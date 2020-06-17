From Staff Reports
Coaches in District 16-3A recently released the Senior All-District Softball Team and the Academic All-District Selections (all classifications) for the interrupted 2020 season.
INFIELD
Arp: Heather Hanks; West Rusk: Allyson Floyd, Abigayle Hernandez; Gladewater: Graci Hart; Winona: Abby Caldwell; White Oak: Samantha McGrew; Harmony: Kaylee Clemens.
CATCHER
Gladewater: Lily Cahal; Harmony: Katelyn Welborn; Sabine: Erika Lowry.
OUTFIELD
Arp: Kyndel Fuller, McKenzi Roberts; Troup: Kacie Young, Liley Bozard; White Oak: Rylei Edmondson, Mallory Clinnard; Harmony: Dacey Dawson; Sabine: Mallory Furh.
DESIGNATED HITTER
Troup: Ashley Neel; White Oak: Katlyn Barham.
ACADEMIC ALL-DISTRICT
Arp: Kyndel Fuller; Gladewater: Graci Hart, Lily Cahal; Troup: Mia Beason, Liley Bozard, Lindsay Davis, Maddy Griffin, Maegan Harrison, Kylee Krall, Ashley Neel, Sarah Neel, Morgan Parrish, Haylee Priest, Tara Wells, Kacie Young; Winona: Kylee Marinez, Amiracle Peck, Stormy Robinson, Olivia Yeadon; White Oak: Samantha McGrew, Katlyn Barham, Riley Edmondson, Mallory Clinnard, Kelsi Wingo, Brooklynn Schroeder, Lillian Scalia, Morgan Benge, Lexi Dodson, Renee O’Kelley, Bailey Owens, Daphne Bogenschutz, Emma Purcell; Sabine: Erika Lowry, Mallory Furrh, Makenzie Cook, Bailey Barrett, Cheyann Phelps, Mercedes Willett, Maddie Furrh, Callie Sparks, Kadence Kennedy, Kyrissa Camacho, Riley Lux, Dani Edwards.