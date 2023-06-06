Hawkins senior Trinity Hawkins, a .619 hitter who also recorded 20 pitching wins, earned Most Valuable Player honors with the release of the District 19-2A All-District Softball Team for the 2023 season.
Other superlatives went to Union Grove’s Lainey Ledbetter (Pitcher of the Year), Hawkins’ Jordyn Warren (Offensive MVP), Overton’s Brylie Smith (Defensive MVP), Ore City’s Brooke Byrd (Newcomer of the Year) and Hawkins’ Jennifer Hawkins (Coach of the Year).
Trinity Hawkins hit three home runs to go along with 12 doubles, eight triples, 44 RBI, 42 runs scored and 26 stolen bases in 28 attempts. In the circle, she was 20-3 with a 0.96 earned run average, 199 strikeouts and 58 walks in 115.2 innings pitched.
Voting was conducted by the district’s coaches.
FIRST TEAM
Pitcher: Daphnie Blavier, Big Sandy; Aubree Warren, New Summerfield; Catcher: Montana Tarkington, Overton; Infield: Ryli Williams, Hawkins; Alison Yohn, Union Grove; Joana Canchola, Carlisle; Halle Mayfield, Overton; Tori Cummins, Ore City; Taetum Smith, Hawkins; Outfield: Kenzlee Hill, Big Sandy; Kyra Holcomb, Carlisle; Alex Brown, Overton; Stormy Redmond, Ore City; Utility: Gracie Winn, Union Grove; Anna Perkins, Overton.
SECOND TEAM
Pitcher: Hailey Hanna, Union Hill; Rylee Waggoner, Carlisle; Catcher: Karlee Andrade, New Summerfield; Trinity Madden, Big Sandy; Infield: Daytona Vaughn, Union Grove; Laney Wilson, Hawkins; Ally Effner, Carlisle; Kayla Nobles, Overton; Abby Whitfield, Big Sandy; Outfield: Lailey Villanueva, New Summerfield; Jaycie Mullins, Union Grove; Allie Calhoun, Union Grove; Jentri Evans, Hawkins; Makayla Holcomb, Carlisle; Kyuana Brown, Overton.
HONORABLE MENTION
Union Hill: Grace Dailey, Abby Hanna, Yo’Miya Hopkins; Carlisle: Emily Rocha, Sam Espioza; Ore City: Chloe Scott, Keylee Richardson, Jordan Johnson; Big Sandy: Journie Plunkett, Kiley Dodds, Bailey Isaac; Overton: Lila Gurley, Chelsea Jordan, Sarah Emery, Ne’Kila Weir; Union Grove: Jamie Webb; Hawkins: Londyn Wilson, Kalyn Ellison; New Summerfield: Erica Truelock, Kelly Espinoza, Amy Aguilar
ACADEMIC ALL-DISTRICT
Union Hill: Hailey Hanna, Grace Dailey, Trinity Tidball, Karmen Leger, Kylie Crewey, Madelyn Todd, Allie Emerson, Yo’Miya Hopkins; Carlisle: Ally Effner, Samantha Espinoza, Sami Wallace, MaKayla Holcomb, Emily Rocha, Emma Smith, Star Hernandez, Jessica Hernandez, Cindy Escobedo; Ore City: Tori Cummins, Stormy Redmond, Kinsey Watkins, Chloe Scott, Brooke Byrd, Mazye Hawkins, Kayla Peckham, Cara Coppedge; Big Sandy: Kiley Dodds, Daphnie Blavier, Kinzlee Hill, Journie Plunkett, Izzy Christensen, Reanna Ray, Jordan Brown, Bailey Isaac, Emily Thibodeaux, Ashton Hart; Overton: Brylie Smith, Alex Brown, Montana Tarkington, Lexi Allison (manager), Halle Mayfield, Sarah Emery, Anna Perkins, Siann Levoy, Kasha Williams, Mason Fenter; Union Grove: Lainey Ledbetter, Gracie Winn, Izzy Gregg, Allysa Mullican, Brianna Carrion; Hawkins: Trinity Hawkins, Ryli Williams, Kalyn Ellison, Jentri Evans, Alyvia Barber, Alana Gipson, Jaci Smith, Jordyn Warren, Laney Wilson, Elle Frazier, Londyn Wilson; New Summerfield: Erica Truelock, Citlaly Juarez, Amy Aguilar, Heidi Hernandez, Yasmin Galvan