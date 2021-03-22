Rosters for the annual Northeast Texas Chapter of the Fellowship of Christian Athletes Heart of a champion All-Star Games. Soccer, baseball and softball are scheduled for Friday, June 4 on the UT Tyler campus — 6 p.m. for girls soccer, 8 p.m. for boys soccer and 7 p.m. for both softball and baseball. The football game is set for 6:30 p.m. on Friday, June 5 at Christus Trinity Mother Frances Rose Stadium:
Soccer: GirlsBlue Team
Coaches — Head Coach: David Collins, Bullard Brook Hill.
Players — Baleria Balderas, Jacksonville; Belle Enriquez, Forney; Tatum Fenton, Longview; Kelsey Filla, Tyler Legacy; Anna Hardee, Brook Hill; Kensi Holley, Brook Hill; Kyla Johnson, Longview; Hannah Meyer, Grace Community; Lesly Muñoz, Jacksonville; Katherine Nickel, Grace Community; Emerson Rose, Brook Hill; Alexandra Sanchez, Longview; Molly Sherrell, Grace Community; Delaney Welch, Forney; Deanna Zarcone, Tyler Legacy.
Red Team
Coaches — Head Coach: Chris Woodard, Tyler Lee; Assistant Coach: Wendy Knight, Whitehouse.
Players — Sydney Hagaman, Grace Community; Bekah Harris, Grace Community; Katelynn Henics, Bullard; Camryn Jacobs, Longview; Isabella McMillan, Longview; Mattie O’Neal, Bullard; Tatum Rigsby, Bullard; Alana Roberts, Grace Community; Angelli Romero, Jacksonville; Bethany Routt, Lindale; Alexy Valle, Tyler; Eriana Valle, Tyler. Directors: Joey Petrich.
Soccer: BoysBlue Team
Coaches — Head Coach: Angel Rocha, Pine Tree; Assistant Coach: Jason Lawless, Lindale
Players — Richie Avalos, Kilgore; Victor Benitez, Pittsburg; Erik Gonzalez, Pine Tree; Brandt Herber, Pine Tree; Eduardo Jaimes, Sabine; Damian Martinez, Cumberland Academy; Elijah Mays, Bullard; Ilian Mena, Jacksonville; Peyton Robinson, Jacksonville; Nathan Rojas, Mineola; Alejandro Rojas-Monsivais, Longview; Ozzy Saavedra, Lindale; Ruan Santos, Lindale; Jesus Villasenor, Chapel Hill; Travis Vordenbaumen, Tyler Legacy; Tristan Whelchel, Tyler Legacy; Zakhar Zapolskyy, Brook Hill.
Red Team
Coaches — Head Coach: Darren Vossler, Bullard.
Players — Adolfo Alanis, Chapel Hill; Lucas Baum, Whitehouse; Pedro Garcia, Carthage; Daniel Guerrero, Pittsburg; Eric Jimenez, Grand Saline; Coty Johnson, Bullard; Joseu Macias, Tyler Legacy; Cody McKellop, Lindale; Chris Moore, Bullard; Isaiah Ramierz, Kilgore; Yedhi Ramirez, Pittsburg; Omar Rodriguez, Tatum; Giovanny Rojas, Pittsburg; Jose Solano, Jacksonville; Eduardo Urena, Chapel Hill; Greg Vallejo, All Saints; Christian Wimmer, Bullard. Directors: Joey Petrich.
BaseballBlue Team
Coaches — Head Coach: Trevor Petersen, Pine Tree; Assistant Coaches: Garrett Methvin, Pine Tree; Greg Branch, Whitehouse.
Players — Spencer Alexander, Lufkin; Brandon Burckel, Lindale; Jojo Clark, Harleton; Jack Clark, Whitehouse; Jackson Conser, Whitehouse; Wade Fell, Pine Tree; Julio Flores Jr., Lufkin; Lane Gilchrest, Rusk; Noah Grubbs, Elysian Fields; Colby Harris, Tyler Legacy; Tyler Hittle, Tyler Legacy; Austin Huml, Troup; Bryce Jewell, Bullard; Tyler Lee, Hallsville; Colin Martin, Spring Hill; Ryley Sharp, Bullard; Gage Wakefield, Bullard; Logan Whitfield, Whitehouse; Graham Young, White Oak.
Red Team
Coaches — Head Coach: Eugene Lafitte, Kilgore; Assistant Coach: Travis Jackson, Nacogdoches Central Heights; Joey Pippen, Kilgore.
Players — Donovan Adkins, Kilgore; Zach Blackmon, Rusk; Coke Brady, Nacogdoches Central Heights; Dylan Carrell, White Oak; Connor Carson, Bullard; Landon Chapman, New Diana; Cannon Cowan, Union Grove; Jeb Drewery, Hallsville; Matthew Gorman, Lufkin; Brayden Hodges, Hallsville; Hayden Hurst, Sulphur Springs; Bryce Lenard, Rusk; Zachary Malone, New Diana; Darren Manes, New Diana; Dalton McElyea, Kilgore; Evan Patterson, Harmony; Michael Perry, Nacogdoches Central Heights; Cade Pippen, Kilgore; Hagen Smith Bullard; Drew Stafford, Harleton; Conner Stewart, Hallsville; Brayden Walker, Hallsville; Braden Wheat, All Saints; Kyle Wheeler, Kilgore.
SoftballBlue Team
Coaches — Head Coach: Lexi Commander, Elysian Fields; Assistant Coaches: Marty Mayfield, Spring Hill; Jennifer Hawkins, Brownsboro.
Players — Analese Cano, Harmony; AnnaMae Coleman, Harleton; Makenzie Cook, Sabine; Lexi Dodson, White Oak; Mary Frances Ellis, Elysian Fields; Lauren Herring, Eustace; Emily Hoosier, Ore City; Kaitlyn Hyett, Cushing; Delaynie Nash, Harmony; Chanlee Oakes, Emory Rains; Sam Schott, Spring Hill; Kinzee Settles, Harmony; Christen Smith, Elysian Fields; Mia Taylor, Longview; Tia Taylor, Longview; Leo Terry, Emory Rains; Riley Todd, Jacksonville; Madeleine Wells, Henderson; Sydney Wells, Henderson; Sydney West, Brownsboro; Carson Zachry, Mount Pleasant.
Red Team
Coaches — Head Coach: Marc Chitty; Assistant Coach: Taelor Cheshier, Mineola; Julie Murry, Bullard; Colby Sales, Mabank
Players — Kallie Beasley, Mabank; Mia Beason, Troup; Brooklyn Berry, Pine Tree; Claire Cannon, Bullard; Renee Cook , White Oak; Natalee Dinnerville, Carthage; Addi Fisher, Grand Saline; Alana Galaz, Mineola; Anna Halton, Tatum; Hannah Hanes, Mabank; Andie Houser, Grand Saline; Nylah Lindley, Sulphur Springs; Arile Matula, Bullard; Kylie McCown, Jacksonville; Shea Nelson, Hughes Springs; Gabby Nichols, Bullard; Riley Price, Edgewood; Lauren Reid, Canton; Kinlee Rumfield, Grand Saline; Kasity Staines, Frankston; Adriana Vences, Marshall.
FootballBlue Team
Coaches — Head Coach: Kerry Lane, Pine Tree; Assistant Coaches: Jason Bachman, Pine Tree; Jacob Holder, Pine Tree; Jonny Louvier, Gladewater; John King, Longview; Josh Finney, Winnsboro; John Berry Gladewater; Cody Welch, Whitehouse.
Players — Dominique Allen, Winnsboro; Grayson Barnett, Union Grove; Justin Beltran, Longview; Matthew Bower, Union Grove; Parker Bracken, All Saints; Detrich Bryd, Waskom; Cayden Croley, Kilgore; Curtis Crowe, Spring Hill; Nick Davis, All Saints; Keelan Erwin, Tyler; Landon Estes, Elkhart; Ty Francisco, Sabine; Jackson Frazier, White Oak; DJ Freeman, Pine Tree; Tyler Fridinger, Frankston; Tyree Hale, Longview; Aaron Hardman, Wills Point; Markevion Haynes, Longview; Mason Hurt, Gilmer; Jack Janis, Tyler Legacy; Preston Johnson, Tyler; Marshall Johnson, Whitehouse; Jaxon Jonas, Scurry-Rosser; Nathan Keller, Gladewater; Nick Lincoln, Gladewater; Braiden Mathews, Whitehouse; Austin Pencheon, Longview; Jay Pope, Alto; Rhyker Rees, Winnsboro; Khavia Reese, Gladewater; Matthew Rigdon, Carlisle; Luke Sandifer, Lindale; Tyler Sheffield, Pine Tree; Tae Sterling, Longview; Courtney Stitmon, Pine Tree; Dallis Tate, Brownsboro; Jacob Taylor, Henderson; Keelan Turner, Pine Tree; Christian Webb, Pine Tree; Ryan Wilkerson, Elysian Fields; Samuel Williams, Pine Tree.
Red Team
Coaches — Head Coach: Luke Blackwell, Mineola; Assistant Coach: Aaron Slider, Mineola; Heath Ragle, Mineola; Jeff Riordan, Chapel Hill; Kyle Little, Harleton; Bryan Oakes, Quitman; Scotty Laymance, Union Grove; Cody Ross, Beckville.
Players — Jahadé Adams, Chapel Hill; Donovan Adkins, Kilgore; Bryant Arthur, Longview; Boedy Baker, Alba-Golden; Lane Barter, Brook Hill; Brink Bizzell, Frankston; Christopher Cade, Canton; Elvin Calhoun, Palestine; Cooper Callaway, Bullard; Connor Clay, Athens; Carlos De Leon, Carlisle; Trayveon Epps, Kilgore; Cameron Ford, Chapel Hill; Braden Hawkins, Canton; Mauricio Herrera, Van; Chris Horn, Hawkins; Trey Hudson, Chapel Hill; Jaymond Jackson, Lindale; Alijah Johnson, Tyler; Kobe Kendrick, Mineola; Kaden Kenney, Kilgore; Blake Lin, All Saints; Dalton McElyea, Kilgore; JT McFarland, Marshall; Joseph McGowan, Rusk; Chase Mead, Union Grove; Joseph Monk, Pine Tree; Mason Mumphrey, Chapel Hill; Jamichael Nicholson, Tyler Legacy; D’Andre Peoples, Sulphur Springs; Somjai Pryor, Sulphur Springs; Tucker Rogers, Overton; Corey Sanders II, Lindale; Kale Shaw, Canton; Jamion Turner; Carlisle; Kendrick Tutt, Tyler Legacy; Airik Williams, Lindale; Jacobie Williams, Longview; Jaydon Willie, Harleton; Cade Willis, Cushing; J’den Wilson, Commerce; Hunter Wright, Mineola; Aaron Zarate, Grand Saline.
CheerCoach — Kelly Nichols, Bullard
Team — Kati Burham, Harmony; Bailee Chavez, Harmony; Breanna Chavez, Harmony; Kiaira Coates, Longview; Bethany Deupree, Lindale; Caitlyn Dixon, Longview; Samantha Eastman, Troup; Presley Griffith, Alto; Parker Keller, Harmony; Jaci Lappin, Sulphur Springs; BreAnna Moore, Alto; Carter Owens, Longview; Abigail Owens, Sulphur Springs; Avery Rust, Van; Dashawna Stevenson, Longview; Grace Stone, Troup; Kaitlyn Williams, Harmony.