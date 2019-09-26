Rushing (Min. 250 yards)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|R. Wilkerson, E. Fields
|62
|804
|9
|D. Black, Jefferson
|53
|756
|6
|I. Edwards, Harmony
|73
|618
|8
|T. Kennedy, H. Springs
|62
|614
|12
|G. Smith, W. Rusk
|46
|612
|2
|H. Wallace, Harleton
|73
|601
|6
|J. Shelton, W. Rusk
|55
|540
|7
|K. Thomas, Jefferson
|47
|535
|6
|B. Stidham, Sabine
|56
|531
|5
|J. Miller, REL
|55
|509
|4
|L. Allen, P. Pewitt
|49
|499
|7
|K. Meredith, Longview
|64
|439
|6
|V. High, Alto
|65
|435
|3
|C. Hamilton, Atlanta
|46
|424
|6
|Z. Freeman, N. Diana
|67
|421
|7
|M. Bower, U. Grove
|59
|421
|5
|T. Epps, Kilgore
|49
|417
|5
|T. Shewmake, Bullard
|83
|415
|7
|B. Garrett, P. Grove
|56
|406
|4
|J. Lopez, O. City
|48
|389
|3
|D. Nelson, Atlanta
|66
|388
|1
|K. Lacy, Kilgore
|49
|381
|6
|T. Fulton, Hallsville
|66
|378
|4
|C. Holder, P. Pewitt
|40
|371
|5
|D. Allison, Tatum
|58
|366
|2
|C. DeLeon, Carlisle
|52
|366
|2
|D. Hill, P. Pewitt
|55
|358
|3
|M. Morrison, Beckville
|56
|355
|5
|J. Elliott, Troup
|51
|352
|3
|R. Harris, Beckville
|66
|352
|3
|M. Courtney, Carthage
|53
|349
|5
|I. Bolden, H. Springs
|29
|349
|3
|M. Marrs, S. Hill
|69
|342
|3
|L. Johnson, L-Kildare
|32
|332
|4
|T. Hamilton, Waskom
|30
|331
|4
|D.J. Freeman, P. Tree
|36
|327
|4
|D. Pendergrass, Mineola
|18
|314
|3
|C. Medford, Henderson
|36
|309
|5
|K. Fields, Henderson
|35
|297
|5
|B. Bolton, Pittsburg
|47
|295
|3
|C. Smith, E. Fields
|36
|292
|7
|L. McKinney, Sabine
|45
|290
|7
|K. Johnson, P. Pewitt
|21
|284
|5
|J. Reeves, Waskom
|54
|282
|6
|K. Williams, U. Grove
|22
|276
|2
|E. Carter, Gladewater
|52
|273
|6
|C. Ring, Harleton
|32
|273
|4
|J. Turner, Carlisle
|35
|272
|5
|D. Bush, Gilmer
|47
|271
|3
|Z. Dunn, Van
|55
|264
|0
|T. Mason, E. Fields
|21
|259
|2
|M. Gordon, Gladewater
|56
|257
|2
|K. Brown, B. Sandy
|44
|256
|2
Passing (Min. 350 yards)
|Player, team
|C-A
|Yards
|TD
|Int.
|K. Horton, Carthage
|70-112
|919
|10
|2
|G. White, S. Hill
|42-79
|851
|7
|2
|T. Freeman, O. City
|56-102
|816
|9
|5
|D.J. Freeman, P. Tree
|43-77
|800
|7
|1
|L. McKinney, Sabine
|36-62
|758
|6
|2
|J. Moffatt, Van
|56-92
|747
|11
|3
|M. Hurt, Gilmer
|55-107
|728
|7
|3
|K. Malone, Tatum
|41-79
|640
|5
|5
|H. West, Alto
|36-62
|640
|7
|0
|P. Clater, Jacksonville
|49-100
|636
|7
|5
|H. King, Longview
|46-86
|636
|2
|5
|T. Shewmake, Bullard
|46-93
|588
|4
|4
|R. Wilkerson, E. Fields
|39-57
|563
|5
|0
|D. McElyea, Kilgore
|49-81
|544
|8
|1
|G. Shields, N. Diana
|28-67
|534
|4
|4
|B. Barlow, W. Oak
|33-92
|523
|5
|4
|R. Harris, Beckville
|27-60
|476
|5
|0
|B. Harmon, P. Grove
|20-37
|475
|8
|1
|D.J. Allen, Gladewater
|23-55
|457
|3
|4
|C. Medford, Henderson
|35-52
|441
|1
|2
|J. Shelton, W. Rusk
|25-38
|412
|5
|0
|C. Minter, B. Sandy
|31-54
|409
|8
|0
|C. Ford, J. Tyler
|32-89
|396
|2
|4
|J. Elliott, Troup
|25-54
|385
|4
|2
|K. Wood, Atlanta
|21-53
|372
|7
|1
|K. Casey, Whitehouse
|35-56
|366
|3
|2
Receiving (Min. 10 catches)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|J. Thomas, Van
|25
|409
|6
|C. Carpenter, Jacksonville
|22
|353
|3
|G. Adams, P. Tree
|20
|464
|4
|A. Nigreville, O. City
|20
|300
|4
|K. Dixon, Carthage
|19
|288
|7
|J. Rockwell, S. Hill
|17
|345
|2
|D. Menefee, B. Sandy
|17
|191
|4
|C. Boyette, Lindale
|17
|185
|1
|M. Gibson, W. Oak
|16
|333
|4
|J. Boyd, Tatum
|16
|292
|4
|K. Moore, Longview
|16
|291
|0
|D. Manes, N. Diana
|16
|227
|1
|J. Freeney, Jacksonville
|16
|193
|3
|H. Brewer, Van
|16
|110
|0
|D. Fluellen, Gilmer
|15
|297
|3
|R. Tyson, L-Kildare
|15
|270
|2
|H. Hutchins, Van
|15
|165
|3
|S. Atkins, Alto
|14
|237
|3
|C. Shepard, Jefferson
|14
|233
|2
|N. Hooley, Bullard
|14
|217
|3
|J. Fuller, Henderson
|14
|193
|2
|C. Smith, E. Fields
|14
|180
|1
|P. Morrison, Pittsburg
|14
|173
|0
|M. Courtney, Carthage
|14
|128
|0
|B. Wade, Carthage
|14
|105
|0
|T. Winings, W. Rusk
|13
|200
|1
|B. Brown, Kilgore
|13
|166
|2
|A. Gresham, Sabine
|12
|235
|3
|Z. Campbell, Gladewater
|11
|212
|2
|K. Bradley-Starling, Tatum
|11
|175
|0
|E. Ray, Gilmer
|11
|162
|3
|E. Allen, Beckville
|11
|121
|1
|S. Williams, Marshall
|11
|120
|2
|J. Turner, Carlisle
|11
|103
|2
|D. Crowe, Kilgore
|11
|75
|1
|K. Turner, P. Tree
|10
|231
|6
|T. Hardeman, E. Fields
|10
|191
|1
|D. Worrell, Lindale
|10
|141
|2
|K. Kearby, Longview
|10
|136
|1
|V. Camacho, Carlisle
|10
|99
|0
Tackles (Min. 25)
|Player, team
|No.
|T. Kirkland, E. Fields
|56
|J. Lopez, O. City
|51
|C. Bates, Pittsburg
|51
|B. Warren, Sabine
|50
|J. Illingworth, E. Fields
|50
|Z. Villareal, Gladewater
|49
|T. Taylor, Longview
|48
|N. Holloway, L-Kildare
|47
|G. Couture, Gilmer
|46
|B. Brown, Kilgore
|46
|E. Herrera, Van
|46
|A. Gaul, H. Springs
|46
|B. Odom, Henderson
|45
|D. Byrd, Waskom
|45
|M. Hale, Troup
|45
|C. Cobb, W. Oak
|43
|C. Irvin, Alto
|43
|C. Willeford, N. Diana
|43
|M. Herrera, Van
|43
|Martin, P. Grove
|42
|H. Wright, Mineola
|41
|C. Mills, W. Rusk
|40
|T. Hollins, Tatum
|39
|A. Moran, Gladewater
|39
|J. McFarland, Kilgore
|39
|D. Pendergrass, Mineola
|39
|T. Ates, J. Tyler
|39
|D. Creager, W. Oak
|37
|K. Hawkins, P. Pewitt
|37
|L. Garza, Carlisle
|37
|T. Price, Pittsburg
|37
|L. Perry, Tatum
|36
|D. Hopkins, P. Grove
|36
|C. Holland, E. Fields
|36
|J. Harper, W. Rusk
|36
|Orozco, Van
|36
|R. Ingram, Carthage
|35
|T. Mines, P. Pewitt
|35
|H. West, Alto
|35
|T. Cherry, Jefferson
|35
|T. Francisco, Sabine
|34
|J. Jones, Gilmer
|34
|E. Davison, REL
|34
|M. Cannon, Longview
|33
|M. Stephens, W. Oak
|33
|T. Williams, J. Tyler
|33
|K. Brasher, Jefferson
|33
|K. Bell, Jefferson
|33
|B. Willige, Sabine
|32
|A. Pollard, Henderson
|32
|R. Hodges, Gladewater
|32
|J. Janis, REL
|32
|A. Garza, Carlisle
|32
|W. Leslie, N. Diana
|32
|D. Cummings, J. Tyler
|32
|C. Klingler, Beckville
|32
|B. Ford, Sabine
|31
|C. Garcia, S. Hill
|31
|Z. Tyeskie, Gladewater
|31
|K. Kendrick, Mineola
|31
|C. Minter, B. Sandy
|31
|D. Adkins, Kilgore
|30
|D. Henderson, J. Tyler
|30
|R. Woodson, W. Rusk
|30
|D. Haggerty, Jefferson
|30
|D. Smith, Gilmer
|29
|C. Starks, REL
|29
|S. Witt, Kilgore
|29
|L. Allen, P. Pewitt
|29
|T. Phillips, P. Grove
|29
|Weekly, P. Grove
|29
|Jackson, P. Grove
|29
|F. Hall, Alto
|29
|C. Holland, N. Diana
|29
|Florey, Van
|29
|J. Ligon, REL
|28
|M. Gonzales, Waskom
|28
|A. Wilson, Waskom
|28
|T. McKinney, W. Oak
|28
|K. Dement, Alto
|28
|J. Edwards, W. Rusk
|28
|C. Smith, Longview
|27
|M. Burton, Gilmer
|27
|J. Turner, Carlisle
|27
|A. Sainz, Carlisle
|27
|K. Griffin, Mineola
|27
|C. Patterson, Sabine
|26
|R. Greenlee, Arp
|26
|K. Lewis, Carthage
|26
|C. Kincaid, E. Fields
|26
|L. Swank, E. Fields
|26
|B. Pullen, U. Grove
|26
|J. Mosley, Jefferson
|26
|Jacobs, Van
|26
|Thompson, Van
|26
|N. Lee, H. Springs
|26
|J. Bussey, Henderson
|25
|K. Perot, Gladewater
|25
|C. Trainor, Hallsville
|25
|G. Minor, L-Kildare
|25
|Z. Freeman, N. Diana
|25
|C. Hargett, E. Fields
|25
|P. Kelley, B. Sandy
|25
Sacks (Min. 2)
|Player, team
|No.
|Jackson, P. Grove
|8
|T. Duplichain, Alto
|8
|J. Ligon, REL
|6
|F. Hall, Alto
|6
|I. Toler, Pittsburg
|6
|T. Taylor, Longview
|5
|P. Kelley, B. Sandy
|5
|V. Rockwell, S. Hill
|4
|E. Kates, Gladewater
|4
|T. McKinney, W. Oak
|4
|C. Ivin, Alto
|4
|W. Leslie, N. Diana
|4
|C. Kincaid, E. Fields
|4
|J. Illingworth, E. Fields
|4
|T. Kirkland, E. Fields
|4
|M. Muller, N. Diana
|3.5
|B. Warren, Sabine
|3
|M. Cannon, Longview
|3
|D. Beltran, Longview
|3
|S. Goram-Welch, Longview
|3
|D. Fields, Henderson
|3
|K. Fields, Henderson
|3
|J. Janis, REL
|3
|R. Redden, W. Oak
|3
|T. Mines, P. Pewitt
|3
|L. Garza, Carlisle
|3
|Burris, P. Grove
|3
|K. Dement, Alto
|3
|J. Howell, Alto
|3
|C. Hargett, E. Fields
|3
|C. Holland, E. Fields
|3
|K. Kendrick, Mineola
|3
|T. Cherry, Jefferson
|3
|C. Washington, B. Sandy
|3
|Jacobs, Van
|3
|J. Olivares, REL
|2.5
|K. Hawkins, P. Pewitt
|2.5
|A. foster, Sabine
|2
|T. Hollins, Tatum
|2
|E. Jones, Henderson
|2
|T.J. Hawkins, REL
|2
|H. Warroner, Lindale
|2
|J. Nelson, Hallsville
|2
|M. Hale, Troup
|2
|P. Calltharp, Toup
|2
|B. Hays, W. Oak
|2
|K. Kenney, Kilgore
|2
|D. Blanton, Kilgore
|2
|L. Liles, L-Kildare
|2
|N. Avinger, P. Pewitt
|2
|J. Turner, Carlisle
|2
|D. Hopkins, P. Grove
|2
|H. West, Alto
|2
|K. Griffin, Mineola
|2
|J. Anderson, Mineola
|2
|J. Arroliga, Pittsburg
|2
|P. Boyd, H. Springs
|2
|M. Morrison, Beckville
|2
|Martin, P. Grove
|0.5
Interceptions (Min. 2)
|Player, team
|No.
|A. Williams, Lindale
|4
|N. Lincoln, Gladewater
|4
|T. Winings, W. Rusk
|3
|B. Ford, Sabine
|2
|C. Fortson, Sabine
|2
|R. Pierce, Longview
|2
|C. Crowe, S. Hill
|2
|Q. Sheffield, Tatum
|2
|J. Olivares, REL
|2
|J. Elliott, Troup
|2
|K. Henry, Harmony
|2
|A. Nigreville, O. City
|2
|J. McFarland, Kilgore
|2
|M. Warren, Alto
|2
|C. Stanley, N. Diana
|2
|C. Jackson, Jefferson
|2
|C. Oswalt, B. Sandy
|2
|Hughes, Van
|2
|D. Flournoy, H. Springs
|2
Fumble Recoveries (Min. 2)
|Player, team
|No.
|A. Wilson, Waskom
|4
|C. Smith, Longview
|3
|K. Hawkins, P. Pewitt
|3
|T. Cherry, Jefferson
|3
|L. Hutchins, S. Hill
|2
|J. Olivares, REL
|2
|D. Munoz, Waskom
|2
|J. Jackson, Lindale
|2
|K. Lewis, Carthage
|2
|D. Hamilton, L-Kildare
|2
|N. Holloway, L-Kildare
|2
|C. Terry, Alto
|2
|W. Leslie, N. Diana
|2
|T. Ates, J. Tyler
|2