KILLS
Player, team No.
H. Kreck, Rains 406
E. Allen, Tatum 378
S. Bell, Sabine 309
M. Cantrell, Sabine 306
C. Hicks, Carthage 280
J. Cleveland, HEAT 277
C. Gray, Carlisle 273
A. McCann, Sabine 262
L. Jaco, Hawkins 256
M. Mize, Beckville 244
H. Craig, Henderson 243
R. Tenbrook, H. Springs 230
Jor. Parker, HEAT 229
H. Ware, Timpson 228
A. Jones, S. Hill 227
L. Lewis, Longview 226
L. Baker, Beckville 223
K. Courtney, Timpson 220
M. Colbert, Lonview 214
L. Baker, W. Oak 212
J. Shaw, L. Chapel 212
D. Jones, P. Pewitt 207
A. Pacheco, E. Fields 206
A. McDermott, Hallsville 200
C. Cole, Hallsville 198
A. Tavo, Henderson 197
S. Glenn, E. Fields 190
K. Rivers, Beckville 187
K. Settles, Harmony 179
C. Osmon, P. Pewitt 173
M. Seale, S. Hill 166
K. Stroud, Tatum 162
W. Sanders, Carlisle 160
A. Mills, Henderson 160
J. Ventimiglia, Jefferson 158
J. Seahorn, Harmony 157
M. Zett, Carthage 151
S. Sommerfeld, P. Tree 151
D. Wilson, Gilmer 151
E. Ellenburg, Marshall 144
F. Kruebbe, Carthage 144
L. Terry, Rains 142
J. Terry, Marshall 139
E. Pendleton, Carlisle 136
B. Reeves, U. Grove 136
K. Jones, U. Grove 130
M. Wilson, Marshall 127
K. Jones, Tatum 125
M. Wilson, P. Tree 125
C. Johnson, H. Springs 125
R. Griffin, E. Fields 123
A. Hall, W. Oak 122
A. Kennedy, H. Springs 122
A. Jones, Hallsville 121
S. Smith, Rains 118
J. McLin, Carthage 117
A. Baker, Beckville 117
D. Collins, Timpson 111
O. Fraser, Carlisle 110
M. Dunaway, Marshall 109
S. Watkins, Harmony 103
A. Northcutt, Henderson 103
A. Morris, Beckville 101
T. Ellis, E. Fields 100
K. Traylor, Rains 100
DIGS
Player, team No.
M. Lacaze, U. Grove 558
H. Mitchell, E. Fields 495
S. Chamberlain, U. Grove 439
A. Evans, Longview 430
H. Kreck, Rains 389
A. Morton, Gilmer 387
R. Griffin, E. Fields 380
K. Jones, U. Grove 352
P. McAree, Rains 352
M. Jamaica, L. Chapel 352
C. Baker, Carthage 350
C. Buchanan, Marshall 349
A. Mitcham, U. Hill 336
K. Stroud, Tatum 331
S. Schott, S. Hill 331
C. Judd, U. Grove 324
S. Dancy Vasquez, Tatum 318
E. Allen, Tatum 312
S. Bell, Sabine 306
L. Terry, Rains 286
M. Weeks, W. Oak 272
H. Craig, Henderson 267
A. Baker, Beckville 260
K. Hughes, L. Chapel 259
L. Lewis, Longview 242
K. Rivers, Beckville 241
L. Baker, W. Oak 234
S. Griffin, E. Fields 234
Jen. Parker, HEAT 232
A. Surratt, Carthage 226
S. Richter, Sabine 223
A. Brooks, U. Grove 222
C. heath, P. Pewitt 218
M. Wynn, Timpson 207
M. Zett, Carthage 205
S. Sommerfeld, P. Tree 202
M. Mize, Beckville 202
J. Shaw, L. Chapel 201
A. Tavo, Henderson 200
A. Mills, Henderson 194
G. Colley, Henderson 185
T. Barry, P. Tree 184
C. Smith, E. Fields 184
H. Jordan, Gilmer 184
A. Caldwell, Winona 182
K. Stewart, Carthage 181
D. Jones, P. Pewitt 176
C. Osmon, P. Pewitt 176
A. McCann, Sabine 170
S. Monroe, Rains 169
L. Rocha, Carlisle 168
M. Cantrell, Sabine 165
H. Barry, P. Tree 165
K. Honeycutt, E. Fields 161
L. Haley, L. Chapel 159
A. Northcutt, Henderson 156
A. Gresham, Sabine 155
K. Courtney, Timpson 154
C. Bates, Sabine 154
N. Reed, W. Oak 147
C. Jimerson, Henderson 146
H. Downs, U. Hill 145
C. Ellenburg, Marshall 143
R. Tenbrook, H. Springs 141
C. Johnson, H. Springs 139
C. Gray, Carlisle 135
E. Rogers, Hallsville 133
G. Harris, Beckville 131
Jor. Parker, HEAT 129
M. Greenwood, Tatum 128
S. Elliott, Beckville 128
M. Seale, S. Hill 128
E. Palmer, Marshall 127
A. Sorenson, Tatum 127
H. Brown, L. Chapel 127
S. Horne, L. Chapel 127
F. Kruebbe, Carthage 126
M. Truelove, Marshall 125
L. Fort, U. Hill 124
K. Campbell, S. Hill 124
E. McKinney, H. Springs 120
K. McGinty, Rains 116
S. Riley, W. Oak 115
A. Mathis, Gilmer 115
J. Davis, P. Tree 113
A. Morris, Beckville 113
K. Waller, Gilmer 113
A. Pacheco, E. Fields 112
A. Chamberlain, Gilmer 112
A. Jones, Hallsville 111
Jad. Parker, HEAT 111
M. Espinoza, U. Hill 110
J. Cleveland, HEAT 106
C. Ferrill, Hallsville 103
J. Mott, Rains 101
S. Ramsey, Timpson 100
M. Plunk, S. Hill 100
BLOCKS
Player, team No.
H. Jordan, Gilmer 103
K.Jones, Tatum 95
C. Hicks, Carthage 95
K. Settles, Harmony 89
T. Helton, Henderson 81
M. Jaco, Hawkins 76
B. Jackson, U. Hill 69
C. Cole, Hallsville 66
K. Traylor, Rains 65
J. Seahorn, Harmony 61
K. Biggs, Tatum 61
H. Ware, Timpson 60
L. George, Longview 56
S. Gallagher, U. Grove 55
M. Tate, Gilmer 55
A. McCann, Sabine 53
H. Kreck, Rains 49
A. Mills, Henderson 48
M. Wilson, P. Tree 48
M. Lewis, Carthage 47
T. Ellis, E. Fields 46
B. Edwards, U. Hill 45
S. Glenn, E. Fields 45
J. Terry, Marshall 44
A. Pacheco, E. Fields 44
E. Allen, Tatum 43
F. Kruebbe, Carthage 43
A. Jones, S. Hill 43
M. Pyle, Hallsville 42
A. Kennedy, H. Springs 42
Jor. Parker, HEAT 42
M. Mize, Beckville 41
R. Davis, Tatum 40
M. Wilson, Marshall 37
K. Smith, Tatum 37
J. Cleveland, HEAT 36
J. Shaw, L. Chapel 36
C. Hoffman, Rains 35
M. Warren, Hawkins 34
A. Jones, Hallsville 33
K. Jones, U. Grove 32
B. Reeves, U. Grove 32
J. McLin, Carthage 32
K. King, P. Tree 32
K. Waller, Gilmer 32
K. Rivers, Beckville 31
B. Traylor, P. Pewitt 31
ASSISTS
Player, team No.
S. Richter, Sabine 1042
T. Esters, Carlisle 715
A. Jones, Hallsville 655
A. Sorenson, Tatum 586
C. Ellenburg, Marshall 543
K. Stewart, Carthage 527
Jad. Parker, HEAT 501
C. Jimerson, Henderson 478
N. Reed, Beckville 456
S. Griffin, E. Fields 432
A. Baker, Beckville 428
E. Hatley, Longview 387
S. Elliott, Beckville 382
N. Smith, Timpson 348
Re. Garrett, P. Tree 276
L. Haley, L. Chapel 276
S. Frederick, Longview 272
K. Jones, P. Pewitt 266
A. Mathis, Gilmer 263
E. McKinney, H. Springs 259
A. Eddington, Hawkins 245
A. Daily, Harmony 243
H. Kreck, Rains 228
M. Plunk, S. Hill 216
J. Mott, Rains 210
K. Jones, U. Grove 209
K. Brock, Rains 209
S. Smith, Carthage 206
J. Crocker, P. Pewitt 198
B. Stewart, H. Springs 194
C. Chandler, E. Fields 189
A. Alexander, S. Hill 185
B. Behrens, Timpson 174
M. Traylor, S. Hill 172
L. Dacus, Hawkins 171
M. Jordan, Jefferson 170
K. Courtney, Timpson 170
K. Lindsey, Gilmer 169
S. Gallagher, U. Grove 145
J. Holland, U. Hill 143
S. Robinson, Jefferson 137
E. Allen, Tatum 136
D. Nash, Harmony 125
Ry. Garrett, P. Tree 119
ACES
Player, team No.
M. Furh, Sabine 84
C. Cole, Hallsville 81
S. Richter, Sabine 74
K. Jones, U. Grove 71
K. Courtney, Timpson 60
J. Shaw, L. Chapel 60
M. Cantrell, Sabine 57
A. Jones, S. Hill 55
Jad. Parker, HEAT 54
K. Stewart, Carthage 53
A. Jones, Hallsville 50
S. Griffin, E. Fields 49
K. Campbell, S. Hill 49
M. Mize, Beckville 48
M. Weeks, W. Oak 48
E. Rogers, Hallsville 47
J. Cleveland, HEAT 47
L. Baker, W. Oak 45
B. Reeves, U. Grove 44
E. Allen, Tatum 44
A. Sorenson, Tatum 44
S. Robinson, Jefferson 44
S. Bell, Sabine 44
S. Elliott, Beckville 44
A. Morris, Beckville 44
K. Stroud, Tatum 43
R. Griffin, E. Fields 43
C. Osmon, P. Pewitt 43
Jor. Parker, HEAT 43
B. Behrens, Timpson 42
S. Frederick, Longview 41
H. Brown, L. Chapel 41
L. Haley, L. Chapel 41
T. Esters, Carlisle 40
T. Johnson, Jefferson 40
M. Wilson, P. Tree 40
A. McCann, Sabine 39
M. Plunk, S. Hill 38
A. McDermot, Hallsville 37
H. Craig, Henderson 37
S. Schott, S. Hill 36
W. Sanders, Carlisle 35
J. Peery, L. Chapel 35
R. Tenbrook, H. Springs 34
M. Dunaway, Marshall 33
M. Lacaze, U. Grove 33
M. Colbert, Longview 32
M. Jordan, Jefferson 32
K. Hughes, L. Chapel 32
L. Lewis, Longview 31
C. Bates, Sabine 31
C. Gray, Carlisle 30
C. Ferrill, Hallsville 30
A. Harris, Beckville 30
E. Hill, W. Oak 30
Coaches are asked to submit updated statistics by 3 p.m. each Wednesday for Thursday publication. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com