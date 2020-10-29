(6A/5A/Private)
KILLS
(Minimum 50)
Player, team No.
B. Reed, B. Hill 226
M. Wilson, P. Tree 174
M. Colbert, Longview 114
A. McDermott, Hallsville 95
H. Casel, Legacy 94
K. Coutee, Lufkin 92
L. Turner, B. Hill 90
J. Johnson, Legacy 85
N. Cox, Lufkin 85
E. Ellenburg, Marshall 85
M. Roberts, B. Hill 73
M. Wilson, Marshall 70
B. Mitchell, Longview 69
C. Fadal, P. Tree 66
I. Jones, Legacy 65
J. Terry, Marshall 64
L. Flores, Lufkin 59
S. Udosen, Legacy 58
J. Scrogins, P. Tree 54
O. Simmons, Hallsville 50
DIGS
(Minimum 50)
Player, team No.
J. Davis, P. Tree 183
M. Wilson, P. Tree 172
A. Evans, Longview 168
B. Reed, B. Hill 166
B. Hodges, Lufkin 122
E. Rogers, Hallsville 121
L. Flores, Lufkin 120
M. Kier, Lufkin 114
M. McCurley, B. Hill 109
I. Emery, Marshall 105
T. Cates, P. Tree 103
E. Ellenburg, Marshall 101
K. Jones, Marshall 101
C. Ellenburg, Marshall 100
K. Holley, B. Hill 97
J. Rusk, Longview 92
A. Roberson, Marshall 92
A. Jones, Hallsville 89
C. Chatman, P. Tree 88
A. Gates, Legacy 82
R. Garrett, P. Tree 81
S. Frederick, Longview 80
M. Nelson, Hallsville 77
M. Lila, Lufkin 70
C. Wise, Legacy 67
M. Dunaway, Marshall 67
C. Bailey, B. Hill 67
A. Hardee, B. Hill 61
C. Ferrill, Hallsville 59
J. Scroggins, P. Tree 59
M. Roberts, B. Hill 53
H. Casel, Legacy 51
N. Cox, Lufkin 50
ASSISTS
(Minimum 50)
Player, team No.
A. Hardee, B. Hill 377
A. Jones, Halslville 336
C. Wise, Legacy 226
C. Ellenburg, Marshall 212
L. Flores, Lufkin 209
C. Chatman, P. Tree 158
E. Hatley, Longview 157
R. Garrett, P. Tree 138
A. Armstrong, Legacy 122
M. Lila, Lufkin 113
A. Alexander, Longview 108
K. Turner, Marshall 92
A. Skinner, Longview 70
ACES
(Minimum 15)
Player, team No.
K. Holley, B. Hill 51
M. McCurley, B. Hill 34
L. Flores, Lufkin 30
C. Wise, Legacy 29
A. Jones, Hallsville 29
A. Hardee, B. Hill 24
M. Roberts, B. Hill 24
E. Rogers, Hallsville 23
R. Garrett, P. Tree 23
H. Casel, Legacy 21
M. Wilson, P. Tree 21
B. Reed, B. Hill 21
C. Bailey, B. Hill 20
J. Scroggins, P. Tree 18
J. Hutton, Legacy 17
J. Davis, P. Tree 16
S. Frederick, Longview 15
A. Armstrong, Legacy 15
A. McDermott, Hallsville 15
BLOCKS
(Minimum 15)
Player, team No.
J. Scroggins, P. Tree 33
M. Colbert, Longview 31
C. Thomas, Hallsville 29
O. Simmons, Hallsville 28
J. Johnson, Legacy 27
A. Jones, Hallsville 27
L. Turner, B. Hill 27
K. Coutee, Lufkin 26
M. Wilson, P. Tree 24
J. Terry, Marshall 24
C. Morgan, Lufkin 22
M. Wilson, Marshall 22
I. Jones, Legacy 21
J. Morrow, Longview 20
P. Mathis, Longview 20
A. Houston, Lufkin 18
S. Udosen, Legacy 17
B. Reed, B. Hill 16
(4A/3A/2A)
KILLS
(Minimum 100)
Player, team No.
S. Steen, Lindale 400
L. Jaco, Hawkins 346
A. McCann, Sabine 324
Jo. Parker, HEAT 305
C. Smith, E. Fields 297
C. Judd, U. Grove 290
C. Osmon, P. Pewitt 284
T. Ellis, E. Fields 280
K. Rivers, Beckville 269
K. Stroud, Tatum 269
C. Ponder, B. Sandy 265
C. Bowles, S. Hill 263
K. Jones, Tatum 253
F. Kruebbe, Carthage 230
A. Brooks, U. Grove 223
L. Baker, W. Oak 220
A. Morris, Beckville 218
M. Warren, Hawkins 211
E. Adams, Gary 206
M. Lewis, Carthage 200
T. Garrett, N. Diana 199
J. Seahorn, Harmony 198
T. Ward, N. Diana 198
G. Jenison, B. Sandy 195
S. Wyllie, Lindale 194
L. Baker, Beckville 193
H. Jordan, Gilmer 184
R. Couture, Gilmer 183
K. Settles, Harmony 178
B. Arnold, B. Sandy 175
M. Brown, Tatum 173
K. Johnson, Gilmer 169
K. King, W. Rusk 151
A. Harris, Beckville 149
M. Ellis, E. Fields 149
M. Seale, S. Hill 148
G. Johnson, Gary 147
R. Stuart, Sabine 146
J. Casey, W. Rusk 145
A. Hall, W. Oak 138
L. Dacus, Hawkins 132
M. Furrh, Sabine 131
C. Mayfield, S. Hill 130
T. Conde, Hawkins 127
A. Caron, S. Hill 125
K. Waller, Gilmer 122
C. Manasse, S. Hill 120
D. Harrison, HEAT 118
S. Oubre, N. Diana 117
A. Baker, Beckville 115
S. Stuart, Gary 115
M. Fenter, Overton 115
K. Biggs, Tatum 113
A. Bruce, Daingerfield 112
P. Morton, W. Rusk 110
M. Jackson, P. Pewitt 108
M. Jamaica, L. Chapel 104
K. McMillian, Overton 102
S. Jones, P. Pewitt 100
M. Hodges, Carthage 100
DIGS
(Minimum 100)
Player, team No.
R. Harris, Gilmer 521
S. Jones, P. Pewitt 391
C. Smith, E. Fields 385
C. Osmon, P. Pewitt 380
P. Morton, W. Rusk 379
S. Dancy-Vasquez, Tatum 371
M. Ellis, E. Fields 370
K. Phillips, Daingerfield 340
Je. Parker, HEAT 332
S. Schott, S. Hill 330
J. English, Overton 322
D. Torrey, Pittsburg 315
J. Casey, W. Rusk 315
S. Chamberlain, U. Grove 299
M. Seale, S. Hill 298
J. Avalos, L. Chapel 287
M. Jamaica, L. Chapel 285
A. Harris, Beckville 265
A. Morris, Beckville 262
G. Jenison, B. Sandy 261
H. Jordan, Gilmer 260
T. Ward, N. Diana 260
H. Auvil, E. Fields 260
C. Ponder, B. Sandy 258
A. Gresham, Sabine 257
C. Minter, B. Sandy 255
K. Stroud, Tatum 249
M. Furrh, Sabine 248
F. Kruebbe, Carthage 245
M. Bottoms, P. Pewitt 241
H. McGee, P. Pewitt 239
T. Ellis, E. Fields 237
K. King, W. Rusk 236
S. Lejeune, W. Rusk 236
K. McMillian, Overton 225
A. McCann, Sabine 223
J. Parker, HEAT 212
S. Richter, Sabine 210
M. Richey, HEAT 207
E. Dodge, Carthage 205
A. Baker, Beckville 203
M. Moser, Overton 202
M. Traylor, S. Hill 197
M. Rhame, Harmony 197
M. Warren, Hawkins 195
A. Morton, Gilmer 192
S. Smith, Carthage 190
M. Thurman, Lindale 186
K. Rivers, Beckville 184
L. Baker, W. Oak 182
C. Chandler, E. Fields 182
J. Chavez, L. Chapel 167
M. Blizzard, W. Rusk 165
C. Bates, Sabine 162
J. Loeza, N. Diana 162
A. Boyd, P. Pewitt 159
S. Steen, Lindale 158
K. Campbell, S. Hill 155
A. McCartney, B. Sandy 154
B. Croft, W. Oak 154
A. Brooks, U. Grove 154
B. Arnold, B. Sandy 153
B. Derrick, B. Sandy 153
R. Romero, Lindale 152
G. Warren, L. Chapel 152
M. Weeks, W. Oak 151
L. Dacus, Hawkins 151
A. Brown, Overton 146
A. Sorenson, Tatum 145
T. Tilley, Overton 143
S. Smith, W. Rusk 142
M. Heath, P. Pewitt 140
G. Johnson, Gary 139
M. Greenwood, Tatum 137
E. Adams, Gary 135
L. James, N. Diana 134
J. Howard, Hawkins 134
J. Hendrix, W. Rusk 132
M. Corley, HEAT 131
C. Turner, Hawkins 129
M. File, HEAT 122
J. Warren,Hawkins 121
J. Harris, Gilmer 119
V. Miller, Hawkins 119
K. Johnston, Gilmer 117
A. Oney, N. Diana 116
R. Couture, Gilmer 114
S. Elliott, Beckville 112
H. Sharpless, Beckville 112
M. Jackson, P. Pewitt 111
M. Littlejohn, U. Grove 110
K. Pierce, Lindale 108
A. Key, Daingerfield 103
N. Styles, Pittsburg 103
A. Wylie, Pittsburg 102
E. Roberts, Sabine 101
T. Conde, Hawkins 100
ASSISTS
(Minimum 100)
Player, team No.
A. Sorenson, Tatum 749
K. Pierce, Lindale 746
M. Traylor, S. Hill 655
S. Smith, Carthage 650
S. Richter, Sabine 626
C. Minter, B. Sandy 589
J. Loeza, N. Diana 578
M. Littlejohn, U. Grove 553
A. Baker, Beckville 533
L. Dacus, Hawkins 518
E. Hill, W. Oak 510
C. Chandler, E. Fields 501
S. Lejeune, W. Rusk 488
S. Elliott, Beckville 4 51
J. Harris, Gilmer 427
J. Warren, Hawkins 408
S. Jones, P. Pewitt 397
L. Trimble, Harmony 321
C. Linebarger, Gary 312
M. Corley, HEAT 312
K. Lindsey, Gilmer 305
D. Jeter, Daingerfield 256
J. Chavez, L. Chapel 232
A. Kellum, Pittsburg 193
A. Bonner, Gary 187
T. Tilley, Overton 180
D. Nash, Harmony 176
K. McMillian, Overton 154
C. Blalock, Pittsburg 141
M. File, HEAT 125
G. Winn,U. Grove 116
ACES
(Minimum 25)
Player, team No.
A. Harris, Beckville 104
A. Brooks, U. Grove 88
E. Adams, Gary 85
S. Chamberlain, U. Grove 82
K. Stroud, Tatum 74
F. Kruebbe, Carthage 72
A. Morris, Beckville 71
C. Judd, U. Grove 71
Jo. Parker, HEAT 69
K. McMillian, Overton 66
M. Traylor, S. Hill 60
A. Sorenson, Tatum 60
A. Kellum, Pittsburg 58
M. Greenwood, Tatum 57
S. Richter, Sabine 56
J. Hendrix, W. Rusk 56
C. Osmon, P. Pewitt 54
K. Campbell, S. Hill 53
S. Coleman, U. Grove 53
A. McCartney, B. Sandy 50
B. Croft, W. Oak 50
M. Willams, U. Grove 49
S. Schott, S. Hill 48
K. Rivers, Beckville 48
T. Baker, Gary 48
S. Elliott, Beckville 47
A. Oney, N. Diana 47
M. Fenter, Overton 47
H. McGee, P. Pewitt 45
J. Akinsuroju, Daingerfield 44
K. Wilkinson, W. Oak 44
M. Richey, HEAT 44
M. Littlejohn, U. Grove 44
B. Derrick, B. Sandy 43
A. Hall, W. Oak 43
C. Linebarger, Gary 42
L. Baker, W. Oak 41
J. Casey, W. Rusk 41
L. Dacus, Hawkins 39
M. Furrh, Sabine 37
E. Gregson, S. Hill 36
S. Stuart, Gary 36
N. Styles, Pittsburg 35
Je. Parker, HEAT 35
C. Manasse, S. Hill 34
M. Seale, S. Hill 34
P. Morton, W. Rusk 33
G. Jenison, B. Sandy 32
S. Jones, P. Pewitt 31
J. Chavez, L. Chapel 30
M. Weeks, W. Oak 29
K. King, W. Rusk 29
S. Dancy-Vasquez, Tatum 28
C. Blalock, Pittsburg 28
R. Romero, Lindale 28
A. Gallant, HEAT 28
T. Conde, Hawkins 28
C. Ponder, B. Sandy 27
K. Phillips, Daingerfield 27
M. Jamaica, L. Chapel 27
K. Posey, Pittsburg 26
A. Boyd, P. Pewitt 26
J. Harris, Gilmer 25
A. Gresham, Sabine 25
BLOCKS
(Minimum 25)
Player, team No.
T. Ellis, E. Fields 121
H. Jordan, Gilmer 90
A. McCann, Sabine 83
M. Lewis, Carthage 80
J. Seahorn, Harmony 78
C. Judd, U. Grove 76
G. Allen, Daingerfield 75
K. Settles, Harmony 74
E. Adams, Gary 72
A.Boyd, Gladewater 70
S. Wyllie, Lindale 63
J. Bell, Gladewater 63
K. Timmons, Carthage 60
A. Bradshaw, Gilmer 59
C. Smith, E. Fields 55
J. Roberts, Carthage 55
K. Jones, Tatum 54
A. Bruce, Daingerfield 51
Jo. Parker, HEAT 50
B. Arnold, B. Sandy 4 8
A. Caron, S. Hill 46
M.J. Weatherford, Beckville 45
A. Turner, Gladewater 43
M. Ellis, E. Fields 43
K. Rivers, Beckville 42
C. Brown, Sabine 42
H. Oliver, Gladewater 38
P. Morton, W. Rusk 38
S. Hollins, Pittsburg 37
C. Chandler, E. Fields 35
M. Warren, Hawkins 35
B. Philen, Lindale 34
K. Waller, Gilmer 33
T. Garrett, N. Diana 33
A. Hall, W. Oak 32
R. Stuart, Sabine 32
M. Tate, Gilmer 29
A. Smith, L. Chapel 29
S. Steen, Lindale 28
A. Newsome, N. Diana 28
L. Dacus, Hawkins 27
E. Hutchens, Lindale 2 6
M. Jaco, Hawkins 25
FINAL REGULAR SEASON
Coaches are asked to submit updated season statistics by 10 p.m. each Wednesday for Friday publication. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com