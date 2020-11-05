(6A/5A)
KILLS
(Minimum 50)
Player, team No.
M. Wilson, P. Tree 174
M. Colbert, Longview 139
A. McDermott, Hallsville 112
K. Coutee, Lufkin 99
N. Cox, Lufkin 90
E. Ellenburg, Marshall 86
B. Mitchell, Longview 81
M. Wilson, Marshall 73
J. Terry, Marshall 70
C. Fadal, P. Tree 66
L. Flores, Lufkin 63
C. Thomas, Hallsville 62
P. Mathis, Longview 60
M. Pyle, Hallsville 58
O. Simmons, Hallsville 57
J. Morrow, Longview 57
A. Jones, Hallsville 56
B. Grissom, Hallsville 55
J. Scroggins, P. Tree 54
DIGS
(Minimum 50)
Player, team No.
A. Evans, Longview 212
J. Davis, P. Tree 183
M. Wilson, P. Tree 172
E. Rogers, Hallsville 145
B. Hodges, Lufkin 129
L. Flores, Lufkin 128
J. Rusk, Longview 122
M. Kier, Lufkin 122
M. Nelson, Hallsville 113
A. Jones, Hallsville 109
I. Emery, Marshall 108
K. Jones, Marshall 107
C. Ellenburg, Marshall 107
E. Ellenburg, Marshall 106
T. Cates, P. Tree 103
S. Frederick, Longview 96
A. Roberson, Marshall 96
C. Chatman, P. Tree 88
R. Garrett, P. Tree 81
C. Ferrill,Hallsville 73
M. Lila, Lufkin 72
K. Turner, Marshall 72
M. Dunaway, Marshall 68
J. Scroggins, P. Tree 59
N. Cox, Lufkin 52
ASSISTS
(Minimum 50)
Player, team No.
A. Jones, Hallsville 401
C. Ellenburg, Marshall 225
L. Flores, Lufkin 223
E. Hatley, Longview 218
C. Chatman, P. Tree 158
R. Garrett, P. Tree 138
M. Lila, Lufkin 124
A. Alexander, Longview 110
K. Turner, Marshall 93
A. Skinner, Longview 70
ACES
(Minimum 15)
Player, team No.
L. Flores, Lufkin 36
A. Jones, Hallsville 29
E. Rogers, Hallsville 28
A. McDermott, Hallsville 27
R. Garrett, P. Tree 23
M. Wilson, P. Tree 21
J. Scroggins, P. Tree 18
J. Rusk, Longview 16
J. Davis, P. Tree 16
M. Kier, Lufkin 16
E. Hatley, Longview 15
S. Frederick, Longview 15
BLOCKS
(Minimum 15)
Player, team No.
C. Thomas, Hallsville 42
O. Simmons, Hallsville 36
M. Colbert, Longview 34
J. Scroggins, P. Tree 33
K. Coutee, Lufkin 28
M. Wilson, Marshall 26
J. Terry, Marshall 26
J. Morrow, Longview 24
M. Wilson, P. Tree 24
C. Morgan, Lufkin 22
P. Mathis, Longview 20
A. Houston, Lufkin 18
M. Pyle, Hallsville 16