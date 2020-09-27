Goldie

Goldie: 3-year-old Australian cattle dog mix; female. See FurrEverPetsRescue.org or call (9 a.m.-8 p.m.)/text Ione Fried, (903) 918-3213.

Tuff McScruff

Tuff McScruff: 1-year-old wheaten terrier mix; male. See pfpEastTexas.org or text Eva, (903) 926-2695.

Gracie

Gracie: 8-year-old Chihuahua; female. See FurrEverPetsRescue.org or text (only) Elaine, (903) 243-2758.

Luna

Luna: 2-year-old Chihuahua/dachshund mix; male. See longviewpetsrescue.org/AGDC.html or call/text Klancey (903) 235-0383.

Volt

Volt: 4-month-old domestic short hair; male. See Regard4Life.org or email regard4life.info@gmail.com .

Oakley

Oakley: 5-year-old miniature pinscher; female. See FurrEverPetsRescue.org or call (9 a.m.-8 p.m.)/text Ione Fried, (903) 918-3213.

Roxy

Roxy: 2-year-old American Staffordshire mix; female. See Regard4Life.org or email regard4life.info@gmail.com .

Riley

Riley: 13-year-old Shih Tzu; male. See FurrEverPetsRescue.org or call (9 a.m.-8 p.m.)/text Ione Fried, (903) 918-3213.

Sammy

Sammy: 2-year-old Labrador/Shar-Pei mix; male. See Regard4Life.org or email regard4life.info@gmail.com .

Ryley

Ryley: 5-year-old miniature pinscher mix; male. See FurrEverPetsRescue.org or call (9 a.m.-8 p.m.)/text Ione Fried, (903) 918-3213.

Chase

Chase: 3-month-old Labrador retriever/Chow-Chow mix; male. See Regard4Life.org or email regard4life.info@gmail.com .

Willow

Willow: 13-year-old Chihuahua; female. See FurrEverPetsRescue.org or text (only) Elaine, (903) 243-2758.

— Animals featured in Pets of the Week typically are fully vetted and have been spayed or neutered. Contact the rescue group for specific information.  See the weekend Datebook for information about adoption events.