ET Football: Week 1 live scoreboard
Aug. 30 games
|Team
|Score
|Quarter
|Longview
|17
|3rd
|Lufkin
|7
|Tyler Lee
|0
|7:30 p.m.
|Marshall
|0
|Mesquite Horn
|17
|2nd
|John Tyler
|10
|Pine Tree
|12
|1st
|Bullard
|10
|Hallsville
|0
|7:30 p.m.
|Terrell
|7
|Carthage
|0
|Delayed
|Jacksonville
|0
|Kaufman
|10
|7:30 p.m.
|Lindale
|45
|Mount Pleasant
|28
|Half
|Wylie East
|24
|Whitehouse
|0
|Delayed
|Henderson
|0
|Kilgore
|7
|Half
|Nacogdoches
|7
|Wano Connally
|0
|7:30 p.m.
|Palestine
|0
|Chapel Hill
|0
|7:30 p.m.
|Crandall
|0
|Van
|0
|7:30 p.m.
|Alvarado
|0
|Spring Hill
|6
|Half
|Gladewater
|29
|Atlanta
|13
|2nd
|Gilmer
|20
|Athens
|0
|7:30 p.m.
|Brownsboro
|0
|Canton
|0
|7:30 p.m.
|Grace
|0
|Mineola
|0
|7:30 p.m.
|Wills Point
|0
|Carlisle
|0
|7:30 p.m.
|Sabine
|0
|West Rusk
|7
|7:30 p.m.
|Arp
|0
|Center
|0
|7:30 p.m.
|Tatum
|0
|Elysian Fields
|14
|1st
|White Oak
|0
|Winnsboro
|0
|7:30 p.m.
|Winona
|0
|Alba-Golden
|0
|7:30 p.m.
|Hawkins
|0
|Frankston
|0
|7:30 p.m.
|West Sabine
|0
|Harmony
|0
|7:30 p.m.
|New Diana
|0
|Como-Pickton
|0
|7:30 p.m.
|Grand Saline
|0
|Cumby
|0
|7:30 p.m.
|Quitman
|0
|Tenaha
|0
|7:30 p.m.
|Troup
|0
|Gunter
|14
|3rd
|Daingerfield
|21
|Ore City
|0
|7:30 p.m.
|Maud
|0
|New Boston
|0
|7:30 p.m.
|Paul Pewitt
|0
|Redwater
|0
|7:30 p.m.
|Waskom
|0
|Big Sandy
|0
|7:30 p.m.
|San Augustine
|0
|James Bowie
|0
|7:30 p.m.
|Union Grove
|0
|Beckville
|0
|7:30 p.m.
|Shelbyville
|0
|Harleton
|0
|7:30 p.m.
|Queen City
|0
|Hooks
|0
|7:30 p.m.
|Linden-Kildare
|0
|Colmesneil
|0
|7:30 p.m.
|Mount Enterprise
|0
|Ovilla
|0
|7:30 p.m.
|Union Hill
|0
|Tyler King
|0
|7:30 p.m.
|Trinity School of Texas
|0
|Hughes Springs
|14
|Final
|H-Fannett
|7
|Pittsburg
|7
|Final
|Jefferson
|49
|Overton
|14
|Final
|Evadale
|46