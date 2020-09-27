Goldie
Goldie: 3-year-old Australian cattle dog mix; female. See FurrEverPetsRescue.org or call (9 a.m.-8 p.m.)/text Ione Fried, (903) 918-3213.
Tuff McScruff
Tuff McScruff: 1-year-old wheaten terrier mix; male. See pfpEastTexas.org or text Eva, (903) 926-2695.
Gracie
Gracie: 8-year-old Chihuahua; female. See FurrEverPetsRescue.org or text (only) Elaine, (903) 243-2758.
Luna
Luna: 2-year-old Chihuahua/dachshund mix; male. See longviewpetsrescue.org/AGDC.html or call/text Klancey (903) 235-0383.
Volt
Volt: 4-month-old domestic short hair; male. See Regard4Life.org or email regard4life.info@gmail.com .
Oakley
Oakley: 5-year-old miniature pinscher; female. See FurrEverPetsRescue.org or call (9 a.m.-8 p.m.)/text Ione Fried, (903) 918-3213.
Roxy
Roxy: 2-year-old American Staffordshire mix; female. See Regard4Life.org or email regard4life.info@gmail.com .
Riley
Riley: 13-year-old Shih Tzu; male. See FurrEverPetsRescue.org or call (9 a.m.-8 p.m.)/text Ione Fried, (903) 918-3213.
Sammy
Sammy: 2-year-old Labrador/Shar-Pei mix; male. See Regard4Life.org or email regard4life.info@gmail.com .
Ryley
Ryley: 5-year-old miniature pinscher mix; male. See FurrEverPetsRescue.org or call (9 a.m.-8 p.m.)/text Ione Fried, (903) 918-3213.
Chase
Chase: 3-month-old Labrador retriever/Chow-Chow mix; male. See Regard4Life.org or email regard4life.info@gmail.com .
Willow
Willow: 13-year-old Chihuahua; female. See FurrEverPetsRescue.org or text (only) Elaine, (903) 243-2758.