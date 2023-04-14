DISTRICT 15-5A MEET
at Sam Parker Field, Mount Pleasant
Hosted by Mount Pleasant High School
VARSITY GIRLS
Team Standings: 1, Longview, 176; 2, Hallsville, 148; 3, Pine Tree, 95; 4, Whitehouse, 76; 5, Marshall, 63; 6, Tyler, 27; 7, Mount Pleasant, 21; 8, Texas High, 14.
Individual results
100-meter dash — 1, LaMiaya Henderson, Hallsville, 12.01; 2, Asia Smith, Marshall, 12.63; 3, Mia Verner, Tyler, 12.89; 4, Karma Brown, Pine Tree, 12.97; 5, Taylor Woods, Longview, 13.07; 6, Aniah Stansell, Longview, 13.10.
200-meter dash — 1, LaMiaya Henderson, Hallsville, 12.30; 2, Shannon Mills, Marshall, 25.59; 3, Mia Verner, Tyler, 26.27; 4, Brayleigh Mitchell, Longview, 26.30; 5, Rayvin Stansell, Longview, 26.57; 6, Kennedi Simmons, Longview, 27.16.
110-meter hurdles — 1, T'Asia McGee, Longview, 16.85; 2, Chardonnay Jones, Whitehouse, 17.01; 3, Jasmine Mitchell, Pine Tree, 17.05; 4, Andi Davis, Hallsville, 17.59; 5, Tayla Morris, Whitehouse, 17.87; 6, Miyah Farrier, Mount Pleasant, 17.87.
400-meter dash — 1, DaNaucia Johnson, Longview, 56.29; 2, Addisyn Hawkins, Hallsville, 1:00.54; 3, Aniah Stansell, Longview, 1:01.07; 4, Ahnesty Shurme, Tyler, 1:01.08; 5, Lauren Vasquez, Pine Tree, 1:01.09; 6, Sterling Czurak, Whitehouse, 1:03.10.
300-meter hurdles — 1, T'Asia McGee, Longview, 48.13; 2, Ellie Hutton, Hallsville, 49.52; 3, Chardonnay Jones, Whitehouse, 49.94; 4, Kiana Thornton, Whitehouse, 50.03; 5, Andi Davis, Hallsville, 50.05; 6, Jasmine Mitchell, Pine Tree, 53.19.
800-meter run — 1, Avery Perkins, Hallsville, 2:16.97; 2, Hannah Willis, Whitehouse, 2:29.46; 3, Aurora Egbe, Longview, 2:29.66; 4, Haylea Jordan, Hallsville, 2:30.43; 5, Zoey Richardson, Texas High, 2:27.08; 6, Andrea Garcia, Pine Tree, 2:37.70.
1600-meter run — 1, Avery Perkins, Hallsville, 5:18.12; 2, Kylea Hatfield, Hallsville, 5:30.98; 3, Sheily Morales Barrios, Whitehouse, 5:39.79; 4, Addison Hatchett, Hallsville, 5:40.82; 5, Aurora Egbe, Longview, 5:46.58; 6, Catherine Loomis, Texas High, 5:52.66.
4x100-meter relay — 1, Longview (Kyra Taylor, DaNaucia Johnson, Taylor Woods, Brayleigh Mitchell), 47.90; 2, Marshall (Jakairi Blacknell, Asia Smith, Alaila Allen, Shannon Mills), 48.56; 3, Hallsville (Imani Easley, Addisyn Haskins, LaMiaya Henderson, Ellie Hutton), 49.17; 4, Pine Tree (Maranda Skinner, Sayge Lohman, Ja'Naysha Gipson, Karma Brown), 49.33; 5, Whitehouse (Dymiand Williams-Green, Chardonnay Jones, Ashley Rhame, Alivia Rost), 50.06; 6, Tyler (Ahnesty Shurme, Mia Verner, Eniyah Hanson, Kemani Rollins), 51.22.
4x200-meter relay — 1, Marshall (Jakairi Blacknell, Asia Smith, Alaila Allen, Shannon Mills), 1:42.68; 2, Longview (Kennedi Simmons, Kyra Taylor, Rayvin Stansell, Brayleigh Mitchell), 1:43.30; 3, Pine Tree (Laney Schroeder, Ja'Naysha Gipson, Karma Brown, Malaisha Allen), 1:47.04; 4, Whitehouse (Mariah Gooden, Malazia Pardue, Ashley Rhame, Malaisha Allen), 1:47.91; 5, Mount Pleasant (Tiya Allen, Aziyah Farrier, Autumn LeRoy, D'Asia Craddock), 1:48.55; 6, Hallsville (Imani Easley, Elli Hutton, Olivia Simmons, Trista Smith), 1:50.70.
4x400-meter relay — 1, Longview (Kennedi Simmons, Kyra Taylor, Rayvin Stansell, DaNaucia Johnson), 3:54.70; 2, Hallsville (Addisyn Haskins, Presley Johnson, Haylea Jordan, Avery Perkins), 4:12.26; 3, Pine Tree (Lauren Vasquez, Jalen Scroggins, Ja'Naysha Gipson, Malaisha Allen), 4:12.67; 4, Tyler (Ahnesty Shurme, Karime Aragon, Jada Walker, Sanaa Jackson), 4:18.04; 5, Whitehouse (Sterling Czurak, Mariah Gooden, Sheily Morales Barrios, Hannah Willis), 4:22.93; 6, Mount Pleasant (Tiya Allen, Autumn LeRoy, Dominique Gil, Eva Hampton), 4:34.44.
High Jump — 1, Olivia Simmons, Hallsville, 5-2; 2, Ewoma Ugbini, Pine Tree, 5-2; 3, Reagan Roberts, Longview, 5-2; 4, Leah Conley, Hallsville, 5-2; 5, Presley Johnson, Hallsville, 5-0; 6, Jada Walker, Tyler, 4-11.
Long Jump — 1, Asia Smith, Marshall, 16-10; 2, Ja'Naysha Gipson, Pine Tree, 16-6; 3, T'Asia McGee, Longview, 16-2¼; 4, Ashley Rhame, Whitehouse, 16-2; 5, Aziyah Farrier, Mount Pleasant, 16-0; 6, Mariah Gooden, Whitehouse, 15-10½.
Pole Vault — 1, Aiyana Hawkins, Longview, 8-6; 2, Lily Yarbrough, Whitehouse, 8-6; 3, Leilani Hicks, Hallsville, 8-0; 4, Madison Crouse, Whitehouse, 8-0; 5, Jasmine Mitchell, Pine Tree, 7-6; 6, Isabella Burgamy, Whitehouse, 7-6.
Shot Put — 1, Jada Owens, Longview, 38-4½; 2, Anasia Wilcox, Texas High, 36-4; 3, Autiunna Johnson, Mount Pleasant, 35-5½; 4, Fyndi Henry, Pine Tree, 34-5½; 5, Kaytlin Harris, Whitehouse, 31-8¾; 6, Alyssa Helton, Marshall, 30-11.
Discus — 1, Fyndi Henry, Pine Tree, 118-1; 2, Jada Owens, Longview, 104-2; 3, Ryan Roberts, Longview, 103-3; 4, Olivia Glenn, Mount Pleasant, 102-4; 5, Piper Endsley, Hallsville, 97-7; 6, Emma Thomas, Whitehouse, 97-1.
Triple Jump — 1, Ewoma Ugbini, Pine Tree, 37-8½; 2, DaNaucia Johnson, Longview, 36-11; 3, Ja'Naysha Gipson, Pine Tree, 36-5¾; 4, T'Asia McGee, Longview, 36-1; 5, Aziyah Farrier, Mount Pleasant, 35-7¾; 6, Laney Schroeder, Pine Tree, 34-1.
3200-meters — 1, Kylea Hatfield, Hallsville, 12:17.07; 2, Aurora Egbe, Longview, 12:25.85; 3, Addison Hatchett, Hallsville, 12:30.65; 4, Sheily Morales Barrios, Whitehouse, 12:33.21; 5, Daniela Hernandez, Texas High, 12:48.18; 6, Catherine Loomis, Texas High, 13:02.64.
VARSITY BOYS
Team Standings — 1, Marshall 00; 2, Whitehouse 96; 3, Mount Pleasant 89; 4, Longview 83; 5, Pine Tree 81; 6, Tyler, 73; 7, Hallsville, 64; 8, Texas High, 34.
Individual results
100-meter dash — 1, Dylan Bennett, Mount Pleasant, 10.85; 2, Gabe Strould, Whitehouse, 11.08; 3, Jermod McCoy, Whitehouse, 11.17; 4, J.J. Idrogo, Whitehouse, 11.28; 5, Khylon Sublett, Longview, 11.35; 6, Decorian Thompson, Mount Pleasant, 11.52.
200-meter dash — 1, Taylor Tatum, Longview, 22.59; 2, John Thomas, Marshall, 22.65; 3, Tre Spencer, Hallsville, 23.02; 4, Kelvin Washington, Longview, 23.04; 5, Jacob Villasenor, Pine Tree, 23.25; 6, Tradarian Ball, Texas High, 23.30.
110-meter hurdles — 1, Skyler Guereca, Mount Pleasant, 15.15; 2, DE Morris Isaiah Hunter, Mount Pleasant, 15.36; 3, Dameon Smith, Marshall, 15.43; 4, Keshon Foster, Marshall, 15.47; 5, Erick Miles, Texas High, 15.58; 6, Davernious Robinson, Marshall, 15.60.
400-meter dash — 1, Spencer Taylor, Marshall, 51.2; 2, De'Treyvon Goudeau, Marshall, 52.3; 3, Kameron Griffin, Tyler, 52.5; 4, Chris Wilder, Longview, 53.5; 5, Jasper Stansell, Longview, 53.7; 6, Jaidun Coleman, Texas Highj, 54.9.
300-meter hurdles — 1, Dameon Smith, Marshall, 39.93; 2, Keshon Foster, Marshall, 39.96; 3, Donté Trimble, Whitehouse, 41.08; 4, Skyler Guereca, Mount Pleasant, 41.12; 5, Jadin Starks-Watts, Whitehouse, 41.77; 6, Derrick Roberts, Hallsville, 42.46.
800-meter run — 1, Malachi Gray, Pine Tree, 1:58.75; 2, Gage Broomall, Hallsville, 1:59.36; 3, Caleb Murrah, Whitehouse, 2:00.20; 4, Gilberth Landaverde, Mount Pleasant, 2:01.51; 5, Carson Bradley, Hallsville, 2:04.14; 6, Caden Hardison, Longview, 2:05.63.
1600-meter run — 1, Geovanni Calderon, Mount Pleasant, 4:32.73; 2, Malachi Gray, Pine Tree, 4:41.15; 3, Isaih Martinez, Pine Tree, 4:41.55; 4, Erza Perez, Tyler, 4:42.19; 5, Solomon Dillingham, Whitehouse, 4:47.89; 6, Raul Velazquez Piedra, Tyler, 4:48.35.
4x100-meter relay — 1, Tyler (Zachaun Williams, Ashad Walker, Xavier Tatum, Nicholas Collins), 42.32; 2, Whitehouse (Gabe Stroud, J.J. Idrogo, Jermod McCoy, Donté Trimble), 42.36; 3, Longview (Willie Nelson, Jasper Stansell, Taylor Tatum, Kelvin Washington), 42.42; 4, Mount Pleasant (Kelcey Morris, Xavier Hills, Dylan Bennett, Decorian Thompson), 42.47; 5, Pine Tree (Trequildric Brown, Raimone Flournoy, Jacob Villasenor, Devin Washington), 43.22; 6, Texas High (Trystan Powell, Tamarcus Gray, William Winkfield, Tradarian Ball), 43.24.
4x200-meter relay — 1, Tyler (Zachaun Williams, Ashad Walker, Xavier Tatum, Nicholas Collins), 1:29.00; 2, Longview (D'Marcus McGee, Taylor Tatum, Kelvin Washington, Mason Washington), 1:29.20; 3, Texas High (Tamarcus Gray, William Winkfield, Tradarian Ball, Justin Arnold), 1:30.40; 4, Hallsville (Tre Spencer, Gavin Englo, Jace Moseley, Kallen Reed), 1:31.20; 5, Marshall (John Thomas, Davernious Robinson, Dameon Smith, Aiden Hill), 1:31.25; 6, Pine Tree (Trequildric Brown, Raimone Flournoy, Jacob Villasenor, Devin Washington), 1:32.60.
4x400-meter relay — 1, Marshall (Spencer Taylor, De'Treyvon Goudeau, Ryan Knox, Jeremiah McCowan), 3:18.75; 2, Tyler (Keyston Wilson, Zachaun Williams, Kameron Griffin, Nicholas Collins), 3:21.62; 3, Longview (D'Marcus McGee, Jasper Stansell, Mason Washington, Chris Wilder), 3:25.66; 4, Texas High (Eli Likins, Karnell Jolly, Jaidun Coleman, Justin Arnold), 3:26.73; 5, Hallsville (Joshua Horne, Tre Spencer, Jace Moseley, Kallen Reed), 3:27.71; 6, Pine Tree (Malachi Gray, Kebraylon Jackson, Evan Morrow, Christopher Ahumada), 3:34.02.
High Jump — 1, Xavier Hills, Mount Pleasant, 6-2; 2, Dakaylen Reese, Longview, 6-2; 3, Ashad Walker, Tyler, 6-2; 4, Rob Blandburg, Longview, 6-0; 5, Antez Jeffery, Mount Pleasant, 5-10; 6, (tie) Shahrose Mughal, Hallsville, 5-8; Powell Johnson, Whitehouse, 5-8.
Long Jump — 1, Jermod McCoy, Whitehouse, 21-11½; 2, Keshon Foster, Marshall, 21-5¾; 3, Xavier Hills, Mount Pleasant, 21-3¾; 4, Gabe Stroud, Whitehouse, 21-3; 5, William Winkfield, Texas High, 20-8¼; 6, Kallen Reed, Hallsville, 20-5½.
Pole Vault — 1, Cole Murry, Whitehouse, 11-6; 2, Cameron Upchurch, Hallsville, 11-6; 3, Jake Lundy, Longview, 11-0; 4, Sheldon Smith, Whitehouse, 10-6; 5, Hunter Scott, Hallsville, 10-6.
Shot Put — 1, Dealyn Evans, Pine Tree, 55-3; 2, Brock Reddick, Pine Tree, 48-11; 3, Quinton Clark, Pine Tree, 47-7½; 4, Johnathan Bush, Whitehouse, 44-5; 5, Connor Hagerty, Marshall, 44-5; 6, Dillon Moralez, Hallsville, 43-8½.
Discus — 1, Andy Tunstall, Hallsville, 178-1; 2, Quinton Clark, Pine Tree, 133-9; 3, Dealyn Evans, Pine Tree, 131-0; 4, Jonathan Bush, Whitehouse, 126-7; 5, Connor Hagerty, Marshall, 121-3; 6, Andrew Griffin, Hallsville, 120-9.
Triple Jump — 1, Jermod McCoy, Whitehouse, 49-6¾; 2, William Winkfield, Texas High, 44-5¾; 3, Xavier Hills, Mount Pleasant, 44-4¼; 4, Jace Moseley, Hallsville, 43-7¾; 5, Jaiden Simmons, Longview, 43-3½; 6, Jailyn Robinson, Pine Tree, 42-3½.
3200-meters — 1, Geovanni Calderon, Mount Pleasant, 9:57.68; 2, Isaih Martinez, Pine Tree, 10:21.77; 3, Josh Avedikian, Hallsville, 10:21.85; 4, Lee Davis, Mount Pleasant, 10:23.49; 5, Trey Scroggins, Pine Tree, 10:33.94; 6, Jagger Stutchman, Hallsville, 10:43.10.
DISTRICT 17-4A MEET
at Panther Stadium, Longview
VARSITY GIRLS
Team standings: Gilmer 122, Chapel Hill 121, Carthage 109, Center 86, Kilgore 85, Henderson 66, Spring Hill 30
Individual results
100 meters: K. Cox, Center 12.63; T. Lewis, Gilmer 13.06; M. Jacobs, Henderson 13.25; T. Tyeskey, Henderson 13.46
200 meters: S. Starks, Chapel Hill 26.65; J. Teague, Carthage 26.84; R. Tomlinson, Chapel Hill 6.89; K. Hall, Henderson 26.97
400 meters: Y. Garcia, Center 1:02.36; M. Chavez, Gilmer 1:03.25; S. Allison-Williams, Carthage 1:03.30; A. Williams, Kilgore 1:04.88
800 meters: Y. Garcia, Center 2:27.95; R. Almanza, Kilgore 2:28.14; E. Litchenburg, Kilgore 2:31.76; M. Chavez, Gilmer 2:32.24
1600 meters: R. Almanza, Kilgore 5:43.16; D. Requena, Kilgore 5:46.03; B. Bodenheimer, Spring Hill 5:47.65; M. Chavez, Gilmer 5:51.76
3200 meters: G. Alejandro, Henderson 11:49.73; D. Requena, Kilgore 12:20.14; B. Bodenheimer, Spring Hill 12:38.05; M. Chavez, Gilmer 13:06.46
100 hurdles: Z. Myers, Carthage 15.81; F. Gilbreath, Gilmer 16.46; J. Newsome, Gilmer 16.93; L. Morin, Chapel Hill 17.66
300 hurdles: F. Gilbreath, Gilmer 48.74; D Kincade, Chapel Hill 49.01; E. Brown, Spring Hill 50.28; J. Newsome, Gilmer 50.39
400 relay: Henderson (M. Jacobs, K. Hall, T. Tyeskey, N. Norris) 50.14; Center 50.19; Chapel Hill 50.48; Kilgore 50.91
800 relay: Chapel Hill (I. McGregor, D. Oblitas, S. Starks, R. Tomlinson) 1:46.95; Center 1:4769; Carthage 1:48.49; Henderson 1:48.64
1600 relay: Gilmer (M. Chavez, J. Newsome, N. Perry, V. Munoz) 4:14.27; Kilgore 4:20.13; Chapel Hill 4:22.31; Carthage 4:24.03
Long jump: S. Allison-Williams, Carthage 16-1.50; K. Kaiden, Chapel Hill 15-10.50; J. Miner, Chapel Hill 15-10; L. Johnson, Canter 15-9.50
Shot put: D. Allison, Carthage 35-11.75; M. Tate, Gilmer 35-2.75; A. Horton, Center 35-2.50; N. Norris, Henderson 34-11.25
Discus: B. Collie, Gilmer 105-10; K. Oliver, Kilgore 98-6; V. Garcia, Henderson 98-5; K. Kennedy, Chapel Hill 90-9
Triple jump: S. Starks, Chapel Hill 35-1.75; J. Teague, Carthage 34-11.75; J. Roberts, Carthage 34-11.50; S. Starks, Chapel Hill 34-10.75
High jump: J. Teague, Carthage 5-0; D. Kincade, Chapel Hill 5-0; L. Johnson, Center 5-10; J. Miner, Chapel Hill 4-10
Pole vault: B. Whitaker, Carthage 9-6; E. Brown, Spring Hill 9-0; B. Jones, Gilmer 8-0; C. LaGrone, Carthage 7-6
VARSITY BOYS
Team standings: Gilmer 165, Kilgore 139, Chapel Hill 118, Center 88, Carthage 60, Henderson 49, Spring Hill 33
Individual results
100 meters: W. Henderson, Gilmer 10.75; D. Ross, Chapel Hill 11.23; KJ Edwards, Carthage 11.24; S. Roquemore, Henderson 11.32
200 meters: L. Wilburn, Center 22.41; KJ Edwards, Carthage 22.59; D. Dean, Chapel Hill 22.61; K. Reese, Kilgore 22.93
400 meters: J. Byrd, Gilmer 51.58; Y. Sanchez, Kilgore 52.35; K. Bell, Carthage 52.56; J. Sanders, Kilgore 52.68
800 meters: E. Crayton, Chapel Hill 2:03.56; J. Rosas, Kilgore 2:05.62; Z. Gutierrez, Kilgore 2:06.37; A. Carrillo, Gilmer 2:09.90
1600 meters: E. Crayton, Chapel Hill 4:37.19; S. Warren, Kilgore 4:53.53; B. Meyer, Spring Hill 4:56.12; L. Brizuela, Kilgore 4:58.50
3200 meters: E. Crayton, Chapel Hill 9:47.17; S. Warren, Kilgore 10:45.37; B. Meyer, Spring Hill 10: 55.32; Z. Gutierrez, Kilgore 11:06
110 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 14.20; J. Smith, Chapel Hill 14.88; B. Webb, Gilmer 16.02; C. Dodd, Gilmer 17.01
300 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 38.31; C. Dodd, Gilmer 40.75; J. Smith, Chapel Hill 41.58; T. Griffin, Gilmer 42.23
400 relay: Gilmer (R. Fluellen, T. Wilson, T. Tate, W. Henderson) 41.91; Center 42.50; Chapel Hill 42.61; Kilgore 43.53
800 relay: Gilmer (R. Fluellen, T. Wilson, T. Tate, W. Henderson) 1:28.13; Center 1:29.81; Chapel Hill 1:29.84; Carthage 1:32.23
1600 relay: Gilmer (R. Fluellen, C. Dodd, J. Byrd, T. Tate) 3:24.31; Kilgore 3:28.46; Chapel Hill 3:32.23; Carthage 3:38.77
Long jump: D. Edwards, Center 20-10; B. Marion, Carthage 20-7; L. Wilburn, Center 20-5; D. Ross, Chapel Hill 20-3.50
Shot put: J. Harris, Kilgore 52-3; T. Davis, Center 50-3.50; L. Cano, Gilmer 49-3; B. Nelson, Kilgore 47-8.50
Discus: L. Cano, Gilmer 165-1; P. Christian, Kilgore 163-4; B. Nelson, Kilgore 160-6; B. Andros, Spring Hill 144-1
Triple jump: C. Kelley, Chapel Hill 44-5.50; T. Wilson, Gilmer 44-4.50; J. Mayfield, Chapel Hill 43-6.50; K. Bell, Carthage 43-0
High jump: B. Webb, Gilmer 6-0; L. Wilburn, Center 5-10; H. Lofton, Gilmer 5-10; J. Sanders, Kilgore 5-8
Pole vault: J. Hawkins, Spring Hill 13-0; E. Nelson, Gilmer 13-0; N. Weber, Spring Hill 11-0; B. Rash, Gilmer 10-6
Wheelchair shot put: C. Weatherton, Henderson 25-0; L. Meador, Henderson 9-3.25
Wheelchair 100 meters: L. Meador, Henderson 36.71
Wheelchair 400 meters: L. Meador, Henderson 3:08.50
JV GIRLS
Team standings: Chapel Hill 124, Spring Hill 95, Gilmer 93, Henderson 90, Carthage 89, Kilgore 67, Center 36
JV BOYS
Team standings: Henderson 122, Chapel Hill 115, Kilgore 102, Gilmer 94, Spring Hill 83, Carthage 77, Center 13
DISTRICT 15-3A MEET
at Roughneck Stadium, White Oak
VARSITY BOYS
Team standings: White Oak 170, Sabine 115, Daingerfield 109, New Diana 94, Gladewater 70, Hughes Springs 59
Individual results
100 meters: J. Maddox, Gladewater 11.30; L. Holly, New Diana 11.36; A. Hampton, Daingerfield 11.54; A. Simon-Jones, Daingerfield 11.55
200 meters: N. Carter, White Oak 21.80; A. Simon-Jones, Daingerfield 22.59; K. Wilson, Gladewater 22.97; S. Watkins, Daingerfield 22.98
400 meters: N. Carter, White Oak 50.05; N. Johnson, White Oak 53.57; G. Sipes, White Oak 53.99; B. Higgins, Hughes Springs 54.31
800 meters: K. Young, Hughes Springs 2:09.32; J. Solis, Daingerfield 2:10.99; G. Stevenson, New Diana 2:11.85; M. Howland, Sabine 2:12.59
1600 meters: H. Finney, Hughes Springs 5:02.59; M. Rorex, Hughes Springs 5:03.20; L. Duggar, White Oak 5:15.12; B. Bratcher, White Oak 5:15.53
3200 meters: H. Finney, Hughes Springs 11:21.55; K. Maldonado, Sabine 11:31.46; B. Bratcher, White Oak 11:54.56; L. Duggar, White Oak 11:56.51
110 hurdles: M. Carter, White Oak 16.18; P. Swords, Sabine 16.36; B. Williams, Daingerfield 17.72; J. Johnston, New Diana 17.87
300 hurdles: M. Carter, White Oak 42.07; B. Williams, Daingerfield 43.79; M. Langford-Barlow, White Oak 44.38; C. Downs, New Diana 44.70
400 relay: Gladewater (K. Lewis, J. Maddox, T. Maddox, K. Wilson) 43.48; New Diana 44.06; Daingerfield 44.16; Sabine 45.79
800 relay: New Diana (L. Holly, G. Stevenson, O. Jones, L. Simmons) 1:31.63; Gladewater 1:32.39; Daingerfield 1:33.48; White Oak 1:36.66
1600 relay: White Oak (N. Carter, N. Johnson, M. Langford-Barlow, G. Sipes) 3:32.14; Daingerfield 3:40.71; Sabine 3:40.81; Hughes Springs 3:44.96
Long jump: K. Lewis, Gladewater 21-1.25; L. Simmons, New Diana 20-1.75; T. Maddox, Gladewater 19-7; C. Simmons, Sabine 19-5.50
Shot put: S. Black, Sabine 44-4.50; F. Fierros, Sabine 40-1.50; C. Fryant, White Oak 38-6; H. Hodges, White Oak 38-5
Discus: S. Black, Sabine 146-1; L. Hudson, Daingerfield 111-9; C. Wheat, White Oak 110-1; A. Hamilton, New Diana 106-8
Triple jump: K. Mosley, Daingerfield 42-2.50; J. Johnson, New Diana 41-6.25; J. Johnson, Daingerfield 40-5.50; L. Simmons, New Diana 40-4.75
High jump: C. Fryant, White Oak 5-8; H. McNatt, Sabine 5-6; P. Swords, Sabine 5-6; B. Pobuda, Sabine 5-6
Pole vault: K. Priest, White Oak 14-0; G. Thompson, White Oak 13-9; K. Cobb, White Oak 13-0; R. Adams, Sabine 10-6
VARSITY GIRLS
Team standings: Sabine 147.5, White Oak 140.5, Gladewater 138, Daingerfield 92, New Diana 51, Hughes Springs 35
Individual results
100 meters: P. Hunter, Gladewater 12.73; C. Boyd, Daingerfield 12.80; B. Whetstone, Hughes Springs 13.22; J. Pennington, White Oak 13.30
200 meters: K. Floyd, Gladewater 25.09; H. Balcorta, Gladewater 28.40; J. Connor, Daingerfield 28.53; B. McKinney, Hughes Springs 28.66
400 meters: H. Balcorta, Gladewater 1:03.57; A. Milligan, White Oak 1:04.05; B. McKinney, Hughes Springs 1:04.26; A. Lobue, White Oak 1:04.54
800 meters: H. Balcorta, Gladewater 2:38.28; E. Hill, White Oak 2:41.44; E. Still, White Oak 2:45.19; K. Moore, Hughes Springs 2:45.58
1600 meters: S. Loftis, Sabine 5:49.09; E. Logan, Sabine 5:57.08; M. Alexander, Hughes Springs 6:06.70; M. Haynes, New Diana 6:13.51
3200 meters: S. Loftis, Sabine 13:09.60; E. Logan, Sabine 13:15.54; M. Alexander, Hughes Springs 13:37.87; A. Mosley, Sabine 13:39.12
100 hurdles: C. Brown, Sabine 16.34; A. Williams, Daingerfield 16.36; P. Childress, Sabine 17.36; A. Williams, Sabine 17.67
300 hurdles: A. Iske, White Oak 49.64; R. Hayes, Daingerfield 50.83; Z. Neal, Daingerfield 52.47; K. Duggar, White Oak 52.53
400 relay: Gladewater (K. Floyd, P. Hunter, K. Lincoln, M. Police) 49.46; Daingerfield 49.56; Sabine 51.63; New Diana 52.30
800 relay: Gladewater (K. Floyd, P. Hunter, K. Lincoln, M. Police) 1:47.20; Daingerfield 1:50.76; Sabine 1:53.86; White Oak 1:54.48
1600 relay: White Oak (A. Bridges, A. Iske, A. Lobue, A. Milligan) 4:24.43; Sabine 4:33.15; Daingerfield 5:03.80
Long jump: S. Dixon, New Diana 17-7.50; M. Police, Gladewater 16-7; K. Tibbetts, New Diana 16-4; P. Hunter, Gladewater 16-4
Shot put: K. Moses, Gladewater 35-6.50; E. Nix, White Oak 31-3; A. McCormick, Sabine 31-2.50; D. Gholston, Daingerfield 30-3; R. Verner, Gladewater 30-3
Discus: E. Nix, White Oak 108-8; B. Tennimon, New Diana 88-8; R. Verner, Gladewater 82-7; B. Baker, White Oak 79-10
Triple jump: M. Police, Gladewater 33-3.25; P. Hunter, Gladewater 33-1.50; A. Iske, White Oak 32-7.75; A. Williams, Daingerfield 32-4.25
High jump: A. Iske, White Oak 5-0; A. Rhodes, Sabine 4-10; K. Tibbetts, New Diana 4-10; C. Brown, Sabine 4-6; G. Martinez, New Diana 4-6
Pole vault: J. Pennington, White Oak 9-6; K. Bogenschutz, Sabine 8-6; E. Still, White Oak 8-6; M. Pierce, Sabine 8-0
JV BOYS
Team standings: Sabine 183, White Oak 145.5, Gladewater 129, Daingerfield 75, New Diana 53, Hughes Springs 19.5
JV GIRLS
Team standings: Hughes Springs 247, Daingerfield 141, Gladewater 33, Sabine 28, White Oak 20
DISTRICT 21-2A MEET
at Lowrance Field, Hawkins
VARSITY BOYS
Team standings: Hawkins 139, Union Grove 133, Harleton 124, Ore City 121, McLeod 46, Big Sandy 40, Linden-Kildare 12
Individual results
100 meters: C. Plasterer, Ore City 11.40; G. Shirts, Harleton 11.53; C. Kirkland, Linden-Kildare 11.60; J. Welch, Hawkins 11.92
200 meters: C. Plasterer, Ore City 23.52; J. Davis, Hawkins 23.72; J. Smith, McLeod 24.03; C. Kirkland, Linden-Kildare 24.31
400 meters: A. Johnson, Harleton 53.37; E. Pena, Ore City 55.78; L. Fernandez, Union Grove 55.82; I. Farris, Harleton 56.79
800 meters: B. Fuller, Union Grove 2:09.96; T. Gwin, Hawkins 2:11.15; B. Patrick, McLeod 2:15.22; H. Sirmans, Union Grove 2:16.13
1600 meters: T. Gwin, Hawkins 5:06.43; D. Hinkle, Hawkins 5:08.99; M. Nunez-Lopez, Ore City 5:11.84; B. Fuller, Union Grove 5:15.53
3200 meters: D. Hinkle, Hawkins 11:11.00; B. Fuller, Union Grove 11:21.00; T. Gwin, Hawkins 11:27.00; M. Nunez-Lopez, Ore City 11:51.00
110 hurdles: K. Rowe, Ore City 16.25; B. Givens, Hawkins 16.26; J. Roberts, Union Grove 16.66; J. Welch, Harleton 17.50
300 hurdles: K. Rowe, Ore City 43.65; J. Roberts, Union Grove 44.15; J. Kinsel, Harleton 44.28; C. Griffis, Hawkins 46.04
400 relay: Harleton (S. Booth, G. Shirts, A. Woods, C. Johnson) 45.26; Hawkins 45.49; Ore City 46.46; Union Grove 46.88
800 relay: Hawkins (J. Davis, P. Holland, B. Givens, J. Murray) 1:34.72; Harleton 1:34.77; Union Grove 1:37.58; Big Sandy 1:39.52
1600 relay: McLeod (T. McKnight, K. Dempsey, J. Smith, B. Patrick) 3:45.42; Harleton 3:46.01; Union Grove 3:47.69; Ore City 3:51.72
Long jump: C. Kearby, Big Sandy 19-11.50; K. Rowe, Ore City 19-10; C. Cowan, Union Grove 19-1; J. Roberts, Union Grove 18-9
Shot put: L. Woods, Harleton 42-2; B. Ference, Big Sandy 40-0; P. Murray, Harleton 39-10.50; K. Dempsey, McLeod 39-8
Discus: C. Griffis, Hawkins 121-10; N. Fajardo, Harleton 121-1.50; J. Griffin, Union Grove 120-0; J. Baker, Union Grove 119-11.75
Triple jump: K. Rowe, Ore City 41-3.50; C. Cowan, Union Grove 41-1.25; P. Holland, Hawkins 39-10.50; A. Johnson, Harleton 39-7
High jump: B. Givens, Hawkins, 6-0; K. Rowe, Ore City 6-0; C. Kearby, Big Sandy 5-10; P. Smith, Hawkins 5-8; M. Main, Ore City 5-8; A. Samuels, Ore City 5-8
Pole vault: L. Turner, Union Grove 9-6; C. Cooper, Union Grove 9-0; C. Plasterer, Ore City 8-6; G. Dacus, Union Grove 8-0; P. Smith, Hawkins 8-0
VARSITY GIRLS
Team standings: Union Grove 169, Hawkins 156, Linden-Kildare 96, Harleton 59, Big Sandy 51, Ore City 51, McLeod 29
Individual results
100 meters: A. Jones, Ore City 13.12; B. Byrd, Ore City 13.24; M. Francis, Big Sandy 13.25; A. Hill, Hawkins 13.69
200 meters: Jam. Birmingham, Linden-Kildare 26.68; M. Bynum, Linden-Kildare 26.89; A. Wightman, Union Grove 27.68; M. Francis, Big Sandy 28.46
400 meters: G. Winn, Union Grove 1:05.96; S. Murray, Hawkins 1:06.64; L. McKnight, McLeod 1:08.11; M. Hearron, Harleton 1:09.66
800 meters: G. Winn, Union Grove 2:31.31; L. Dominguez, Ore City 2:36.60; S. Murray, Hawkins 2:36.74; G. Stanford, Union Grove 2:41.18
1600 meters: G. Stanford, Union Grove 5:53.12; K. Adams, Hawkins 5:57.25; S. Pyle, Union Grove 6:04.90; S. Ramos, McLeod 6:17.56
3200 meters: G. Stanford, Union Grove 12:46.00; K. Adams, Hawkins, 13:07.00; S. Pyle, Union Grove 13:16.00; I. Garay, Ore City 13:50.00
100 hurdles: C. Turner, Hawkins 17.12; R. Aiken, Union Grove 17.28; H. Sanders, Harleton 17.37; C. Gryder, McLeod 17.43
300 hurdles: J. Evans, Hawkins 47.94; C. Turner, Hawkins 48.74; J. Quaid, Linden-Kildare 52.87; R. Aiken, Union Grove 53.04
400 relay: Linden-Kildare (Jak. Birmingham, Jam. Birmingham, M. Bynum, C. Hays) 51.90; Hawkins 52.76; Big Sandy 54.60; Union Grove 56.51
800 relay: Linden-Kildare (Jak. Birmingham, Jam. Birmingham, M. Bynum, C. Hays) 1:49.34; Union Grove 1:51.90; Harleton 1:56.73; Ore City 1:57.04
1600 relay: Union Grove (G. Winn, T. Campbell, S. Prince, K. Taylor) 4:23.10; Hawkins 4:34.52; McLeod 4:42.27; Harleton 4:46.64
Long jump: T. Campbell, Union Grove 15-7.50; Jam. Birmingham, Linden-Kildare 15-3.50; S. Murray, Hawkins 15-2; M. Francis, Big Sandy 14-11
Shot put: K. Neville, Linden-Kildare 31-4; S. Clark, Union Grove 31-1.50; H. Warrick, Hawkins 31-0; J. Plunkett, Big Sandy 30-0.50
Discus: H. Warrick, Hawkins, 106-9; A. Luby, Harleton 103-4.25; S. Mattu, Union Grove 97-9.25; A. Smith, Union Grove 94-9.75
Triple jump: Jam. Birmingham, Linden-Kildare 35-2; M. Francis, Big Sandy 33-1.50; J. Evans, Hawkins 32-7.50; M. Hearron, Harleton 32-6
High jump: T. Campbell, Union Grove 4-10; R. Allen, Big Sandy 4-8; H. Roberts, Harleton 4-4; K. Chavez, Union Grove 4-4
Pole vault: J. Evans, Hawkins 8-0; A. Turrentine, Hawkins 5-6; A. Smith, Union Grove 5-6
JV BOYS
Team standings: Union Grove 124, Hawkins 122, Harleton 110, McLeod 89, Ore City 83, Big Sandy 45