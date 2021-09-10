THIS WEEK’S GAMES

Longview at Legacy

Tyler at Nacogdoches

Pine Tree at Kilgore

Chapel Hill at Hallsville

McKinney North at Marshall

Whitehouse at Corsicana

Jacksonville at Henderson

Lindale at Van

White Oak at Spring Hill

Tatum at Pittsburg

Atlanta at Gilmer

Mineola at West Rusk

Center at Gladewater

Sabine at Daingerfield

Harmony at New Diana

Garrison at Arp

Big Sandy at Ore City

Carlisle at Alto

Hawkins at Boles

Brook Hill at Tenaha

NATHAN HAGUE

32-8, .800

Legacy

Tyler

Kilgore

Chapel Hill

Marshall

Whitehouse

Henderson

Van

White Oak

Tatum

Gilmer

West Rusk

Gladewater

Daingerfield

Harmony

Garrison

Ore City

Alto

Hawkins

Tenaha

PHIL HICKS

30-10, .750

Legacy

Tyler

Kilgore

Chapel Hill

McKinney North

Corsicana

Henderson

Van

Spring Hill

Tatum

Gilmer

West Rusk

Gladewater

Daingerfield

Harmony

Garrison

Big Sandy

Carlisle

Hawkins

Tenaha

THOMAS BINGHAM

29-11, .725

Longview

Tyler

Kilgore

Chapel Hill

McKinney North

Corsicana

Henderson

Lindale

White Oak

Tatum

Gilmer

West Rusk

Gladewater

Daingerfield

Harmony

Arp

Ore City

Carlisle

Hawkins

Tenaha

REAGAN ROY

29-11, .725

Legacy

Tyler

Kilgore

Chapel Hill

Marshall

Corsicana

Henderson

Van

Spring Hill

Tatum

Gilmer

West Rusk

Gladewater

Sabine

Harmony

Arp

Big Sandy

Carlisle

Hawkins

Tenaha

JACK STALLARD

28-12, .700

Longview

Tyler

Pine Tree

Hallsville

Marshall

Corsicana

Jacksonville

Lindale

Spring Hill

Tatum

Gilmer

West Rusk

Gladewater

Daingerfield

Harmony

Arp

Big Sandy

Carlisle

Hawkins

Tenaha

BRANDON OGDEN

26-14, .650

Legacy

Tyler

Pine Tree

Chapel Hill

McKinney North

Corsicana

Henderson

Van

Spring Hill

Tatum

Gilmer

West Rusk

Gladewater

Daingerfield

Harmony

Arp

Big Sandy

Carlisle

Hawkins

Tenaha

KERRI ESPOSITO

25-15, .625

Longview

Tyler

Kilgore

Chapel Hill

Marshall

Corsicana

Henderson

Van

White Oak

Tatum

Gilmer

West Rusk

Gladewater

Daingerfield

Harmony

Garrison

Big Sandy

Alto

Hawkins

Tenaha

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