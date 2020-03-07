LOBO RELAYS
At Lobo Stadium
Longview
VARSITY BOYS
Team standings: Longview 139.75, Rockwall 124.5, Lufkin 95, Kilgore 72, Pine Tree 57, Tyler Lee 38, Gilmer 35, Carthage 27, Daingerfield 23.75, Hallsville 7
Individual results
100 meters: C. Jackson, Kilgore 10.91; D. Smith, Gilmer 11.26; A. Hall, Longview 11.30
200 meters: L. Freeman, Longview 22.25; C. Jackson, Kilgore 22.39; J. Diaz, Lufkin 22.52
400 meters: T. Abney, Longview 50.63; K. Hollis, Longview 51.09; E. Hunter, Pine Tree 51.64
800 meters: R. Hill, Rockwall 1:58.77; J. Gacia, Longview 2:00.78; R. Mack, Lufkin 2:01.11
1600 meters: B. Ortiz, Rockwall 4:37.25; J. Garcia, Longview 4:37.97; K. Turner, Lufkin 4:42.59
3200 meters: A. Bain, Kilgore 10:22.33; K. Turner, Lufkin 10:32.20; D. Montenegro, Rockwall 10:35.77
110 hurdles: S. Alves, Rockwall 15.62; M. Tyeskie, Kilgore 15.73; E. Davison, Tyler Lee 16.54
300 hurdles: D. Jones, Rockwall 40.68; S. Alves, Rockwall 41.05; J. Pradia, Longview 42.28
400 relay: Longview (T. Abney, M. Cannon, A. Hall, L. Freeman) 42.04; Lufkin 42.88; Kilgore 42.98
800 relay: Lufkin (A. Montgomery, J. Diaz, K. Clark, C. Diaz) 1:29.05; Longview 1:29.19; Rockwall 1:31.78
1600 relay: Lufkin (R. Mack, C. Stafford, A.J. Montgomery, C. Diaz) 3:28.52; Longview 3:29.51; Rockwall 3:31.65
Long jump: K. Thomas, Pine Tree 20-9; K. Dixon, Carthage 20-1; J. Gillock, Rockwall 19-9
Shot put: D. King, Gilmer 54-1.50; D. Blanton, Kilgore 53-0.50; C. Woodside, Kilgore 52-5
Discus: G. Lawrence, Tyler Lee 145-6; J. Key, Pine Tree 132-9; C. Brown, Rockwall 129-8
Triple jump: K. Dixon, Carthage 45-1.50; M. Henry, Longview 44-4.50; K. Thomas, Pine Tree 41-3.50
High jump: K. Carr, Longview 6-6; K. Kittrell, Rockwall 6-4; J. Craver, Daingerfield 6-4
Pole vault: K. Griffen, Pine Tree 13-6; E. Stark, Rockwall 13-6; G. Lewis, Rockwall 13-6
VARSITY GIRLS
Team standings: Rockwall 132, Longview 129, Tyler Lee 03, Pine Tree 85, Kilgore 50, Gilmer 44, Carthage 32, Nacogdoches 21, Lufkin 19, Hallsville 3
Individual results
100 meters: K. Hall, Tyler Lee 12.39; M. Pippins, Longview 12.41; K. King, Pine Tree 12.55
200 meters: M. Holland, Kilgore 25.59; K. Hall, Tyler Lee 26.13; O. Cade, Rockwall 26.27
400 meters: O. Lowrey, Rockwall 59.06; M. Peterson, Longview 1:01.68; M. Marshall, Tyler Lee 1:02.16
800 meters: J. Gladney, Rockwall 2:24.77; G. Lamb, Tyler Lee 2:27.19; C. McCrary, Rockwall 2:35.41
1600 meters: I. Breaux, Longview 5:25.26; A. McCutcheon, Rockwall 5:29.29; G. Lamb, Tyler Lee 5:43.63
3200 meters: I. Breaux, Longview 12:00.74; A. McCutcheon, Rockwall 12:17.43; S. Hamlin, Tyler Lee 12:24.87
100 hurdles: A. Yoder, Rockwall 15.72; A. Pegues, Longview 16.03; M. Marshall, Tyler Lee 16.76
300 hurdles: A. Yoder, Rockwall 47.74; A. Bradshaw, Gilmer 49.82; R. Garrett, Pine Tree 49.75
400 relay: Longview (A. Evans, M. Pippins, B. Mitchell, S. Talley) 48.36; Tyler Lee 49.46; Kilgore 49.78
800 relay: Longview (M. Peterson, A. Evans, B. Mitchell, S. Talley) 1:45.61; Tyler Lee 1:48.01; Kilgore 1:48.56
1600 relay: Rockwall (C. McCrary, O. Lowrey, O. Cade, J. Gladney) 4:00.46; Longview 4:09.49; Pine Tree 4:10.20
Long jump: K. King, Pine Tree 17-2; M. Pippins, Longview 16-6; J. McLin, Carthage 16-4.50
Shot put: T. Hale, Lufkin 39-2; B. Clifton, Gilmer 35-9; A. Thomas, Pine Tree 34-9.50
Discus: B. Clifton, Gilmer 119-3; A. Thomas, Pine Tree 109-8; S. Pellum, Carthage 109-4
Triple jump: K. King, Pine Tree 35-4; R. Garrett, Pine Tree 34-5.50; S. Chism,Kilgore 34-3
High jump: G. Lowrey, Rockwall 5-6; G. Russell, Longview 5-0; A. Bradshaw, Gilmer 4-8
Pole vault: O. Cade, Rockwall 12-6; K. Marion, Carthage 9-6; A. RRamirez, Rockwall 9-0
JV BOYS
Team standings: Longview 160, Lufkin 138, Rockwall 119, Pine Tree 55, Gilmer 45, Tyler Lee 44, Kilgore 24, Hallsville 14, Daingerfield 12, Longview Green 8
JV GIRLS
Team standings: Longview 133, Rockwall 123, Tyler Lee 111, Nacogdoches 55, Carthage 51, Pine Tree 43, Lufkin 40, Gilmer 30, Kilgore 16, Hallsville 12, Longview Green 6
BOBBY BERNARD RELAYS
At Jack V. Murphy-Bear Stadium Gladewater
VARSITY BOYS
Team standings: Wills Point 157, Spring Hill 122, Paris 121, Gladewater 53, Mount Pleasant 48, Sabine 28, Brownsboro 27
Individual results
100 meters: M. McCarty, Paris 10.81; D. Allen, Gladewater 10.87; R. Wilson, Paris 11.15
200 meters: J. Gray, Paris 21.75; C. DeLaCruz, Wills Point 22.90; T. Tucker, Paris 22.93
400 meters: J. Gray, Paris 50.96; Z. Henry, Spring Hill 50.96; K. Manning, Sabine 51.11
800 meters: G. Landaverde, Mount Pleasant 2:05.94; A. Phillips, Wills Point 2:07.50; C. Williams, Wills Point 2:10.81
1600 meters: K. Barlow, Spring Hill 4:29.96; D. Robles, Mount Pleasant 4:43.55; N. Bodenheimer, Spring Hill 4:43.92
3200 meters: K. Barlow, Spring Hill 10:05; N. Bodenheimer, Spring Hill 10:15; D. Robles, Mount Pleasant 10:17.37
110 hurdles: C. Browning, Wills Point 15.18; (tie) T. Lewis, Paris 15.62; C. Rhodes, Spring Hill 15.62
300 hurdles: I. Hutchings, Paris 41.56; T. Lewis, Paris 43.50; A. Hawkins, Spring Hill 43.65
400 relay: Gladewater (D. Allen, E. Carter, T. Holmes, M. Pipkin) 43.53; Paris 43.56; Wills Point 43.69
800 relay: Gladewater (D. Allen, E. Carter, N. Lincoln, M. Pipkin) 1:32.02; Wills Point 1:32.93; Spring Hill 1:34.47
1600 relay: Wills Point (C. Williams, A. Phillips, A. Vasquez, C. DeLaCruz) 3:29.40; Sprign Hill 3:37.78; Paris 3:38.50
Shot put: J. Ethridge, Wills Point 49-11; T. Emory, Mount Pleasant 47-4; A. Collier, Spring Hill 43-4.50
Discus: J. Ethridge, Wills Point 140-9.50; C. Penney, Wills Point 116-9; A. Ledbetter, Mount Pleasant 113-11
High jump: T. Johnson, Brownsboro 6-2; J. Thompson, Wills Point 6-2; C. Crowe, Spring Hill 5-8
Pole vault: I. Hutchings, Paris 14-0; S. Malpass, Wills Point 12-6; Z. Henry, Spring Hill 12-6
VARSITY GIRLS
Team standings: Sabine 152, Mount Pleasant 105, Wills Point 98, Paris 96, Cumberland Academy 70, Gladewater 40, Gladewater Orange 39, Brownsboro 19
Individual results
100 meters: E. Roberson, Paris 11.60; A. Turner, Gladewater 12.43; A. Potichko, Gladewater Orange 12.51
200 meters: B. Middlebrooks, Cumberland 25.41; T. Washington, Paris 25.82; K. Floyd, Gladewater Orange 26.21
400 meters: M. Cantrell, Sabine 1:02; K. DeLaCruz, Wills Point 1:02.56; L. Taylor, Wills Point 1:05
800 meters: E. Dorantes, Mount Pleasant 2:38.72; C. Gordon, Mount Pleasant 2:39.55; L. Taylor, Wills Point 2:41.88
1600 meters: E. Dorantes, Mount Pleassnt 5:48; K. King, Wills Point 6:01; E. Smith, Cumberland Academy 6:03
3200 meters: E. Dorantes, Mount Pleasant 12:41; M. Parsley, Cumberland Academy 13:05; A. Michael, Cumberland Academy 13:15
100 hurdles: S. Bell, Sabine 16.97; G. Taylor, Sabine 17.02; A. Morris, Sabine 17.19
300 hurdles: S. Bell, Sabine 50.21; G. Taylor, Sabine 52.24; K. Conner, Wills Point 52.43
400 relay: Paris (C. Dowdy, K. Gunn, E. Roberson, T. Washington) 48.94; Gladewater Orange 50.85; Gladewater 50.87
800 relay: Paris (K. Gunn, E. Roberson, T. Washington, Z. Washington) 1:45.50; Sabine 1:49.56; Cumberland Academy 1:51.88
1600 relay: Wills Point (K. DeLaCruz, L. Taylor, K. Conner, J. Phillips) 4:17.31; Sabine 4:19.7; Mount Pleasant 4:37.18
Long jump: T. Washington, Paris 17-4; A. Turner, Gladewater 16-8.25; L. Guereca, Mount Pleasant 16-5.50
Shot put: K. Bates, Mount Pleasant 38-8; T. McNary, Mount Pleasant 36-0; C. Sparks, Sabine 31-7
Discus: C. Curtis, Wills Point 103-10.50; T. Brooks, Sabine 101-10; T. McNary, Mount Pleasant 94-10.75
Triple jump: M. Cantrell, Sabine 35-5.75; T. Washington, Paris 34-1; L. Guereca, Mount pleasant 34-0.25
High jump: A. McCann, Sabine 5-2; A. Cooper, Brownsboro 5-2; TK Moore, Paris 5-0
Pole vault: K. King, Wills Point 11-8; R. Stuart, Sabine 8-6; C. Bailey, Brownsboro 8-0
JV BOYS
Team standings: Cumberland Academy 87.3; Wills Point 76; Mount Pleasant 69.5; Spring Hill 61, Gladewater 60.3; Paris 51.8; Sabine 36, King’s Academy 27, Brownsboro 26
DEE MACKEY RELAYS
At Glyn Johnston Stadium
Union Grove
VARSITY BOYS
Team standings: Union Grove 177.5, Harmony 137, White Oak 100, New Diana 98.5, Central 40, Ore City 31, Frankston 24, Union Hill 3
Individual results
3200 meters: N. Green, White Oak 11:16.31; M. Scott, Harmony 11:21.51; S. Patton, Harmony 11:40.35
400 relay: Harmony (J. Langford, C. McNeil, S. Ross, M. Everett) 44.94; New Diana 45.65; Union Grove 46.02
800 meters: S. Fernandez, Union Grove 2:08.33; D. Creager, White Oak 2:11.28; M. De La Cruz, Central 2:12.36
110 hurdles: K. Williams, Union Grove 15.55; C. Helpenstill, Harmony 16.23; G. Barnett, Union Grove 16.31
100 meters: B. Heichelheim, New Diana 11.42; J. Frazier, White Oak 11.62; S. Ross, Harmony 11.66
200 meters: D. Black, O. City 23.68; S. Cheler, Central 23.70; H. McNeel, Harmony 24.17
1600 meters: E. Baker, Union Grove 5:00.17; N. Green, White Oak 5:03.11; J. McAbee, Harmony 5:03.76
800 relay: Harmony (J. Langford, C. McNeil, H. McNeel, M. Martinez) 1:35.64; Union Grove 1:36.39; N. Diana 1:38.30
400 meters: S. Fernandez, Union Grove 54.51; D. Solario, Central 54.86; J. Frazier, White Oak 55.98
300 hurdles: K. Williams, Union Grove 41.57; D. Hairston, Union Grove 43.71; S. Qualls, New Diana 43.75
Long jump: K. Williams, Union Grove 21-0.50; K. Marcellus, Ore City 19-10; B. Heichelheim, N. Diana 19-6
Shot put: B. Chatham, Harmony 44-8.50; K. Clark, New Diana 4-7.50; C. Ferguson, Union Grove 41-8.50
Discus: B. Chatham, Harmony 125-11; N. Ferrell, Union Grove 125-2; K. Clark, N. Diana 111-5
Triple jump: T. Loyd, New Diana 43-3.50; K. Williams, Union Grove 43-3; G. Barnett, Union Grove 39-11.50
High jump: J. Mitchell, Frankston 5-10; C. Helpenstill, Harmony 5-8; K. Marcellus, Ore City 5-8
Pole vault: T. McKinney, White Oak 14-9; A. McKenzie, Harmony 13-0; M. Stevens, White Oak 12-0
VARSITY GIRLS
Team standings: Spring Hill 127, White Oak 124, Union Grove 81, New Diana 75, Harmony 71, Central 53, Frankston 48, Ore City 26, Avinger 8, Union Hill 6, ETCHS 1
Individual results
3200 meters: E. Hill, White Oak 14:19.90; G. Brown, Central 14:23.45; A. Quesenberry, White Oak 14:27.45
400 relay: Spring Hill (F. Jacob, T. Reed, A. Jones, A. Nichols) 51.15; Frankston 52.81; Harmony 53.04
800 meters: G. Winn, Union Grove 2:40.49; N. Fountain, Avinger 2:41.31; M. Benge, White Oak 2:46.53
100 hurdles: A. Nichols, Spring Hill 16.40; C. Ward, Harmony 16.47; M. Maddon, White Oak 17.37
100 meters: T. Billingsley, Frankston 12.78; S. Gallagher, Union Grove 12.96; A. Jones, Spring Hill 13.06
800 relay: Spring Hill (E. Nichols, T. Reed, A. Jones, A. Nichols) 1:49.96; Union Grove 1:53.12; Harmony 1:550
400 meters: M. Hayes, N. Diana 1:00.72; E. Nichols, Spring Hill 1:06.17; T. Garrett, N. Diana 1:07.32
300 hurdles: J. Watson, Central 53.04; A. Caron, Spring Hill 53.53; K. Reed, White Oak 53.56
Long jump: A.Jones, Spring Hill 16-0.50; C. Ward, Harmony 15-5, T. Reed, Spring Hill 15-5
Shot put: Z. McGee, Spring Hill 27-1; A. Brooks, Union Grove 26-6.25; M. Roberts, Union Grove 25-9
200 meters: T. Reed, Spring Hill 25.96; T. Billingsley, Frankston 26.94; J. Burton, Frankston 28.01
1600 meters: M. Benge, White Oak 6:10.68; E. Hill, White Oak 6:28.10; C. Colling, Union Grove 6:30.15
Discus: M. Roberts, Uion Grove 85-10; H. Chaplin, Ore City 82-10; Z. McGee, Spring Hill 80-5
Triple jump: A. Jones, Spring Hill 35-6; A. Newsome, New Diana 34-3; T. Garrett, New Diana 33-0.50
High jump: A. Newsome, New Diana 4-10; T. Garrett, N. Diana 4-10; C. Ward, Harmony 4-10
Pole vault: C. Ward, Harmony 10-0; S. Riley, White Oak 8-6; K. Reed, White Oak 8-0
JV BOYS
Team standings: Harmony 136, White Oak 128, Union Hill 97, Frankston 88, Union Grove 75, Leverett’s Chapel 50, ETCHS 18, New Diana 17, Ore City 11
WATTY MYERS RELAYS
At Texas High
Texarkana
VARSITY GIRLS
Team standings: Texas high 139, Liberty-Eylau 80, Atlanta 62, Hallsville 53, Pleasant Grove 51, Marshall 45
Individual results
(Running events only)
100 meters: I. Aldrige, L-Eylau 12.84; K. Easter, Atlanta 12.92; B. Webster, L-Eylau 12.95
200 meters: K. Anderson, T. High 24.93; J. Harvey, P. Grove 26.58; D. Dade, T. High 27.20
400 meters: J. Harvey, P. Grove 1:01.96; F. Barnes, T. High 1:02.12; J. Hever, P. Grove 1:03.01
800 meters: V. Perez, T. High 2:27.12; F. Barnes, T. High 2:28.78; A. Perkins, Hallsville 2:29.34
1600 meters: K. Fomby, Atlanta 6:06.70; K. Moughon, Hallsville 6:13.98; L. Colvin, P. Grove 6:18.97
3200 meters: J. Stroman, Atlanta 13:09; K. Moughon, Hallsville 13:11; L. Colvin, P. grove 13:17
100 hurdles: B. Hatchett, T. High 16.03; K. Smith, L-Eylau 16.59; C. Gooden, T. High 17.45
300 hurdles: I. Cooper, Atlanta 49.09; F. Bellamy, T. High 50.28; F. Baloraine, Hallsville 50.31
400 relay: L-Eylau (I. Aldridge, L. Jeffery, C. Simmons, D. Thomas) 48.15; T. High 49.54; Marshall 50.21
800 relay: L-Eylau (L. Jeffery, C. Simmons, D. Thomas, B. Webster) 1:43.31; T. High 1:45.34; Marshall 1:47.27
1600 relay: Marshall (A. Smith, T. King, K. King, A. Gill) 4:12.49; T. High 4:14.87; L-Eylau 4:18.89
VARSITY BOYS
Team standings: Carthage 119, Texas High 87, Hallsville 80, Liberty-Eylau 50, Atlanta 44, Marshall 40, Pleasant Grove 8, Nacogdoches 6
Individual results
100 meters: C. Venters, Hallsville 11.06; L. Johnson, P. Grove 11.11; K. Williams, Carthage 11.15
200 meters: C. Venters, Hallsville 21.90; D. Willis, T. High 22.43; T. Neal, L-Eylau 22.46
400 meters: J. Williams, Carthage 51.62; E. Monsivias, Hallsville 51.86; L. Ragland, T. High 52.61
800 meters: O. Likens, T. High 1:53.89; E. Likens, T. High 2:06.82; N. Lewis, Marshall 2:10.81
1600 meters: O. Likins, T. High 4:26.37; D. Ward, Atlanta 4:40.84; S. Hawthorne, Hallsville 4:50.01
3200 meters: D. Ward, Atlanta 10:35; M. Hanks, Carthage 10:37; S. Hawthorne, Hallsville 10:41
110 hurdles: J. Brager, Carthage 15.20; M. Halton, Carthage 15.78; L. Felder, Hallsville 15.99
300 hurdles: M. Halton, Carthage 40.69; L. Felder, Hallsville 40.93; T. Cooper, T. High 42.21
400 relay: L-Eylau (K. White, S. Turner, T. Neal, M. Handy) 42.46; Carthage 42.81; Marshall 43.47
800 relay: T. High (M. Fields, T. Miller, D. Willis, K. Webster) 1:29.56; Carthage 1:30.05; L- Eylau 1:30.21
1600 relay: Hallsville (C. Venters, E. Monsivais, L. Felder, A. Daniel) 3:25.53; Carthage 3:28.41; T. High 3:30.34
JV BOYS
Team standings: Texas High 74, Cartghage 71, Liberty-Eylau 64, Atlanta 53, Hallsville 52, Marshall 50, Pleasant Grove 44, Nacogdohes 26
JV GIRLS
Team standings: Texas High 135, Hallsville 109, Atlanta 65, Liberty-Eylau 40, Marshall 36, Pleasant Grove 12
BULLDOG RELAYS
At W.F. Lockett Stadium
Jefferson
VARSITY BOYS
Team standings: Tatum 178, Jefferson 99, Winona 46, Waskom 39, McLeod 8
Individual results
(Running events only)
100 meters: R. Metcalf, Tatum 10.81; T. Johnson, Jefferson 10.85; M. Brasher, Jefferson 10.99
200 meters: K. Starling, Tatum 22.87; K. Smith, Jefferson 23.45; D. Smith, Tatum 23.48
400 meters: I. Anderson, Tatum 52.84; N. Parker, Tatum 53.74; K. Acevedo, Tatum 55.85
800 meters: M. Gonzalez, Waskom 2:12.09; K. Acevedo, Tatum 2:14.40; C. Brown, Jefferson 2:19.81
1600 meters: A. Chavez, Tatum 5:24.39; M. Gonzalez, Waskom 5:34.23; D. Magdelino, Waskom 5:34.72
3200 meters: A. Chavez, Tatum 11:29.20; D. Magdelino, Waskom 12:24.11; J. McGray, McLeod 12:58.09
110 hurdles: S. Bush, Tatum 14.93; Windham, Tatum 18.43; A.J. Marry, Jefferson 20.69
300 hurdles: S. Bush, Tatum 43.85; Windham, Tatum 49.41; A.J. Marry, Jefferson 49.53
400 relay: Tatum (D. Smith, D. Monroe, K. Starling, R. Metcalf) 42.52; Jefferson 42.56; Winona 44.87
800 relay: Jefferson (A.J. Singleton, T. Johnson, M. Brasher, B. Johnson) 1:31.07; Tatum 1:32.65; Winona 1:33.87
1600 relay: Tatum (S. Bush, R. Metcalf, J. Blanton, K. Acevedo) 3:32.84; Winona 3:40.06; Jefferson 3:44.29
VARSITY GIRLS
Team standings: Tatum 141, Waskom 96.5, Daingerfield 89, Jefferson 60.5, McLeod 20, Winona 12
Individual results
(Running events only)
100 meters: R. Davis, Tatum 12.68; J. Akinsuroju, Daingerfield 12.71; D. Batton, Waskom 12.86
200 meters: C. Moore, Tatum 26.62; D. Batton, Waskom 26.93; C. Cotton, Jefferson 27.75
400 meters: K. Edwards, Tatum 1:03.14; S. Fields, Daingerfield 1:03.22; Q. Roberts, Daingerfield 1:05.84
800 meters: G. Bravo, Waskom 2:44.63; P. Bravo, Waskom 2:45.43; E. Wiley, Tatum 2:47.02
1600 meters: P. Bravo, Waskom 6:10.59; R. Schubert, McLeod 6:24.93; M. Andrade, Tatum 6:41.62
3200 meters: R. Schubert, McLeod 13:19.99; G. Bravo, Waskom 13:30.11; L. Posada, Waskom 14:45.75
100 hurdles: M. Greenwood, Tatum 17.17; J. Ventimiglia, Jefferson 17.59; T. McMellon, Daingerfield 17.92
300 hurdles: M. Greenwood, Tatum 50.06; T. McMellon, Daingerfield 52.78; J. Ventimiglia, Jefferson 57.15
400 relay: Tatum (A. Holman, R. Davis, E. Allen, C. Moore) 50.14; Daingerfield 50.48; Jefferson 52.08
800 relay: Tatum (A. Holman, R. Davis, E. Allen, C. Moore) 1:46.04; Daingerfield 1:52.88; Jefferson 1:56.74
1600 relay: Tatum (K. Edwards, E. Allen, M. Greenwood, K. Biggs) 4:12.62; Daingerfield 4:24.65; Waskom 4:50.30
JV GIRLS
Team standings: Tatum 130, Jefferson 46, Daingerfield 44
JV BOYS
Team standings: Jefferson 103, Waskom 90, Winona 56, McLeod 48, Tatum 40
SIBLEY BRAHMA RELAYS
At Paul Pewitt High School
Omaha
VARSITY GIRLS
Team standings: Pittsburg 132, Paul Pewitt 86, Queen City 83, Hughes Springs 80, Redwater 80, New Boston 49, Linden-Kildare 42, DeKalb 26, Hooks 17, Chapel Hill 16, James Bowie 9
Individual results
100 meters: A. Cooper, Paul Pewitt 12.94; C. Heath, Paul Pewitt 13.44; M. Pennington, Chapel Hill 13.76
200 meters: K. Grant, Pittsburg 27.00; S. Davis, Hughes Springs 28.25; N. Harrison, Queen City 28.50
400 meters: I. Turner, Redwater 1:04.03; S. Hollins, Pittsburg 1:04.16; K. Jones, Paul Pewitt 1:04.33
800 meters: s. Hornbuckle, Redwater 2:28.14; C. Turner, Redwater 2:35.13; N. Styles, Pittsburg 2:36.35
1600 meters: S. Hornbuckle, Redwater 5:36.25; M. Strickland, Hughes Sprigns 5:44.74; Haley Efurd, Pittsburg 5:56.60
3200 meters: M. Strickland, Hughes Springs 12:04.31; H. Efurd, Pittsburg 12:52.65; S. Waldrep, Pittsburg 13:08.78
100 hurdles: T. Green, Pittsburg 15.9; C. Davis, New Boston 16.69; B. Myers, New Boston 17.89
300 hurdles: T. Green, Pittsburg 50.59; P. Turner, L-Kildare 52.03; H. Sutton, Hooks 52.87
400 relay: Paul Pewitt (AD Cooper, AS Cooper, C. Heath, C. Randle) 48.89; Queen City 51.66; Pittsburg 52.27
800 relay: Paul Pewitt (AD Cooper, AS Cooper, C. Heath, C. Randle) 1:51.02; Queen City 1:51.44; Hughes Springs 1:54.08
1600 relay: Pittsburg (S. Hollins, N. Styles, S. Waldrep, T. Green) 4:17.62; Redwater 4:19.87; Paul Pewitt 4:26.20
Long jump: T. Green, Pittsburg 15-10.25; S. Davis, Hughes Springs 15-8.25; M. Pennington, Chapel Hill 15-4
Shot put: C. Stiger, Queen City 33-6; L. Nard, L-Kildare 33-0; E. Barrett, DeKalb 32-10
Discus: C. Stiger, Queen City 96-11; J. Rowden, New Boston 91-7; E. Barrett, Dekalb 90-10
Triple jump: A. Kennedy, Hughes Springs 35-1; N. Harrison, Queen City 34-2.50; P. Turner, L-Kildare 33-7.50
High jump: C. Davis, New Boston 5-5; R. Markham, Redwater 5-0; M. Campbell, Redwater 4-10
Pole vault: P. Turner, L-Kildare 10-0; H. Sutton, Hooks 8-6; K. Wells, L-Kildare 8-0
VARSITY BOYS
Team standings: Paul pewit 109, Pittsburg 93, Queen City 92, DeKalb 57, James Bowie 56, Chapel Hill 50, Linden-Kildare 44, New Boston 36, Hooks 29, Hughes Springs 29, Redwater 11, Maud 10
Individual results
100 meters: D. Coffey, Paul Pewitt 11.25; C. Busch, Pittsburg 11.31, J. Simmons, Pittsburg 11.41
200 meters: K.J. Williams, Pittsburg 23.38, N. Hollaway, L-Kildare 23.47; D. Manassah, Q. City 23.91
400 meters: D. Coffey, Paul pewit 52.45; D. Manassah, Queen City 54.66; J. Franco, James Bowie 55.95
800 meters: R. Hedges, Chapel Hill 2:02.28; V. Wakefield, H. Springs 2:03.53; E. Havens, Chapel Hill 2:05.64
1600 meters: R. Hedges, Chapel Hill 4:50.47; R. Hewitt, Pittsburg 4:51.15; V. Wakefield, Hughes Springs 4:58.93
3200 meters: R. Hewitt, Pittsburg 10:28.75; V. Wakefield, Hughes Springs 10:29.50; L. Thomas, Chapel Hill 10:49.87
110 hurdles: B. Walker, James Bowie 18.51; T. Lee, Maud 21.0; P. Salazar, Paul Pewitt 21.09
300 hurdles: T. Crabtree, James Bowie 43.01; D. Hamilton, L-Kildare 47.68; P. Salazar, Paul Pewitt 50.69
400 relay: Pittsburg (C. Busch, J. Simmons, K.J. Williams, R. Duffey) 43.83; Paul Pewitt 45.0; Queen City 46.21
800 relay: Pittsburg (C. Busch, J. Simmons, K.J. Williams, R. Duffey) 1:34.51; Queen City 1:37; Paul Pewitt 1:37.12
1600 relay: New Boston (T. Lewis-Colbert, M. Dorsey, A. Lamas, D. Brown) 3:50.58; L-Kildare 3:54.16; Q. City 3:56.62
Long jump: D. Coffey, Paul Pewitt 20-10.50; T. Crabtree, James Bowie 19-9.35; T. Washington, Chapel Hill 19-2
Shot put: J. Williams, DeKalb 43-8; R. Kelley, Paul Pewitt 43-3; D. Hill, Paul Pewitt 41-6
Discus: B. Kaczmerek, Redwater 137-8; K. Webster, Paul Pewitt 132-2; J. Fitts, Paul Pewitt 115-9
Triple jump: T. Proby, DeKalb 41-5; T. Neal, Queen City 40-11; J. Vaughn, Dekalb 40-5.50
High jump: R. Vaughn, DeKalb 6-2; J. Birmingham, L-Kildare 5-8; J. Vaughn, DeKalb 5-6
Pole vault: J. Green, Paul Pewitt 13-0; S. Warren, Queen City 11-6; S. Stone, Queen City 10-6
JV Boys
Team standings: Hughes Springs 144, Redwater 114, Paul Pewitt 102, Pittsburg 97, Queen City 41, Linden-Kildare 32, Hooks 31, James Bowie 19, Chapel Hill 14
MIDDLE SCHOOL LOBO RELAYS
At Lobo Stadium
Longview
8TH GRADE
Team standings: Pine Tree 187, Lufkin 133, Longview102, Tyler Moore 73, Tyler 3 Lakes 60, Tyler Hubbard 35, Tyler Boulter 29
Individual results
100 meters: T. Brown, Pine Tree 11.92
200 meters: V. Howard, Lufkin 24.26
400 meters: S. Mendoza, Pine Tree 57.10
800 meters: M. Gray, Pine Tree 2:17.71
1600 meters: V. Hernandez, Lufkin 5:15.09
2400 meters S. Mejia, Lufkin 8:10.94
110 hurdles: E. Neal, Moore 18.52
300 hurdles: C. Wilder, Longview 44.50
400 relay: Pine Tree (F. Sowell, D. McMillen, B. Lewis, T. Brown) 46.21
800 relay: Lufkin (B. Maxie, V. Howard, K. Young, R. Fields) 1:38.24
1600 relay: Pine Tree (M. Gray, K. Finch, S. Mendoza, C. Donely) 3:51
Long jump: B. Lewis, Pine Tree 19-9.50
Shot put: D. Evans, Pine Tree 46-2
Discus: Q. Clark, Pine Tree 129-9.50
Triple jump: B. Lewis, Pine Tree 40-2
High jump: T. Brown, Pine Tree 5-6
Pole vault: S. Burleson, 3 Lakes 9-6
SEVENTH GRADE
Team standings: Pine Tree 222, Lufkin 137, Longview 88, Tyler 3 Lakes 63, Tyler Hubbard 63, Tyler Boulter 32, Tyler Moore 15
Individual results
100 meters: K. Deckard, Pine Tree 11.81
200 meters: L. Hunter, Pine Tree 25.60
400 meters: B. Torori, Hubbard 56.84
800 meters: J. Tatum, 3 Lakes 2:27.04
1600 meters: M. East, 3 Lakes 5:32.41
2400 meters: Q. Reynolds, Lufkin 8:29.11
110 hurdles: K. Hooper, Lufkin 18.61
300 hurdles: K. Hooper, Lufkin 44.85
400 relay: Pine Tree (T. Nafrady, C. Williams, K. Deckard, J. Villasenor) 46.51
800 relay: Pine Tree (T. Nafrady, C. Williams, K. Deckard, J. Villasenor) 1:39.64
1600 relay: Lufkin (Mosely, Chin, Horn, Hooper) 4:07.06
Long jump: C. Williams, Pine Tree 17-0
Shot put: K. Hooper, Lufkin 41-4
Discus: K. Hooper, Lufkin 109-8
Triple jump: T. Nafrady, Pine Tree 36-1
High jump: T. Nafrady, Pine Tree 5-2
Pole vault: G. Wofford, 3 Lakes 7-6