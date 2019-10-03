Rushing (Min. 300 yards)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|D. Black, Jefferson
|68
|1003
|7
|R. Wilkerson, E. Fields
|73
|879
|9
|T. Cooper, T. High
|123
|834
|7
|H. Wallace, Harleton
|100
|789
|8
|T. Kennedy, H. Springs
|86
|784
|12
|G. Smith, W. Rusk
|52
|691
|7
|K. Thomas, Jefferson
|55
|645
|9
|I. Edwards, Harmony
|81
|640
|8
|L. Allen, P. Pewitt
|64
|639
|9
|D. Allison, Tatum
|80
|597
|4
|J. Shelton, W. Rusk
|70
|595
|10
|V. High, Alto
|80
|576
|4
|T. Shewmake, Bullard
|101
|575
|8
|J. Miller, REL
|66
|556
|5
|C. Hamilton, Atlanta
|51
|532
|8
|B. Stidham, Sabine
|56
|531
|5
|K. Lacy, Kilgore
|68
|513
|7
|B. Garrett, P. Grove
|71
|512
|6
|T. Fulton, Hallsville
|82
|506
|5
|K. Johnson, P. Pewitt
|27
|484
|6
|L. Johnson, L-Kildare
|49
|476
|5
|J. Lopez, O. City
|64
|473
|3
|M. Bower, U. Grove
|67
|470
|5
|Z. Freeman, N. Diana
|83
|469
|7
|Z. Dunn, Van
|76
|448
|1
|D. Nelson, Atlanta
|70
|443
|2
|K. Meredith, Longview
|65
|442
|6
|J. Elliott, Troup
|63
|438
|4
|J. Patton, Tenaha
|44
|424
|6
|C. Smith, E. Fields
|50
|424
|8
|T. Epps, Kilgore
|49
|417
|5
|C. Holder, P. Pewitt
|47
|409
|7
|C. DeLeon, Carlisle
|57
|400
|2
|D. Hill, P. Pewitt
|61
|390
|4
|D.J. Freeman, P. Tree
|48
|385
|6
|K. Griffin, C. Hill
|52
|366
|5
|T. Sheffield, P. Tree
|56
|364
|4
|B. Bolton, Pittsburg
|61
|358
|4
|C. Ring, Harleton
|42
|358
|5
|A. Skinner, Alto
|56
|357
|4
|M. Morrison, Beckville
|56
|355
|5
|R. Harris, Beckville
|66
|352
|3
|M. Courtney, Carthage
|53
|349
|5
|I. Bolden, H. Springs
|29
|349
|3
|M. Marrs, S. Hill
|75
|349
|3
|K. Williams, U. Grove
|26
|336
|3
|J. Turner, Carlisle
|39
|319
|7
|D. Bush, Gilmer
|58
|309
|4
Passing (Min. 400 yards)
|Player, team
|C-A
|Yards
|TD
|Int
|K. Coker, C. Hill
|76-142
|1235
|14
|9
|G. White, S. Hill
|58-107
|1044
|7
|3
|T. Freeman, O. City
|75-139
|1011
|11
|7
|K. Horton, Carthage
|70-112
|919
|10
|2
|D.J. Freeman, P. Tree
|49-96
|913
|7
|1
|M. Hurt, Gilmer
|70-134
|877
|7
|3
|H. West, Alto
|46-85
|840
|10
|3
|P. Clater, Jacksonville
|61-133
|773
|8
|5
|R. Wilkerson, E. Fields
|47-70
|767
|8
|3
|L. McKinney, Sabine
|36-62
|758
|6
|2
|J. Moffatt, Van
|56-92
|747
|11
|3
|H. King, Longview
|52-98
|745
|3
|5
|K. Malone, Tatum
|45-88
|716
|6
|6
|G. Shields, N. Diana
|37-80
|697
|6
|5
|T. Shewmake, Bullard
|56-115
|673
|6
|4
|H. Jenkins, Tenaha
|51-92
|662
|11
|4
|D. McElyea, Kilgore
|55-97
|654
|8
|3
|J. Elliott, Troup
|43-81
|645
|6
|3
|B. Barlow, W. Oak
|39-116
|606
|5
|5
|J. Shelton, W. Rusk
|36-59
|599
|7
|0
|C. Ford, J. Tyler
|44-107
|581
|2
|5
|B. Harmon, P. Grove
|25-50
|563
|11
|1
|K. Thompson, Mt. Pleasant
|32-63
|484
|4
|0
|R. Harris, Beckville
|27-60
|476
|5
|0
|R. Cellers, T. High
|42-71
|470
|6
|2
|K. Wood, Atlanta
|27-64
|469
|9
|1
|C. DeLeon, Carlisle
|44-77
|446
|5
|5
|G. Goddard, Harmony
|22-43
|428
|8
|4
|C. Minter, B. Sandy
|31-54
|409
|8
|0
|T. Adams, REL
|28-57
|402
|4
|3
Receiving (Min. 10 catches)
|Player, team
|No.
|Yards
|TD
|J. Thomas, Van
|28
|530
|7
|C. Carpenter, Jacksonville
|27
|408
|3
|G. Adams, P. Tree
|24
|549
|4
|Aa. Nigreville, O. City
|23
|352
|5
|K. Webster, T. High
|22
|318
|4
|C. Boyette, Lindale
|22
|224
|1
|M. Hogg, Tenaha
|21
|188
|4
|J. Rockwell, S. Hill
|20
|385
|2
|C. Smith, E. Fields
|20
|358
|4
|D. Manes, N. Diana
|20
|204
|2
|K. Thomas, C. Hill
|19
|455
|5
|K. Dixon, Carthage
|19
|299
|7
|J. Brown, Mt. Pleasant
|19
|299
|1
|J. Boyd, Tatum
|18
|313
|4
|D. Fluellen, Gilmer
|18
|304
|3
|Atkins, Alto
|18
|304
|4
|H. Hutchins, Van
|18
|221
|3
|M. Gibson, W. Oak
|17
|366
|4
|D. Deason, Troup
|17
|243
|2
|N. Hooley, Bullard
|17
|235
|3
|T. Berry, C. Hill
|17
|211
|3
|D. Menefee, B. Sandy
|17
|191
|4
|R. Tyson, L-Kildare
|16
|321
|3
|K. Moore, Longview
|16
|291
|0
|T. Winings, W. Rusk
|16
|262
|3
|D. McGregor, C. Hill
|16
|235
|3
|J. Freeney, Jacksonville
|16
|193
|3
|H. Brewer, Van
|16
|110
|0
|Warren, Alto
|15
|314
|3
|J. Lewis, Troup
|15
|275
|3
|P. Morrison, Pittsburg
|15
|183
|0
|D. Worrell, Lindale
|15
|175
|3
|C. Shepard, Jefferson
|14
|233
|2
|T.J. Jones, S. Hill
|14
|225
|2
|E. Ray, Gilmer
|14
|199
|3
|K. Kearbey, Longview
|14
|182
|1
|V. Camacho, Carlisle
|14
|146
|0
|M. Courtney, Carthage
|14
|128
|0
|B. Wade, Carthage
|14
|105
|0
|J.J. Fields, Atlanta
|13
|277
|4
|B. Brown, Kilgore
|13
|166
|2
|K. Crawford, J. Tyler
|13
|129
|0
|A. Campbell, J. Tyler
|13
|121
|1
|C. Adams, Whitehouse
|13
|79
|0
|A. Gresham, Sabine
|12
|235
|3
|K. Bradley-Starling, Tatum
|12
|216
|0
|J. Turner, Carlisle
|12
|120
|2
|D. Crowe, Kilgore
|12
|119
|1
|S. Trevino, Whitehouse
|11
|320
|3
|T. Hardeman, E. Fields
|11
|214
|1
|E. Allen, Beckville
|11
|121
|1
|S. Williams, Marshall
|11
|120
|2
|S. Rodriguez, P. Grove
|10
|279
|5
|K. Turner, P. Tree
|10
|231
|6
|Z. Henry, S. Hill
|10
|221
|3
|G. Smith, W. Rusk
|10
|133
|1
|J. Griffin, Gilmer
|10
|86
|0
Tackles (Min. 25)
|Player, team
|No.
|T. Kirkland, E. Fields
|68
|Z. Villareal, Gladewater
|67
|B. Brown, Kilgore
|67
|N. Holloway, L-Kildare
|64
|C. Bates, Pittsburg
|63
|J. Lopez, O. City
|61
|T. Cherry, Jefferson
|61
|J. Illingworth, E. Fields
|60
|C. Mills, W. Rusk
|58
|E. Herrera, Van
|57
|C. Irvin, Alto
|55
|T. Ates, J. Tyler
|55
|R. Woodson, W. Rusk
|55
|A. Gaul, H. Springs
|54
|T. Taylor, Longview
|54
|G. Couture, Gilmer
|54
|C. Willeford, N. Diana
|53
|E. Davison, REL
|52
|Orozco, Van
|52
|D. Byrd, Waskom
|51
|B. Warren, Sabine
|50
|M. Hale, Troup
|50
|Martin, P. Grove
|50
|J. Harper, W. Rusk
|50
|K. Hawkins, P. Pewitt
|47
|T. Price, Pittsburg
|47
|D. Haggerty, Jefferson
|47
|M. Herrera, Van
|47
|J. McFarland, Kilgore
|46
|D. Hopkins, P. Grove
|46
|V. Peters, L-Kildare
|46
|H. West, Alto
|46
|T. Williams, J. Tyler
|45
|J. Patton, Tenaha
|44.5
|T. Mines, P. Pewitt
|44
|R. Hodges, Gladewater
|44
|A. Moran, Gladewater
|44
|J. Janis, REL
|43
|L. Garza, Carlisle
|43
|G. Minor, L-Kildare
|42
|F. Hall, Alto
|42
|J. Jones, Gilmer
|41
|T. Phillips, P. Grove
|41
|A. Garza, Carlisle
|41
|A. Sainz, Carlisle
|41
|W. Leslie, N. Diana
|41
|Florey, Van
|41
|D. Calloway, Tenaha
|40
|M. Cannon, Longview
|40
|S. Witt, Kilgore
|40
|L. Jackson, P. Grove
|40
|C. Holland, E. Fields
|40
|K. Bell, Jefferson
|40
|A. Wilson, Waskom
|38
|L. Perry, Tatum
|36
|D. Tamplin, Tenaha
|36
|R. Ingram, Carthage
|35
|L. Allen, P. Pewitt
|35
|M. Gonzales, Waskom
|35
|T. Hollins, Tatum
|34
|K. Johnson, P. Pewitt
|33
|N. Lee, H. Springs
|32
|J. Ratley, H. Springs
|30
Sacks (Min. 3)
|Player, team
|No.
|L. Jackson, P. Grove
|10
|T. Duplichain, Alto
|8
|F. Hall, Alto
|7
|J. Ligon, REL
|6
|I. Toler, Pittsburg
|6
|P. Kelley, B. Sandy
|5
|T. McKinney, W. Oak
|5
|T. Taylor, Longview
|5
|D. Beltran, Longview
|5
|K. Hawkins, P. Pewitt
|4.5
|R. Redden, W. Oak
|4
|E. Kates, Gladewater
|4
|V. Rockwell, S. Hill
|4
|C. Irvin, Alto
|4
|C. Kincaid, E. Fields
|4
|J. Illingworth, E. Fields
|4
|T. Kirkland, E. Fields
|4
|W. Leslie, N. Diana
|4
|M. Muller, N. Diana
|3.5
|B. Warren, Sabine
|3
|C. Washington, B. Sandy
|3
|T. Mines, P. Pewitt
|3
|M. Cannon, Longview
|3
|S. Goram-Welch
|3
|J. Janis, REL
|3
|G. Lawrence, REL
|3
|P. Calltharp, Troup
|3
|Burris, P. Grove
|3
|K. Dement, Alto
|3
|J. Howell, Alto
|3
|H. West, Alto
|3
|L. Garza, Carlisle
|3
|C. Hargett, E. Fields
|3
|C. Holland, E. Fields
|3
|T. Cherry, Jefferson
|3
|Jacobs, Van
|3
Interceptions (Min. 2)
|Player, team
|No.
|N. Lincoln, Gladewater
|5
|A. Williams, Lindale
|4
|R. Tyson, L-Kildare
|4
|E. Davison, REL
|3
|G. Barnett, U. Grove
|3
|J. Hill, Pittsburg
|3
|G. Smith, W. Rusk
|3
|T. Winings, W. Rusk
|3
|B. Ford, Sabine
|2
|C. Fortson, Sabine
|2
|C. Oswalt, B. Sandy
|2
|D. Flournoy, H. Springs
|2
|T. McKinney, W. Oak
|2
|Q. Sheffield, Tatum
|2
|L. Allen, P. Pewitt
|2
|C. Crowe, S. Hill
|2
|R. Pierce, Longview
|2
|C. Arnold, T. High
|2
|K. Crawford, J. Tyler
|2
|L. Rawls, Marshall
|2
|J. Elliott, Troup
|2
|D. Adkins, Kilgore
|2
|J. McFarland, Kilgore
|2
|Rodriguez, P. Grove
|2
|M. Warren, Alto
|2
|Al. Nigreville, O. City
|2
|K. Henry, Harmony
|2
|T. Hardeman, E. Fields
|2
|C. Stanley, N. Diana
|2
|C. Jackson, Jefferson
|2
|A. Lacy, C. Hill
|2
|S. Macfoy, C. Hill
|2
|Hughes, Van
|2
Fumble Recoveries (Min. 2)
|Player, team
|No.
|A. Wilson, Waskom
|4
|K. Hawkins, P. Pewitt
|3
|C. Smith, Longview
|3
|C. Irvin, Ato
|3
|L. Garza, Carlisle
|3
|T. Cherry, Jefferson
|3
|K. Lewis, Carthage
|2
|J. Jackson, Lindale
|2
|L. Hutchins, S. Hill
|2
|R. Williams, REL
|2
|D. Hamilton, L-Kildare
|2
|N. Holloway, L-Kildare
|2
|C. Terry, Alto
|2
|W. Leslie, N. Diana
|2
|T. Ates, J. Tyler
|2
|A. Ates, C. Hill
|2
|D. Munoz, Waskom
|2