Rusk vs Spring Hill
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Gage White makes a pass for Spring Hill against Rusk at Panther Stadium.

 Michael Cavazos/The Zone Photo

Rushing (Min. 300 yards)

Player, team No. Yards TD
D. Black, Jefferson 68 1003 7
R. Wilkerson, E. Fields 73 879 9
T. Cooper, T. High 123 834 7
H. Wallace, Harleton 100 789 8
T. Kennedy, H. Springs 86 784 12
G. Smith, W. Rusk 52 691 7
K. Thomas, Jefferson 55 645 9
I. Edwards, Harmony 81 640 8
L. Allen, P. Pewitt 64 639 9
D. Allison, Tatum 80 597 4
J. Shelton, W. Rusk 70 595 10
V. High, Alto 80 576 4
T. Shewmake, Bullard 101 575 8
J. Miller, REL 66 556 5
C. Hamilton, Atlanta 51 532 8
B. Stidham, Sabine 56 531 5
K. Lacy, Kilgore 68 513 7
B. Garrett, P. Grove 71 512 6
T. Fulton, Hallsville 82 506 5
K. Johnson, P. Pewitt 27 484 6
L. Johnson, L-Kildare 49 476 5
J. Lopez, O. City 64 473 3
M. Bower, U. Grove 67 470 5
Z. Freeman, N. Diana 83 469 7
Z. Dunn, Van 76 448 1
D. Nelson, Atlanta 70 443 2
K. Meredith, Longview 65 442 6
J. Elliott, Troup 63 438 4
J. Patton, Tenaha 44 424 6
C. Smith, E. Fields 50 424 8
T. Epps, Kilgore 49 417 5
C. Holder, P. Pewitt 47 409 7
C. DeLeon, Carlisle 57 400 2
D. Hill, P. Pewitt 61 390 4
D.J. Freeman, P. Tree 48 385 6
K. Griffin, C. Hill 52 366 5
T. Sheffield, P. Tree 56 364 4
B. Bolton, Pittsburg 61 358 4
C. Ring, Harleton 42 358 5
A. Skinner, Alto 56 357 4
M. Morrison, Beckville 56 355 5
R. Harris, Beckville 66 352 3
M. Courtney, Carthage 53 349 5
I. Bolden, H. Springs 29 349 3
M. Marrs, S. Hill 75 349 3
K. Williams, U. Grove 26 336 3
J. Turner, Carlisle 39 319 7
D. Bush, Gilmer 58 309 4

Passing (Min. 400 yards)

Player, team C-A Yards TD Int
K. Coker, C. Hill 76-142 1235 14 9
G. White, S. Hill 58-107 1044 7 3
T. Freeman, O. City 75-139 1011 11 7
K. Horton, Carthage 70-112 919 10 2
D.J. Freeman, P. Tree 49-96 913 7 1
M. Hurt, Gilmer 70-134 877 7 3
H. West, Alto 46-85 840 10 3
P. Clater, Jacksonville 61-133 773 8 5
R. Wilkerson, E. Fields 47-70 767 8 3
L. McKinney, Sabine 36-62 758 6 2
J. Moffatt, Van 56-92 747 11 3
H. King, Longview 52-98 745 3 5
K. Malone, Tatum 45-88 716 6 6
G. Shields, N. Diana 37-80 697 6 5
T. Shewmake, Bullard 56-115 673 6 4
H. Jenkins, Tenaha 51-92 662 11 4
D. McElyea, Kilgore 55-97 654 8 3
J. Elliott, Troup 43-81 645 6 3
B. Barlow, W. Oak 39-116 606 5 5
J. Shelton, W. Rusk 36-59 599 7 0
C. Ford, J. Tyler 44-107 581 2 5
B. Harmon, P. Grove 25-50 563 11 1
K. Thompson, Mt. Pleasant 32-63 484 4 0
R. Harris, Beckville 27-60 476 5 0
R. Cellers, T. High 42-71 470 6 2
K. Wood, Atlanta 27-64 469 9 1
C. DeLeon, Carlisle 44-77 446 5 5
G. Goddard, Harmony 22-43 428 8 4
C. Minter, B. Sandy 31-54 409 8 0
T. Adams, REL 28-57 402 4 3

Receiving (Min. 10 catches)

Player, team No. Yards TD
J. Thomas, Van 28 530 7
C. Carpenter, Jacksonville 27 408 3
G. Adams, P. Tree 24 549 4
Aa. Nigreville, O. City 23 352 5
K. Webster, T. High 22 318 4
C. Boyette, Lindale 22 224 1
M. Hogg, Tenaha 21 188 4
J. Rockwell, S. Hill 20 385 2
C. Smith, E. Fields 20 358 4
D. Manes, N. Diana 20 204 2
K. Thomas, C. Hill 19 455 5
K. Dixon, Carthage 19 299 7
J. Brown, Mt. Pleasant 19 299 1
J. Boyd, Tatum 18 313 4
D. Fluellen, Gilmer 18 304 3
Atkins, Alto 18 304 4
H. Hutchins, Van 18 221 3
M. Gibson, W. Oak 17 366 4
D. Deason, Troup 17 243 2
N. Hooley, Bullard 17 235 3
T. Berry, C. Hill 17 211 3
D. Menefee, B. Sandy 17 191 4
R. Tyson, L-Kildare 16 321 3
K. Moore, Longview 16 291 0
T. Winings, W. Rusk 16 262 3
D. McGregor, C. Hill 16 235 3
J. Freeney, Jacksonville 16 193 3
H. Brewer, Van 16 110 0
Warren, Alto 15 314 3
J. Lewis, Troup 15 275 3
P. Morrison, Pittsburg 15 183 0
D. Worrell, Lindale 15 175 3
C. Shepard, Jefferson 14 233 2
T.J. Jones, S. Hill 14 225 2
E. Ray, Gilmer 14 199 3
K. Kearbey, Longview 14 182 1
V. Camacho, Carlisle 14 146 0
M. Courtney, Carthage 14 128 0
B. Wade, Carthage 14 105 0
J.J. Fields, Atlanta 13 277 4
B. Brown, Kilgore 13 166 2
K. Crawford, J. Tyler 13 129 0
A. Campbell, J. Tyler 13 121 1
C. Adams, Whitehouse 13 79 0
A. Gresham, Sabine 12 235 3
K. Bradley-Starling, Tatum 12 216 0
J. Turner, Carlisle 12 120 2
D. Crowe, Kilgore 12 119 1
S. Trevino, Whitehouse 11 320 3
T. Hardeman, E. Fields 11 214 1
E. Allen, Beckville 11 121 1
S. Williams, Marshall 11 120 2
S. Rodriguez, P. Grove 10 279 5
K. Turner, P. Tree 10 231 6
Z. Henry, S. Hill 10 221 3
G. Smith, W. Rusk 10 133 1
J. Griffin, Gilmer 10 86 0

Tackles (Min. 25)

Player, team No.
T. Kirkland, E. Fields 68
Z. Villareal, Gladewater 67
B. Brown, Kilgore 67
N. Holloway, L-Kildare 64
C. Bates, Pittsburg 63
J. Lopez, O. City 61
T. Cherry, Jefferson 61
J. Illingworth, E. Fields 60
C. Mills, W. Rusk 58
E. Herrera, Van 57
C. Irvin, Alto 55
T. Ates, J. Tyler 55
R. Woodson, W. Rusk 55
A. Gaul, H. Springs 54
T. Taylor, Longview 54
G. Couture, Gilmer 54
C. Willeford, N. Diana 53
E. Davison, REL 52
Orozco, Van 52
D. Byrd, Waskom 51
B. Warren, Sabine 50
M. Hale, Troup 50
Martin, P. Grove 50
J. Harper, W. Rusk 50
K. Hawkins, P. Pewitt 47
T. Price, Pittsburg 47
D. Haggerty, Jefferson 47
M. Herrera, Van 47
J. McFarland, Kilgore 46
D. Hopkins, P. Grove 46
V. Peters, L-Kildare 46
H. West, Alto 46
T. Williams, J. Tyler 45
J. Patton, Tenaha 44.5
T. Mines, P. Pewitt 44
R. Hodges, Gladewater 44
A. Moran, Gladewater 44
J. Janis, REL 43
L. Garza, Carlisle 43
G. Minor, L-Kildare 42
F. Hall, Alto 42
J. Jones, Gilmer 41
T. Phillips, P. Grove 41
A. Garza, Carlisle 41
A. Sainz, Carlisle 41
W. Leslie, N. Diana 41
Florey, Van 41
D. Calloway, Tenaha 40
M. Cannon, Longview 40
S. Witt, Kilgore 40
L. Jackson, P. Grove 40
C. Holland, E. Fields 40
K. Bell, Jefferson 40
A. Wilson, Waskom 38
L. Perry, Tatum 36
D. Tamplin, Tenaha 36
R. Ingram, Carthage 35
L. Allen, P. Pewitt 35
M. Gonzales, Waskom 35
T. Hollins, Tatum 34
K. Johnson, P. Pewitt 33
N. Lee, H. Springs 32
J. Ratley, H. Springs 30

Sacks (Min. 3)

Player, team No.
L. Jackson, P. Grove 10
T. Duplichain, Alto 8
F. Hall, Alto 7
J. Ligon, REL 6
I. Toler, Pittsburg 6
P. Kelley, B. Sandy 5
T. McKinney, W. Oak 5
T. Taylor, Longview 5
D. Beltran, Longview 5
K. Hawkins, P. Pewitt 4.5
R. Redden, W. Oak 4
E. Kates, Gladewater 4
V. Rockwell, S. Hill 4
C. Irvin, Alto 4
C. Kincaid, E. Fields 4
J. Illingworth, E. Fields 4
T. Kirkland, E. Fields 4
W. Leslie, N. Diana 4
M. Muller, N. Diana 3.5
B. Warren, Sabine 3
C. Washington, B. Sandy 3
T. Mines, P. Pewitt 3
M. Cannon, Longview 3
S. Goram-Welch 3
J. Janis, REL 3
G. Lawrence, REL 3
P. Calltharp, Troup 3
Burris, P. Grove 3
K. Dement, Alto 3
J. Howell, Alto 3
H. West, Alto 3
L. Garza, Carlisle 3
C. Hargett, E. Fields 3
C. Holland, E. Fields 3
T. Cherry, Jefferson 3
Jacobs, Van 3

Interceptions (Min. 2)

Player, team No.
N. Lincoln, Gladewater 5
A. Williams, Lindale 4
R. Tyson, L-Kildare 4
E. Davison, REL 3
G. Barnett, U. Grove 3
J. Hill, Pittsburg 3
G. Smith, W. Rusk 3
T. Winings, W. Rusk 3
B. Ford, Sabine 2
C. Fortson, Sabine 2
C. Oswalt, B. Sandy 2
D. Flournoy, H. Springs 2
T. McKinney, W. Oak 2
Q. Sheffield, Tatum 2
L. Allen, P. Pewitt 2
C. Crowe, S. Hill 2
R. Pierce, Longview 2
C. Arnold, T. High 2
K. Crawford, J. Tyler 2
L. Rawls, Marshall 2
J. Elliott, Troup 2
D. Adkins, Kilgore 2
J. McFarland, Kilgore 2
Rodriguez, P. Grove 2
M. Warren, Alto 2
Al. Nigreville, O. City 2
K. Henry, Harmony 2
T. Hardeman, E. Fields 2
C. Stanley, N. Diana 2
C. Jackson, Jefferson 2
A. Lacy, C. Hill 2
S. Macfoy, C. Hill 2
Hughes, Van 2

Fumble Recoveries (Min. 2)

Player, team No.
A. Wilson, Waskom 4
K. Hawkins, P. Pewitt 3
C. Smith, Longview 3
C. Irvin, Ato 3
L. Garza, Carlisle 3
T. Cherry, Jefferson 3
K. Lewis, Carthage 2
J. Jackson, Lindale 2
L. Hutchins, S. Hill 2
R. Williams, REL 2
D. Hamilton, L-Kildare 2
N. Holloway, L-Kildare 2
C. Terry, Alto 2
W. Leslie, N. Diana 2
T. Ates, J. Tyler 2
A. Ates, C. Hill 2
D. Munoz, Waskom 2

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