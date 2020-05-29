Valedictorian is William Emmel
Salutatorian is Olivia Luis
- Additional Graduates in alphabetical order: *Honor Graduate
Hayden Allred
Colby Arnold
Nicholas Bates
Geovonteo Dennis
Kylie Fagan
- Valorie Fields *
Justin Gomez
Abrianna Henderson
- Reagan Hunger *
Cloe Johnson
- Katherine Keller *
- Anna Lacy *
- Avery Lane *
- Cole Marshall *
Josh Maze
- Haley McMillan *
Chyna Mullenix
- Brittin Pierce *
- Daniel Prater *
Logan Reddic
Krista Reedy
Chase Shepherd
Trace Shropshire
- Emery Stark *
- Penny Stracener *
Gabriel Sullens
Noah Sullivan
- Nautika Trotty *
Molli Worley