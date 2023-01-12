Beckville senior Avery Morris earned Most Valuable Player honors, and regional semifinalists Beckville and Hawkins dominated voting with the release of the District 19-2A All-District Volleyball Team for the 2022 season.
Morris finished the season with 493 kills, 359 digs and 39 aces.
Other superlatives went to Most Valuable Hitter Amber Harris of Beckville, Most Valuable Blockers Skylar Murray of Hawkins and Lexi Ibarra of Carlisle, Defensive MVP Tatum Smith of Hawkins, Most Valuable Server Trinity Hawkins of Hawkins, Most Valuable Setter Sophie Elliott of Beckville and Newcomer of the Year Ke’Kila Weir of Overton.
Voting was conducted by the district’s coaches.
FIRST TEAM
Beckville: Laney Jones, M.J. Liles, Karissa McDowell; Hawkins: Jordyn Warren, Laney Wilson; Overton: Kayla Nobles, Alex Brown; Carlisle: Kyra Holcomb, Karolyne Estrada; Union Grove: Brady Colby; Big Sandy: MaRyiah Francis.
SECOND TEAM
Beckville: Lexi Barr, Maddie McAfee; Hawkins: Carmen Turner, Alaya Scoggins; Overton: Brylie Smith, Avery Smith; Carlisle: Kasey Hart, Emily Rocha; Union Grove: Sarah Prince; Big Sandy: Mackenzie Davis.
HONORABLE MENTION
Beckville: Karsyn Coleman, Kellen Weaver; Big Sandy: Daphnie Blavier, Madi Hill; Union Grove: Taylor Campbell, Alison Yohn, Analiece Jones; Hawkins: Londyn Wilson, Ryli Williams, Haylie Warrick; Overton: Sarah Emery, Ja’miya O’Neal; Carlisle: Allison Effner, Joana Canchola, Makayla Holcomb.
ACADEMIC ALL-DISTRICT
Beckville: Lexi Barr, Karsyn Coleman, Maggie Davidson, Sophie Elliott, Amber Harris, Hannah Hester, Laney Jones, MJ Liles, Maddie McAfee, Karissa McDowell, Avery Morris, Kellen Weaver; Union Grove: Analeice Jones, Brady Colby, Sarah Prince, Taylor Campbell, Hannah Coulter, Izzy Gregg; Hawkins: Carmen Turner, Laney Wilson, Skylar Murray, Jordyn Warren, Ryli Williams. Trinity Hawkins; Overton: Ashby Croswell, Mason Fenter, Siann Levoy, Lllie McAdams, Ja’Miya Oneal, Kyra Parker, Annalise Perkins, Isabella Reagh, Kasha Williams, Sarah Emery, Halle Mayfield, Lila Gurley, Kayla Nobles, Avery Smith, Alex Brown; Big Sandy: Daphnie Blavier, Madi Hill, Ava Jenison, Shemaiah Johnson, Zoey Messick, Journie Plunkett; Carlisle: Ally Effner, Jasmin Santana, Joana Canchola, Karolyne Estrada, Kyra Holcomb, Emily Rocha, Kasey Hart, Marisol Hernandez, Lexi Ibarra, Makayla Holcomb.