THIS WEEK’S GAMES
Tyler Legacy at Mesquite Horn
Sherman at Longview
Wylie East at Tyler
Texas High at Pine Tree
Hallsville at Mount Pleasant
Whitehouse at Marshall
Chapel Hill at Kilgore
Athens at Lindale
Henderson at Palestine
Van at Mexia
Brownsboro at Bullard
Liberty-Eylau at Spring Hill
Pittsburg at Gilmer
Rusk at Madisonville
Jasper at Carthage
Jefferson at Gladewater
Atlanta at Tatum
White Oak at Sabine
Winona at West Rusk
Harmony at Troup
PHIL HICKS
107-32, .769
Tyler Legacy
Longview
Tyler
Texas High
Mount Pleasant
Marshall
Kilgore
Lindale
Palestine
Van
Brownsboro
Liberty-Eylau
Gilmer
Rusk
Carthage
Gladewater
Tatum
Sabine
West Rusk
Harmony
BRANDON OGDEN
107-32, .769
Tyler Legacy
Longview
Tyler
Texas High
Hallsville
Marshall
Kilgore
Lindale
Henderson
Van
Brownsboro
Spring Hill
Gilmer
Rusk
Carthage
Gladewater
Tatum
Sabine
West Rusk
Harmony
JACK STALLARD
107-32, 769
Tyler Legacy
Longview
Tyler
Pine Tree
Hallsville
Marshall
Kilgore
Lindale
Henderson
Van
Brownsboro
Spring Hill
Gilmer
Rusk
Carthage
Gladewater
Tatum
Sabine
West Rusk
Troup
KERRI ESPOSITO
105-34, .755
Tyler Legacy
Longview
Tyler
Texas High
Hallsville
Marshall
Kilgore
Lindale
Henderson
Van
Brownsboro
Liberty-Eylau
Gilmer
Rusk
Carthage
Gladewater
Tatum
Sabine
West Rusk
Harmony
REAGAN ROY
105-34, .755
Tyler Legacy
Longview
Tyler
Texas High
Mount Pleasant
Marshall
Kilgore
Lindale
Henderson
Van
Brownsboro
Liberty-Eylau
Gilmer
Rusk
Carthage
Gladewater
Tatum
Sabine
West Rusk
Harmony
THOMAS BINGHAM
105-34, .755
Tyler Legacy
Longview
Tyler
Texas High
Mount Pleasant
Marshall
Kilgore
Lindale
Henderson
Van
Brownsboro
Liberty-Eylau
Gilmer
Rusk
Carthage
Gladewater
Tatum
Sabine
West Rusk
Harmony
NATHAN HAGUE
104-35, .748
Tyler Legacy
Longview
Tyler
Texas High
Mount Pleasant
Marshall
Kilgore
Lindale
Henderson
Van
Brownsboro
Liberty-Eylau
Gilmer
Rusk
Carthage
Gladewater
Tatum
Sabine
West Rusk
Harmony