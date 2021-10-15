THIS WEEK’S GAMES

Tyler Legacy at Mesquite Horn

Sherman at Longview

Wylie East at Tyler

Texas High at Pine Tree

Hallsville at Mount Pleasant

Whitehouse at Marshall

Chapel Hill at Kilgore

Athens at Lindale

Henderson at Palestine

Van at Mexia

Brownsboro at Bullard

Liberty-Eylau at Spring Hill

Pittsburg at Gilmer

Rusk at Madisonville

Jasper at Carthage

Jefferson at Gladewater

Atlanta at Tatum

White Oak at Sabine

Winona at West Rusk

Harmony at Troup

PHIL HICKS

107-32, .769

Tyler Legacy

Longview

Tyler

Texas High

Mount Pleasant

Marshall

Kilgore

Lindale

Palestine

Van

Brownsboro

Liberty-Eylau

Gilmer

Rusk

Carthage

Gladewater

Tatum

Sabine

West Rusk

Harmony

BRANDON OGDEN

107-32, .769

Tyler Legacy

Longview

Tyler

Texas High

Hallsville

Marshall

Kilgore

Lindale

Henderson

Van

Brownsboro

Spring Hill

Gilmer

Rusk

Carthage

Gladewater

Tatum

Sabine

West Rusk

Harmony

JACK STALLARD

107-32, 769

Tyler Legacy

Longview

Tyler

Pine Tree

Hallsville

Marshall

Kilgore

Lindale

Henderson

Van

Brownsboro

Spring Hill

Gilmer

Rusk

Carthage

Gladewater

Tatum

Sabine

West Rusk

Troup

KERRI ESPOSITO

105-34, .755

Tyler Legacy

Longview

Tyler

Texas High

Hallsville

Marshall

Kilgore

Lindale

Henderson

Van

Brownsboro

Liberty-Eylau

Gilmer

Rusk

Carthage

Gladewater

Tatum

Sabine

West Rusk

Harmony

REAGAN ROY

105-34, .755

Tyler Legacy

Longview

Tyler

Texas High

Mount Pleasant

Marshall

Kilgore

Lindale

Henderson

Van

Brownsboro

Liberty-Eylau

Gilmer

Rusk

Carthage

Gladewater

Tatum

Sabine

West Rusk

Harmony

THOMAS BINGHAM

105-34, .755

Tyler Legacy

Longview

Tyler

Texas High

Mount Pleasant

Marshall

Kilgore

Lindale

Henderson

Van

Brownsboro

Liberty-Eylau

Gilmer

Rusk

Carthage

Gladewater

Tatum

Sabine

West Rusk

Harmony

NATHAN HAGUE

104-35, .748

Tyler Legacy

Longview

Tyler

Texas High

Mount Pleasant

Marshall

Kilgore

Lindale

Henderson

Van

Brownsboro

Liberty-Eylau

Gilmer

Rusk

Carthage

Gladewater

Tatum

Sabine

West Rusk

Harmony

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