KILLS
Player, team No.
H. Kreck, Rains 428
B. Brown, Whitehouse 417
E. Allen, Tatum 402
A. Pippins, B. Sandy 382
M. Cantrell, Sabine 331
S. Bell, Sabine 331
L. Jaco, Hawkins 293
J. Cleveland, HEAT 293
C. Hicks, Carthage 293
A. McCann, Sabine 287
H. Craig, Henderson 273
M. Mize, Beckville 264
H. Ware, Timpson 255
R. Tenbrook, H. Springs 247
L. Lewis, Longview 243
Jo. Parker, HEAT 241
L. Baker, Beckville 241
A. Jones, S. Hill 239
K. Courtney, Timpson 238
J. Shaw, L. Chapel 233
A. Pacheco, E. Fields 229
M. Colbert, Longview 227
C. Cole, Hallsville 221
L. Baker, W. Oak 220
A. Tavo, Henderson 213
A. Taylor, Whitehouse 210
A. McDermott, Hallsville 208
D. Jones, P. Pewitt 207
K. Rivers, Beckville 205
S. Glenn, E. Fields 201
K. Settles, Harmony 198
J. Abercrombie, Kilgore 192
J. Cook, O. City 187
M. Thomas, Kilgore 182
J. Seahorn, Harmony 180
A. Ervin, O. City 177
C. Osmon, P. Pewitt 173
J. Ventimiglia, Jefferson 172
M. Seale, S. Hill 170
K. Stroud, Tatum 170
A. Mills, Henderson 167
F. Kruebbe, Carthage 166
M. Zett, Carthage 164
B. Reeves, U. Grove 159
K. Idrogo, Whitehouse 156
E. Ellenburg, Marshall 151
S. Sommerfeld, P. Tree 151
D. Wilson, Gilmer 151
J. Terry, Marshall 149
L. Terry, Rains 149
C. Ponder, B. Sandy 142
R. Griffin, E. Fields 140
G. Jenison, B. Sandy 138
C. Johnson, H. Springs 137
K. Jones, Tatum 135
M. Wilson, Marshall 133
A. Nichols, S. Hill 132
A. Jones, Hallsville 129
A. Hall, W. Oak 129
A. Kennedy, H. Springs 129
S. Smith, Rains 128
A. Williams, Whitehouse 126
A. Baker, Beckville 126
M. Wilson, P. Tree 125
D. Collins, Timpson 124
S. Watkins, Harmony 123
M. Dunaway, Marshall 120
J. McLin, Carthage 120
K. Traylor, Rains 116
A. Northcutt, Henderson 115
R. Rodriguez, Hallsville 112
A. Morris, Beckville 112
T. Ellis, E. Fields 110
B. Behrens, Timpson 108
C. Smith, E. Fields 108
A. Bruce, Daingerfield 107
S. Gallagher, U. Grove 107
L. George, Longview 105
M. Furrh, Sabine 105
DIGS
Player, team No.
M. Lacaze, U. Grove 665
H. Mitchell, E. Fields 541
S. Chamberlain, U. Grove 470
A. Evans, Longview 455
R. Thorn, O. City 423
H. Kreck, Rains 421
A. Mitcham, U. Hill 416
R. Griffin, E. Fields 408
A. Morton, Gilmer 387
P. McAree, Rains 381
K. Phillips, Daingerfield 377
M. Jamaica, L. Chapel 366
C. Baker, Carthage 364
C. Buchanan, Marshall 363
S. Schott, S. Hill 355
C. Judd, U. Grove 344
K. Stroud, Tatum 338
E. Allen, Tatum 336
B. Brown, Whitehouse 333
S. Dancy-Vasquez, Tatum 332
S. Bell, Sabine 323
L. Terry, Rains 308
K. Idrogo, Whitehouse 292
A. Taylor, Whitehouse 291
K. Hughes, L. Chapel 284
M. Weeks, W. Oak 280
H. Craig, Henderson 279
A. Baker, Beckville 277
J. Abercrombie, Kilgore 264
Je. Parker, HEAT 257
L. Lewis, Longview 251
K. Rivers, Beckville 250
S. Griffin, E. Fields 249
H. House, Whitehouse 248
M. Wynn, Timpson 244
R. Foster, Whitehouse 243
J. Johnson, B. Sandy 234
S. Richter, Sabine 233
A. Surratt, Carthage 232
L. Baker, W. Oak 232
M. Thomas, Kilgore 228
R. Larkins, O. City 226
A. Mills, Henderson 226
J. Shaw, L. Chapel 225
C. Ponder, B. Sandy 225
A. Tavo, Henderson 219
M. Zett, Carthage 219
C. Heath, P. Pewitt 218
M. Mize, Beckville 213
A. Caldwell, Winona 209
S. Sommerfeld, P. Tree 202
G. Colley, Henderson 201
J. Akinsuroju, Daingerfield 198
A. McCann, Sabine 194
C. Smith, E. Fields 192
K. Stewart, Carthage 191
T. Barry, P. Tree 184
H. Jordan, Gilmer 184
K. Courtney, Timpson 182
S. Monroe, Rains 182
A. Northcutt, Henderson 181
M. Cantrell, Sabine 180
K. Dean, O. City 179
D. Jones, P. Pewitt 176
C. Osmon, P. Pewitt 176
A. Gresham, Sabine 172
K. Honeycutt, E. Fields 171
L. Worden, B. Sandy 171
C. Bates, Sabine 167
H. Downs, U. Hill 167
C. Jimerson, Henderson 164
S. Day, Kilgore 161
L. Haley, L. Chapel 159
B. Reeves, U. Grove 159
G. Jenison, B. Sandy 158
L. Fort, U. Hill 157
P. Adams, B. Sandy 154
C. Ellenburg, Marshall 153
N. Reed, W. Oak 148
R. Tenbrook, H. Springs 148
C. Johnson, H. Springs 148
D. McElyea, Kilgore 142
E. Rogers, Hallsville 141
A. Key, Daingerfield 140
F. Kruebbe, Carthage 140
K. Campbell, S. Hill 139
M. Greenwood, Tatum 139
G. Harris, Beckville 139
H. Brown, L. Chapel 138
J. Barron, Daingerfield 138
S. Horne, L. Chapel 136
M. Durham, Daingerfield 136
M. Seale, S. Hill 135
A. Ervin, O. City 135
M. Truelove, Marshall 135
A. Pippins, B. Sandy 135
Jo. Parker, HEAT 134
A. Sorenson, Tatum 133
E. Palmer, Marshall 133
S. Elliott, Beckville 132
E. McKinney, H. Springs 130
J. Cleveland, HEAT 126
M. Espinoza, U. Hill 126
S. Riley, W. Oak 124
M. Rhame, Harmony 123
A. Morris, Beckville 123
A. Sewell, O. City 122
A. Pacheco, E. Fields 122
Ja. Parker, HEAT 120
E. McGinty, Rains 120
A. Jones, Hallsville 115
S. Ramsey, Timpson 115
A. Mathis, Gilmer 115
C. Ferrill, Hallsville 113
J. Davis, P. Tree 113
K. Waller, Gilmer 113
A. Chamberlain, Gilmer 112
R. Hanson, Winona 108
T. Ellis, E. Fields 105
J. Ventimiglia, Jefferson 103
M. Furrh, Sabine 103
J. Mott, Rains 103
C. Chandler, E. Fields 101
BLOCKS
Player, team No.
K. Jones, Tatum 104
K. Settles, Harmony 104
H. Jordan, Gilmer 103
C. Hicks, Carthage 100
T. Helton, Henderson 91
B. Jackson, U. Hill 84
M. Jaco, Hawkins 79
J. Seahorn, Harmony 71
B. Edwards, U. Hill 71
C. Cole, Hallsville 70
J. Burks, O. City 69
K. Robinson, Daingerfield 68
K. Traylor, Rains 68
H. Ware, Timpson 66
K. Biggs, Carthage 62
A. McCann, Sabine 61
M. Thomas, Kilgore 61
S. Gallagher, U. Grove 59
L. George, Longview 59
A. Pippins, B. Sandy 59
A. Mills, Henderson 55
M. Tate, Gilmer 55
M. Lewis, Carthage 53
S. Glenn, E. Fields 53
H. Kreck, Rains 51
A. Bruce, Daingerfield 50
A. Jones, S. Hill 49
T. Ellis, E. Fields 49
M. Wilson, P. Tree 48
A. Pacheco, E. Fields 48
M. Mize, Beckville 47
J. Terry, Marshall 46
Jo. Parker, HEAT 46
T. Latchison, Daingerfield 45
M. Pyle, Hallsville 43
E. Allen, Tatum 43
R. Davis, Carthage 43
F. Kruebbe, Carthage 43
A. Kennedy, H. Springs 42
K. Smith, Carthage 41
J. Shaw, L. Chapel 41
M. Wilson, Marshall 39
J. Cleveland, HEAT 39
B. Brown, Whitehouse 38
M. Espinoza, U. Hill 38
A. Jones, Hallsville 35
B. Reeves, U. Grove 35
H. Downs, U. Hill 35
ASSISTS
Player, team No.
S. Richter, Sabine 1,132
R. Foster, Whitehouse 774
A. Jones, Hallsville 714
A. Sorenson, Tatum 635
L. Worden, B. Sandy 633
C. Ellenburg, Marshall 576
K. Stewart, Carthage 573
C. Jimerson, Henderson 536
Ja. Parker, HEAT 528
N. Reed, W. Oak 481
S. Griffin, E. Fields 478
A. Baker, Beckville 467
S. Elliott, Beckville 408
E. Hatley, Longview 393
N. Smith, Timpson 376
A. Vallery, Kilgore 324
J. Draper, O. City 323
L. Haley, L. Chapel 276
Ry. Garrett, P. Tree 276
E. McKinney, H. Springs 270
A. Daily, Harmony 268
K. Jones, P. Pewitt 266
A. Mathis, Gilmer 263
S. Frederick, Longview 261
H. Kreck, Rains 245
M. Plunk, S. Hill 233
A. Eddington, Hawkins 227
J. Mott, Rains 223
K. Brock, Rains 217
S. Smith, Carthage 216
B. Stewart, H. Springs 213
D. McElyea, Kilgore 210
B. Behrens, Timpson 209
C. Chandler, E. Fields 209
J. Crocker, P. Pewitt 198
A. Alexander, S. Hill 194
L. Dacus, Hawkins 190
M. Jordan, Jefferson 186
K. Courtney, Timpson 180
Ally Sewell, O. City 178
M. Traylor, S. Hill 172
K. Lindsey, Gilmer 169
J. Holland, U. Hill 158
D. Nash, Harmony 157
S. Gallagher, U. Grove 150
S. Robinson, Jefferson 140
E. Allen, Tatum 136
D. Jeter, Daingerfield 126
Re. Garrett, P. Tree 119
ACES
Player, team No.
M. Furrh, Sabine 87
S. Richter, Sabine 84
C. Cole, Hallsville 82
K. Courtney, Timpson 66
J. Shaw, L. Chapel 65
M. Cantrell, Sabine 63
A. Morris, Beckville 59
M. Mize, Beckville 59
D. Jeter, Daingerfield 58
A. Jones, Hallsville 57
Ja. Parker, HEAT 57
A. Jones, S. Hill 56
K. Stewart, Carthage 56
T. Latchison, Daingerfield 54
M. Weeks, W. Oak 53
A. Sorenson, Tatum 52
S. Griffin, E. Fields 52
E. Rogers, Hallsville 51
K. Campbell, S. Hill 50
E. Allen, Tatum 50
J. Cleveland, HEAT 50
S. Elliott, Beckville 49
K. Strod, Tatum 46
M. Durham, Daingerfield 46
B. Reeves, U. Grove 46
L. Baker, W. Oak 46
L. Couch, Kilgore 46
H. Brown, L. Chapel 45
R. Foster, Whitehouse 45
J. Akinsuroju, Daingerfield 45
S. Bell, Sabine 45
S. Robinson, Jefferson 44
Jo. Parker, HEAT 44
A. McCann, Sabine 43
R. Griffin, E. Fields 43
C. Osmon, P. Pewitt 43
R. Thorn, O. City 42
B. Behrens, Timpson 42
L. Haley, L. Chapel 41
S. Frederick, Longview 41
D. McElyea, Kilgore 41
T. Johnson, Jefferson 40
M. Wilson, P. Tree 40
M. Plunk, S. Hill 39
A. McDermott, Hallsville 39
H. Craig, Henderson 39
K. Rivers, Beckville 39
S. Schott, S. Hill 38
J. Draper, O. City 38
J. Peery, L. Chapel 37
A. Sewell, O. City 37
M. Lacaze, U. Grove 37
C. Bates, Sabine 36
R. Tenbrook, H. Springs 36
K. Hughes, L. Chapel 35
A. Taylor, Whitehouse 35
M. Dunaway, Marshall 35
M. Jordan, Jefferson 35
Coaches are asked to submit updated season statistics by 3 p.m. each Wednesday for Thursday publication. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com