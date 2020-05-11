From Staff Reports
With the COVID-19 pandemic cutting the 2020 season short, coaches in District 16-5A elected to honor the seniors in the league by selecting an All-Senior Softball Team.
Teams in 16-5A are Pine Tree, Hallsville, Marshall, Lufkin, Jacksonville, Nacogdoches, Whitehouse and John Tyler.
Pitchers: Jaydin Ainsworth, Hallsville; Halea Wells, Lufkin; Saylor Williams, Jacksonville
Catcher: Taylor Freeman, Hallsville; Chloe Buchanan, Marshall; Alex Bailey, Nacogdoches
First base: Sha’Kimbreya Williams, Pine Tree; Abby Thomas, Hallsville, Cate Truelove, Marshall; Tatum Liles, Lufkin; Natalie Chavez, Lufkin
Second base: Adrienne Pena, Pine Tree; Amarei Hunt, Pine Tree; Molly Danna, Hallsville; Lauryn Johnson, Jacksonville
Shortstop: Maycee Griffin, Marshall
Third base: Dajah Montgomery, Pine Tree; Jordyn Whitaker, Jacksonville; Malaia Moore, Whitehouse
Utility: Maddie Wright, Whitehouse
Outfield: Taitum Barry, Pine Tree; Jada Harris, Pine Tree; Elizabeth Palmer, Marshall; Makayla Johnson, Marshall; Alliyah Johnson, John Tyler; Jaiden Caldwell, John Tyler; Tori Snyder, Jacksonville; Kenzie Wright, Whitehouse; Ashlee Taylor, Whitehouse; Paulina Diaz, Whitehouse