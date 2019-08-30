 

Aug. 30 games

Team Score Quarter
Longview 17 3rd
Lufkin 7
Tyler Lee 0 7:30 p.m.
Marshall 0
Mesquite Horn 17 2nd
John Tyler 10
Pine Tree 12 1st
Bullard 10
Hallsville 0 7:30 p.m.
Terrell 7
Carthage 0 Delayed
Jacksonville 0
Kaufman 10 7:30 p.m.
Lindale 45
Mount Pleasant 28 Half
Wylie East 24
Whitehouse 0 Delayed
Henderson 0
Kilgore 7 Half
Nacogdoches 7
Wano Connally 0 7:30 p.m.
Palestine 0
Chapel Hill 0 7:30 p.m.
Crandall 0
Van 0 7:30 p.m.
Alvarado 0
Spring Hill 6 Half
Gladewater 29
Atlanta 13 2nd
Gilmer 20
Athens 0 7:30 p.m.
Brownsboro 0
Canton 0 7:30 p.m.
Grace 0
Mineola 0 7:30 p.m.
Wills Point 0
Carlisle 0 7:30 p.m.
Sabine 0
West Rusk 7 7:30 p.m.
Arp 0
Center 0 7:30 p.m.
Tatum 0
Elysian Fields 14 1st
White Oak 0
Winnsboro 0 7:30 p.m.
Winona 0
Alba-Golden 0 7:30 p.m.
Hawkins 0
Frankston 0 7:30 p.m.
West Sabine 0
Harmony 0 7:30 p.m.
New Diana 0
Como-Pickton 0 7:30 p.m.
Grand Saline 0
Cumby 0 7:30 p.m.
Quitman 0
Tenaha 0 7:30 p.m.
Troup 0
Gunter 14 3rd
Daingerfield 21
Ore City 0 7:30 p.m.
Maud 0
New Boston 0 7:30 p.m.
Paul Pewitt 0
Redwater 0 7:30 p.m.
Waskom 0
Big Sandy 0 7:30 p.m.
San Augustine 0
James Bowie 0 7:30 p.m.
Union Grove 0
Beckville 0 7:30 p.m.
Shelbyville 0
Harleton 0 7:30 p.m.
Queen City 0
Hooks 0 7:30 p.m.
Linden-Kildare 0
Colmesneil 0 7:30 p.m.
Mount Enterprise 0
Ovilla 0 7:30 p.m.
Union Hill 0
Tyler King 0 7:30 p.m.
Trinity School of Texas 0
Hughes Springs 14 Final
H-Fannett 7
Pittsburg 7 Final
Jefferson 49
Overton 14 Final
Evadale 46