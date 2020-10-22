6A/5A
KILLS
(Minimum 50 kills)
Player, team No.
M. Wilson, P. Tree 146
M. Colbert, Longview 102
K. Coutee, Lufkin 85
A. McDermott, Hallsville 83
N. Cox, Lufkin 78
E. Ellenburg, Marshall 72
M. Wilson, Marshall 64
J. Terry, Marshall 59
C. Fadal, P. Tree 58
B. Mitchell, Longview 56
L. Flores, Lufkin 56
J. Johnson, Legacy 55
DIGS
(Minimum 50 digs)
Player, team No.
J. Davis, P. Tree 157
A. Evans, Longview 139
M. Wilson, P. Tree 131
L. Flores, Lufkin 116
M. Kier, Lufkin 114
E. Rogers, Hallsville 110
B. Hodges, Lufkin 103
T. Cates, P. Tree 88
I. Emery, Marshall 87
E. Ellenburg, Marshall 85
C. Ellenburg, Marshall 82
J. Rusk, Longview 80
A. Jones, Hallsville 75
R. Garrett, P. Tree 75
K. Jones, Marshall 75
A. Roberson, Marshall 74
S. Frederick, Longview 72
C. Chatman, P. Tree 71
M. Lila, Lufkin 66
K. Turner, Marshall 63
M. Nelson, Hallsville 61
A. Gates, Legacy 56
M. Dunaway, Marshall 56
C. Ferrill, Hallsville 51
ASSISTS
(Minimum 50 assists)
Player, team No.
A. Jones, Hallsville 282
L. Flores, Lufkin 191
C. Ellenburg, Marshall 181
C. Wise, Legacy 146
E. Hatley, Longview 132
C. Chatman, P. Tree 128
R. Garrett, P. Tree 123
M. Lila, Lufkin 107
A. Alexander, Longview 101
K. Turner, Marshall 79
A. Armstrong, Legacy 70
ACES
(Minimum 10 aces)
Player, team No.
L. Flores, Lufkin 25
E. Rogers, Hallsville 21
A. Jones, Hallsville 21
R. Garrett, P. Tree 18
J. Scroggins, P. Tree 18
M. Wilson, P. Tree 17
J. Davis, P. Tree 14
M. Kier, Lufkin 14
B. Hodges, Lufkin 14
A. Roberson, Marshall 13
C. Walters, Lufkin 12
C. Ferrill, Hallsville 11
E. Ellenburg, Marshall 11
I. Emery, Marshall 11
M. Dunaway, Marshall 11
A. McDermot, Hallsville 10
C. Chatman, P. Tree 10
BLOCKS
(Minimum 10 blocks)
Player, team No.
B. Mitchell, Longview 56
J. Scroggins, P. Tree 26
J. Johnson, Legacy 25
O. Simmons, Hallsville 25
C. Thomas, Hallsville 23
K. Coutee, Lufkin 23
A. Jones, Hallsville 22
M. Colbert, Longview 22
C. Morgan, Lufkin 20
M. Wilson, Marshall 19
J. Terry, Marshall 19
J. Morrow, Longview 18
A. Houston, Lufkin 18
M. Wilson, P. Tree 16
P. Mathis, Longview 15
M. Pyle, Hallsville 12
E. Ellenburg, Marshall 11
N. Cox, Lufkin 10
4A/3A/2A/1A
KILLS
(Minimum 100 kills)
Player, team No.
S. Steen, Lindale 377
Jo. Parker, HEAT 305
A. McCann, Sabine 297
L. Jaco, Hawkins 294
C. Smith, E. Fields 287
C. Osmon, P. Pewitt 278
K. Stroud, Tatum 256
K. Rivers, Beckville 247
K. Jones, Tatum 247
T. Ellis, E. Fields 245
C. Bowles, S. Hill 237
C. Judd, U. Grove 218
C. Ponder, B. Sandy 216
F. Kruebbe, Carthage 210
A. Morris, Beckville 202
L. Baker, W. Oak 2 01
T. Garrett, N. Diana 190
J. Seahorn, Harmony 186
S. Wyllie, Lindale 184
M. Warren, Hawkins 181
T. Ward, N. Diana 181
L. Baker, Beckville 176
M. Lewis, Carthage 175
H. Jordan, Gilmer 173
G. Jenison, B. Sandy 169
M. Brown, Tatum 168
R. Couture, Gilmer 168
K. Johnston, Gilmer 166
M. Settles, Harmony 158
A. Brooks, U. Grove 157
B. Arnold, B. Sandy 155
M. Ellis, E. Fields 143
M. Seale, S. Hill 140
K. King, W. Rusk 140
J. Casey, W. Rusk 139
A. Harris, Beckville 138
R. Stuart, Sabine 134
A. Hall, W. Oak 132
C. Mayfield, S. Hill 129
K. Timmons, Carthage 120
D. Harrison, HEAT 118
M. Fenter, Overton 115
A. Caron, S. Hill 115
S. Oubre, N. Diana 110
K. Waller, Gilmer 109
T. Conde, Hawkins 108
M. Jackson, P. Pewitt 108
P. Morton, W. Rusk 108
L. Dacus, Hawkins 107
K. Biggs, Tatum 106
A. Baker, Beckville 104
C. Manasse, S. Hill 101
DIGS
(Minimum 100 digs)
Player, team No.
R. Harris, Gilmer 488
S. Jones, P. Pewitt 378
C. Smith, E. Fields 368
C. Osmon, P. Pewitt 365
S. Dancy-Vasquez, Tatum 364
P. Morton, W. Rusk 361
M. Ellis, E. Fields 360
Je. Parker, HEAT 332
S. Schott, S. Hill 301
J. Casey, W. Rusk 295
J. English, Overton 294
M. Seale, S. Hill 271
H. Auvil, E. Fields 249
A. Harris, Beckville 246
S. Chamberlain, U. Grove 244
A. Morris, Beckville 242
H. Jordan, Gilmer 240
M. Jamaica, L. Chapel 237
K. Stroud, Tatum 234
M. Bottoms, P. Pewitt 233
T. Ellis, E. Fields 231
A. Gresham, Sabine 229
J. Avalos, L. Chapel 228
K. King, W. Rusk 228
F. Kruebbe, Carthage 227
S. Lejeune, W. Rusk 227
H. McGee, P. Pewitt 224
T. Ward, N. Diana 220
A. McCann, Sabine 214
G. Jenison, B. Sandy 214
Jo. Parker, HEAT 212
C. Minter, B. Sandy 210
M. Richey, HEAT 207
K. McMillian, Overton 201
S. Richter, Sabine 197
C. Ponder, B. Sandy 190
A. Baker, Beckville 187
M. Rhame, Harmony 181
M. Traylor, S. Hill 176
E. Dodge, Carthage 175
A. Morton, Gilmer 174
M. Warren, Hawkins 173
M. Moser, Overton 172
C. Chandler, E. Fields 172
M. Thurman, Lindale 171
L. Baker, W. Oak 165
K. Rivers, Beckville 163
S. smith, Carthage 160
A. Boyd, P. Pewitt 155
J. Loeza, N. Diana 153
K. Cempbell, S. Hill 146
M. Blizzard, W. Rusk 146
C. Bates, Sabine 145
B. Croft, W. Oak 145
M. Weeks, W. Oak 141
A. Sorenson, Tatum 140
S. Steen, Lindale 140
A. Ervin, O. City 138
S. Smith, W. Rusk 137
R. Romero, Lindale 133
T. Tilley, Overton 131
M. Corley, HEAT 131
A. Brown, Overton 129
L. Dacus, Hawkins 129
L. James, N. Diana 129
J. Chavez, L. Chapel 127
J. Howard, Hawkins 125
M. Heath, P. Pewitt 125
M. File, HEAT 122
M. Greenwood, Tatum 121
A. Brooks, U. Grove 120
J. Hendrix, W. Rusk 120
C. Judd, U. Grove 118
G. Warren, L. Chapel 117
J. Rusk, Jefferson 115
A. Oney, N. Diana 115
C. Turner, Hawkins 113
K. Johnston, Gilmer 113
M. Jackson, P. Pewitt 111
J. Warren, Hawkins 110
T. Foster, Jefferson 109
J. Harris, Gilmer 109
R. Couture, Gilmer 107
V. Miller, Hawkins 106
S. Elliott, Beckville 104
K. Pierce, Lindale 101
ASSISTS
(Minimum 100 assists)
Player, team No.
A. Sorenson, Tatum 721
K. Pierce, Lindale 707
M. Traylor, S. Hill 606
S. Smith, Carthage 575
J. Loeza, N. Diana 559
S. Richter, Sabine 542
A. Baker, Beckville 497
C. Minter, B. Sandy 481
S. Lejeune, W. Rusk 469
E. Hill, W. Oak 468
C. Chandler, E. Fields 465
L. Dacus, Hawkins 416
M. Littlejohn, U. Grove 414
S. Elliott, Beckville 405
J. Harris, Gilmer 397
S. Jones, P. Pewitt 386
J. Warren, Hawkins 349
M. Corley, HEAT 312
L. Trimble, Harmony 306
K. Lindsey, Gilmer 287
J. Chavez, L. Chapel 183
R. Larkins, O. City 176
D. Nash, Harmony 164
T. Tilley, Overton 157
K. McMillian, Overton 139
M. File, HEAT 125
B. Shelton, Jefferson 120
G. Winn, U. Grove 112
N. Pitts, CHCS 108
ACES
(Minimum 25 aces)
Player, team No.
A. Harris, Beckville 96
S. Chamberlain, U. Grove 79
K. Stroud, Tatum 72
A. Brooks, U. Grove 71
Jo. Parker, HEAT 69
A. Morris, Beckville 62
K. McMillian, Overton 60
C. Judd, U. Grove 59
M. Traylor, S. Hill 58
F. Kruebbe, Certhage 55
A. Sorenson, Tatum 55
S. Richter, Sabine 53
M. Greenwood, Tatum 53
C. Osmon, P. Pewitt 53
J. Hendrix, W. Rusk 53
S. Coleman, U. Grove 50
M. Fenter, Overton 47
A. Oney, N. Diana 47
M. Williams, U. Grove 47
H. McGee, P. Pewitt 44
M. Richey, HEAT 44
B. Croft, W. Oak 43
T. Ward, N. Diana 42
M. Littlejohn, U. Grove 41
K. Wilkinson, W. Oak 39
E. Gregson, S. Hill 37
L. Baker, W. Oak 37
A. Hall, W. Oak 37
B. Derrick. B. Sandy 37
Je. Parker, HEAT 35
J. Casey, W. Rusk 34
A. Ervin, O. City 33
M. Furrh, Sabine 32
C. Manasse, S. Hill 31
L. Dacus, Hawkins 30
P. Morton, W. Rusk 30
S. Schott, S. Hill 28
J. Rusk, Jefferson 28
S. Jones, P. Pewitt 28
A. Gallant, HEAT 28
M. Seale, S. Hill 26
R. Romero, Lindale 26
A. Boyd, P. Pewitt 26
K. King, W. Rusk 26
T. Johnson, Jefferson 25
M. Weeks, W. Oak 25
J. Harris, Gilmer 25
BLOCKS
(Minimum 25 blocks)
Player, team No.
T. Ellis, E. Fields 118
H. Jordan, Gilmer 86
M. Lewis, Carthage 75
J. Seahorn, Harmony 73
A. Boyd, Gladewater 70
M. Settles, Harmony 69
J. Bell, Gladewater 62
C. Judd, U. Grove 62
A. McCann, Sabine 61
S. Eyllie, Lindale 59
K. Jones, Tatum 53
A. Bradshaw, Gilmer 53
C. Smith, E. Fields 50
J. Roberts, Carthage 50
Jo. Parker, HEAT 50
K. Timmons, Carthage 45
A. Caron, S. Hill 42
A. Turner, Gladewater 41
M. Ellis, E. Fields 40
H. Oliver, Gladewater 38
P. Morton, W. Rusk 37
J. Burks, O. City 34
B. Philen, Lindale 34
B. Arnold, B. Sandy 34
A. Hall, W. Oak 31
T. Garrett, N. Diana 31
C. Chandler, E. Fields 30
K. Waller, Gilmer 30
M. Warren, Hawkins 29
M. Tate, Gilmer 28
S. steen, Lindale 28
E. Hutchens, Lindale 26
A. Newsome, N. Diana 26
Coaches are asked to submit updated season statistics by 10 p.m. each Wednesday for Friday publication. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com