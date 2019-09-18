KILLS
Player, team No.
B. Brown, Whitehouse 359
E. Allen, Tatum 350
A. Pippins, B. Sandy 315
S. Bell, Sabine 293
M. Cantrell, Sabine 286
J. Cleveland, HEAT 250
A. McCann, Sabine 244
C. Hicks, Carthage 241
M. Mize, Beckville 238
H. Craig, Henderson 213
H. Ware, Timpson 213
L. Baker, Beckville 211
A. Jones, S. Hill 206
K. Courtney, Timpson 202
Jo. Parker, HEAT 197
L. Lewis, Longview 193
A. Taylor, Whitehouse 191
M. Colbert, Longview 188
A. Pacheco, E. Fields 188
D. Jones, P. Pewitt 188
A. McDermott, Hallsville 187
R. Tenbrook, H. Springs 186
J. Shaw, L. Chapel 180
K. Rivers, Beckville 178
A. Tavo, Henderson 177
L. Baker, W. Oak 177
S. Glenn, E. Fields 174
C. Cole, Hallsville 169
K. Settles, Harmony 159
C. Osmon, P. Pewitt 158
K. Stroud, Tatum 155
M. Seale, S. Hill 155
J. Abercrombie, Kilgore 149
A. Mills, Henderson 148
J. Ventimiglia, Jefferson 144
J. Seahorn, Harmony 140
M. Thomas, Kilgore 139
M. Zett, Carthage 137
F. Kruebbe, Carthage 129
E. Ellenburg, Marshall 128
D. Wilson, Gilmer 125
K. Idrogo, Whitehouse 124
J. Terry, Marshall 121
S. Sommerfeld, P. Tree 115
M. Wilson, Marshall 114
K. Jones, Tatum 114
A. Jones, Hallsville 114
R. Griffin, E. Fields 114
A. Nichols, S. Hill 114
A. Baker, Beckville 113
A. Williams, Whitehouse 110
G. Jenison, B. Sandy 105
A. Hall, W. Oak 104
B. Reeves, U. Grove 100
D. Collins, Timpson 100
DIGSPlayer, team No.
H. Mitchell, E. Fields 455
A. Evans, Longview 379
A. Morton, Gilmer 367
S. Chamberlain, U. Grove 363
R. Griffin, E. Fields 355
M. Lacaze, U. Grove 346
M. Jamaica, L. Chapel 332
C. Buchanan, Marshall 322
K. Stroud, Tatum 317
C. Baker, Carthage 312
S. Dancy-Vasquez, Tatum 301
S. Schott, S. Hill 301
E. Allen, Tatum 298
S. Bell, Sabine 289
K. Jones, U. Grove 285
B. Brown, Whitehouse 283
C. Judd, U. Grove 279
K. Idrogo, Whitehouse 258
A. Taylor, Whitehouse 257
A. Baker, Beckville 250
H. Craig, Henderson 243
K. Hughes, L. Chapel 233
K. Rivers, Beckville 231
S. Griffin, E. Fields 220
M. Weeks, W. Oak 218
H. House, Whitehouse 217
S. Richter, Sabine 215
H. Owens, Whitehouse 2 12
R. Foster, Whitehouse 210
A. Brooks, U. Grove 205
A. Surratt, Carthage 205
J. Abercrombie, Kilgore 199
L. Baker, W. Oak 197
M. Mize, Beckville 196
L. Lewis, Longview 189
Je. Parker, HEAT 188
C. Heath, P. Pewitt 183
A. Tavo, Henderson 182
M. Zett, Carthage 182
M. Wynn, Timpson 182
J. Shaw, L. Chapel 177
C. Smith, E. Fields 177
H. Jordan, Gilmer 176
G. Colley, Henderson 174
A. Mills, Henderson 168
M. Thomas, Kilgore 163
S. Sommerfeld, P. Tree 162
K. Stewart, Carthage 161
M. Cantrell, Sabine 159
T. Barry, P. Tree 156
C. Ponder, B. Sandy 155
A. Caldwell, Winona 153
C. Osmon, P. Pewitt 153
L. Haley, L. Chapel 151
D. Jones, P. Pewitt 151
A. McCann, Sabine 150
K. Courtney, Timpson 150
A. Gresham, Sabine 147
K. Honeycutt, E. Fields 147
J. Johnson, B. Sandy 146
S. Day, Kilgore 139
C. Bates, Sabine 136
A. Northcutt, Henderson 134
E. Rogers, Hallsville 130
G. Harris, Beckville 128
H. Downs, U. Hill 127
S. Elliott, Beckville 125
C. Johnson, H. Springs 124
N. Reed, W. Oak 123
M. Greenwood, Tatum 122
M. Seale, S. Hill 122
S. Horne, L. Chapel 119
A. Sorenson, Tatum 119
C. Ellenburg, Marshall 118
H. Brown, L. Chapel 118
E. Palmer, Marshall 117
Jo. Parker, HEAT 116
S. McGrew, W. Oak 116
E. Worden, B. Sandy 113
G. Jenison, B. Sandy 112
A. Pippins, B. Sandy 111
K. Campbell, S. Hill 109
A. Morris, Beckville 106
A. Mathis, Gilmer 105
F. Kruebbe, Carthage 103
H. Barry, P. Tree 103
R. Tenbrook, H. Springs 103
M. Espinoza, U. Hill 102
K. Waller, Gilmer 102
C. Chandler, E. Fields 100
BLOCKS
Player, team No.
H. Jordan, Gilmer 91
K. Jones, Tatum 87
C. Hicks, Carthage 85
K. Settles, Harmony 84
B. Jackson, U. Hill 72
T. Helton, Henderson 67
C. Cole, Hallsville 63
K. Biggs, Tatum 61
J. Seahorn, Harmony 58
H. Ware, Timpson 58
A. Pippins, B. Sandy 54
B. Edwards, U. Hill 52
M. Tate, Gilmer 51
M. Thomas, Kilgore 48
S. Gallagher, U. Grove 46
A. McCann, Sabine 46
L. George, Longview 45
J. Terry, Marshall 43
A. Pacheco, E. Fields 43
M. Pyle, Hallsville 42
F. Kruebbe, Carthage 42
A. Mills, Henderson 41
M. Lewis, Carthage 41
S. Glenn, E. Fields 41
M. Mize, Sabine 40
M. Wilson, P. Tree 40
T. Ellis, E. Fields 40
A. Jones, S. Hill 38
Jo. Parker, HEAT 37
E. Allen, Tatum 37
R. Davis, Tatum 35
J. Abercrombie, Kilgore 35
B. Brown, Whitehouse 34
K. Smith, Tatum 34
K. Idrogo, Whitehouse 33
J. Cleveland, HEAT 33
A. Jones, Hallsville 31
K. Rivers, Sabine 31
K. King, P. Tree 31
A. Kennedy, H. Springs 31
M. Wilson, Marshall 30
J. Shaw, L. Chapel 30
K. Jones, U. Grove 29
K. Waller, Gilmer 29
A. Northcut, Henderson 28
B. Reeves, U. Grove 28
M. Colbert, Longview 28
M. Zett, Carthage 28
B. Traylor, P. Pewitt 28
M. Cantrell, Sabine 26
J. McLin, Carthage 26
M. Espinoza, U. Hill 26
C. Osmon, P. Pewitt 25
ASSISTS
Player, team No.
S. Richter, Sabine 975
R. Foster, Whitehouse 670
A. Jones, Hallsville 594
A. Sorenson, Tatum 521
E. Worden, B. Sandy 499
C. Ellenburg, Marshall 483
Ja. Parker, HEAT 445
K. Stewart, Carthage 436
C. Jimerson, Henderson 425
A. Baker, Beckville 405
S. Griffin, E. Fields 391
N. Reed, W. Oak 376
S. Elliott, Beckville 372
E. Hatley, Longview 353
N. Smith, Timpson 334
L. Haley, L. Chapel 259
K. Jones, P. Pewitt 249
S. Frederick, Longview 243
A. Vallery, Kilgore 232
A. Mathis, Gilmer 213
A. Daily, Harmony 209
E. McKinney, H. Springs 203
M. Plunk, S. Hill 195
S. Smith, Carthage 194
J. Cocker, P. Pewitt 181
D. McElyea, Kilgore 173
M. Traylor, S. Hill 172
C. Chandler, E. Fields 168
R. Garrett, P. Tree 163
A. Alexander, S. Hill 158
K. Jones, U. Grove 155
M. Jordan, Jefferson 155
K. Courtney, Timpson 152
B. Stewart, H. Springs 148
B. Behrens, Timpson 144
E. Allen, Tatum 136
S. Gallagher, U. Grove 133
J. Holland, U. Hill 129
S. Robinson, Jefferson 126
K. Lindsey, Gilmer 122
D. Nash, Harmony 100
ACESPlayer, team No.
M. Furrh, Sabine 78
C. Cole, Hallsville 70
S. Richter, Sabine 64
K. Jones, U. Grove 57
K. Courtney, Timpson 55
A. Jones, S. Hill 52
M. Cantrell, Sabine 52
Ja. Parker, HEAT 50
K. Campbell, S. Hill 49
J. Shaw, L. Chapel 49
K. Stewart, Carthage 49
M. Mize, Beckville 48
A. Jones, Hallsville 47
J. Cleveland, HEAT 45
S. Griffin, E. Fields 45
R. Foster, Whitehouse 44
S. Robinson, Jefferson 43
S. Elliott, Beckville 43
K. Stroud, Tatum 42
A. Morris, Beckville 42
L. Haley, L. Chapel 41
E. Allen, Tatum 40
A. Sorenson, Tatum 40
M. Weeks, W. Oak 40
T. Johnson, Jefferson 39
S. Bell, Sabine 39
L. Baker, W. Oak 39
R. Griffin, E. Fields 39
C. Osmon, P. Pewitt 39
Jo. Parker, HEAT 38
H. Brown, L. Chapel 38
E. Rogers, Hallsville 38
B. Behrens, Timpson 36
H. Craig, Henderson 36
S. Frederick, Longview 36
S. Schott, S. Hill 35
J. Peery, L. Chapel 35
M. Plunk, S. Hill 34
B. Reeves, U. Grove 34
A. McCann, Sabine 32
K. Hughes, L. Chapel 31
C. Bates, Sabine 31
C. Ferrill, Hallsville 30
A. McDermott, Hallsville 30
M. Wilson, P. Tree 30
M. Colbert, Longview 29
M. Jordan, Jefferson 29
E. Hill, W. Oak 29
M. Seale, S. Hill 28
M. Lacaze, U. Grove 27
M. Dunaway, Marshall 27
G. Jenison, B. Sandy 27
E. Hatley, Longview 26
R. Tenbrook, H. Springs 26
M. Traylor, S. Hill 25
A. Taylor, Whitehouse 25
L. Lewis, Longview 25
K. Rivers, Beckville 25
S. Sommerfeld, P. Tree 25
M. Jackson, P. Pewitt 25
A. Kennedy, H. Springs 25