hill, P. Pewitt 51 336 3
D.J. Freeman, P. Tree 36 327 4
D. Nelson, Atlanta 48 323 1
C. Hamilton, Atlanta 31 317 4
K. Lacy, Kilgore 30 309 6
T. Hamilton, Waskom 40 297 4
I. Bolden, H. Springs 20 277 3
B. Bolton, Pittsburg 39 267 3
B. Garrett, P. Grove 45 265 2
Z. Freeman, N. Diana 48 262 4
K. Meredith, Longview 41 252 5
M. Marrs, S. Hill 50 252 2
E. Carter, Gladewater 42 246 6
J. Reeves, Waskom 41 245 6
C. DeLeon, Carlisle 35 245 2
G. Smith, W. Rusk 22 245 2
T. Sheffield, P. Tree 37 238 3
K. Williams, U. Grove 16 236 2
C. Adams, Whitehouse 24 232 2
M. Courtney, Carthage 34 228 4
T. Moore, W. Rusk 31 224 2
D. Bush, Gilmer 31 224 3
C. Ring, Harleton 25 219 3
M. Gordon, Gladewater 46 216 2
K. Johnson, P. Pewitt 17 213 4
K. Brown, B. Sandy 33 212 3
J. Thomas, Van 36 204 0
J. Williams, Mt. Pleasant 32 201 5
A. Skinner, Alto 31 200 2
Passing (Min. 300 yards)
Player, team C-A Yards TD Int
D.J. Freeman, P. Tree 43-77 800 7 1
K. Horton, Carthage 51-81 770 13 1
J. Moffatt, Van 56-92 747 11 3
G. White, S. Hill 30-61 671 6 2
P. Clater, Jacksonville 49-100 636 7 5
L. McKinney, Sabine 28-48 613 6 1
H. King, Longview 38-68 588 1 5
M. Hurt, Gilmer 42-77 562 5 2
D. McElyea, Kilgore 41-61 494 7 1
H. West, Alto 28-46 471 7 1
K. Malone, Tatum 26-51 447 3 3
G. Shields, N. Diana 21-52 423 2 4
R. Wilkerson, E. Fields 27-42 401 5 0
J. Elliott, Troup 25-54 385 4 2
R. Cellers, T. High 32-55 385 5 2
K. Casey, Whitehouse 35-56 366 3 2
B. Harmon, P. Grove 14-28 362 7 1
C. Minter, B. Sandy 25-44 335 7 0
J. Ramsey, Pittsburg 25-65 308 2 4
D.J. Allen, Gladewater 12-31 301 3 3
Receiving (Min. 10 catches)
Player, team No. Yards TD
C. Carpenter, Jacksonville 22 353 3
J. Thomas, Van 21 297 6
G. Adams, P. Tree 20 464 4
K. Webster, T. High 17 283 3
C. Boyette, Lindale 17 185 1
K. Moore, Longview 16 291 0
J. Freeney, Jacksonville 16 193 3
J. Rockwell, S. Hill 14 307 2
R. Tyson, L-Kildare 14 246 2
P. Morrison, Pittsburg 14 173 0
H. Hutchins, Van 14 157 2
M. Gibson, W. Oak 13 238 3
B. Brown, Kilgore 12 142 1
Menefee, B. Sandy 12 118 3
B. Wade, Carthage 12 97 0
J. Boyd, Tatum 11 242 3
K. Dixon, Carthage 11 235 7
D. Manes, N. Diana 11 142 0
S. Williams, Marshall 11 120 2
K. Turner, P. Tree 10 231 6
C. Shepard, Jefferson 10 176 1
K. Bradley-Starling, Tatum 10 168 0
S. Atkins, Alto 10 164 3
E. Ray, Gilmer 10 151 2
D. Clemons, Lindale 10 141 2
Tackles (Min. 20)
Player, team No.
N. Holloway, L-Kildare 47
M. Hale, Troup 45
C. Cobb, W. Oak 43
T. Kirkland, E. Fields 42
C. Mills, W. Rusk 40
C. Willeford, N. Diana 38
Z. Villareal, Gladewater 37
J. Illingworth, E. Fields 37
J. Harper, W. Rusk 36
G. Couture, Gilmer 36
B. Warren, Sabine 35
M. Herrera, Van 34
Martin, P. Grove 34
Haggerty, Jefferson 34
T. Taylor, Longview 33
Orozco, Van 33
E. Herrera, Van 33
D. Byrd, Waskom 33
C. Irvin, Alto 32
B. Brown, Kilgore 32
A. Gaul, H. Springs 31
Bell, Jefferson 31
Chery, Jefferson 31
D. Creager, W. Oak 30
R. Woodson, W. Rusk 30
C. Holland, E. Fields 30
A. Moran, Gladewater 29
L. Garza, Carlisle 29
H. Wright, Mineola 29
D. Pendergrass, Mineola 29
H. West, Alto 28
D. Hopkins, P. Grove 28
J. Edwards, W. Rusk 28
T. Hollins, Tatum 27
K. Hawkins, P. Pewitt 27
Weekly, P. Grove 27
J. Jones, Gilmer 27
J. McFarland, Kilgore 27
R. Greenlee, Arp 26
M. Stephens, W. Oak 26
T. Francisco, Sabine 26
L. Jackson, P. Grove 26
T. Ates, J. Tyler 26
C. Trainor, Hallsville 25
D. Vissering, P. Pewitt 25
G. Minor, L-Kildare 25
B. Willige, Sabine 25
R. Ingram, Carthage 25
Florey, Van 24
Z. Tyeskie, Gladewater 24
A. Wilson, Waskom 24
W. Leslie, N. Diana 24
L. Swank, E. Fields 24
C. Garcia, S. Hill 24
B. Ware, Hallsville 23
M. Cannon, Longview 23
Minter, B. Sandy 23
J. Turner, Carlisle 23
K. Kendrick, Mineola 23
L. Perry, Tatum 22
J. Ratley, H. Springs 22
R. Tyson, L-Kildare 22
T. Phillips, P. Grove 22
C. Martin, W. Rusk 22
D. Smith, Gilmer 22
C. Kincaid, E. Fields 22
K. Griffin, Mineola 22
D. Adkins, Kilgore 22
D. Dixon, P. Tree 21
Z. Thomas, Waskom 21
Kelley, B. Sandy 21
A. Garza, Carlisle 21
C. Fortson, Sabine 21
M. Foster, W. Rusk 21
Brasher, Jefferson 21
C. Holland, N. Diana 21
D. Henderson, J. Tyler 21
T. Williams, J. Tyler 21
B. Pullen, U. Grove 21
A. Williams, Lindale 20
J. Nelson, Hallsville 20
A. Salgado, Troup 20
C. Cook, H. Springs 20
K. Dement, Alto 20
R. Redden, W. Oak 20
Warren, Jefferson 20
D. Cummings, J. Tyler 20
Sacks (Min. 2)
Player, team No.
L. Jackson, P. Grove 8
T. Taylor, Longview 5
Kelley, B. Sandy 5
F. Hall, Alto 4
T. McKinney, W. Oak 4
I. Toler, Pittsburg 4
S. Goram-Welch, Longview 3
E. Morris, P. Pewitt 3
R. Redden, W. Oak 3
L. Garza, Carlisle 3
Burris, P. Grove 3
C. Holland, E. Fields 3
K. Kendrick, Mineola 3
V. Rockwell, S. Hill 3
K. Hawkins, P. Pewitt 2.5
Martin, P. Grove 2.5
M. Muller, N. Diana 2.5
H. Waggoner, Lindale 2
J. Nelson, Hallsville 2
M. Hale, Troup 2
P. Calltharp, Troup 2
D. Beltran, Longview 2
Jacobs, Van 2
E. Kates, Gladewater 2
Washington, B. Sandy 2
L. Liles, L-Kildare 2
C. Irvin, Alto 2
H. West, Alto 2
T. Duplichain, Alto 2
B. Hays, W. Oak 2
J. Turner, Carlisle 2
B. Warren, Sabine 2
D. Hopkins, P. Grove 2
J. Arroliga, Pittsburg 2
W. Leslie, N. Diana 2
C. Hargett, E. Fields 2
T. Kirkland, E. Fields 2
J. Illingworth, E. Fields 2
C. Kincaid, E. Fields 2
K. Griffin, Mineola 2
D. Blanton, Kilgore 2
K. Dement, Alto 1
Interceptions (Min. 2)
Player, team No.
A. Williams, Lindale 4
Hughes, Van 4
N. Lincoln, Gladewater 4
E. Davison, REL 3
T. Winings, W. Rusk 3
J. Elliot, Troup 2
K. Henry, Harmony 2
Q. Sheffield, Tatum 2
Oswalt, B. Sandy 2
S. Henderson, H. Springs 2
M. Warren, Alto 2
B. Ford, Sabine 2
C. Fortson, Sabine 2
Jackson, Jefferson 2
C. Arnold, T. High 2
J. McFarland, Kilgore 2
Fumble Recoveries (Min. 2)
Player, team No.
A. Wilson, Waskom 4
K. Hawkins, P. Pewitt 3
Chery, Jefferson 3
J. Jackson, Lindale 2
D. Munoz, Waskom 2
D. Hamilton, L-Kildare 2
N. Holloway, L-Kildare 2
C. Terry, Alto 2
K. Lewis, Carthage 2