(6A/5A)
KILLS
(Minimum 50)
Player, team No.
M. Wilson, P. Tree 180
M. Colbert, Longview 162
A. McDermott, Hallsville 134
K. Coutee, Lufkin 121
N. Cox, Lufkin 112
B. Mitchell, Longview 99
E. Ellenburg, Marshall 96
M. Wilson, Marshall 79
J. Terry, Marshall 78
C. Fadal, P. Tree 71
B. Grissom, Hallsville 70
A. Jones, Hallsville 69
C. Thomas, Hallsville 68
P. Mathis, Longview 67
J. Morrow, Longview 66
L. Flores, Lufkin 65
M. Pyle, Hallsville 64
O. Simmons, Hallsville 64
C. Morgan, Lufkin 64
M. Dunaway, Marshall 56
J. Scroggins, P. Tree 55
C. Brown, Lufkin 55
DIGS
(Minimum 50)
Player, team No.
A. Evans, Longview 242
J. Davis, P. Tree 199
M. Wilson, P. Tree 179
E. Rogers, Hallsville 173
B. Hodges, Lufkin 169
L. Flores, Lufkin 150
J. Rusk, Longview 140
R. Jones, Marshall 136
M. Nelson, Hallsville 124
C. Ellenburg, Marshall 124
M. Kier, Lufkin 122
A. Jones, Hallsville 120
I. Emery, Marshall 116
E. Ellenburg, Marshall 115
S. Frederick, Longview 110
T. Cates, P. Tree 104
A. Roberson, Marshall 102
C. Chatman, P. Tree 97
C. Ferrill, Hallsville 90
R. Garrett, P. Tree 82
K. Turner, Marshall 79
M. Dunaway, Marshall 76
M. Lila, Lufkin 72
N. Cox, Lufkin 70
J. Scroggins, P. Tree 64
C. Walters, Lufkin 56
A. Park, Lufkin 55
O. Anguiano, Hallsville 51
A. McDermott, Hallsville 50
ASSISTS
(Minimum 50)
Player, team No.
A. Jones, Hallsville 460
L. Flores, Lufkin 289
E. Hatley, Longview 274
C. Ellenburg, Marshall 249
C. Chatman, P. Tree 168
R. Garrett, P. Tree 140
M. Lila, Lufkin 124
A. Alexander, Longview 110
K. Turner, Marshall 103
A. Skinner, Longview 70
ACES
(Minimum 20)
Player, team No.
L. Flores, Lufkin 45
A. Jones, Hallsville 39
E. Rogers, Hallsville 30
A. McDermott, Hallsville 29
R. Garrett, P. Tree 23
M. Wilson, P. Tree 23
J. Rusk, Longview 21
BLOCKS
(Minimum 20)
Player, team No. 1
C. Thomas, Hallsville 47
O. Simmons, Hallsville 44
A. Jones, Hallsville 44
M. Colbert, Longview 40
J. Scroggins, P. Tree 35
K. Coutee, Lufkin 30
J. Terry, Lufkin 30
J. Morrow, Longview 28
C. Morgan, Lufkin 27
M. Wilson, P. Tree 25
P. Mathis, Longview 22