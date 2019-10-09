KILLS
Player, team No.
B. Brown, Whitehouse 457
E. Allen, Tatum 437
H. Kreck, Rains 436
M. Cantrell, Sabine 348
S. Bell, Sabine 345
L. Jaco, Hawkins 319
C. Hicks, Carthage 315
A. McCann, Sabine 310
J. Cleveland, HEAT 307
H. Craig, Henderson 292
M. Mize, Beckville 282
R. Tenbrook, H. Springs 263
J. Shaw, L. Chapel 262
L. Lewis, Longview 260
A. Pacheco, E. Fields 255
Jo. Parker, HEAT 252
A. Jones, S. Hill 252
L. Baker, Beckville 246
A. Taylor, Whitehouse 245
L. Baker, W. Oak 245
C. Cole, Hallsville 244
A. Mills, Henderson 238
M. Colbert, Longview 235
A. Tavo, Henderson 229
K. Rivers, Beckville 223
D. Jones, P. Pewitt 223
S. Glenn, E. Fields 222
A. McDermott, Hallsville 217
K. Settles, Harmony 214
J. Abercrombie, Kilgore 200
J. Cook, O. City 198
J. Seahorn, Harmony 196
M. Thomas, Kilgore 196
C. Osmon, P. Pewitt 193
D. Wilson, Gilmer 190
A. Ervin, O. City 188
M. Seale, S. Hill 187
J. Ventimiglia, Jefferson 181
M. Zett, Carthage 181
F. Kruebbe, Carthage 179
K. Idrogo, Whitehouse 178
K. Stroud, Tatum 175
B. Reeves, U. Grove 175
S. Sommerfeld, P. Tree 166
M. Wilson, P. Tree 161
K. Jones, U. Grove 157
L. Terry, Rains 155
R. Griffin, E. Fields 154
C. Johnson, H. Springs 153
A. Hall, W. Oak 151
A. Nichols, S. Hill 145
K. Jones, Tatum 144
A. Williams, Whitehouse 141
A. Kennedy, H. Springs 141
A. Jones, Hallsville 139
S. Watkins, Harmony 134
J. McLin, Carthage 134
A. Baker, Beckville 134
S. Smith, Rains 133
R. Rodriguez, Hallsville 127
A. Northcutt, Henderson 124
A. Morris, Beckville 122
K. Traylor, Rains 121
T. Ellis, E. Fields 120
C. Smith, E. Fields 117
L. George, Longview 116
M. Furrh, Sabine 116
S. Gallagher, U. Grove 113
C. Cotton, Jefferson 107
N. Reed, W. Oak 107
R. Stuart, Sabine 105
R. Hanson, Winona 102
K. Waller, Gilmer 101
J. Carter, Jefferson 100
H. Jordan, Gilmer 100
BLOCKS
Player, team No.
H. Jordan, Gilmer 114
K. Jones, Tatum 113
K. Settles, Harmony 113
T. Helton, Henderson 96
B. Jackson, U. Hill 84
M. Jaco, Hawkins 81
J. Seahorn, Harmony 79
C. Cole, Hallsville 76
J. Burks, O. City 74
B. Edwards, U. Hill 71
K. Traylor, Rains 70
A. McCann, Sabine 67
K. Biggs, Tatum 66
A. Mills, Henderson 63
M. Thomas, Kilgore 63
L. George, Longview 62
S. Gallagher, U. Grove 62
S. Glenn, E. Fields 60
E. Allen, Tatum 57
M. Tate, Gilmer 57
R. Davis, Tatum 55
M. Wilson, P. Tree 55
H. Kreck, Rains 54
M. Lewis, Carthage 53
A. Pacheco, E. Fields 53
T. Ellis, E. Fields 53
A. Jones, S. Hill 50
DIGS
Player, team No.
M. Lacaze, U. Grove 718
H. Mitchell, E. Fields 601
S. Chamberlain, U. Grove 494
A. Evans, Longview 471
R. Thorn, O. City 443
R. Griffin, E. Fields 431
A. Morton, Gilmer 428
H. Kreck, Rains 421
E. Allen, Tatum 419
M. Jamaica, L. Chapel 419
B. Brown, Whitehouse 410
K. Jones, U. Grove 409
C. Baker, Carthage 392
S. Schott, S. Hill 382
P. McAree, Rains 381
C. Judd, U. Grove 355
S. Dancy Vazquez, Tatum 352
K. Stroud, Tatum 351
S. Bell, Sabine 337
K. Idrogo, Whitehouse 329
A. Taylor, Whitehouse 326
K. Hughes, L. Chapel 321
L. Terry, Rains 308
R. Foster, Whitehouse 306
M. Weeks, W. Oak 303
H. Craig, Henderson 295
A. Baker, Beckville 287
S. Griffin, E. Fields 280
J. Abercrombie, Kilgore 274
L. Lewis, Longview 272
Je. Parker, HEAT 268
H. House, Whitehouse 267
H. Owens, Whitehouse 264
K. Rivers, Beckville 262
L. Baker, W. Oak 258
J. Shaw, L. Chapel 257
A. Surratt, Carthage 254
A. Mills, Henderson 248
M. Zett, Carthage 244
S. Richter, Sabine 243
H. Barry, P. Tree 241
R. Larkins, O. City 240
C. Heath, P. Pewitt 240
M. Thomas, Kilgore 240
A. Tavo, Henderson 237
S. Sommerfeld, P. Tree 232
A. Brooks, U. Grove 229
A. Caldwell, Winona 228
T. Barry, P. Tree 227
M. Mize, Beckville 226
K. Dean, O. City 218
K. Stewart, Carthage 215
G. Colley, Henderson 209
C. Smith, E. Fields 206
A. McCann, Sabine 202
A. Northcutt, Henderson 201
H. Jordan, Gilmer 197
D. Jones, P. Pewitt 192
K. Honeycut, E. Fields 188
M. Cantrell, Sabine 187
C. Osmon, P. Pewitt 186
S. Monroe, Rains 182
C. Bates, Sabine 180
L. Haley, L. Chapel 174
A. Gresham, Sabine 173
C. Jimerson, Henderson 172
H. Downs, U. Hill 167
S. Day, Kilgore 165
S. Horne, L. Chapel 162
F. Kruebbe, Carthage 162
H. Brown, L. Chapel 160
N. Reed, W. Oak 158
L. Fort, U. Hill 157
C. Johnson, H. Springs 155
A. Sorenson, Tatum 152
R. Tenbrook, H. Springs 152
E. Rogers, Hallsville 151
M. Grenewood, Tatum 150
B. Reeves, U. Grove 150
G. Harris, Beckville 150
D. McElyea, Kilgore 147
J. Davis, P. Tree 146
K. Campbell, S. Hill 146
S. Elliott, Beckville 143
S. Riley, W. Oak 143
M. Seale, S. Hill 142
A. Ervin, O. City 139
R. Willie, Harmony 138
E. McKinney, H. Springs 138
M. Rhame, Harmony 137
Jo. Parker, HEAT 137
A. Pacheco, E. Fields 135
A. Mathis, Gilmer 135
M. Wilson, P. Tree 130
Ja. Parker, HEAT 130
A. Sewell, O. City 128
A. Chamberlain, Gilmer 127
J. Cleveland, HEAT 127
C. Ferrill, Hallsville 126
M. Espinoza, U. Hill 126
A. Morris, Beckville 126
A. Jones, Hallsville 123
K. Waller, Gilmer 122
K. McGinty, Rains 120
R. Hanson, Winona 119
S. McGrew, W. Oak 116
A. Jones, S. Hill 116
M. Plunk, S. Hill 114
J. Ventimiglia, Jefferson 113
T. Ellis, E. Fields 111
A. Nichols, S. Hill 110
M. Furrh, Sabine 109
J. Draper, O. City 107
S. Ellis, Jefferson 107
C. Chandler, E. Fields 107
T. Cates, P. Tree 103
R. Couture, Gilmer 103
J. Mott, Rains 103
J. Warren, Hawkins 102
L. White, S. Hill 101
ASSISTS
Player, team No.
S. Richter, Sabine 1,189
R. Foster, Whitehouse 871
A. Jones, Hallsville 773
A. Sorenson, Tatum 702
K. Stewart, Carthage 631
C. Jimerson, Henderson 581
Ja. Parker, HEAT 555
N. Reed, W. Oak 554
S. Griffin, E. Fields 513
A. Baker, Beckville 497
S. Elliott, Beckville 435
E. Hatley, Longview 407
J. Draper, O. City 353
A. Vallery, Kilgore 346
A. Mathis, Gilmer 326
Ry. Garrett, P. Tree 306
L. Haley, L. Chapel 303
A. Eddington, Hawkins 301
K. Jones, P. Pewitt 294
E. McKinney, H. Springs 294
A. Daily, Harmony 293
S. Frederick, Longview 258
K. Jones, U. Grove 247
M. Plunk, S. Hill 242
C. Chandler, E. Fields 236
B. Stewart, H. Springs 235
S. Smith, Carthage 227
D. McElyea, Kilgore 227
J. Mott, Rains 226
K. Brock, Rains 222
J. Crocker, P. Pewitt 217
A. Alexander, S. Hill 215
L. Dacus, Hawkins 212
K. Lindsey, Gilmer 207
M. Jordan, Jefferson 198
D. Nash, Harmony 188
A. Sewell, O. City 185
Re. Garrett, P. Tree 172
J. Holland, U. Hill 158
S. Gallagher, U. Grove 157
S. Robinson, Jefferson 154
E. Allen, Tatum 137
ACES
Player, team No.
S. Richter, Sabine 96
M. Furrh, Sabine 96
C. Cole, Hallsville 86
K. Jones, U. Grove 79
J. Shaw, L. Chapel 66
M. Cantrell, Sabine 65
A. Morris, Beckville 65
M. Mize, Beckville 65
K. Stewart, Carthage 64
A. Jones, S. Hill 63
A. Sorenson, Tatum 62
A. Jones, Hallsville 62
M. Weeks, W. Oak 61
Ja. Parker, HEAT 61
E. Allen, Tatum 55
S. Elliott, Beckville 55
E. Rogers, Hallsville 53
S. Griffin, E. Fields 53
J. Cleveland, HEAT 52
K. Campbell, S. Hill 52
R. Foster, Whitehouse 50
Coaches are asked to submit updated season leaders by 3 p.m. each Wednesday for Thursday publication. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com