KILLS
Player, team No.
B. Brown, Whitehouse 557
H. Kreck, Rains 523
E. Allen, Tatum 514
A. Pippins, B. Sandy 511
M. Cantrell, Sabine 417
S. Bell, Sabine 405
L. Jaco, Hawkins 378
J. Shaw, L. Chapel 372
J. Cleveland, HEAT 368
A. McCann, Sabine 365
C. Gray, Carlisle 351
H. Craig, Henderson 334
C. Hicks, Carthage 323
M. Mize, Beckville 321
C. Cole, Hallsville 319
R. Tenbrook, H. Springs 307
L. Baker, W. Oak 305
D. Jones, P. Pewitt 300
A. Pacheco, E. Fields 299
Jo. Parker, HEAT 298
A. Tavo, Henderson 296
L. Lewis, Longview 291
A. Taylor, Whitehouse 284
A. Jones, S. Hill 283
A. Mills, Henderson 282
J. Abercromeie, Kilgore 272
A. McDermott, Hallsville 268
C. Osmon, P. Pewitt 266
S. Glenn, E. Fields 266
J. Seahorn, Harmony 265
J. Cook, O. City 263
K. Rivers, Beckville 261
K. Settles, Harmony 260
L. Baker, Beckville 260
E. Pendleton, Carlisle 259
M. Colbert, Longview 259
M. Thomas, Kilgore 259
A. Ervin, O. City 252
K. Idrogo, Whitehouse 241
J. Haley, L-Kildare 237
D. Wilson, Gilmer 223
J. Terry, Marshall 223
E. Ellenburg, Marshall 222
J. Ventimiglia, Jefferson 218
S. Sommerfeld, P. Tree 218
B. Reeves, U. Grove 215
M. Seale, S. Hill 208
W. Sanders, Carlisle 207
G. Jenison, B. Sandy 205
K. Stroud, Tatum 202
C. Ponder, B. Sandy 195
M. Zett, Carthage 193
M. Wilson, Marshall 192
M. Wilson, P. Tree 190
F. Kruebbe, Carthage 188
K. Jones, U. Grove 188
P. Turner, L-Kildare 187
L. Terry, Rains 187
R. Griffin, E. Fields 182
C. Johnson, H. Springs 182
A. Jones, Hallsville 181
A. Hall, W. Oak 180
S. Smith, Rains 180
S. Watkins, Harmony 176
A. Williams, Whitehouse 169
K. Jones, Tatum 166
A. Kennedy, H. Springs 165
A. Nichols, S. Hill 161
M. Dunaway, Marshall 160
A. Baker, Beckville 157
O. Fraser, Carlisle 150
A. Northcut, Henderson 149
A. Morris, Beckville 148
H. Jordan, Gilmer 142
M. Furrh, Sabine 142
K. Traylor, Rains 139
S. Gallagher, U. Grove 139
R. Rodriguez, Hallsville 138
J. McLin, Carthage 137
R. Hanson, Winona 137
C. Smith, E. Fields 137
L. George, Longview 136
T. Ellis, E. Fields 136
T. Johnson, Jefferson 133
N. Reed, W. Oak 133
E. Hill, Marshall 131
C. Cotton, Jefferson 128
J. Carter, Jefferson 124
R. Stuart, Sabine 123
K. Waller, Gilmer 117
M. Warren, Hawkins 115
L. Couch, Kilgore 115
M. Tate, Gilmer 112
R. Davis, Tatum 107
A. Harris, Beckville 107
L. Dacus, Hawkins 100
DIGS
Player, team No.
M. Lacaze, U. Grove 785
H. Mitchell, E. Fields 714
M. Jamaica, L. Chapel 625
A. Mitcham, U. Hill 587
A. Evans, Longview 545
R. Thorn, O. City 545
C. Buchanan, Marshall 530
H. Kreck, Rains 518
R. Griffin, E. Fields 515
A. Morton, Gilmer 476
P. McAree, Rains 470
B. Brown, Whitehouse 456
K. Phillips, Daingerfield 456
S. Schott, S. Hill 451
J. Madlock, L-Kildare 450
K. Hughes, L. Chapel 440
K. Jones, U. Grove 423
L. Terry, Rains 412
C. Baker, Carthage 408
S. Dancy Vasquez, Tatum 406
K. Idrogo, Whitehouse 393
E. Allen, Tatum 391
K. Stroud, Tatum 391
J. Shaw, L. Chapel 388
A. Taylor, Whitehouse 386
M. Weeks, W. Oak 383
S. Bell, Sabine 378
H. Craig, Henderson 371
C. Judd, U. Grove 363
J. Abercrombie, Kilgore 358
K. Dean, O. City 350
R. Foster, Whitehouse 346
M. Heath, P. Pewitt 345
Je. Parker, HEAT 341
A. Mills, Henderson 323
H. House, Whitehouse 316
A. Baker, Beckville 315
S. Griffin, E. Fields 310
L. Baker, W. Oak 307
R. Larkins, O. City 301
H. Owens, Whitehouse 297
L. Lewis, Longview 295
H. Barry, P. Tree 295
A. Tavo, Henderson 294
C. Osmon, P. Pewitt 294
A. Caldwell, Winona 290
S. Sommerfeld, P. Tree 289
J. Akinsuroju, Daingerfield 286
K. Rivers, Beckville 285
L. Fort, U. Hill 281
M. Thomas, Kilgore 278
J. Johnson, B. Sandy 271
S. Richter, Sabine 269
D. Jones, P. Pewitt 264
A. Surratt, Carthage 261
T. Barry, P. Tree 261
A. McCann, Sabine 256
M. Mize, Beckville 255
M. Zett, Carthage 255
A. Northcutt, Henderson 249
H. Brown, L. Chapel 233
C. Smith, E. Fields 230
S. Monroe, Rains 229
K. Stewart, Carthage 226
L. Haley, L. Chapel 224
G. Colley, Henderson 223
H. Jordan, Gilmer 221
C. Bates, Sabine 220
K. Honeycutt, E. Fields 218
S. Day, Kilgore 218
C. Ellenburg, Marshall 217
M. Truelove, Marshall 217
M. Cantrell, Sabine 214
C. Jimerson, Henderson 213
L. Rocha, Carlise 211
L. Worden, B. Sandy 211
H. Downs, U. Hill 208
S. Horne, L. Chapel 205
J. Davis, P. Tree 201
D. McElyea, Kilgore 199
G. Jenison, B. Sandy 197
A. Gresham, Sabine 189
E. Palmer, Marshall 189
C. Gray, Carlisle 186
K. McGinty, Rains 185
N. Reed, W. Oak 184
S. Riley, W. Oak 184
A. Sewell, O. City 184
R. Tenbrook, H. Springs 180
R. Willie, Harmony 178
Jo. Parker, HEAT 175
F. Kruebbe, Carthage 174
A. Sorenson, Tatum 173
K. Jones, Marshall 173
A. Pippins, B. Sandy 173
M. Rhame, Harmony 172
P. Adams, B. Sandy 172
Ja. Parker, HEAT 168
C. Johnson, H. Springs 167
M. Seale, S. Hill 165
A. Mathis, Gilmer 164
M. Greenwood, Tatum 163
A. Ervin, O. City 162
L. Couch, Kilgore 162
E. Rogers, Hallsville 161
J. Cleveland, HEAT 161
G. Harris, Beckville 161
R. Hanson, Winona 159
M. Espinoza, U. Hill 157
B. Reeves, U. Grove 156
K. Campbell, S. Hill 155
S. Elliott, Beckville 155
A. Pacheco, E. Fields 155
J. Barron, Daingerfield 154
E. McKinney, H. Springs 153
A. Vallery, Kilgore 152
C. Ferrill, Hallsville 149
M. Wilson, P. Tree 149
M. Durham, Daingerfield 147
J. Draper, O. City 145
A. Jones, Hallsville 142
L. Dacus, Hawkins 142
A. Jones, S. Hill 141
A. Chamberlain, Gilmer 139
T. Ellis, E. Fields 135
S. Ellis, Jefferson 134
J. Ventimiglia, Jefferson 133
K. Waller, Gilmer 132
A. Morris, Beckville 131
J. Mott, Rains 130
M. Plunk, S. Hill 127
Ry. Garrett, P. Tree 125
J. Warren, Hawkins 124
B. Edwards, U. Hill 123
M. Richey, HEAT 122
T. Cates, P. Tree 122
A. Nichols, S. Hill 121
V. Miller, Hawkins 121
C. Chandler, E. Fields 121
M. Furrh, Sabine 120
A. Gardner, E. Fields 117
L. White, S. Hill 116
E. Hill, W. Oak 116
S. McGrew, W. Oak 116
K. Brock, Rains 115
A. Lindsey, Winona 114
A. Harris, Beckville 111
R. Couture, Gilmer 107
E. Pope, U. Hill 105
A. Key, Daingerfield 100
L. Spaniol, H. Springs 100
BLOCKS
Player, team No.
K. Settles, Harmony 138
H. Jordan, Gilmer 133
K. Jones, Tatum 132
T. Helton, Henderson 121
M. Jaco, Hawkns 114
C. Hicks, Carthage 114
A. Pippins, B. Sandy 102
J. Seahorn, Harmony 99
C. Cole, Hallsville 88
J. Burks, O. City 86
A. Mills, Henderson 80
M. Thomas, Kilgore 76
ASSISTS
Player, team No.
S. Richter, Sabine 1,393
R. Foster, Whitehouse 1,090
T. Esters, Carlisle 1,060
A. Jones, Hallsville 965
L. Worden, B. Sandy 866
A. Sorenson, Tatum 849
C. Ellenburg, Marshall 788
C. Jimerson, Henderson 729
N. Reed, W. Oak 697
Ja. Parker, HEAT 672
K. Stewart, Carthage 669
A. Baker, Beckville 591
S. Griffin, E. Fields 584
S. Elliott, Beckville 505
K. Wells, L-Kildare 482
E. Hatley, Longview 480
A. Vallery, Kilgore 443
L. Haley, L. Chapel 423
A. Mathis, Gilmer 403
K. Jones, P. Pewitt 386
A. Eddington, Hawkins 385
A. Daily, Harmony 379
Ry. Garrett, P. Tree 364
H. Kreck, Rains 355
E. McKinney, H. Springs 343
D. McElyea, Kilgore 334
S. Frederick, Longview 308
J. Crocker, P. Pewitt 291
B. Stewart, H. Springs 286
K. Jones, U. Grove 284
L. Fort, U. Hill 281
C. Chandler, E. Fields 281
L. Dacus, Hawkins 277
J. Mott, Rains 274
K. Lindsey, Gilmer 271
D. Nash, Harmony 269
A. Alexander, S. Hill 262
K. Brock, Rains 257
J. Draper, O. City 248
M. Plunk, S. Hill 247
S. Smith, Carthage 227
A. Sewell, O. City 223
M. Traylor, S. Hill 220
Re. Garrett, P. Tree 218
J. Holland, U. Hill 208
M. Jordan, Jefferson 200
S. Robinson, Jefferson 191
E. Allen, Tatum 172
S. Gallagher, U. Grove 172
C. Judd, U. Grove 130
N. Garrett, Jefferson 128
C. McFarland, Winona 112
D. Jeter, Daingerfield 100
ACESPlayer, team No.
M. Furrh, Sabine 134
S. Richter, Sabine 120
C. Cole, Hallsville 103
S. Holloway, Carlisle 100
H. Kreck, Rains 94
K. Jones, U. Grove 94
E. Allen, Tatum 87
A. Jones, Hallsville 86
J. Shaw, L. Chapel 86
A. Sorenson, Tatum 81