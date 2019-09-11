KILLS
Player, team No.
B. Brown, Whitehouse 337
E. Allen, Tatum 313
A. Pippins, B. Sandy 268
C. Gray, Carlisle 252
S. Bell, Sabine 250
M. Cantrell, Sabine 244
C. Hicks, Carthage 219
M. Mize, Beckville 218
J. Cleveland, HEAT 205
H. Craig, Henderson 202
A. McCann, Sabine 200
H. Ware, Timpson 197
L. Baker, Beckville 197
A. Jones, S. Hill 187
K. Courtney, Timpson 186
A. Taylor, Whitehouse 178
A. McDermot, Hallsville 176
L. Jaco, Hawkins 165
K. Rivers, Beckville 164
L. Lewis, Longview 162
M. Colbert, Longview 158
Jor. Parker, HEAT 158
L. Baker, W. Oak 157
W. Sanders, Carlisle 156
C. Cole, Hallsville 150
A. Tavo, Henderson 148
M. Settles, Harmony 145
K. Stroud, Tatum 144
A. Mills, Henderson 136
M. Seale, S. Hill 133
J. Ventimiglia, Jefferson 129
E. Ellenburg, Marshall 126
J. Seahorn, Harmony 126
M. Zett, Carthage 116
F. Kruebbe, Carthage 115
E. Pendleton, Carlisle 111
M. Wilson, Marshall 110
K. Idrogo, Whitehouse 108
A. Baker, Beckville 108
J. Terry, Marshall 107
K. Jones, Tatum 107
S. Sommerfeld, P. Tree 107
A. Williams, Whitehouse 1 01
O. Fraser, Carlisle 101
A. Jones, Hallsville 101
DIGSPlayer, team No.
A. Evans, Longview 334
C. Buchanan, Marshall 307
K. Stroud, Tatum 289
E. Allen, Tatum 271
S. Dancy-Vazquez, Tatum 270
C. Baker, Carthage 269
S. Schott, S. Hill 265
B. Brown, Whitehouse 254
A. Taylor, Whitehouse 246
S. Bell, Sabine 245
A. Baker, Beckville 242
K. Idrogo, Whitehouse 232
K. Rivers, Beckville 225
H. Craig, Henderson 205
H. Owens, Whitehouse 201
H. House, Whitehouse 199
M. Weeks, W. Oak 196
M. Mize, Beckville 189
S. Richter, Sabine 185
R. Foster, Whitehouse 180
A. Surratt, Carthage 180
L. Baker, W. Oak 179
L. Lewis, Longview 174
G. Colley, Henderson 160
A. Tavo, Henderson 159
M. Zett, Carthage 156
T. Barry, P. Tree 151
M. Wynn, Timpson 150
K. Stewart, Carthage 148
S. Sommerfeld, P. Tree 147
K. Courtney, Timpson 144
A. Mills, Henderson 142
Jen. Parker, HEAT 141
M. Cantrell, Sabine 138
L. Rocha, Carlisle 137
A. Caldwell, Winona 132
C. Ponder, B. Sandy 131
J. Johnson, B. Sandy 131
G. Harris, Beckville 128
A. Gresham, Sabine 127
C. Gray, Carlisle 125
A. McCann, Sabine 122
S. Elliott, Beckville 121
E. Rogers, Hallsville 119
N. Reed, W. Oak 118
C. Ellenburg, Marshall 117
S. McGrew, W. Oak 116
C. Bates, Sabine 115
M. Sealt, S. Hill 114
E. Palmer, Marshall 113
A. Sorenson, Tatum 112
M. Greenwood, Tatum 112
A. Northcutt, Henderson 111
C. Jimerson, Henderson 107
H. Barry, P. Tree 103
M. Truelove, Marshall 101
A. Morris, Beckville 101
A. Pippins, B. Sandy 100
BLOCKSPlayer, team No.
K. Jones, Tatum 80
C. Hicks, Carthage 80
M. Settles, Harmony 75
B. Jackson, U. Hill 63
C. Cole, Hallsville 58
T. Helton, Henderson 57
K. Biggs, Tatum 57
H. Ware, Timpson 55
J. Seahorn, Harmony 52
M. Jaco, Hawkins 45
J. Terry, Marshall 40
A. Pippins, B. Sandy 40
B. Edwards, U. Hill 39
M. Mize, Beckville 38
L. George, Longview 37
M. Pyle, Hallsville 37
F. Kruebbe, Carthage 37
A. McCann, Sabine 36
M. Kewis, Carthage 36
E. Allen, Tatum 35
Jor. Parker, HEAT 35
A. Mills, Henderson 34
K. Smith, Tatum 33
B. Brown, Whitehouse 32
M. Wilson, P. Tree 32
K. Rivers, Beckville 31
M. Warren, Hawkins 30
K. Idrogo, Whitehouse 30
R. Davis, Tatum 30
A. Jones, Hallsville 30
M. Colbert, Longview 28
M. Wilson, Marshall 27
J. Cleveland, HEAT 26
K. King, P. Tree 26
ASSISTSPlayer, team No.
S. Richter, Sabine 816
T. Esters, Carlisle 650
R. Foster, Whitehouse 618
M. Plunk, S. Hill 580
A. Jones, Hallsville 541
A. Sorenson, Tatum 455
C. Ellenburg, Marshall 452
L. Worden, B. Sandy 437
A. Alexander, S. Hill 405
K. Stewart, Carthage 388
A. Baker, Beckville 380
C. Jimerson, Henderson 372
N. Reed, W. Oak 355
S. Elliott, Beckville 343
N. Smith, Timpson 334
E. Hatley, Longview 313
S. Frederick, Longview 212
A. Daly, Hawkins 183
A. Eddington, Hawkins 181
M. Traylor, S. Hill 172
S. Smith, Carthage 168
R. Garrett, P. Tree 152
M. Jordan, Jefferson 144
Jad. Parker, HEAT 141
E. Allen, Tatum 136
L. Dacus, Hawkins 132
B. Behrens, Timpson 121
K. Courtney, Timpson 120
M. Russell, Hawkins 119
S. Robinson, Jefferson 109
J. Holland, U. Hill 107
ACESPlayer, team No.
C. Cole, Hallsville 66
M. Furrh, Sabine 65
K. Courtney, Timpson 52
S. Richter, Sabine 52
K. Stewart, Carthate 46
M. Cantrell, Sabine 45
A. Jones, Hallsville 43
A. Jones, S. Hill 42
S. Robinson, Jefferson 42
R. Foster, Whitehouse 40
M. Mize, Beckville 40
J. Cleveland, HEAT 40
A. Sorenson, Tatum 39
M. Weeks, W. Oak 38
T. Esters, Carlisle 36
E. Allen, Tatum 36
T. Johnson, Jefferson 36
Jad. Perker, HEAT 36
A. Morris, Beckville 35
S. Scott, S. Hill 34
H. Craig, Henderson 34
E. Rogers, Hallsville 34
Jor. Parker, HEAT 34
L. Baker, W. Oak 34
S. Elliott, Beckville 33
B. Behrens, Timpson 32
W. Sanders, Carlisle 31
K. Stroud, Tatum 31
S. Bell, Sabine 31
M. Plunk, S. Hill 29
M. Wilson, P. Tree 28
E. Hill, W. Oak 28
S. Frederick, Longview 27
A. Evans, Longview 27
C. Ferrill, Hallsville 26
M. Jordan, Jefferson 26
A. McCann, Sabine 26
M. Sealt, S. Hill 25
M. Traylor, S. Hill 25
C. Gray, Carlisle 25
E. Pendleton, Carlisle 25
A. McDermott, Hallsville 25
S. Sommerfeld, P. Tree 25
Coaches are asked to submit updated season leaders by 3 p.m. each Wednesday. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com.