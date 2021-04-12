DISTRICT 16-4A MEET
At Eagle Stadium, Lindale
VARSITY GIRLS
Team standings: Bullard 140, Lindale 127, Chapel Hill 102, Kilgore 79, Henderson 71, Spring Hill 49, Cumberland Academy 47
Individual results
100 meters: M. Washington, Henderson 12.63; C. Crain, Kilgore 12.90; K. Gee, Spring Hill 13.08; E. Adams, Cumberland 13.16
200 meters: C. Crain, Kilgore 26.65; T. Mosley, Henederosn 27.35; K. Gee, Spring Hill 27.74; B. Wood, Lindale 27.86
400 meters: K. Cook, Cumberland 1:01.53; B. Daughtry, Lindale 1:02.16; B. Routt, Lindale 1:04.23; K. Houston, Chapel Hill 1:05.06
800 meters: R. Roberts, Bullard 2:32.64; Y. Palacio, Cumberland 2:35.09; E. Galvan, Kilgore 2:44.89; E. Smith, Cumberland 2:47.67
1600 meters: R. Roberts, Bullard 5:29.75; B. Bodenheimer, Spring Hill 5:51.53; C. Rosas, Kilgore 5:57.24; Z. Craven, Kilgore 6:08.02
3200 meters: R. Roberts, Bullard 11:48.95; B. Bodenheimer, Spring Hill 12:56.58; C. Rosas, Kilgore 13:00.28; A. Morales, Bullard 13:40.49
100 hurdles: B. Grossman, Bullard 16.55; B. Daughtry, Lindale 16.80; M. Thurman, Lindale 17.14; C. Coates, Bullard 17.35
300 hurdles: B. Grossman, Bullard 49.69; M. Thurman, Lindale 50.42; C. Coates, Bullard 54.05; G. Johnson, Lindale 55.02
400 relay: Henderson (J. Taylor, M. Jacobs, T. Mosley, M. Washington) 50.51; Chapel Hill 51.11; Cumberland 53.57; Bullard 53.74
800 relay: Henderson (J. Taylor, M. Washington, T. Mosley, M. Jacobs) 1:48.77; Bullard 1:50.02; Chapel Hill 1:50.64; Kilgore 1:52.03
1600 relay: Bullard (E. Moore, E. Clark, K. Gilbert, C. Howard) 4:17.27; Chapel Hill 4:17.29; Lindale 4:18; Cumberland 4:31.15
Long jump: B. Wood, Lindale 16-6.75; J. Minor, Chapel Hill 14-11.50; C. Bowens, Chapel Hill 14-9.75; E. Adams, Cumberland 14-9
Shot put: K. Johnson, Kilgore 35-4; T. Mosley, Henderson 34-5; R. Petree, Spring Hill 33-2; Z. Mumphurey, Lindale 29-8
Discus: R. Petree, Spring Hill 100-4; T. Pierce, Chapel Hill 97-9.50; S. Petty, Lindale 92-8.50; Z. Mumphrey, Lindale 91-0
Triple jump: S. Starks, Chapel Hill 36-11; E. Clark, Bullard 33-9; J. Minor, Chapel Hill 33-3; A. T. Anderson, Kilgore 32-10
High jump: A. Waterman, Bullard 4-10; B. Bergbower, Lindale 4-8; B. Everest, Lindale 4-9; B. DeWolfe, Lindale 4-8
Pole vault: P. Walters, Lindale 10-0; G. Nichols, Bullard 9-0; R. Beard, Lindale 8-0; M. Burks, Lindale 7-6
VARSITY BOYS
Team standings: Lindale 155, Kilgore 141, Chapel Hill 136, Henderson 60, Spring Hill 57, Bullard 47, Cumberland Academy 22
Individual results
100 meters: J. Jenkins, Lindale 11.26; C. Rider, Kilgore 11.34; C. Johnson, Cumberland 11.36; C. Grange, Henderson 11.48
200 meters: C. Stanley, Kilgore 22.22; J. Jenkins, Lindale 22.72; J. Davis, Chapel Hill 23.39; J. Belcher, Chapel Hill 23.47
400 meters: J. Seekford, Lindale 52.42; M. Harley, Lindale 53.22; J. Navaro, Henderson 53.30; G. Renfrow, Lindale 54.43
800 meters: R. Green, Cumberland 2:09.68; J. Rosas, Kilgore 2:10.76; E. Crayton, Chapel Hill 2:10.78; S. Oviedo, Chapel Hill 2:11.03
1600 meters: E. Crayton, Chapel Hill 4:45.67; M. Bodenheimer, Spring Hill 4:45.82; N. Bodenheimer, Spring Hill 4:46.59; R. May, Kilgore 4>53.61
3200 meters: E. Crayton, Chapel Hill 10:09.73, M. Bodenheimer, Spring Hill 10:10.34; N. Bodenheimer, Spring Hill 10:22.96; A. Bain, Kilgore 10:34.94
110 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 14.82; C. Baldwin, Bullard 15.52; C. Rhodes, Spring Hill 15.81; C. Brooks, Lindale 16.01
300 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 40.26; J. Adams, Chapel Hill 40.68; C. Brooks, Lindale 42.25; C. Rhodes, Spring Hill 42.25
400 relay: Kilgore (C. Rider, D. Rider, D. Smith, C. Stanley) 43.53; Chapel Hill 44.15; Lindale 44.22; Henderson 44.56
800 relay: Kilgore (C. Rider, C. Stanley, D. Smith, D. Rider) 1:31.96; Chapel hill 1:32.11; Lindale 1:33.55; Henderson 1:34.12
1600 relay: Lindale (J. Seekford, G. Renfrow, M. Harley, C. Brooks) 3:31.51; Chapel hill 3:37.58; Henderson 3:40.34; Bullard 3:40.38
Long jump: T. Jones, Chapel Hill 20-11.50; J. Jenkins, Lindale 20-7.25; Y. Porter, Henderson 20-1.50; D. Walton, Henderson 20-1.25
Shot put: K. Kenney, Kilgore 54-6; C. Poe, Lindale 45-4; C. Webb, Spring Hill 42-2; P. Martinez, Chapel Hill 41-2
Discus: M. Mumphrey, Chapel Hill 140-3; O. Smith, Kilgore 133-2; B. Brinkman, Spring Hill 123-0; J. Stovall, Spring Hill 120-1
Triple jump: C. Rider, Kilgore 42-2.50; J. Howard, Henderson 41-11; M. Tyeskie, Kilgore 41-8.50; C. Sanders, Lindale 41-4.50
High jump: J. Ferris, Lindale 6-0; I. Brooks, Chapel Hill 6-0; J. Brooks, Bullard 6-0; J. Mahannah, Lindale 5-10
Pole vault: B. Grace, Lindale 13-3; T. Harbour, Lindale 13-3; Z. Arroyo, Bullard 12-6; T. Pierce, Henderson 12-6
DISTRICT 21-2A MEET
At Union Grove
VARSITY GIRLS
Team standings: Hawkins 222, Beckville 127.5, Union Grove 117.5, Big Sandy 84, Carlisle 38, Overton 23
Individual results
100 meters: L. Posey, Hawkins 13.33; M. Francis, Big Sandy 13.35; V. Miller, Hawkins 13.66; K. Willis, Beckville 14.24
200 meters: M. Francis, Big Sandy 27.52; L. Posey, Hawkins 27.68; V. Miller, Hawkins 28.63; H. Sharpless, Beckville 28.72
400 meters: L. Jaco, Hawkins 1:04.60; E. Jackson, Beckville 1:04.78; L. Allison, Overton 1:07.50; E. Tate, Beckville 1:07.67
800 meters: J. Warren, Hawkins 2:37.59; E. Jackson, Beckville 2:46.28; G. Stanford, Union Grove 2:46.90; A. Jones, Union Grove 2:50.16
1600 meters: J. Warren, Hawkins 5:51.86; G. Stanford, Union Grove 6:10.64; S. Pyle, Union Grove 6:19.50; D. Blavier, Big Sandy 6:41.44
3200 meters: J. Warren, Hawkins 13:10.95; G. Stanford, Union Grove 13:22.42; S. Pyle, Union Grove 13:46.81; D. Blavier, Big Sandy 15:32.43
100 hurdles: Z. Messick, Big Sandy 16.55; C. Turner, Hawkins 17.38; T. Conde, Hawkins 18.17; L. Dacus, Hawkins 18.27
300 hurdles: Z. Messick, Big Sandy 44.06; C. Turner, Hawkins 50.42; T. Conde, Hawkins 53.40; S. Coleman, Union Grove 56.19
400 relay: Beckville (H. Sharpless, A. Harris, L. Barr, A. Smith) 51.86; Hawkins 52.74; Union Grove 53.61; Carlisle 55.38
800 relay: Beckville (H. Sharpless, A. Harris, L. Barr, A. Smith) 1:50.22; Union Grove 1:53.77; Carlisle 2:00.21; Hawkins 2:01.99
1600 relay: Beckville (A. Smith, A. Harris, L. Barr, E. Jackson) 4:21.40; Hawkins 4:29.74; Union Grove 4:42.01; Carlisle 4:47.90
Long jump: L. Posey, Hawkins 15-9; L. Barr, Beckville 15-5; M. Alston, Union Grove 14-11.50; M. Francis, Big Sandy 14-9
Shot put: M. Tarkington, Overton 31-2.75; L. Jaco, Hawkins 31-2; J. Moungle, Hawkins 29-9.50; H. Warrick, Hawkins 29-5.50
Discus: M. Jaco, Hawkins 100-4.50; M. Roberts, Union Grove 92-4.50; J. Moungle, Hawkins 86-11; A. Effner, Carlisle 81-6.50
Triple jump: L. Posey,Hawkins 34-9.50; M. Francis, Big Sandy 33-2.25; H. Sharpless, Beckville 33-2; C. Turner, Hawkins 31-7
High jump: A. Harris, Beckville 5-0; S. Coleman, Union Grove 4-6; M. Jaco, Hawkins 4-2; M. Warren, Hawkins 4-0
Pole vault: C. Minter, Big Sandy 9-6; Z. Messick, Big Sandy 9-0; B. Clowers, Union Grove 7-0; L. Barr, Beckville 7-0
VARSITY BOYS
Team standings: Union Grove 188, Beckville 151, Hawkins 97, Carlisle 87, Big Sandy 67, Overton 16
Individual results
100 meters: K. Lewis, Beckville 11.62; P. Kelley, Big Sandy 11.64; A. Oliveros, Carlisle 11.91; C. deLeon, Carlisle 11.95
200 meters: A. Woodard, Union Grove 22.89; M. Morrison, Beckville 23.38; P. Kelley, Big Sandy 23.50; B. Roland, Carlisle 23.57
400 meters: A. Woodard, Union Grove 52.03; R. Harris, Beckville 52.44; J. Brown, Overton 52.46; S. Fernandez, Union Grove 53.21
800 meters: K. Burns, Union Grove 2:06.07; J. Slaughter, Beckville 2:06.36; S. Fernandez, Union Grove 2:07.49; D. Arden, Union Grove 2:11.02
1600 meters: K. Burns, Union Grove 4:55.87; T. Gwin, Hawkins 5:08.24; B. Fuller, Union Grove 5:12.17; S. Crane, Hawkins 5:22.40
3200 meters: K. Burns, Union Grove 11:27.01; T. Gwin, Hawkins 11:31.20; D. Fonteno, Big Sandy 11:32.02; S. Crane, Hawkins 11:45.05
110 hurdles: G. Barnett, Union Grove 16.69; C. Mead, Union Grove 17.32; H. Seaman, Beckville 18.43; A. Hernandez, Carlisle 18.61
300 hurdles: C. Mead, Union Grove 42.24; J. Williams, Beckville 42.25; G. Barnett, Union Grove 43.11; H. Seaman, Beckville 46.09
400 relay: Beckville (K. Lewis, R. Harris, M. Barr, K. Jones) 4.35; Carlisle 45.93; Hawkins 46.19; Union Grove 46.86
800 relay: Beckville (M. Morrison, J. Williams, M. Barr, J. Steph) 1:34.39; Carlisle 1:37.87; Hawkins 1:37.98; Union Grove 1:41.05
1600 relay: Beckville (J. Williams, M. Morrison, K. Jones, R. Harris) 3:29.62; Union Grove 3:34.38; Hawkins 3:38.60; Carlisle 3:54.98
Long jump: A. Woodard, Union Grove 21-4.50; J. Williams, Beckville 21-0.25; P. Kelley, Big Sandy 20-11.50; B. Roland, Carlisle 19-10
Shot put: M. Jitjaeng, Big Sandy 54-7; J. Hester, Hawkins 43-1.25; K. Johnson, Union Grove 42-8.5; Z. Conde, Hawkins 40-4.50
Discus: M. Jitjaeng, Big Sandy 185-5; J. Hester, Hawkins 125-7; J. Fenwick, Big Sandy 115-3; B. Moore, Union Grove 112-4
Triple jump: A. Woodard, Union Grove 42-6; C. Hart, Carlisle 41-4; R. Harris, Beckville 40-8; C. Mead, Union Grove 39-8
High jump: J. Dezelle, Big Sandy 6-5; R. Harris, Beckville 6-0; C. Hart, Carlisle 5-8; P. Kelley, Big Sandy 5-6
Pole vault: J. Steph, Beckville 11-0; D. Dacus, Hawkins 10-6; G. Barnett, Union Grove 9-6; L. Turner, Union Grove 9-6