TOMMY MILLER RELAYS
at Bobcat Stadium, Hallsville
VARSITY BOYS
Team standings: Lindale 103, Marshall 66, Hallsville 62, Atlanta 59, Mount Pleasant 58, Whitehouse 48, Tyler 46, Pleasant Grove 43, Chapel Hill 41, Kilgore 36, Pine Tree 32, Jefferson 21, Liberty-Eylau 5
Individual results
100 meters: L. McMullen, Jefferson 11.13; B. Maya, Lindale 11.14; D. Bennett, Mount Pleasant 11.31
200 meters: B. Maya, Lindale 21.82; J. Thomas, Marshall 22.20; X. Johnson, Pleasant Grove 22.46
400 meters: C. Maya, Lindale 48.19; S. Taylor, Marshall 48.37; K. Griffin, Tyler 51.20
800 meters: G. Broomall, Hallsville 2:05.20; G. Landaverde, Mount Pleasant 2:06.50; C. Shipp, Pleasant Grove 2:07.47
1600 meters: E. Crayton, Chapel Hill 4:40.99; T. Scroggins, Pine Tree 4:44.63; I. Martinez, Pine Tree 4:45.25
3200 meters: E. Crayton, Chapel Hill 10:07.04; G. Calderon, Mount Pleasant 10:19.51; J. Avedikian, Hallsville 10:35.17
110 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 14.35; R. Garrett, Jefferson 15.36; A. Sims, Hallsville 15.69
300 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 38.20; K. Foster, Marshall 38.90; S. Darty, Atlanta 40.68
400 relay: Lindale (M. Shannon, C. Maya, B. Maya, K. Baze) 42.39; Marshall 42.43; Tyler 42.69
800 relay: Tyler (A. Walker, N. Collins, X. Tatum, Z. Williams) 1:28.65; Atlanta 1:28.69; Marshall 1:29.75
1600 relay: Lindale (C. Thurman, C. Maya, R. Dennis, H. Brooks) 3:31.09; Atlanta 3:31.61; Hallsville 3:33.18
Long jump: J. McCoy, Whitehouse 22-6; X. Hills, Mount Pleasant 21-3.50; K. Reed, Hallsville 20-2
Shot put: C. Poe, Lindale 53-9; D. Evans, Pine Tree 53-2.50; C. Hackleman, Pleasant Grove 46-11.50
Discus: S. Tunstall, Hallsville 161-7.50; P. Christian, Kilgore 155-1; B. Nelson, Kilgore 143-2
Triple jump: J. McCoy, Whitehouse 47-11.50; X. Hills, Mount Pleasant 45-8.25; C. Kelley, Chapel Hill 43-9
High jump: X. Hills, Mount Pleasant 6-4; S. Williams, Atlanta 6-2; B. Bricker, Pleasant Grove 6-0; M. Field, Lindale 6-0
Pole vault: J. Seekford, Lindale 14-9; B. Grace, Lindale 13-6; C. Upchurch, Hallsville 13-6
VARSITY GIRLS
Team standings: Palestine 88.5, Pine Tree 78.5, Hallsville 73, Marshall 68, Liberty-Eylau 56, Chapel Hill 50, Gladewater 46.5, Lindale 38, Whitehouse 35, Atlanta 21, Pleasant Grove 17, Kilgore 16, Spring Hill 14, Tyler 10.5, Jefferson 8
Individual results
100 meters: N. Hill, Liberty-Eylau 12.62; A. Smith, Marshall 12.89; K. Brown, Pine Tree 13.11
200 meters: K. Floyd, Gladewater 25.14; S. Mills, Marshall 25.33; N. Hill, Liberty-Eylau 26.21
400 meters: J. Gipson, Pine Tree 59.90; K. Cook, Chapel Hill 1:00.31; A. Haskins, Hallsville 1:01.78
800 meters: A. Perkins, Hallsville 2:14.96; R. Gibbs, Pleasant Grove 2:31.06; H. Balcorta, Gladewater 2:33.67
1600 meters: A. Perkins, Hallsville 5:09.92; S. Morales Barrios, Whitehouse 5:45.92; K. Hatfield, Hallsville 5:55.18
3200 meters: D. Requena, Kilgore 12:30.73; S. Morales Barrios, Whitehouse 12:33.99; B. Bodenheimer, Spring Hill 12:37.09
100 hurdles: J. Spurlock, Palestine 16.98; J. Mitchell, Pine Tree 17.37; C. Jones, Whitehouse 17.44
300 hurdles: J. Spurlock, Palestine 49.49; K. Miller, Lindale 49.84; D. Kincade, Chapel Hill 50.45; E. Hutton, Hallsville 50.45
400 relay: Liberty-Eylau (B. Stewart, K. Strong, I. Hanson, N. Hill) 49.22; Marshall 49.24; Gladewater 49.52
800 relay: Palestine (J. Musil, C. Okonkwo, J. Spurlock, J. Ward) 1:46.41; Gladewater 1:48.15; Atlanta 1:48.51
1600 relay: Hallsville (A. Haskins, P. Johnson, H. Jordan, A. Perkins) 4:13.95; Marshall 4:16.24; Pine Tree 4:16.97
Long jump: A. Smith, Marshall 17-2; C. Okonkwo, Palestine 16-4; J. Gipson, Pine Tree 15-10; L. Schroeder, Pine Tree 15-10
Shot put: F. Henry, Pine Tree 34-10; R. Suell, Chapel Hill 34-0; A. Fantroy, Palestine 33-11.75
Discus: F. Henry, Pine Tree 106-10; T. Foster Jefferson 101-0; A. Helton, Marshall 96-10
Triple jump: C. Okonkwo, Palestine 36-11; E. Ugbini, Pine Tree 36-8; S. Starks, Chapel Hill 36-7
High jump: J. Spurlock, Palestine 5-2; M. Hurd, Liberty-Eylau 5-2; O. Simmons, Hallsville 5-0; E. Calico, Chapel Hill 5-0
Pole vault: K. Pierce, Lindale 9-6; L. Yarbrough, Whitehouse 8-6; L. Hicks, Hallsville 8-0; I. Burgamy, Whitehouse 8-0
JV BOYS
Team standings: Pleasant Grove 119, Pine Tree 112, Marshall 71, Atlanta 63, Whitehouse 63, Hallsville 47, Tyler 39, Lindale 38, Mount Pleasant 38, Spring Hill 11, Chapel Hill 8, Liberty-Eylau 7, Kilgore 4
JV GIRLS
Team standings: Pine Tree 123, Hallsville 94, Whitehouse 83, Chapel Hill 66, Liberty-Eylau 52, Marshall 48.75, Lindale 34, Atlanta 31, Kilgore 27, Palestine 19.25, Spring Hill 15.5, Tyler 15.5, Gladewater 8
WILLIE ROSS RELAYS
at Abe Martin Stadium, Lufkin
VARSITY BOYS
Team standings: Longview 181, Lufkin 159, Carthage 95, Hudson 94, Center 50, Crockett 32
Individual results
100 meters: T. Tatum, Longview 10.77; K. Sublett, Longview 10.91; K.J. Edwards, Carthage 11.04
200 meters: K. Washington, Longview 22.45; K.D. Matlock, Carthage 22.65; D. Drish, Longview 22.88
400 meters: O. Scott, Lufkin 49.95; D. Porter, Crockett 51.20; A. Forney, Lufkin 51.25
800 meters: G. Ashby, Lufkin 1:56.04; C. Graves, Hudson 1:57.35; K. Murphy, Lufkin 2:01.69
1600 meters: C. Graves, Hudson 4:31.28; A. Ponder, Hudson 4:32.50; K. Murphy,Lufkin 4:39.97
3200 meters: C. Terrazas, Hudson 10:42.87; A. Buranikitipinyo, Hudson 11:10.28; B. Massie, Lufkin 11:25.44
110 hurdles: E. Young, Lufkin 15.24; I. Horton, Longview 15.67; C. Howatt, Hudson 16.70
300 hurdles: E. Young, Lufkin 41.05; C. Howatt, Hudson 42.69; I. Horton, Longview 44.42
400 relay: Longview (W. Nelson, K. Sublett, K. Washington, T. Tatum) 42.06; Center 42.33; Lufkin 42.63
800 relay: Longview (D. McGee, D. Drish, K. Washington, T. Tatum) 1:28.96; Lufkin 1:29.56; Carthage 1:32.10
1600 relay: Lufkin (O. Scott, M. Mosley, G. Ashby, A. Forney) 3:21.29; Longview 3:30.15; Carthage 3:37.20
Long jump: M. Mosley, Lufkin 20-10; B. Marion, Carthage 20-8; W. Nelson, Longview 20-7
Shot put: D. Buchanan, Longview 42-10; K. Allison, Carthage 42-9; K. Courtney, Carthage 40-9
Discus: K. Courtney, Carthage 128-5; B. Smith, Longview 123-7.50; X. Sheppard, Longview 123-7
Triple jump: W. Nelson, Longview 43-4.50; C. Cross, Center 42-10; K.D. Bell, Carthage 42-8
High jump: R. Blandburg, Longview 6-2; D. Reese, Longview 5-10; B. Walker,Lufkin 5-8
Pole vault: J. Tuggle, Crockett 12-6; H. Roff, Hudson 10-6; S. Wedgeworth, Carthage 10-0
VARSITY GIRLS
Team standings: Longview 206, Lufkin 120, Hudson 119, Carthage 100, Center 66
Individual results
100 meters: M. Nicholson, Lufkin 12.51; A. Stansell, Longview 12.58; T. Woods, Longview 13.03
200 meters: D. Johnson, Longview 25.68; J. Roberts, Carthage 27.11; K. Cox, Center 27.21
400 meters: R. Riojas, Lufkin 1:01.15; R. Stansell, Longview 1:01.55; A. Stansell, Longview 1:02.42
800 meters: C. Merrell, Hudson 2:23.26; Y. Garcia, Center 2:31.66; J. Bledsoe, Hudson 2:34.40
1600 meters: K. Bruck, Hudson 5:56.26; A. Egbe, Longview 6:00.53; J. Silva, Lufkin 6:07.89
3200 meters: A. Egbe, Longview 13;02.81; M. Vasquez, Hudson 13:03.72; J. Silva, Lufkin 13:35.66
100 hurdles: Z. Myers, Carthage 16.01; J. Dickerson, Hudson 16.25; T. McGee, Longview 16.81
300 hurdles: B. Dzudie, Longview 47.44; T. McGee, Longview 48.32; S. Reyes, Hudson 49.20
400 relay: Longview (D. Johnson, K. Taylor, B. Mitchell, T. Woods) 48.55; Lufkin 49.29; Carthage 50.52
800 relay: Longview (B. Mitchell, K. Simmons, K. Taylor, K. Bailey) 1:46.30; Lufkin 1:47.30; Center 1:47.96
1600 relay: Longview (R. Stansell, K. Simmons, K. Taylor, B. Dzudie) 4:05; Lufkin 4:12.22; Hudson 4:20
Long jump: T. McGee, Longview 16-11; S. Allison-Williams, Carthage 16-4.50; J. Roberts, Carthage 16-2.75
Shot put: J. Owens, Longview 37-9; A. Horton, Center 33-0; V. Talley, Longview 31-0
Discus: R. Roberts, Longview 99-10; J. Owens, Longview 91-6; A. Horton, Center 86-8
Triple jump: T. McGee, Longview 35-7.75; J. Roberts, Carthage 34-4.75; J. Teague, Carthage 34-4.50
High jump: N. Murray, Hudson 5-2; J. Teague, Carthage 5-2; I. Megiatto, Lufkin 5-0
Pole vault: N. Murray, Hudson 11-0; H. Shoemaker, Hudson 9-0; B. Whitaker, Carthage 8-6