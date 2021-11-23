Hawkins earned four of the league's superlatives, including Most Valuable Player Makena Warren, with the release of the District 19-2A All-District Volleyball Team for the 2021 season.
Hawkins' Lynli Dacus shared MVP Blocker honors with Kyra Holcumb of Carlisle, while the Lady Hawks' Tenley Conde (MVP Server) and Trinity Hawkins (Newcomer of the Year) also picked up top honors.
Other district superlatives went to Big Sandy's Calle Minter (MVP Setter), Union Grove's Sydney Chamberlain (Defensive MVP), Overton's Mary Fenter (MVP Hitter) and Overton's Rickey Hammontree (Coach of the Year).
Selections were made by the district's coaches.
FIRST TEAM
Brylie Arnold, Big Sandy; Kaley McMillian, Overton; Naomi Bradenburg, Carlisle; Jordyn Warren, Hawkins; Avery Brooks, Union grove; Hailey Hanna, Union Hill.
SECOND TEAM
Hailea Downs, Union Hill; MaRyiah Francis, Big Sandy; Laney Wilson, Hawkins; Brady Colby, Union Grove; Kayla Nobles, Overton; Ally Effner, Carlisle.
HONORABLE MENTON
Leverett's Chapel: Jackeline Avalos, Jasmin Chavez, Jalynn Peery, Bailea Reeves, Ashilia Smith, Gracie Warren; Big Sandy: Breaunna Derrick, Allie McCartney, Daphnie Blavier, Mackenzie Davis, Shemaiah Johnson; Union Grove: Samantha Coleman, Analeice Jones, Gracie Winn, Alison Yohn; Hawkins: Carmen Turner, Tatum Smith; Overton: Chloe Laws, McKayla Gurley, Alex Brown, Avery Smith; Union Hill: Madision Caffey, Trinity Tidball.
ACADEMIC ALL-DISTRICT
Leverett's Chapel: Jackeline Avalos, Isaira Avalos, Jasmin Chavez, Eleana Dixon, Jalynn Peery, Bailea Reeves, Ashilia Smith, Gracie Warren; Hawkins: Tenley Conde, Laney Wilson, Jordyn Warren, Carmen Turner, Lynli Dacus, Makena Warren, Trinity Hawkins; Big Sandy: Daphnie Blavier, Ava Jenison, Madi Hill, Zoey Messick, Shemaiah Johnson, Brylie Arnold, Calle Minter; Union Hill: Hailea Downs, Hailey Hanna, Trinity Tidball, Jennifer Grubb, Madison Caffey; Overton: Mary Fenter, Chloe Laws, Kaley McMillian, Alex Brown, Brylie Smith, Ne'kila Weir; Union Grove: Samantha Coleman, Analeice Jones, Gracie Winn, Kiera Taylor, Hannah Coulter, Sydney Chamberlain, Paige Parman, Sarah Prince, Avery Brooks, Brady Colby.