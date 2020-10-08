Class 6A/5A
KILLS
(Minimum 50)
Player, team No.
M. Wilson, P. Tree 102
M. Colbert, Longview 60
K. Coutee, Lufkin 53
N. Cox, Lufkin 50
DIGS
(Minimum 50)
Player, team No.
J. Davis, P. Tree 115
A. Evans, Longview 107
L. Flores, Lufkin 86
M. Wilson, P. Tree 86
M. Kier, Lufkin 70
B. Hodges, Lufkin 69
E. Rogers, Hallsville 66
A. Roberson, Marshall 64
J. Rusk, Longview 63
T. Cates, P. Tree 61
E. Ellenburg, Marshall 56
S. Frederick, Longview 55
R. Garrett, P. Tree 54
J. Emery, Marshall 53
C. Ellenburg, Marshall 52
C. Chatman, P. Tree 50
ASSISTS
(Minimum 50)
Player, team No.
A. Jones, Hallsville 148
L. Flores, Lufkin 125
C. Ellenburg, Marshall 120
E. Hatley, Longview 101
C. Chatman, P. tree 94
R. Garrett, P. Tree 82
M. Lila, Lufkin 74
A. Alexander, Longview 68
BLOCKS
(Minimum 10)
Player, team No.
O. Simmons, Hallsville 21
J. Morrow, Longview 16
J. Scroggins, P. Tree 15
J. Terry, Marshall 15
C. Morgan, Lufkin 14
M. Wilson, Marshall 14
M. Colbert, Longview 14
A. Houston, Lufkin 12
M. Wilson, P. Tree 12
K. Coutee, Lufkin 11
ACES
(Minimum 10)
Player, team No.
L. Flores, Lufkin 17
J. Scroggins, P. Tree 14
B. Hodges, Lufkin 12
R. Garrett, P. Tree 12
A. Roberson, Marshall 12
M. Kier, Lufkin 10
Class 4A/3A/2A
KILLS
(Minimum 100)
Player, team No.
S. steen, Lindale 312
A. McCann, Sabine 287
J. Parker, HEAT 282
C. Smith, E. Fields 256
L. Jaco, Hawkins 238
C. Osmon, P. Pewitt 236
K. Stroud, Tatum 228
K. Rivers, Beckville 215
T. Ellis, E. Fields 207
K. Jones, Tatum 205
C. Bowles, S. Hill 190
F. Kruebbe, Carthage 170
A. Morris, Beckville 170
C. Judd, U. Grove 169
L. Baker, W. Oak 168
S. Wyllie, Lindale 163
L. Baker, Beckville 161
M. Warren, Hawkins 150
T. Ward, N. diana 150
T. Garrett, N. Diana 146
M. Lewis, Carthage 145
M. Brown, Tatum 132
H. Jordan, Gilmer 131
E. Adams, Gary 130
R. Stuart, Sabine 126
M. Ellis, E. Fields 125
A. Brooks, U. Grove 124
A. Harris, Beckville 121
K. Johnson, Gilmer 119
M. Seale, S. hill 119
R. Couture, Gilmer 118
J. Seahorn, Harmony 117
M. Furrh, Sabine 116
M. Settles, Harmony 116
D. Harrison, HEAT 112
A. Hall, W. Oak 110
C. Mayfield, S. Hill 110
G. Johnson, Gary 103
DIGS
(Minimum 100)
Player, team No.
R. Harris, Gilmer 355
M. Ellis, E. Fields 320
S. Dancy-Vasquez, Tatum 315
C. Smith, E. Fields 315
Je. Parker, HEAT 312
S. Jones, P. Pewitt 303
C. Osmon, P. Pewitt 278
S. Schott, S. Hill 261
D. Torrey, Pittsburg 230
A. Morris, Beckville 226
K. Stroud, Tatum 221
A. Harris, Beckville 221
M. Furh, Sabine 219
A. Gesham, Sabine 219
K. Campbell, S. Hill 217
M. Seale, S. Hill 217
H. Auvil, E. Fields 217
M. Bottoms, P. Pewitt 211
T. Ellis, E. Fields 210
A. McCann, Sabine 205
Jo. Parker, HEAT 205
M. Heath, P. pewitt 197
T. Ward, N. Diana 196
S. Richter, Sabine 192
M. Richey, HEAT 192
F. Kruebbe, Carthage 188
S. Chamberlain, U. Grove 182
H. McGee, P. Pewitt 179
A. Baker, Beckville 169
J. Avalos, L. Chapel 167
M. Jamaica, L. Chapel 164
H. Jordan, Gilmer 151
C. Chandler, E. Fields 150
M. Traylor, S. Hill 148
M. Warren, Hawkins 147
L. Baker, W. Oak 145
K. Rivers, Beckville 145
A. Boyd, P. Pewitt 138
A. Ervin, O. City 138
C. Bates, Sabine 134
M. Rhame, Harmony 134
E. Dodge, Carthage 130
A. Morton, Gilmer 129
B. Croft, W. Oak 127
M. Thurman, Lindale 127
G. Johnson, Gary 121
S. Smith, Carthage 120
A. Sorenson, Tatum 120
M. Weeks, W. Oak 118
J. Loeza, N. Diana 115
M. Corley, HEAT 114
M. File, HEAT 113
J. Howard, Hawkins 112
L. Dacus, Hawkins 105
L. James, N. Diana 105
R. Romero, Lindale 104
J. Rusk, Jefferson 104
C. Turner, Hawkins 104
E. Adams, Gary 103
S. Steen, Lindale 100
M. Greenwood, Tatum 100
ASSISTS
(Minimum 100)
Player, team No.
A. Sorenson, Tatum 604
K. Pierce, Lindale 578
S. Richter, Sabine 541
M. Traylor, S. Hill 474
A. Baker, Beckville 436
J. Loeza, N. Diana 431
S. Smith, Carthage 420
C. Chandler, E. Fields 395
E. Hill, W. Oak 387
L. Dacus, Hawkins 369
S. Elliott, Beckville 341
M. Littlejohn, U. Grove 334
S. Jones, P. Pewitt 314
J. Harris, Gilmer 291
J. Warren, Hawkins 264
M. Corley, HEAT 263
L. Trimble, Harmony 251
K. Lindsey, Gilmer 209
C. Linebarger, Gary 182
R. Larkins, O. City 176
A. Bonner, Gary 147
A. Kellum, Pittsburg 144
M. File, HEAT 124
B. Shelton, Jefferson 117
J. Chavez, L. Chapel 115
C. Blalock, Pittsburg 110
BLOCKS
(Minimum 25)
Player, team No.
T. Ellis, E. Fields 101
A. McCann, Sabine 71
A. Boyd, Gladewater 67
H. Jordan, Gilmer 63
J. Bell, Gladewater 62
J. Seahorn, Harmony 60
M. Lewis, Carthage 53
E. Adams, Gary 52
S. Wyllie, Lindale 51
M. Settles, Harmony 51
K. Jones, Tatum 48
Jo. Parker, Lindale 46
C. Smith, E. Fields 42
A. Turner, Gladewater 40
K. Timmons, Carthage 40
M.J. Weatherford, Beckville 40
A. Bradshaw, Gilmer 37
C. Brown, Sabine 35
H. Oliver, Gladewater 35
A. Caron, S. Hill 35
C. Judd, U. Grove 35
J. Burks, O. City 34
B. Philen, Lindale 33
M. Ellis, E. Fields 33
K. Rivers, Beckville 32
R. Stuart, Sabine 31
S. Hollins, Pittsburg 29
J. Roberts, Carthage 29
K. Lindsay, Gilmer 28
M. Warren, Hawkins 26
ACES
(Minimum 25)
Player, team No.
A. Harris, Beckville 73
E. Adams, Gary 68
K. Stroud, Tatum 65
Jo. Parker, HEAT 58
S. Chamberlain, U. Grove 55
M. Traylor, S. Hill 54
A. Morris, Beckville 52
S. Richter, Sabine 50
C. Judd, U. Grove 50
A. Kellum, Pittsburg 49
A. Brooks, U. Grove 49
K. Campbell, S. Hill 46
C. Osmon, P. Pewitt 43
M. Greenwood, Tatum 43
S. Schott, S. Hill 42
H. McGee, P. Pewitt 41
M. Richey, HEAT 41
A. Sorenson, Tatum 41
K. Rivers, Beckville 41
T. Baker, Gary 40
S. Elliott, Beckville 39
A. Oney, N. Diana 36
A. Hall, W. Oak 35
C. Linebarger, Gary 35
F. Kruebbe, Carthage 35
Je. Parker, HEAT 34
N. Styles, Pittsburg 33
A. Bonner, Gary 33
A. Ervin, O. City 33
L. Baker, W. Oak 32
S. Coleman, U. Grove 32
M. Williams, U. Grove 32
M. Furrh, Sabine 31
B. Croft, W. Oak 30
K. Wilkinson, W. oak 30
T. Ward, N. Diana 30
J. Rusk, Jefferson 29
E. Gregson, S. Hill 29
A. Boyd, P. Pewitt 25
A. Gallant, HEAT 25
T. Johnson, Jefferson 25
M. Littlejohn, U. Grove 25