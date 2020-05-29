Valedictorian is William Emmel

Salutatorian is Olivia Luis

  • Additional Graduates in alphabetical order: *Honor Graduate

Hayden Allred

Colby Arnold

Nicholas Bates

Geovonteo Dennis

Kylie Fagan

  • Valorie Fields *

Justin Gomez

Abrianna Henderson

  • Reagan Hunger *

Cloe Johnson

  • Katherine Keller *
  • Anna Lacy *
  • Avery Lane *
  • Cole Marshall *

Josh Maze

  • Haley McMillan *

Chyna Mullenix

  • Brittin Pierce *
  • Daniel Prater *

Logan Reddic

Krista Reedy

Chase Shepherd

Trace Shropshire

  • Emery Stark *
  • Penny Stracener *

Gabriel Sullens

Noah Sullivan

  • Nautika Trotty *

Molli Worley