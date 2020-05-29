  • Editor’s note: Students designated with * are honor graduates.

Porfirio Abundiz

  • Zachary Paul Adams

Angela Aguinaga

Elijah Kane Altis

  • Kadi Le Amaya *

Mark Wayne Anthony JR.

Alexandria Tierra Armstrong

Jalynn Diamond Armstrong

Rory Davis Arterberry

Savanha Dawn Bailey

Carson Glenn Barber

Cheynne Michelle Barber

Benjamin Allen Barrett

Selina Josie Beal

Cathrine Ellene Bennett

Brandon Lee Black

Katherine Audrey Blackwell

Jesse Edgar Bledsoe

Kya Nicole Boline

Elijah William Earl Bramlett

Brett Allen Britton

Fidel Alexander Bueno Esquivel

Timothy Terrell Burton

Darrell Juan Bush

Angel Gabriel Cabrera

Jordan Wade Cannon

  • Heather Marie Carter *

Payton Kameal Carter

  • Kaitlyn Danielle Castro *

Caitlin Nicole Chandler

Anahy Crystal Chavez

Ayana Lorene Choyce

Colton Wayne Clamp

  • Bonnie Marie Clifton *

Madison Elizabeth Coke

Bladen Ray Collom

Grant Stephen Couture

Cameron Seth Cox

Stephen Gregory Daniels

Bayleigh Nichole Danner

Joshua Conner Davenport

Darian Michelle Davis

Haleigh Brooke Davis

Audrey Ellissa Delling

Buddy Lindale Denton

Fernanda Almazan Diaz

Jackson Mckenzie Dodd

Rebecca Lynn Dunn

Cristal Echeverria

Bryan Esquivel

Matthew Christian Faggione

Diamond Rena Fluellen

Sydney Grace Frederick

Anayeli Garcia Garcia

Courtney Michelle Garrett

Jordan Elijah Gilberg

Autumn Cheyene Glasen

Edwin Govea

Caitlyn Lacole Rockwell Granvi

Tiereney Ne’Cole Granville

Brooklynn Elizabeth Gray

Makinzie Rene Green

Shemar Dwayne Green

Gabriel Arness Griffin JR.

Dylan Cade Guidry

Nathaniel Leon Haden

  • Logan Ross Hall *
  • Nicholas Hugh Hamilton *
  • Daphanie Renee Hancock *

Dalacia Lanet Harris

Cajaybren Omarion Hajaud Parke

Riley Shane Hendrix

  • Timothy James Hopping *

Tessa Marie Howe

Kalen James Huey

  • Morgan Christina Hughes *

Casey Lynn Irons JR.

Avery Ann Jackson

George Jaramillo

Kristian James Jenkins

Kaylee Janette Jensen

Erica Latrice Johnson

Zackary Brandon Johnston

Madison Brooke Jones

Nesha Renee’ Jones

Kylie Elise Jordan

Devon Isaiah King

  • Makenzie Ralyn Kitchell *

Jacob Paul Knight II

Joshua Brayden Knight

Alondra Juliett Lara

Autumn Sky Livas

Haley Lauren Logan

Taylor Leigh Allen Lord

Marcy Abigail Low

Lanee Patrece Lowrimore

Aaron Luis Martinez

Karson Blake Martin

Alexis Loraine Mathis

  • Stanley Jacob Mayhan *

Jamey Christopher McAlister

Robin Kaye McCully

Maddison Michelle McKeehan

Benjamin David McLaughlin JR.

Demontre Dea-Marcus McNeil

Bobby Dwayne Morgan

James Arthur Morrow

Lane Riley Nations

  • Audrey Scott Nolan *
  • Marissa Kaylee Nolan

Sandra Olivia Ogle

Blake Tyler Olivares

Aylin Ortiz Contreras

Seth Malachi Osborne

Amaria Marie Pace

Kayla Corine Peltzer

Kevin Larry Perez

  • Jaici Katherine Pilcher *

Lluliana Pina-Segura

Alan Daniel Plata

Dalton Gage Plunkett

  • Jeorjia Elaine Puckett *

Ty Davis Rackley

Kimmie Elizabeth Marie Rash

Eddie De’Caron Ray

Jalyne Breann Riggs

Reilly Nichole Rigsby

Grace Melissa Ritter

Kasmine Brianne Robertson

Colby Michael Rogers

Jarvis Donell Ross

Joel Sayd Salinas

Kate Michelle Saucedo Almazan

Abraham Edward Serrano

Darrell D’Charles Shead

Dayton Lamarcris Shepherd

Matthew Gregory Sinclair

Michael Allen Smith

Tyler James Stanley

  • Molly Alexandra Sullivan *

Jason Christian Summerville JR

Jessica Anne Taber

Trinity Portia Tamez

Alison Renee Taylor

Austin Skylor Terry

Hallee Alana Testa

Adrian Trinidad

Gabriel Glenn Tucker

Amanda Leigh Tutt

Esteban Jaaziel Valdez

Gracey Rose Weaver

Alexius Aleczyandria-E Webb

Jaylynn Kay Werner

Jermar Triezean Wheeler

Malik Solomon Williams

Patrick Ray Williams

  • Delaney Faith Wilson *

Serenity Lynn Wilson

Colby Charles Winn

Erick Zamarron

Jose De Jesus Zarate Jr.