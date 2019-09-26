Carthage Football
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Carthage quarterback Kai Horton makes a call against Gilmer at Bulldog Stadium in Carthage.

 Courtney Case/The Zone Photo

Rushing (Min. 250 yards)

Player, team No. Yards TD
R. Wilkerson, E. Fields 62 804 9
D. Black, Jefferson 53 756 6
I. Edwards, Harmony 73 618 8
T. Kennedy, H. Springs 62 614 12
G. Smith, W. Rusk 46 612 2
H. Wallace, Harleton 73 601 6
J. Shelton, W. Rusk 55 540 7
K. Thomas, Jefferson 47 535 6
B. Stidham, Sabine 56 531 5
J. Miller, REL 55 509 4
L. Allen, P. Pewitt 49 499 7
K. Meredith, Longview 64 439 6
V. High, Alto 65 435 3
C. Hamilton, Atlanta 46 424 6
Z. Freeman, N. Diana 67 421 7
M. Bower, U. Grove 59 421 5
T. Epps, Kilgore 49 417 5
T. Shewmake, Bullard 83 415 7
B. Garrett, P. Grove 56 406 4
J. Lopez, O. City 48 389 3
D. Nelson, Atlanta 66 388 1
K. Lacy, Kilgore 49 381 6
T. Fulton, Hallsville 66 378 4
C. Holder, P. Pewitt 40 371 5
D. Allison, Tatum 58 366 2
C. DeLeon, Carlisle 52 366 2
D. Hill, P. Pewitt 55 358 3
M. Morrison, Beckville 56 355 5
J. Elliott, Troup 51 352 3
R. Harris, Beckville 66 352 3
M. Courtney, Carthage 53 349 5
I. Bolden, H. Springs 29 349 3
M. Marrs, S. Hill 69 342 3
L. Johnson, L-Kildare 32 332 4
T. Hamilton, Waskom 30 331 4
D.J. Freeman, P. Tree 36 327 4
D. Pendergrass, Mineola 18 314 3
C. Medford, Henderson 36 309 5
K. Fields, Henderson 35 297 5
B. Bolton, Pittsburg 47 295 3
C. Smith, E. Fields 36 292 7
L. McKinney, Sabine 45 290 7
K. Johnson, P. Pewitt 21 284 5
J. Reeves, Waskom 54 282 6
K. Williams, U. Grove 22 276 2
E. Carter, Gladewater 52 273 6
C. Ring, Harleton 32 273 4
J. Turner, Carlisle 35 272 5
D. Bush, Gilmer 47 271 3
Z. Dunn, Van 55 264 0
T. Mason, E. Fields 21 259 2
M. Gordon, Gladewater 56 257 2
K. Brown, B. Sandy 44 256 2

Passing (Min. 350 yards)

Player, team C-A Yards TD Int.
K. Horton, Carthage 70-112 919 10 2
G. White, S. Hill 42-79 851 7 2
T. Freeman, O. City 56-102 816 9 5
D.J. Freeman, P. Tree 43-77 800 7 1
L. McKinney, Sabine 36-62 758 6 2
J. Moffatt, Van 56-92 747 11 3
M. Hurt, Gilmer 55-107 728 7 3
K. Malone, Tatum 41-79 640 5 5
H. West, Alto 36-62 640 7 0
P. Clater, Jacksonville 49-100 636 7 5
H. King, Longview 46-86 636 2 5
T. Shewmake, Bullard 46-93 588 4 4
R. Wilkerson, E. Fields 39-57 563 5 0
D. McElyea, Kilgore 49-81 544 8 1
G. Shields, N. Diana 28-67 534 4 4
B. Barlow, W. Oak 33-92 523 5 4
R. Harris, Beckville 27-60 476 5 0
B. Harmon, P. Grove 20-37 475 8 1
D.J. Allen, Gladewater 23-55 457 3 4
C. Medford, Henderson 35-52 441 1 2
J. Shelton, W. Rusk 25-38 412 5 0
C. Minter, B. Sandy 31-54 409 8 0
C. Ford, J. Tyler 32-89 396 2 4
J. Elliott, Troup 25-54 385 4 2
K. Wood, Atlanta 21-53 372 7 1
K. Casey, Whitehouse 35-56 366 3 2

Receiving (Min. 10 catches)

Player, team No. Yards TD
J. Thomas, Van 25 409 6
C. Carpenter, Jacksonville 22 353 3
G. Adams, P. Tree 20 464 4
A. Nigreville, O. City 20 300 4
K. Dixon, Carthage 19 288 7
J. Rockwell, S. Hill 17 345 2
D. Menefee, B. Sandy 17 191 4
C. Boyette, Lindale 17 185 1
M. Gibson, W. Oak 16 333 4
J. Boyd, Tatum 16 292 4
K. Moore, Longview 16 291 0
D. Manes, N. Diana 16 227 1
J. Freeney, Jacksonville 16 193 3
H. Brewer, Van 16 110 0
D. Fluellen, Gilmer 15 297 3
R. Tyson, L-Kildare 15 270 2
H. Hutchins, Van 15 165 3
S. Atkins, Alto 14 237 3
C. Shepard, Jefferson 14 233 2
N. Hooley, Bullard 14 217 3
J. Fuller, Henderson 14 193 2
C. Smith, E. Fields 14 180 1
P. Morrison, Pittsburg 14 173 0
M. Courtney, Carthage 14 128 0
B. Wade, Carthage 14 105 0
T. Winings, W. Rusk 13 200 1
B. Brown, Kilgore 13 166 2
A. Gresham, Sabine 12 235 3
Z. Campbell, Gladewater 11 212 2
K. Bradley-Starling, Tatum 11 175 0
E. Ray, Gilmer 11 162 3
E. Allen, Beckville 11 121 1
S. Williams, Marshall 11 120 2
J. Turner, Carlisle 11 103 2
D. Crowe, Kilgore 11 75 1
K. Turner, P. Tree 10 231 6
T. Hardeman, E. Fields 10 191 1
D. Worrell, Lindale 10 141 2
K. Kearby, Longview 10 136 1
V. Camacho, Carlisle 10 99 0

Tackles (Min. 25)

Player, team No.
T. Kirkland, E. Fields 56
J. Lopez, O. City 51
C. Bates, Pittsburg 51
B. Warren, Sabine 50
J. Illingworth, E. Fields 50
Z. Villareal, Gladewater 49
T. Taylor, Longview 48
N. Holloway, L-Kildare 47
G. Couture, Gilmer 46
B. Brown, Kilgore 46
E. Herrera, Van 46
A. Gaul, H. Springs 46
B. Odom, Henderson 45
D. Byrd, Waskom 45
M. Hale, Troup 45
C. Cobb, W. Oak 43
C. Irvin, Alto 43
C. Willeford, N. Diana 43
M. Herrera, Van 43
Martin, P. Grove 42
H. Wright, Mineola 41
C. Mills, W. Rusk 40
T. Hollins, Tatum 39
A. Moran, Gladewater 39
J. McFarland, Kilgore 39
D. Pendergrass, Mineola 39
T. Ates, J. Tyler 39
D. Creager, W. Oak 37
K. Hawkins, P. Pewitt 37
L. Garza, Carlisle 37
T. Price, Pittsburg 37
L. Perry, Tatum 36
D. Hopkins, P. Grove 36
C. Holland, E. Fields 36
J. Harper, W. Rusk 36
Orozco, Van 36
R. Ingram, Carthage 35
T. Mines, P. Pewitt 35
H. West, Alto 35
T. Cherry, Jefferson 35
T. Francisco, Sabine 34
J. Jones, Gilmer 34
E. Davison, REL 34
M. Cannon, Longview 33
M. Stephens, W. Oak 33
T. Williams, J. Tyler 33
K. Brasher, Jefferson 33
K. Bell, Jefferson 33
B. Willige, Sabine 32
A. Pollard, Henderson 32
R. Hodges, Gladewater 32
J. Janis, REL 32
A. Garza, Carlisle 32
W. Leslie, N. Diana 32
D. Cummings, J. Tyler 32
C. Klingler, Beckville 32
B. Ford, Sabine 31
C. Garcia, S. Hill 31
Z. Tyeskie, Gladewater 31
K. Kendrick, Mineola 31
C. Minter, B. Sandy 31
D. Adkins, Kilgore 30
D. Henderson, J. Tyler 30
R. Woodson, W. Rusk 30
D. Haggerty, Jefferson 30
D. Smith, Gilmer 29
C. Starks, REL 29
S. Witt, Kilgore 29
L. Allen, P. Pewitt 29
T. Phillips, P. Grove 29
Weekly, P. Grove 29
Jackson, P. Grove 29
F. Hall, Alto 29
C. Holland, N. Diana 29
Florey, Van 29
J. Ligon, REL 28
M. Gonzales, Waskom 28
A. Wilson, Waskom 28
T. McKinney, W. Oak 28
K. Dement, Alto 28
J. Edwards, W. Rusk 28
C. Smith, Longview 27
M. Burton, Gilmer 27
J. Turner, Carlisle 27
A. Sainz, Carlisle 27
K. Griffin, Mineola 27
C. Patterson, Sabine 26
R. Greenlee, Arp 26
K. Lewis, Carthage 26
C. Kincaid, E. Fields 26
L. Swank, E. Fields 26
B. Pullen, U. Grove 26
J. Mosley, Jefferson 26
Jacobs, Van 26
Thompson, Van 26
N. Lee, H. Springs 26
J. Bussey, Henderson 25
K. Perot, Gladewater 25
C. Trainor, Hallsville 25
G. Minor, L-Kildare 25
Z. Freeman, N. Diana 25
C. Hargett, E. Fields 25
P. Kelley, B. Sandy 25

Sacks (Min. 2)

Player, team No.
Jackson, P. Grove 8
T. Duplichain, Alto 8
J. Ligon, REL 6
F. Hall, Alto 6
I. Toler, Pittsburg 6
T. Taylor, Longview 5
P. Kelley, B. Sandy 5
V. Rockwell, S. Hill 4
E. Kates, Gladewater 4
T. McKinney, W. Oak 4
C. Ivin, Alto 4
W. Leslie, N. Diana 4
C. Kincaid, E. Fields 4
J. Illingworth, E. Fields 4
T. Kirkland, E. Fields 4
M. Muller, N. Diana 3.5
B. Warren, Sabine 3
M. Cannon, Longview 3
D. Beltran, Longview 3
S. Goram-Welch, Longview 3
D. Fields, Henderson 3
K. Fields, Henderson 3
J. Janis, REL 3
R. Redden, W. Oak 3
T. Mines, P. Pewitt 3
L. Garza, Carlisle 3
Burris, P. Grove 3
K. Dement, Alto 3
J. Howell, Alto 3
C. Hargett, E. Fields 3
C. Holland, E. Fields 3
K. Kendrick, Mineola 3
T. Cherry, Jefferson 3
C. Washington, B. Sandy 3
Jacobs, Van 3
J. Olivares, REL 2.5
K. Hawkins, P. Pewitt 2.5
A. foster, Sabine 2
T. Hollins, Tatum 2
E. Jones, Henderson 2
T.J. Hawkins, REL 2
H. Warroner, Lindale 2
J. Nelson, Hallsville 2
M. Hale, Troup 2
P. Calltharp, Toup 2
B. Hays, W. Oak 2
K. Kenney, Kilgore 2
D. Blanton, Kilgore 2
L. Liles, L-Kildare 2
N. Avinger, P. Pewitt 2
J. Turner, Carlisle 2
D. Hopkins, P. Grove 2
H. West, Alto 2
K. Griffin, Mineola 2
J. Anderson, Mineola 2
J. Arroliga, Pittsburg 2
P. Boyd, H. Springs 2
M. Morrison, Beckville 2
Martin, P. Grove 0.5

Interceptions (Min. 2)

Player, team No.
A. Williams, Lindale 4
N. Lincoln, Gladewater 4
T. Winings, W. Rusk 3
B. Ford, Sabine 2
C. Fortson, Sabine 2
R. Pierce, Longview 2
C. Crowe, S. Hill 2
Q. Sheffield, Tatum 2
J. Olivares, REL 2
J. Elliott, Troup 2
K. Henry, Harmony 2
A. Nigreville, O. City 2
J. McFarland, Kilgore 2
M. Warren, Alto 2
C. Stanley, N. Diana 2
C. Jackson, Jefferson 2
C. Oswalt, B. Sandy 2
Hughes, Van 2
D. Flournoy, H. Springs 2

Fumble Recoveries (Min. 2)

Player, team No.
A. Wilson, Waskom 4
C. Smith, Longview 3
K. Hawkins, P. Pewitt 3
T. Cherry, Jefferson 3
L. Hutchins, S. Hill 2
J. Olivares, REL 2
D. Munoz, Waskom 2
J. Jackson, Lindale 2
K. Lewis, Carthage 2
D. Hamilton, L-Kildare 2
N. Holloway, L-Kildare 2
C. Terry, Alto 2
W. Leslie, N. Diana 2
T. Ates, J. Tyler 2

Coaches are asked to submit updated season leaders by 10 p.m. each Tuesday for Friday publication in The Zone. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com