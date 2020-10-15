(6A/5A)
KILLS
(Minimum 50 Kills)
Player, team No.
M. Wilson, P. Tree 111
M. Colbert, Longview 88
K. Coutee, Lufkin 71
N. Cox, Lufkin 67
A. McDermott, Hallsville 64
B. Mitchell, Longview 62
M. Wilson, Marshall 51
L. Flores, Lufkin 50
DIGS
(Minimum 50 Digs)
Player, team No.
A. Evans, Longview 147
J. Davis, P. Tree 130
L. Flores, Lufkin 96
E. Rogers, Hallsville 94
M. Wilson, P. Tree 93
B. Hodges, Lufkin 90
M. Kier, Lufkin 88
T. Cates, P. Tree 70
J. Rusk, Longview 69
A. Roberson, Marshall 68
S. Frederick, Longview 67
C. Ellenburg, Marshall 67
A. Jones, Hallsville 64
I. Emery, Marshall 64
E. Ellenburg, Marshall 62
R. Garrett, P. Tree 60
M. Lila, Lufkin 55
C. Chatman, P. Tree 53
M. Nelson, Hallsville 46
C. Ferrill, Hallsville 44
ASSISTS
(Minimum 50 Assists)
Player, team No.
A. Jones, Hallsville 226
L. flores, Lufkin 161
C. Ellenburg, Marshall 145
E. Hatley, Longview 135
C. Chatman, P. Tree 101
M. Lila, Lufkin 94
R. Garrett, P. Tree 90
A. Alexander, Longview 82
K. Turner, Marshall 54
A. Skinner, Longview 51
BLOCKS
(Minimum 10 Blocks)
Player, team No.
J. Morrow, Lufkin 23
O. Simmons, Hallsville 23
M. Colbert, Lufkin 20
J. Scroggins, P. Tree 19
C. Morgan, Lufkin 18
M. Wilson, Marshall 17
J. Terry, Marshall 17
K. Coutee, Lufkin 16
B. Grissom, Hallsville 16
A. Jones, Hallsville 16
A. Houston, Lufkin 15
M. Wilson, P. Tree 14
ACES
(Minimum 10 Aces)
Player, team No.
L. Flores, Lufkin 24
E. Rogers, Hallsville 19
O. Simmons, Hallsville 19
J. Scroggins, P. Tree 17
B. Hodges, Lufkin 14
R. Garrett, P. Tree 13
M. Kier, Lufkin 12
M. Wilson, P. Tree 12
A. Roberson, Marshall 12
J. Davis, P. Tree 11
C. Walters, Lufkin 10
C. Ferrill, Hallsville 10
(4A/3A/2A/1A/Private)
KILLS
(Minimum 100 Kills)
Player, team No.
S. Steen, Lindale 344
Jo. Parker, HEAT 296
A. McCann, Sabine 287
C. Smith, E. Fields 278
L. Jaco, Hawkins 272
C. Osmon, P. Pewitt 266
K. Stroud, Tatum 248
K. Rivers, Beckville 232
T. Ellis, E. Fields 230
K. Jones, Tatum 223
C. Judd, U. Grove 218
C. Bowles, S. Hill 216
L. Baker, W. Oak 194
A. Morris, Beckville 190
F. Kruebbe, Carthage 176
M. Warren, Hawkins 170
T. Ward, N. Diana 168
L. Baker, Beckville 167
S. Wyllie, Lindale 166
A. Brooks, U. Grove 157
H. Jordan, Gilmer 152
M. Lewis, Crthage 151
T. Garrett, N. Diana 150
M. Brown, Tatum 145
J. Seahorn, Harmony 142
R. Couture, Gilmer 142
J. Casey, W. Rusk 136
M. Ellis, E. Fields 135
K. Johnston, Gilmer 135
K. King, W. Rusk 135
M. Settles, Harmony 133
A. Harris, Beckville 131
M. Seale, S. Hill 129
R. Stuart, Sabine 126
C. Mayfield, S. Hill 125
A. Hall, W. Oak 124
D. Harrison, HEAT 117
M. Furrh, Sabine 116
A. Caron, S. Hill 106
P. Morton, W. Rusk 103
T. Conde, Hawkins 100
K. Biggs, Tatum 100
K. Timmons, Carthage 100
M. Jackson, P. Pewitt 100
DIGS
(Minimum 100 Digs)
Player, team No.
R. Harris, Gilmer 421
S. Jones, P. Pewitt 358
P. Morton, W. Rusk 352
C. Smith, E. Fields 346
C. Osmon, P. Pewitt 345
M. Ellis, E. Fields 340
S. Dancy-Vasquez, Tatum 337
Je. Parker, HEAT 326
S. Schott, S. Hill 290
J. Casey, W. Rusk 285
K. Campbell, S. Hill 248
S. Chamberlain, U. Grove 244
H. Auvil, E. Fields 234
A. Morris, Beckville 233
A. Harris, Beckville 233
M. Bottoms, P. Pewitt 228
K. Stroud, Tatum 225
S. Lejeune, W. Rusk 222
K. King, W. Rusk 221
T. Ellis, E. Fields 220
H. McGee, P. Pewitt 220
M. Furrh, Sabine 219
A. Gresham, Sabine 219
Jo. Parker, HEAT 212
M. Jamaica, L. Chapel 212
M. Richey, HET 207
T. Ward, N. Diana 206
A. McCann, Sabine 205
J. Avalos, L. Chapel 197
F. Kruebbe, Carthage 195
S. Richter, Sabine 192
H. Jordan, Gilmer 183
A. Baker, Beckville 178
M. Traylor, S. Hill 171
L. Baker, W. Oak 163
M. Warren, Hawkins 162
C. Chandler, E. Fields 160
M. Rhame, Harmony 154
K. Rivers, Beckville 152
A. Boyd, P. Pewitt 151
A. Morton, Gilmer 144
M. Thurman, Lindale 143
M. Blizzard, W. Rusk 142
B. Croft, W. Oak 141
A. Ervin, O. City 138
E. Dodge, Carthage 135
C. Bates, Sabine 134
S. Smith, W. Rusk 133
M. Weeks, W. Oak 133
A. Sorenson, Tatum 131
M. Corley, HEAT 126
S. Steen, Lindale 123
J. Howard, Hawkins 122
J. Hendrix, W. Rusk 120
A. Brooks, U. Grove 120
R. Romero, Lindale 119
J. Loeza, N. Diana 119
M. File, HEAT 118
C. Judd, U. Grove 118
M. Heath, P. Pewitt 117
L. Dacus, Hawkins 116
L. James, N. Diana 113
C. Turner, Hawkins 110
J. Chavez, L. Chapel 110
M. Greenwood, Tatum 106
M. Jackson, P. Pewitt 106
J. Warren, Hawkins 103
V. Miller, Hawkins 103
A. Oney, N. Diana 102
K. Johnston, Gilmer 100
ASSISTS
(Minimum 100 Assists)
Player, team No.
A. Sorenson, Tatum 658
K. Pierce, Lindale 639
S. Richter, Sabine 541
M. Traylor, S. Hill 533
A. Baker, Beckville 471
J. Loeza, N. Diana 469
S. Smith, Carthage 455
S. Lejeune, W. Rusk 454
C. Chandler, E. Fields 450
E. Hill, W. Oak 441
L. Dacus, Hawkins 416
M. Littlejohn, U. Grove 414
S. Elliott, Beckville 375
S. Jones, P. Pewitt 365
J. Harris, Gilmer 325
J. Warren, Hawkins 320
M. Corley, HEAT 294
L. Trimble, Harmony 279
K. Lindsey, Gilmer 251
R. Larkins, O. City 176
J. Chavez, L. Chapel 153
M. File, HEAT 124
G. Winn, U. Grove 112
N. Pitts, CHCS 108
BLOCKS
(Minimum 25 Blocks)
Player, team No.
T. Ellis, E. Fields 111
H. Jordan, Gilmer 76
A. McCann, Sabine 71
A. Boyd, Gladewater 67
J. Seahorn, Harmony 62
J. Bell, Gladewater 62
C. Judd, U. Grove 62
M. Lewis, Carthage 57
M. Settles, Harmony 55
S. Wyllie, Lindale 51
K. Jones, Tatum 49
Jo. Parker, HEAT 49
C. Smith, E. Fields 45
A. Bradshaw, Gilmer 45
K. Timmons, Carthage 45
M.J. Weatherford, Beckville 42
A. Turner, Gladewater 40
A. Caron, S. Hill 39
M. Ellis, E. Fields 37
K. Rivers, Beckville 36
H. Oliver, Gladewater 35
C. Brown, Sabine 35
P. Morton, W. Rusk 35
J. Roberts, Carthage 35
J. Burks, O. City 34
B. Philen, Lindale 34
R. Stuart, Sabine 31
A. Hall, W. Oak 29
M. Tate, Gilmer 28
C. Chandler, E. Fields 26
T. Garrett, N. Diana 26
M. Warren, Hawkins 25
E. Hutchins, Lindale 25
K. Waller, Gilmer 25
ACES
(Minimum 25 Aces)
Player, team No.
A. Harris, Beckville 85
S. Chamberlain, U. Grove 79
A. Brooks, U. Grove 71
K. Stroud, Tatum 68
Jo. Parker, HEAT 60
C. Judd, U. Grove 59
A. Morris, Beckville 58
C. Osmon, P. Pewitt 52
M. Traylor, S. Hill 51
K. Campbell, S. Hill 50
S. Richter, Sabine 50
S. Coleman, U. Grove 50
A. Sorenson, Tatum 49
M. Greenwood, Tatum 48
S. Schott, S. Hill 48
S. Elliott, Beckville 44
K. Rivers, Beckville 44
M. Richey, HEAT 41
H. McGee, P. Pewitt 41
F. Kruebbe, Carthage 40
B. Croft, W. Oak 38
L. Baker, W. Oak 37
K. Wilkinson, W. Oak 37
A. Oney, N. Diana 36
A. Hall, W. Oak 36
Je. Parker, HEAT 35
J. Casey, W. Rusk 34
A. Ervin, O. City 33
E. Gregson, S. Hill 33
M. Furrh, Sabine 31
T. Ward, N. Diana 30
S. Jones, P. Pewitt 28
A. Gallant, HEAT 27
M. Seale, S. Hill 25
R. Romero, Lindale 25
K. King, W. Rusk 25
A. Boyd, P. Pewitt 25
Coaches are asked to submit updated season statistics by 10 p.m. each Wednesday for Friday publication. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com