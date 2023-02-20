Maverick Relays
at Maverick Stadium, Marshall
BOYS
Team standings: Longview 116, Palestine 112.5, Marshall 110.5, Atlanta 92, Texas high 60.5, White Oak 52.5; Elysian Fields 30, Queen City 8
Individual results
100 meters: K. Sublett, Longview 11.04; D. Spurlock, Palestine 11.13; W. Nelson, Longview 11.57
200 meters: T. Tatum, Longview 22.93; D. Spurlock, Palestine 23.18; D. Drish, Longview 24.15
400 meters: Spencer Taylor, Marshall 48.53; T. Granberry, Q. City 52.51; E. Riojas, Atlanta 53.07
800 meters: G. Sims, E. Fields 2:02.81; M. Morin, Atlanta 2:08.37; D. Goudeau, Marshall 2:11.34
1600 meters: G. Sims, E. Fields 4:37.06; M. Morin, Atlanta 4:52.02; J. Sandoval, Palestine 5:02.09
3200 meters: G. Sims, E. Fields 9:35.99; M. Morn, Atlanta 10:41.55; K. Quincin, Palestine 10:45.23
110 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 14.20; K. Foster, Marshall 15.77; D. Robinson, Marshall 15.98
300 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 38.57; K. Foster, Marshall 39.04; D. Smith, Marshall 43.46
400 relay: Longview (T. Tatum, K. Sublett, K. Washington, W. Nelson) 42.46; Atlanta 42.75; Palestine 43.64
800 relay: Atlanta (C. Swanson, J. Wells, I. Chandler, M. Batton) 1:29.96; T. High 1:34.68; Palestine 1:35.61
1600 relay: Marshall (J. McCowan, D. Goudeau, Spencer Taylor, K. Foster) 3:26.55; Atlanta 3:34.32; Longview 3:39.57
Discus: H. Hodges, W. Oak 124; B. Smith, Longview 123; Z. Reagan, Palestine 116
Pole vault: K. Cobb, W. Oak 13-6; G. Thompson, W. Oak 13; J. Johnson, Palestine 9-0
High jump: S. Dudley, Palestine 6-2; C. Fryant, W. Oak 5-7; D. Reese, Longview 5-6
Long jump: W. Winkfield, T. High 20-7.50; K. Foster, Marshall 20-3; J. Simmons, Longview 19-7
Triple jump: K. Foster, Marshall 43-4; J. Simmons, Longview 42-9.50; D. Smith, Marshall 41-5
Shot put: C. Walker, Atlanta 44-5.50; D. Buchanan, Longview 43-9; H. Hodges, W. Oak 40-10
GIRLS
Team standings: Atlanta 109, Longview 106, Nacogdoches 82, Texas High 78, Palestine 66, Marshall 47, White Oak 38, Gilmer 36, Elysian Fields 31, Queen City 16
Individual results
100 meters: H. Carlile, Marshall 12.57; S. Collins, T. High 12.65; E. Green, Nac 13.05
200 meters: S. Mills, Marshall 26.20; E. Green, Nac 27.12; R. Jones, Nac 27.61
400 meters: D. Johnson, Longview 1:01.91; R. Stansell, Longview 1:02.51; T. Woods, Longview 1:04.01
800 meters: K. Partain, Atlanta 2:29.91; C. Sims, E. Fields 2:25.41; D. Johnson, Longview 2:38.31
1600 meters: C. Sims, E. Fields 5:43.34; M. Chavez, Gilmer 5:50.88; D. Hernandez, T. High 5:58.64
3200 meters: C. Sims, E. Fields 12:22.67; Y. Ruiz, Palestine 12:49.54; D. Hernandez, T. High 12:53.32
100 hurdles: B. Dzudie, Longview 17.40; S. Wade, Nac 17.60; I. Jackson, Nac 18.11
300 hurdles: B. Dzudie, Longview 49.42; J. Newsome, Gilmer 50.65; T. McCellon, Q. City 50.76
400 relay: Atlanta (S. Gillian, J.D. Larry, M. King, C. Hurd) 50.43; Nac 50.74; T. High 50.89
800 relay: Atlanta (S. Gillian, J.D. Larry, M. Garner, C. Hurd) 1:48.90; Nac 1:50.55; T. High 1:50.74
1600 relay: Longview (R. Stansell, T. Woods, L. Marsh, D. Johnson) 4:12.43; Atlanta 4:21.72; Gilmer 4:25.69
Discus: A. Helton, Marshall 107-2; E. Nix, W. Oak 106-5; J. Owens, Longview 84-5
Pole vault: L. Still, W. Oak 7-6; T. Ocanas, Marshall 7-0; C. Dominguez, Palestine 6-6
High jump: C. Bailey, Atlanta 5-4; J. Spurlock, Palestine 4-10; A. Clinkscales, W. Oak 4-10
Long jump: S. Collins, T. High 16-7.50; J.D. Larry, Atlanta 16-7; D. Johnson, Longview 16-6
Triple jump: C. Johnson, Q. City 35-11; C. Okonkwo, Palestine 35-9; D. Johnson, Longview 35-8
Shot put: K. Smith, Atlanta 33-2; E. Nix, W. Oak 32-9; J. Owens, Longview 32-5.50