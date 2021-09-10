THIS WEEK’S GAMES
Longview at Legacy
Tyler at Nacogdoches
Pine Tree at Kilgore
Chapel Hill at Hallsville
McKinney North at Marshall
Whitehouse at Corsicana
Jacksonville at Henderson
Lindale at Van
White Oak at Spring Hill
Tatum at Pittsburg
Atlanta at Gilmer
Mineola at West Rusk
Center at Gladewater
Sabine at Daingerfield
Harmony at New Diana
Garrison at Arp
Big Sandy at Ore City
Carlisle at Alto
Hawkins at Boles
Brook Hill at Tenaha
NATHAN HAGUE
32-8, .800
Legacy
Tyler
Kilgore
Chapel Hill
Marshall
Whitehouse
Henderson
Van
White Oak
Tatum
Gilmer
West Rusk
Gladewater
Daingerfield
Harmony
Garrison
Ore City
Alto
Hawkins
Tenaha
PHIL HICKS
30-10, .750
Legacy
Tyler
Kilgore
Chapel Hill
McKinney North
Corsicana
Henderson
Van
Spring Hill
Tatum
Gilmer
West Rusk
Gladewater
Daingerfield
Harmony
Garrison
Big Sandy
Carlisle
Hawkins
Tenaha
THOMAS BINGHAM
29-11, .725
Longview
Tyler
Kilgore
Chapel Hill
McKinney North
Corsicana
Henderson
Lindale
White Oak
Tatum
Gilmer
West Rusk
Gladewater
Daingerfield
Harmony
Arp
Ore City
Carlisle
Hawkins
Tenaha
REAGAN ROY
29-11, .725
Legacy
Tyler
Kilgore
Chapel Hill
Marshall
Corsicana
Henderson
Van
Spring Hill
Tatum
Gilmer
West Rusk
Gladewater
Sabine
Harmony
Arp
Big Sandy
Carlisle
Hawkins
Tenaha
JACK STALLARD
28-12, .700
Longview
Tyler
Pine Tree
Hallsville
Marshall
Corsicana
Jacksonville
Lindale
Spring Hill
Tatum
Gilmer
West Rusk
Gladewater
Daingerfield
Harmony
Arp
Big Sandy
Carlisle
Hawkins
Tenaha
BRANDON OGDEN
26-14, .650
Legacy
Tyler
Pine Tree
Chapel Hill
McKinney North
Corsicana
Henderson
Van
Spring Hill
Tatum
Gilmer
West Rusk
Gladewater
Daingerfield
Harmony
Arp
Big Sandy
Carlisle
Hawkins
Tenaha
KERRI ESPOSITO
25-15, .625
Longview
Tyler
Kilgore
Chapel Hill
Marshall
Corsicana
Henderson
Van
White Oak
Tatum
Gilmer
West Rusk
Gladewater
Daingerfield
Harmony
Garrison
Big Sandy
Alto
Hawkins
Tenaha