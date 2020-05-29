- Editor’s note: Students designated with * are honor graduates.
Porfirio Abundiz
- Zachary Paul Adams
Angela Aguinaga
Elijah Kane Altis
- Kadi Le Amaya *
Mark Wayne Anthony JR.
Alexandria Tierra Armstrong
Jalynn Diamond Armstrong
Rory Davis Arterberry
Savanha Dawn Bailey
Carson Glenn Barber
Cheynne Michelle Barber
Benjamin Allen Barrett
Selina Josie Beal
Cathrine Ellene Bennett
Brandon Lee Black
Katherine Audrey Blackwell
Jesse Edgar Bledsoe
Kya Nicole Boline
Elijah William Earl Bramlett
Brett Allen Britton
Fidel Alexander Bueno Esquivel
Timothy Terrell Burton
Darrell Juan Bush
Angel Gabriel Cabrera
Jordan Wade Cannon
- Heather Marie Carter *
Payton Kameal Carter
- Kaitlyn Danielle Castro *
Caitlin Nicole Chandler
Anahy Crystal Chavez
Ayana Lorene Choyce
Colton Wayne Clamp
- Bonnie Marie Clifton *
Madison Elizabeth Coke
Bladen Ray Collom
Grant Stephen Couture
Cameron Seth Cox
Stephen Gregory Daniels
Bayleigh Nichole Danner
Joshua Conner Davenport
Darian Michelle Davis
Haleigh Brooke Davis
Audrey Ellissa Delling
Buddy Lindale Denton
Fernanda Almazan Diaz
Jackson Mckenzie Dodd
Rebecca Lynn Dunn
Cristal Echeverria
Bryan Esquivel
Matthew Christian Faggione
Diamond Rena Fluellen
Sydney Grace Frederick
Anayeli Garcia Garcia
Courtney Michelle Garrett
Jordan Elijah Gilberg
Autumn Cheyene Glasen
Edwin Govea
Caitlyn Lacole Rockwell Granvi
Tiereney Ne’Cole Granville
Brooklynn Elizabeth Gray
Makinzie Rene Green
Shemar Dwayne Green
Gabriel Arness Griffin JR.
Dylan Cade Guidry
Nathaniel Leon Haden
- Logan Ross Hall *
- Nicholas Hugh Hamilton *
- Daphanie Renee Hancock *
Dalacia Lanet Harris
Cajaybren Omarion Hajaud Parke
Riley Shane Hendrix
- Timothy James Hopping *
Tessa Marie Howe
Kalen James Huey
- Morgan Christina Hughes *
Casey Lynn Irons JR.
Avery Ann Jackson
George Jaramillo
Kristian James Jenkins
Kaylee Janette Jensen
Erica Latrice Johnson
Zackary Brandon Johnston
Madison Brooke Jones
Nesha Renee’ Jones
Kylie Elise Jordan
Devon Isaiah King
- Makenzie Ralyn Kitchell *
Jacob Paul Knight II
Joshua Brayden Knight
Alondra Juliett Lara
Autumn Sky Livas
Haley Lauren Logan
Taylor Leigh Allen Lord
Marcy Abigail Low
Lanee Patrece Lowrimore
Aaron Luis Martinez
Karson Blake Martin
Alexis Loraine Mathis
- Stanley Jacob Mayhan *
Jamey Christopher McAlister
Robin Kaye McCully
Maddison Michelle McKeehan
Benjamin David McLaughlin JR.
Demontre Dea-Marcus McNeil
Bobby Dwayne Morgan
James Arthur Morrow
Lane Riley Nations
- Audrey Scott Nolan *
- Marissa Kaylee Nolan
Sandra Olivia Ogle
Blake Tyler Olivares
Aylin Ortiz Contreras
Seth Malachi Osborne
Amaria Marie Pace
Kayla Corine Peltzer
Kevin Larry Perez
- Jaici Katherine Pilcher *
Lluliana Pina-Segura
Alan Daniel Plata
Dalton Gage Plunkett
- Jeorjia Elaine Puckett *
Ty Davis Rackley
Kimmie Elizabeth Marie Rash
Eddie De’Caron Ray
Jalyne Breann Riggs
Reilly Nichole Rigsby
Grace Melissa Ritter
Kasmine Brianne Robertson
Colby Michael Rogers
Jarvis Donell Ross
Joel Sayd Salinas
Kate Michelle Saucedo Almazan
Abraham Edward Serrano
Darrell D’Charles Shead
Dayton Lamarcris Shepherd
Matthew Gregory Sinclair
Michael Allen Smith
Tyler James Stanley
- Molly Alexandra Sullivan *
Jason Christian Summerville JR
Jessica Anne Taber
Trinity Portia Tamez
Alison Renee Taylor
Austin Skylor Terry
Hallee Alana Testa
Adrian Trinidad
Gabriel Glenn Tucker
Amanda Leigh Tutt
Esteban Jaaziel Valdez
Gracey Rose Weaver
Alexius Aleczyandria-E Webb
Jaylynn Kay Werner
Jermar Triezean Wheeler
Malik Solomon Williams
Patrick Ray Williams
- Delaney Faith Wilson *
Serenity Lynn Wilson
Colby Charles Winn
Erick Zamarron
Jose De Jesus Zarate Jr.